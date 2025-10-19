2 день

Панорамный Мурманск. Айс-флоатинг (за доп. плату). «Охота» на северное сияние

Мурманск — самый крупный город за Северным полярным кругом. Именно здесь начинаются все наши путешествия по Кольскому полуострову. Познакомимся поближе с городом и посетим самые интересные достопримечательности.

~ 09:00–09:30 Выезд на экскурсию. Забираем гостей из центральной точки города, площади Пять углов, гостиницы «Меридиан» или отеля «Космос». В тарифах с проживанием — от отеля.

~ 10:15 Памятник «Маяк». Мемориальный комплекс морякам, погибшим в мирное время. Возле Маяка расположен фрагмент знаменитой подводной лодки «Курск».

~ 10:50 Памятник «Алеша». Реставрация до 2028 года. Самый высокий памятник за Полярным кругом, Мемориал «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны». Взгляд воина устремлен на запад, в сторону Долины Славы, где во время Великой Отечественной войны проходили наиболее ожесточенные бои на подступах к Мурманску.

~ 11:20 Памятник «Ждущая». Памятник, так полюбившийся всем: как местным жителям, так и гостям города. Памятник женщине, ждущей своего моряка.

~ 12:00 Ледокол «Ленин» и Мурманский морской порт. Следующей точкой нашего путешествия станет Мурманский Морской порт, мы увидим первый в мире атомный ледокол «Ленин».

~ 13:15 Обед. Комплексный обед в одном из ресторанов Мурманска.

~ 15:30 Поездка по Кольскому мосту на противоположный берег залива Вам откроется панорамный вид на город с другой стороны Кольского залива.

В этой части программы вас ждёт поездка по Кольскому мосту, музей военной техники под открытым небом, Абрам-мыс – обзорная площадка с другой стороны залива, незамерзающий Кольский залив.

~ 15:00 Приезд в яхт-клуб. Флоатинг для желающих по предварительному бронированию.

При отсутствии участников флоатинга, экскурсия завершается в 15:30. Участники, не участвующие во флоатинге, смогут погреться в чайном домике, понаблюдать Мурманск со стороны залива.

~ 15:00 Инструктаж, переодевание в костюмы. Гид проведет инструктаж по технике безопасности, и гости переоденутся в специальные непромокаемые костюмы для купания.

~ 15:15 Купание в заливе. Купание во льдах незамерзающего Кольского залива в специальном гидрокостюме, которое дарит ощущение невесомости.

~ 16:00 Переодевание, чаепитие. После купания гостей угостят горячим чаем.

~ 16:30-17:00 Завершение экскурсии. Развозим гостей до мест проживания в г. Мурманске.

Охота на северное сияние. Северное сияние — это одно из самых захватывающих природных явлений! Многие путешественники мечтают увидеть аврору хотя бы раз в жизни — это входит в список «must-see» природных чудес.

Питание:

Завтрак – включено (для тарифа с проживанием). Обед – питание в одном из ресторанов Мурманска. Рыбные или мясные комплексные обеды. Возможна замена блюд при особой диете. Ужин – не включён.

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