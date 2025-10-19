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Четыре дня на Кольском полуострове. Осенне-зимний тур

Четыре дня на Кольском полуострове
Приглашаем всех любителей приключений в увлекательное арктическое путешествие! Вы сможете насладиться охотой за северным сиянием под звёздным небом, при желании ощутить неповторимые ощущения от погружения в холодную воду во время
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айс-флоатинга и увидеть суровую красоту Баренцева моря, ставшую известной благодаря фильму «Левиафан».Вы можете выбрать пешую прогулку или морскую экскурсию по Териберке, а также погрузиться в культуру Севера, посетив парк северных оленей и хаски.

Общение с этими удивительными животными подарит вам незабываемые эмоции и полное погружение в волшебную атмосферу Заполярья.

5
1 отзыв
Четыре дня на Кольском полуострове. Осенне-зимний турФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Четыре дня на Кольском полуострове. Осенне-зимний турФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Четыре дня на Кольском полуострове. Осенне-зимний турФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Мурманск. «Охота» на северное сияние

Северное сияние — это одно из самых захватывающих природных явлений! Многие путешественники мечтают увидеть аврору хотя бы раз в жизни.

Питание – завтрак не включён, обед не включён, ужин не включён.

Прибытие в Мурманск. «Охота» на северное сияниеПрибытие в Мурманск. «Охота» на северное сияниеПрибытие в Мурманск. «Охота» на северное сияниеПрибытие в Мурманск. «Охота» на северное сияниеПрибытие в Мурманск. «Охота» на северное сияние
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Панорамный Мурманск. Айс-флоатинг (за доп. плату). «Охота» на северное сияние

Мурманск — самый крупный город за Северным полярным кругом. Именно здесь начинаются все наши путешествия по Кольскому полуострову. Познакомимся поближе с городом и посетим самые интересные достопримечательности.

~ 09:00–09:30 Выезд на экскурсию. Забираем гостей из центральной точки города, площади Пять углов, гостиницы «Меридиан» или отеля «Космос». В тарифах с проживанием — от отеля.

~ 10:15 Памятник «Маяк». Мемориальный комплекс морякам, погибшим в мирное время. Возле Маяка расположен фрагмент знаменитой подводной лодки «Курск».

~ 10:50 Памятник «Алеша». Реставрация до 2028 года. Самый высокий памятник за Полярным кругом, Мемориал «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны». Взгляд воина устремлен на запад, в сторону Долины Славы, где во время Великой Отечественной войны проходили наиболее ожесточенные бои на подступах к Мурманску.

~ 11:20 Памятник «Ждущая». Памятник, так полюбившийся всем: как местным жителям, так и гостям города. Памятник женщине, ждущей своего моряка.

~ 12:00 Ледокол «Ленин» и Мурманский морской порт. Следующей точкой нашего путешествия станет Мурманский Морской порт, мы увидим первый в мире атомный ледокол «Ленин».

~ 13:15 Обед. Комплексный обед в одном из ресторанов Мурманска.

~ 15:30 Поездка по Кольскому мосту на противоположный берег залива Вам откроется панорамный вид на город с другой стороны Кольского залива.

В этой части программы вас ждёт поездка по Кольскому мосту, музей военной техники под открытым небом, Абрам-мыс – обзорная площадка с другой стороны залива, незамерзающий Кольский залив.

~ 15:00 Приезд в яхт-клуб. Флоатинг для желающих по предварительному бронированию.

При отсутствии участников флоатинга, экскурсия завершается в 15:30. Участники, не участвующие во флоатинге, смогут погреться в чайном домике, понаблюдать Мурманск со стороны залива.

~ 15:00 Инструктаж, переодевание в костюмы. Гид проведет инструктаж по технике безопасности, и гости переоденутся в специальные непромокаемые костюмы для купания.

~ 15:15 Купание в заливе. Купание во льдах незамерзающего Кольского залива в специальном гидрокостюме, которое дарит ощущение невесомости.

~ 16:00 Переодевание, чаепитие. После купания гостей угостят горячим чаем.

~ 16:30-17:00 Завершение экскурсии. Развозим гостей до мест проживания в г. Мурманске.

Охота на северное сияние. Северное сияние — это одно из самых захватывающих природных явлений! Многие путешественники мечтают увидеть аврору хотя бы раз в жизни — это входит в список «must-see» природных чудес.

Питание:

  1. Завтрак – включено (для тарифа с проживанием).
  2. Обед – питание в одном из ресторанов Мурманска. Рыбные или мясные комплексные обеды. Возможна замена блюд при особой диете.
  3. Ужин – не включён.
Панорамный Мурманск. Айс-флоатинг (за доп. плату). «Охота» на северное сияниеПанорамный Мурманск. Айс-флоатинг (за доп. плату). «Охота» на северное сияниеПанорамный Мурманск. Айс-флоатинг (за доп. плату). «Охота» на северное сияниеПанорамный Мурманск. Айс-флоатинг (за доп. плату). «Охота» на северное сияниеПанорамный Мурманск. Айс-флоатинг (за доп. плату). «Охота» на северное сияниеПанорамный Мурманск. Айс-флоатинг (за доп. плату). «Охота» на северное сияниеПанорамный Мурманск. Айс-флоатинг (за доп. плату). «Охота» на северное сияниеПанорамный Мурманск. Айс-флоатинг (за доп. плату). «Охота» на северное сияниеПанорамный Мурманск. Айс-флоатинг (за доп. плату). «Охота» на северное сияниеПанорамный Мурманск. Айс-флоатинг (за доп. плату). «Охота» на северное сияниеПанорамный Мурманск. Айс-флоатинг (за доп. плату). «Охота» на северное сияниеПанорамный Мурманск. Айс-флоатинг (за доп. плату). «Охота» на северное сияниеПанорамный Мурманск. Айс-флоатинг (за доп. плату). «Охота» на северное сияниеПанорамный Мурманск. Айс-флоатинг (за доп. плату). «Охота» на северное сияниеПанорамный Мурманск. Айс-флоатинг (за доп. плату). «Охота» на северное сияние
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Териберка. Пешая или морская прогулка на выбор

Вариант №1. Пешая прогулка в Териберке.

В течение нескольких лет после выхода фильма «Левиафан» Териберка превратилась в самое желанное место для всех путешественников на Кольский.

В этом туре Вы посетите знаменитые места Териберки, увидите величественную красоту севера, почувствуете атмосферу жизни на краю света.

~ 07:30-07:40 Выезд на экскурсию. Забираем гостей из центральной точки города площади Пять углов — гостиница «Меридиан» или отель «Космос».

~ 09:30-09:45 Остановка в тундре. Мы остановимся прямо посреди бескрайней тундры. Прогулки не запланировано, но вы сможете сделать несколько фото.

Затем мы снова отправимся в путь к морю.

Кольская ВЭС: Крупнейший ветропарк за полярным кругом. Состоит из 57 впечатляющих турбин, придающих фантастический вид местному пейзажу.

~ 11:00-13:00 Прогулка с гидом. Пока участники из группы отправятся на морскую прогулку, участники, выбравшие пешую прогулку, будут исследовать окрестности самостоятельно.

~ 13:30-14:15 Обед. Экскурсия прервется на комплексный обед в одном из кафе Териберки.

~ 14:30 Пляж «Яйца дракона» и водопад. После обеда мы отправимся к знаменитому галечному пляжу. Вы увидите округлые валуны вблизи, сможете потрогать их, взобраться на них и сфотографироваться. А еще увидим тот самый водопад, который вы видели на множестве фотографий — ощутите свободу, стоя прямо на краю перед Северным Ледовитым океаном.

~ 17:30 Кладбище кораблей. Мы посетим кладбище кораблей. Это место, где только старые деревянные остовы напоминают о бурном промысле, давшем начало поселению.

~ 17:45 Песчаный пляж в старой Териберке. Мы сделаем остановку на песчаном пляже у ресторанов Териберки, где можно покачаться на огромных качелях прямо у моря. Здесь же можно увидеть выброшенный на песок старый рыболовецкий корабль и посмотреть скелет кита, который использовали в съемках фильма «Левиафан».

~ 18:15-21:15 Выезд в Мурманск, возвращение в отель.

Вариант №2. Морская прогулка в Териберке.

~ 08:00-08:30 Выезд на экскурсию. Забираем гостей из центральной точки города, площади Пять углов — гостиница «Меридиан» или отель «Космос».

~ 10:00-10:15 Остановка в тундре. Мы остановимся прямо посреди бескрайней тундры. Прогулки не запланировано, но вы сможете сделать несколько фото. Затем мы снова отправимся в путь к морю.

Кольская ВЭС — крупнейший ветропарк за полярным кругом. Состоит из 57 впечатляющих турбин, придающих фантастический вид местному пейзажу.

В качестве альтернативы пешей прогулки по природному парку «Териберка» вы можете выбрать выход в море на катере. В связи с коротким световым днем и полярной ночью, оба направления невозможно застать в сумерки/светлое время суток.

~ 13:30 Песчаный пляж в старой Териберке. Мы сделаем остановку на песчаном пляже у ресторанов Териберки, где можно покачаться на огромных качелях прямо у моря. Здесь же можно увидеть выброшенный на песок рыболовецкий корабль и посмотреть скелет кита, который использовали в съемках фильма «Левиафан».

~ 14:30-15:30 Обед. Экскурсия прервется на комплексный обед в одном из кафе Териберки.

~ 15:30 Кладбище кораблей. Мы посетим кладбище кораблей. Это место, где только старые деревянные остовы напоминают о бурном промысле, давшем начало поселению.

~ 16:00 Выезд в Мурманск.

~ 18:00 Возвращение в Мурманск.

Развозим гостей до мест проживания в г. Мурманск.

Важно! В связи с коротким световым днем и полярной ночью, оба варианта невозможно застать в сумерки/светлое время суток.

Питание:

  1. Завтрак – включено (для тарифа с проживанием).
  2. Обед – питание в одном из ресторанов Териберки. Рыбные или мясные комплексные обеды. Возможна замена блюд при особой диете.
  3. Ужин – не включён.
Териберка. Пешая или морская прогулка на выборТериберка. Пешая или морская прогулка на выборТериберка. Пешая или морская прогулка на выборТериберка. Пешая или морская прогулка на выборТериберка. Пешая или морская прогулка на выборТериберка. Пешая или морская прогулка на выборТериберка. Пешая или морская прогулка на выборТериберка. Пешая или морская прогулка на выборТериберка. Пешая или морская прогулка на выборТериберка. Пешая или морская прогулка на выборТериберка. Пешая или морская прогулка на выборТериберка. Пешая или морская прогулка на выборТериберка. Пешая или морская прогулка на выборТериберка. Пешая или морская прогулка на выбор
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Саамские мотивы. Завершение программы

Живое знакомство с культурой саамов ждет вас в парке «Северное Сияние»! Вы услышите истории о быте и традициях, примерите костюмы в чуме и ощутите дух Севера через активные развлечения. Завершите это яркое приключение дегустацией саамского блюда.

~ 09:20 или 12:20 Выезд из Мурманска. Забираем вас из центральной точки города площади Пять углов – гостиница «Меридиан» или отель «Космос».

~ Инструктаж. Нас ознакомят с техникой безопасности и правилами поведения на территории.

~ Парк северных животных. Проследуем на локацию к северным оленям и сибирским хаски. Покормим животных, узнаем все о их жизни.

~ Саамский чум. Лекция в чуме шамана (рассказ о народах Севера, загадывание желаний, дегустация бульона из оленины, северного чая);

~ Саамские игры. Саамский футбол, перетягивание палки или метание топоров.

~ Зимние катания. Катание на оленьей упряжке 500 метров и катание на снежном банане 500 метров (если снежного покрова будет недостаточно, то будет организовано катание на квадроциклах).

~ 13:30 или 16:30 Выезд из парка и возвращение в Мурманск.

Развозим гостей до мест проживания в г. Мурманске.

Питание:

  1. Завтрак – включено (для тарифа с проживанием).
  2. Обед – обед в кафе на месте проведения программы: традиционная уха или олений бульон.
  3. Ужин – не включён.
Саамские мотивы. Завершение программыСаамские мотивы. Завершение программыСаамские мотивы. Завершение программыСаамские мотивы. Завершение программыСаамские мотивы. Завершение программыСаамские мотивы. Завершение программыСаамские мотивы. Завершение программыСаамские мотивы. Завершение программыСаамские мотивы. Завершение программыСаамские мотивы. Завершение программыСаамские мотивы. Завершение программыСаамские мотивы. Завершение программыСаамские мотивы. Завершение программыСаамские мотивы. Завершение программыСаамские мотивы. Завершение программы
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

В туре возможен вариант без проживания и с проживанием.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбранного тарифа:

  • Териберка с пешей прогулкой (без проживания) – 44900 руб. /чел.
  • Териберка с пешей прогулкой (двухместное проживание) – 57000 руб. /чел.
  • Териберка с пешей прогулкой (одноместное проживание) – 69100 руб. /чел.
  • Териберка с пешей прогулкой (двухместное с дополнительным местом) – 52400 руб. /чел.
  • Териберка с морской прогулкой (без проживания) – 47900 руб. /чел.
  • Териберка с морской прогулкой (двухместное проживание) – 60000 руб. /чел.
  • Териберка с морской прогулкой (одноместное проживание) – 72100 руб. /чел.
  • Териберка с морской прогулкой (двухместное с дополнительным местом) – 55400 руб. /чел.

Варианты проживания

Гостиница «Айтерра»

3 ночи

Современный отель на 25 номеров открывает свои двери для гостей региона и жителей области! В распоряжении гостей 17 номеров с удобствами, среди которых номера для семей с детьми и четвероногими друзьями, а также 8 номеров с удобствами на этаже, но таких же комфортных и уютных.

От обувной ложки до чайной чашки, от фена до холодильника — все самое необходимое вы найдёте в каждом номере, и все это ваше на весь срок проживания в АйТерра!

Просторная столовая на первом этаже и уютная кухня на третьем оснащены кухонной утварью и посудой для любителей готовить даже на отдыхе, а для тех, кто во время поездки не привык тратить силы у плиты, по утрам здесь приготовят вкусный и сытный завтрак.

К вашим услугам: камера хранения багажа; трансфер; предоставление детских принадлежностей; предоставление принадлежностей для питомцев; сувенирная продукция; стирка белья; предоставление утюга и гладильной доски по требованию; экскурсионное обслуживание; бесплатная охраняемая парковка.

Гостиница «Айтерра»Гостиница «Айтерра»Гостиница «Айтерра»Гостиница «Айтерра»Гостиница «Айтерра»Гостиница «Айтерра»Гостиница «Айтерра»Гостиница «Айтерра»Гостиница «Айтерра»Гостиница «Айтерра»Гостиница «Айтерра»Гостиница «Айтерра»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Мини-отель «Три барсука»

3 ночи

Мини-отель «Три барсука» расположен в самом центре Мурманска и готов принять гостей города. Стойка регистрации работает круглосуточно, гости могут обратиться по любому вопросу к профессиональным сотрудникам. К услугам постояльцев высокоскоростной интернет, бесплатная охраняемая парковка.

К размещению подготовлены номера разного уровня вместимости. В каждом оборудована новая мебель, комфортные спальные места, а также современная техника. В ванной комнате установлена новая сантехника и все необходимое для комфортного проживания. Уборка номеров производится регулярно, в соответствии с графиком.

Каждое утро сервируется континентальный завтрак. Также каждый может приготовить любимые блюда самостоятельно на полностью оборудованной кухне.

Недалеко от отеля располагаются разнообразные супермаркеты и магазины первой необходимости.

Мини-отель «Три барсука»Мини-отель «Три барсука»Мини-отель «Три барсука»Мини-отель «Три барсука»Мини-отель «Три барсука»Мини-отель «Три барсука»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Смарт-отель «Асгард»

3 ночи

«Смарт-отель Асгард» находится в самом центре Мурманска, в пешей доступности от главной площади города.

Номерной фонд представлен комфортными двухместными номерами с видом на город. В номерах установлены светильники и розетки у кроватей, вместительный шкаф и прикроватные тумбочки.

Санузел с душевыми расположен на этаже.

Общая кухня оснащена необходимой техникой, в том числе плитой и микроволновой печью, также имеются вместительные обеденные столы и посуда.

Поблизости находится кофейня «Белый кролик», ресторан «Кружка», а также сетевые продуктовые магазины.

Смарт-отель «Асгард»Смарт-отель «Асгард»Смарт-отель «Асгард»Смарт-отель «Асгард»Смарт-отель «Асгард»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «Cosmos Murmansk Hotel»

3 ночи

Мурманск, столица Заполярья, встречает гостей в гостинице Cosmos Murmansk Hotel, которая отвечает всем современным требованиям комфорта и удобства.

Гостиница предлагает уютные номера в самом сердце города, где после ночи отдыха можно начать день с сытного завтрака «шведский стол». Затем можно отправиться на прогулку по городу или на деловую встречу.

В холле отеля расположен «Баренц-бар» с панорамными окнами, где гости могут насладиться ароматным кофе, свежей выпечкой и блюдами арктической кухни.

Номера категории Стандарт просторны и предлагают выбор между одной двуспальной кроватью и двумя кроватями Twin. Бесплатный Wi-Fi обеспечивает связь на протяжении всего пребывания, а принадлежности для приготовления чая и кофе позволяют гостям наслаждаться горячими напитками в уютной обстановке номера.

Гостиница «Cosmos Murmansk Hotel»Гостиница «Cosmos Murmansk Hotel»Гостиница «Cosmos Murmansk Hotel»Гостиница «Cosmos Murmansk Hotel»Гостиница «Cosmos Murmansk Hotel»Гостиница «Cosmos Murmansk Hotel»Гостиница «Cosmos Murmansk Hotel»Гостиница «Cosmos Murmansk Hotel»Гостиница «Cosmos Murmansk Hotel»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание, при выборе тарифа с проживанием
  • 5 экскурсий:2 выезда на охоту за северным сияниемТериберкаСаамские мотивыПанорамный Мурманск
  • 2 выезда на охоту за северным сиянием
  • Териберка
  • Саамские мотивы
  • Панорамный Мурманск
  • Все входные билеты и питание, указанное в программе
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Мурманска и обратно
  • Проживание, если выбран тариф без проживания
  • Питание, не указанное в программе
  • Завтраки, при выборе тарифа без проживания
  • Айс-флоатинг - 7000 руб
  • Трансферы из/в аэропорт
Место начала и завершения?
Мурманск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Север — это про теплые вещи.

Главный принцип подбора одежды — многослойность (обязательно шапки, шарфы, перчатки/варежки).

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какой транспорт будет в туре?

Комфортабельный транспорт: минивэн или микроавтобус (в зависимости от количества человек в группе).

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
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Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Л
Очень понравился и город и тур. Повезло с погодой, стояла солнечная ясная погода и виды получались просто потрясающие. Но я поняла что 3-х дней мало, хотелось бы больше и конечно включить экскурсию по Мурманску.
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Тур входит в следующие категории Мурманска

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