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Описание тура

Приглашение в удивительный мир

Мы рады пригласить вас в уникальный поселок, созданный финнами, где вы сможете погрузиться в самобытную саамскую культуру. Это путешествие станет настоящим открытием для всех любителей природы и истории.

Авторский тур по живописным местам

В рамках нашего авторского тура вы посетите самую мощную подземную гидроэлектростанцию. Здесь вам расскажут о захватывающей истории создания этого уникального объекта, который стал настоящим чудом инженерной мысли.

Что вас ждет в туре:

Посещение огромного водохранилища, образованного в результате затопления 60 хуторов.

Исследование тайных уголков Кольского полуострова.

Наслаждение потрясающими панорамами, которые откроются перед вами.

Погружение в природу и быт

Во время тура вы сможете ощутить, как легкие наполняются свободой и свежим воздухом. Вы познакомитесь с бытом местных жителей и узнаете о животных, обитающих в нашем крае.

Уникальный опыт общения с природой:

Возможность покормить оленей прямо с рук.

Знакомство с местной флорой и фауной.

Присоединяйтесь к нам в этом удивительном путешествии и откройте для себя красоту и богатство нашей природы!