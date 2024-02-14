Тур на Кольский полуостров зимой — лучшее, что можно подарить себе и друзьям! Это настоящее путешествие, насыщенное интересными и романтическими моментами.
Вас ждет экскурсия по Мурманску, путешествие к северным морям и океану, поездка к местным жителям — саамам, катание на снегоходах и прогулка на снегоступах. А еще, при благоприятных погодных условиях, Вы насладитесь красотой северного сияния.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Экскурсия по Мурманску и первая охота за северным сиянием
В 14:00 сбор группы в аэропорту г. Мурманск.
Тур на Кольский полуостров начинается с посещения главного города этой локации — великолепного Мурманска. Этот населенный пункт стоит на живописных холмах-сопках, украшающих берег Кольского залива.
Сегодня увидим самые интересные локации Мурманска:
- Площадь Пяти Углов — центр и сердце города.
- Забавный памятник треске.
- Арт-объект «На севере жить» — любимая локация наших туристов!
- Скульптура Ждущая. Верная девушка, которая ждет своего моряка.
- Комплекс «Маяк» — красивый маяк, возле которого находится огромный якорь. А еще здесь отличная смотровая на город
- Монумент Алёша — 42-метровый богатырь, защитник города.
- Атомный ледокол Ленин. Это достопримечательность из разряда must see. Ничего подобного в своей жизни Вы еще не видели!
После экскурсии по городу, заселение в уютную гостиницу.
Вечером около 21:00 отправимся на охоту за северным сиянием.
Вы мечтали увидеть это чудо природы воочию? Готовьтесь! Мы знаем отличные места, где можно увидеть сияние. Так что будем надеяться на благосклонность погоды и держать наготове фотоаппараты!
Важно! Чтобы увидеть северное сияние на Кольском полуострове, кроме ясной погоды, необходимо совпадение ряда факторов. Наш инструктор тщательно следит за погодой и в самый лучший день выезжаем ловить сияние.
Если в первую поездку мы не увидим сияние, то поедем искать его в следующий удачный по погоде день.
Активная часть тура: 3,5 км пешком, продолжительность около 3 часов.
Тур в Кандалакшу и прогулка на снегоступах на гору Волосяная
В нашей поездке откроем для себя несколько новых морей: Белое и Баренцево. Начнем с Белого!
Уютный поселок Кандалакша стоит на берегу Белого моря. Зимой оно полностью замерзает и превращается в белоснежную пустыню.
Море огромное и с целью получше и побольше еще рассмотреть, поднимемся на гору Волосяная. Чтобы сделать наш зимний отдых еще интереснее, подниматься на гору будем в снегоступах! Считайте, что это такая большая, удобная, зимняя обувь.
Специальных навыков не требуется, инструктор быстро научит ходить на снегоступах. Благодаря этому приспособлению, гораздо легче подниматься в гору.
Гора Волосяная — это бесконечно красивое место с волшебным лесом! Вдоль нашей тропы будет множество ёлочек, которые именно в этом месте совершенно потрясающе укутывает снег. Поверьте нам, вы сделаете десятки фотографий с этими волшебными ёлочками.
Поднимемся чуть выше — и сразу откроется Белое море с высоты! Оно огромное, отсюда даже кажется бескрайним.
Поднявшись чуть выше, мы увидим новый пейзаж: здесь деревья уже гораздо ниже. Снег пригибает их к земле и кажется, что на горе вокруг тебя стоят десятки сказочных существ! Это так непривычно нашему глазу и потрясающе красиво!
Затем выйдем на главную смотровую, откуда в солнечный день Белое море открывается во всей красе. В этом месте пьем чай и наслаждаемся панорамой!
Активная часть тура: 3,6 км пешком, перепад высоты 205–450 м. Около 6 часов на авто, 4–5 часов в Кандалакше.
Отправляемся в Териберку: качели возле моря, скелет кашалота, арт-объект лодки и пляж драконов
Следующая локация, которую посетим в рамках тура на Кольский полуостров зимой — это знаменитый посёлок Териберка.
Маленькие, разноцветные домики стоят на берегу моря, где-то вдалеке видны припорошенные снегом высокие берега. И украшают всю эту картину синее море! Благодаря теплому течению, даже зимой оно не замерзает.
Чем займемся в Териберке? Наши планы:
- Покатаемся на качелях, которые стоят на берегу моря-океана. Сделаем здесь эффектные фото!
- Увидим огромный скелет кашалота, который был использован во время съемок фильма «Левиафан».
- Посмотрим на выброшенный на берег Териберки старый корабль.
- Посетим арт-объект лодки, кладбище кораблей.
- Сфотографируем замерзший Батарейный водопад.
- И погуляем по пляжу Драконьих яиц.
- Ах, да! И постоянно будем любоваться Баренцевым морем, сразу за которым Северный Ледовитый океан!
Териберка всегда славилась своими рыбными промыслами. Поэтому на обед заглянем в уютное, местное кафе с видом на северные пейзажи. И уж здесь отведаем настоящие местные лакомства.
Важно! Иногда из-за сильных снегопадов и ветра дорогу в Териберку полностью заметает снегом, проезд невозможен. В этом случае данную локацию мы не посещаем. Но в течение тура наш инструктор приложит все силы, чтобы поймать хорошую погоду и показать вам Териберку.
Активная часть тура: 5,2 км пешком. Около 6 часов на авто, 4–5 часов в Териберке.
Катание на снегоходах, посещение волшебного леса и экскурсия по городу Кировск
Город Кировск очень компактный, уютный, комфортный.
Главная фишка этого города в том, что его со всех сторон окружают горы. Даже не горы, а большие, белоснежные сопки, которые по форме напоминают трапеции и отдаленно похожи на Эльбрус.
Дома построены настолько близко к горам! Это создаёт совершенно потрясающий эффект, когда из-за угла пятиэтажки выглядывает пол-Эльбруса.
Горный массив, который окружает Кировск, называется Хибины.
И именно в Хибинах мы будем кататься на снегоходах. Нам выдадут специальные костюмы, перчатки, шлем. Инструктор быстро научит управлять этим железным конём.
Трасса проходит по очень красивому ущелью, которое со всех сторон окружают горы! На одном снегоходе едет 2 человека, активность (инструктаж + поездка) занимают около 1–1,5 часа.
Затем посетим Снежную деревню. Этот огромный комплекс занимает более 2000 кв. м. и является самым крупным снежным сооружением в России! Здесь изо льда созданы фигуры, сделана красивая подсветка. Залы и стены зданий украшены ледяными барельефами и кружевными орнаментами.
Важно! Снежная деревня начинается свою работу с конца декабря, поэтому посещаем ее только в турах с января по март.
Дальше поднимемся по канатной дороге на гору Айкуайвенчорр. Не смогли прочесть это название с первого раза — не расстраивайтесь.
Эту гору очень любят горнолыжники, здесь масса комфортных трасс! Нас, в первую очередь, интересуют виды. Посмотрим сверху на город Кировск и сфотографируем Хибины.
Далее по пути заглянем на старый ж/д вокзал. Наш инструктор расскажет Вам его любопытную историю.
И в завершении дня, когда немного стемнеет, отправляемся в самую волшебную локацию, она так и называется — «Таинственный лес». Хозяева этой локации очень красиво украсили лес подсветкой, сделали снежные скульптуры.
Здесь настоящие лабиринты, в которых можно гулять очень долго и фотографировать все вокруг каждые несколько метров.
В лесу всегда гораздо теплее, чем на открытом воздухе, поэтому здесь можно долго и комфортно гулять.
Активная часть тура: 4,1 км пешком. Около 6 часов на авто, 5–6 часов в Кировске.
Экскурсия в саамскую деревню
Саамы — это коренные жители Кольского полуострова. Чтобы немного познакомиться с бытом этого народа и получить массу положительных эмоций от общения с животными, отравляемся в гости к саамам!
На территории деревни мы погладим и пообнимаем дружелюбных хаски, покормим северных оленей. Увидим национальные строения саамов и отведаем потрясающий обед!
И, конечно, посетим сувенирную лавку. Здесь найдете магические обереги, амулеты, горный чай, магнитики с северным сиянием — одним словом, всё, что угодно!
Активная часть тура: 2,5 км пешком. Около 6 часов на авто, 3–4 часа в саамской деревне.
Отъезд домой
После завтрака прощаемся с Мурманском и отправляемся в аэропорт.
В 10:00–11:00 прибываем в аэропорт г. Мурманск, отъезд домой.
Проживание
Проживание в гостинице по 2–3 человека в номерах категории стандарт со всеми удобствами.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от дат тура:
- 26 ноября – 01 декабря — 67 900 руб.;
- 05 – 10 февраля — 77 600 руб.;
- 25 февраля – 01 марта — 77 600 руб.
Варианты проживания
Парк-отель «Экспедиция»
Современный парк-отель «Экспедиция» расположился в Мурманске. К услугам гостей бесплатная парковка, высокоскоростной интернет на всей территории, а также камера хранения багажа.
Стойка регистрации работает круглосуточно.
К размещению подготовлены номера разного уровня вместимости и комфорта. Все они выполнены в едином стиле, спокойных цветах.
В каждом оборудована необходимая мебель, современная техника и удобные спальные места. Уборка номеров производится регулярно, в соответствии с графиком.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Автотранспортные переезды по маршруту
- Проживание в г. Мурманск в гостинице: двух-, трехместные номера
- Завтраки, готовые завтраки (день 2-6) подаются в гостинице по комплексному меню
- Катание на снегоходах, на одном снегоходе едет 2 человека
- Прокат снегоступов
- Посещение Саамской деревни
- Входные билеты в Снежную деревню (только в турах с января по март)
- Входные билеты в «Таинственный лес» (только в турах с января по март)
- Входные билеты на атомный ледокол «Ленин»
- Подъем по канатной дороге в г. Кировск
- Один выезд на охоту за cеверным сиянием
- Второй выезд на охоту за cеверным сиянием (в случае, если в первый раз окажется неудачным)
- Услуги инструктора-проводника
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до города Мурманска и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
- Доплата за одноместное размещение (при необходимости) - 16 000 руб
- Страховка (необязательна)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- зимняя куртка с капюшоном (обязательно). Температура воздуха может колебаться в пределах -5… -20°С. Может быть ветер;
- флиска;
- шапка;
- перчатки (2 пары). Поскольку на улице холодно, рекомендуем иметь сенсорные перчатки (чтобы иметь возможность фотографировать, не снимая перчатки);
- теплые, ходовые брюки;
- футболка;
- нижнее белье;
- термобелье, носки;
- теплая, непромокаемая обувь для ходьбы. Маршрут проходит по асфальту, по утоптанной снежной тропе, по свежему снегу;
- туристическая пенка;
- спортивные штаны, шлепки для ходьбы в гостинице;
- паспорт / свидетельство о рождении ребенка;
- фотоаппарат;
- туалетные принадлежности (зубная щетка, зубная паста, шампунь, бритва);
- расческа;
- очки солнцезащитные обязательно;
- нитка, иголка;
- рюкзак для прогулок (20–25 литров);
- туалетная бумага (пригодится днем на маршруте);
- термос (объем 0,5–0,75 л на человека). В термосе каждый турист берет чай на прогулку;
- штатив для телефона. Съемка северного сияния происходит ночью. Снимаем на ночном режиме, с выдержкой. Штатив поможет Вам сделать качественные фото;
- гигиеническая помада;
- индивидуальная аптечка.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какая погода в туре?
Температура воздуха может колебаться в пределах: -5… -20С. Может быть ветер.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Есть ли мобильная связь по маршруту тура?
В большинстве локаций по маршруту нет проблем со связью у абонентов МТС, Мегафон и Билайн.
В каком часовом поясе проходит маршрут?
Мурманская область живет по московскому времени.
Развита ли инфраструктура в месте прохождения тура?
В городе Мурманске развитая инфраструктура: есть продуктовые магазины, кафе, аптеки, банкоматы