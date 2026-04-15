Программа тура по дням
Прибытие в Мурманск. «Охота» на северное сияние
Северное сияние — это одно из самых захватывающих природных явлений! Многие путешественники мечтают увидеть аврору хотя бы раз в жизни.
Питание – завтрак не включён, обед не включён, ужин не включён.
Панорамный Мурманск. Айс-флоатинг (за доп. плату). «Охота» на северное сияние
Мурманск — самый крупный город за Северным полярным кругом. Именно здесь начинаются все наши путешествия по Кольскому полуострову. Познакомимся поближе с городом и посетим самые интересные достопримечательности.
~ 09:00–09:30 Выезд на экскурсию. Забираем гостей из центральной точки города, площади Пять углов, гостиницы «Меридиан» или отеля «Космос». В тарифах с проживанием — от отеля.
~ 10:15 Памятник «Маяк». Мемориальный комплекс морякам, погибшим в мирное время. Возле Маяка расположен фрагмент знаменитой подводной лодки «Курск».
~ 10:50 Памятник «Алеша». Реставрация до 2028 года. Самый высокий памятник за Полярным кругом, Мемориал «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны». Взгляд воина устремлен на запад, в сторону Долины Славы, где во время Великой Отечественной войны проходили наиболее ожесточенные бои на подступах к Мурманску.
~ 11:20 Памятник «Ждущая». Памятник, так полюбившийся всем: как местным жителям, так и гостям города. Памятник женщине, ждущей своего моряка.
~ 12:00 Ледокол «Ленин» и Мурманский морской порт. Следующей точкой нашего путешествия станет Мурманский Морской порт, мы увидим первый в мире атомный ледокол «Ленин».
~ 13:15 Обед. Комплексный обед в одном из ресторанов Мурманска.
~ 15:30 Поездка по Кольскому мосту на противоположный берег залива Вам откроется панорамный вид на город с другой стороны Кольского залива.
В этой части программы вас ждёт поездка по Кольскому мосту, музей военной техники под открытым небом, Абрам-мыс – обзорная площадка с другой стороны залива, незамерзающий Кольский залив.
~ 15:00 Приезд в яхт-клуб. Флоатинг для желающих по предварительному бронированию.
При отсутствии участников флоатинга, экскурсия завершается в 15:30. Участники, не участвующие во флоатинге, смогут погреться в чайном домике, понаблюдать Мурманск со стороны залива.
~ 15:00 Инструктаж, переодевание в костюмы. Гид проведет инструктаж по технике безопасности, и гости переоденутся в специальные непромокаемые костюмы для купания.
~ 15:15 Купание в заливе. Купание во льдах незамерзающего Кольского залива в специальном гидрокостюме, которое дарит ощущение невесомости.
~ 16:00 Переодевание, чаепитие. После купания гостей угостят горячим чаем.
~ 16:30-17:00 Завершение экскурсии. Развозим гостей до мест проживания в г. Мурманске.
Охота на северное сияние. Северное сияние — это одно из самых захватывающих природных явлений! Многие путешественники мечтают увидеть аврору хотя бы раз в жизни — это входит в список «must-see» природных чудес.
Питание:
- Завтрак – включено (для тарифа с проживанием).
- Обед – питание в одном из ресторанов Мурманска. Рыбные или мясные комплексные обеды. Возможна замена блюд при особой диете.
- Ужин – не включён.
Териберка. Пешая или морская прогулка на выбор
Вариант №1. Пешая прогулка в Териберке.
В течение нескольких лет после выхода фильма «Левиафан» Териберка превратилась в самое желанное место для всех путешественников на Кольский.
В этом туре Вы посетите знаменитые места Териберки, увидите величественную красоту севера, почувствуете атмосферу жизни на краю света.
~ 07:30-07:40 Выезд на экскурсию. Забираем гостей из центральной точки города площади Пять углов — гостиница «Меридиан» или отель «Космос».
~ 09:30-09:45 Остановка в тундре. Мы остановимся прямо посреди бескрайней тундры. Прогулки не запланировано, но вы сможете сделать несколько фото.
Затем мы снова отправимся в путь к морю.
Кольская ВЭС: Крупнейший ветропарк за полярным кругом. Состоит из 57 впечатляющих турбин, придающих фантастический вид местному пейзажу.
~ 11:00-13:00 Прогулка с гидом. Пока участники из группы отправятся на морскую прогулку, участники, выбравшие пешую прогулку, будут исследовать окрестности самостоятельно.
~ 13:30-14:15 Обед. Экскурсия прервется на комплексный обед в одном из кафе Териберки.
~ 14:30 Пляж «Яйца дракона» и водопад. После обеда мы отправимся к знаменитому галечному пляжу. Вы увидите округлые валуны вблизи, сможете потрогать их, взобраться на них и сфотографироваться. А еще увидим тот самый водопад, который вы видели на множестве фотографий — ощутите свободу, стоя прямо на краю перед Северным Ледовитым океаном.
~ 17:30 Кладбище кораблей. Мы посетим кладбище кораблей. Это место, где только старые деревянные остовы напоминают о бурном промысле, давшем начало поселению.
~ 17:45 Песчаный пляж в старой Териберке. Мы сделаем остановку на песчаном пляже у ресторанов Териберки, где можно покачаться на огромных качелях прямо у моря. Здесь же можно увидеть выброшенный на песок старый рыболовецкий корабль и посмотреть скелет кита, который использовали в съемках фильма «Левиафан».
~ 18:15-21:15 Выезд в Мурманск, возвращение в отель.
Вариант №2. Морская прогулка в Териберке.
~ 08:00-08:30 Выезд на экскурсию. Забираем гостей из центральной точки города, площади Пять углов — гостиница «Меридиан» или отель «Космос».
~ 10:00-10:15 Остановка в тундре. Мы остановимся прямо посреди бескрайней тундры. Прогулки не запланировано, но вы сможете сделать несколько фото. Затем мы снова отправимся в путь к морю.
Кольская ВЭС — крупнейший ветропарк за полярным кругом. Состоит из 57 впечатляющих турбин, придающих фантастический вид местному пейзажу.
В качестве альтернативы пешей прогулки по природному парку «Териберка» вы можете выбрать выход в море на катере. В связи с коротким световым днем и полярной ночью, оба направления невозможно застать в сумерки/светлое время суток.
~ 13:30 Песчаный пляж в старой Териберке. Мы сделаем остановку на песчаном пляже у ресторанов Териберки, где можно покачаться на огромных качелях прямо у моря. Здесь же можно увидеть выброшенный на песок рыболовецкий корабль и посмотреть скелет кита, который использовали в съемках фильма «Левиафан».
~ 14:30-15:30 Обед. Экскурсия прервется на комплексный обед в одном из кафе Териберки.
~ 15:30 Кладбище кораблей. Мы посетим кладбище кораблей. Это место, где только старые деревянные остовы напоминают о бурном промысле, давшем начало поселению.
~ 16:00 Выезд в Мурманск.
~ 18:00 Возвращение в Мурманск.
Развозим гостей до мест проживания в г. Мурманск.
Важно! В связи с коротким световым днем и полярной ночью, оба варианта невозможно застать в сумерки/светлое время суток.
Питание:
- Завтрак – включено (для тарифа с проживанием).
- Обед – питание в одном из ресторанов Териберки. Рыбные или мясные комплексные обеды. Возможна замена блюд при особой диете.
- Ужин – не включён.
Саамские мотивы. Завершение программы
Живое знакомство с культурой саамов ждет вас в парке «Северное Сияние»! Вы услышите истории о быте и традициях, примерите костюмы в чуме и ощутите дух Севера через активные развлечения. Завершите это яркое приключение дегустацией саамского блюда.
~ 09:20 или 12:20 Выезд из Мурманска. Забираем вас из центральной точки города площади Пять углов – гостиница «Меридиан» или отель «Космос».
~ Инструктаж. Нас ознакомят с техникой безопасности и правилами поведения на территории.
~ Парк северных животных. Проследуем на локацию к северным оленям и сибирским хаски. Покормим животных, узнаем все о их жизни.
~ Саамский чум. Лекция в чуме шамана (рассказ о народах Севера, загадывание желаний, дегустация бульона из оленины, северного чая);
~ Саамские игры. Саамский футбол, перетягивание палки или метание топоров.
~ Зимние катания. Катание на оленьей упряжке 500 метров и катание на снежном банане 500 метров (если снежного покрова будет недостаточно, то будет организовано катание на квадроциклах).
~ 13:30 или 16:30 Выезд из парка и возвращение в Мурманск.
Развозим гостей до мест проживания в г. Мурманске.
Питание:
- Завтрак – включено (для тарифа с проживанием).
- Обед – обед в кафе на месте проведения программы: традиционная уха или олений бульон.
- Ужин – не включён.
Проживание
В туре возможен вариант без проживания и с проживанием.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбранного тарифа:
- Териберка с пешей прогулкой (без проживания) – 44900 руб. /чел.
- Териберка с пешей прогулкой (двухместное проживание) – 57000 руб. /чел.
- Териберка с пешей прогулкой (одноместное проживание) – 69100 руб. /чел.
- Териберка с пешей прогулкой (двухместное с дополнительным местом) – 52400 руб. /чел.
- Териберка с морской прогулкой (без проживания) – 47900 руб. /чел.
- Териберка с морской прогулкой (двухместное проживание) – 60000 руб. /чел.
- Териберка с морской прогулкой (одноместное проживание) – 72100 руб. /чел.
- Териберка с морской прогулкой (двухместное с дополнительным местом) – 55400 руб. /чел.
Варианты проживания
Гостиница «Айтерра»
Современный отель на 25 номеров открывает свои двери для гостей региона и жителей области! В распоряжении гостей 17 номеров с удобствами, среди которых номера для семей с детьми и четвероногими друзьями, а также 8 номеров с удобствами на этаже, но таких же комфортных и уютных.
От обувной ложки до чайной чашки, от фена до холодильника — все самое необходимое вы найдёте в каждом номере, и все это ваше на весь срок проживания в АйТерра!
Просторная столовая на первом этаже и уютная кухня на третьем оснащены кухонной утварью и посудой для любителей готовить даже на отдыхе, а для тех, кто во время поездки не привык тратить силы у плиты, по утрам здесь приготовят вкусный и сытный завтрак.
К вашим услугам: камера хранения багажа; трансфер; предоставление детских принадлежностей; предоставление принадлежностей для питомцев; сувенирная продукция; стирка белья; предоставление утюга и гладильной доски по требованию; экскурсионное обслуживание; бесплатная охраняемая парковка.
Мини-отель «Три барсука»
Мини-отель «Три барсука» расположен в самом центре Мурманска и готов принять гостей города. Стойка регистрации работает круглосуточно, гости могут обратиться по любому вопросу к профессиональным сотрудникам. К услугам постояльцев высокоскоростной интернет, бесплатная охраняемая парковка.
К размещению подготовлены номера разного уровня вместимости. В каждом оборудована новая мебель, комфортные спальные места, а также современная техника. В ванной комнате установлена новая сантехника и все необходимое для комфортного проживания. Уборка номеров производится регулярно, в соответствии с графиком.
Каждое утро сервируется континентальный завтрак. Также каждый может приготовить любимые блюда самостоятельно на полностью оборудованной кухне.
Недалеко от отеля располагаются разнообразные супермаркеты и магазины первой необходимости.
Смарт-отель «Асгард»
«Смарт-отель Асгард» находится в самом центре Мурманска, в пешей доступности от главной площади города.
Номерной фонд представлен комфортными двухместными номерами с видом на город. В номерах установлены светильники и розетки у кроватей, вместительный шкаф и прикроватные тумбочки.
Санузел с душевыми расположен на этаже.
Общая кухня оснащена необходимой техникой, в том числе плитой и микроволновой печью, также имеются вместительные обеденные столы и посуда.
Поблизости находится кофейня «Белый кролик», ресторан «Кружка», а также сетевые продуктовые магазины.
Гостиница «Cosmos Murmansk Hotel»
Мурманск, столица Заполярья, встречает гостей в гостинице Cosmos Murmansk Hotel, которая отвечает всем современным требованиям комфорта и удобства.
Гостиница предлагает уютные номера в самом сердце города, где после ночи отдыха можно начать день с сытного завтрака «шведский стол». Затем можно отправиться на прогулку по городу или на деловую встречу.
В холле отеля расположен «Баренц-бар» с панорамными окнами, где гости могут насладиться ароматным кофе, свежей выпечкой и блюдами арктической кухни.
Номера категории Стандарт просторны и предлагают выбор между одной двуспальной кроватью и двумя кроватями Twin. Бесплатный Wi-Fi обеспечивает связь на протяжении всего пребывания, а принадлежности для приготовления чая и кофе позволяют гостям наслаждаться горячими напитками в уютной обстановке номера.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание, при выборе тарифа с проживанием
- 5 экскурсий:2 выезда на охоту за северным сияниемТериберкаСаамские мотивыПанорамный Мурманск
- 2 выезда на охоту за северным сиянием
- Териберка
- Саамские мотивы
- Панорамный Мурманск
- Все входные билеты и питание, указанное в программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Мурманска и обратно
- Проживание, если выбран тариф без проживания
- Питание, не указанное в программе
- Завтраки, при выборе тарифа без проживания
- Айс-флоатинг - 7000 руб
- Трансферы из/в аэропорт
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Север — это про теплые вещи.
Главный принцип подбора одежды — многослойность (обязательно шапки, шарфы, перчатки/варежки).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какой транспорт будет в туре?
Комфортабельный транспорт: минивэн или микроавтобус (в зависимости от количества человек в группе).
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Тур подобран очень удобно с точки зрения логистики и сохранения времени. Все что нужно и ничего лишнего. Очень необычно что несколько гидов. Все рассказывают по - своему интересно и не успевают надоесть. Отдельную благодарность хотелось бы выразить Денису.
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