Тур в Саамскую деревню и Верхнетуломский

Групповый тур в Мурманск: Саамская деревня, Верхнетуломская ГЭС и олени
Тур в Саамскую деревню и Верхнетуломский
Тур в Саамскую деревню и Верхнетуломский
Тур в Саамскую деревню и Верхнетуломский
Ближайшие даты:
17
янв18
янв19
янв20
янв21
янв22
янв23
янв
Время начала: 09:00, 10:00

Описание тура

Приглашение в удивительный мир

Мы рады пригласить вас в уникальный поселок, созданный финнами, где вы сможете погрузиться в самобытную саамскую культуру. Это путешествие станет настоящим открытием для всех любителей природы и истории.

Авторский тур по живописным местам

В рамках нашего авторского тура вы посетите самую мощную подземную гидроэлектростанцию. Здесь вам расскажут о захватывающей истории создания этого уникального объекта, который стал настоящим чудом инженерной мысли.

Что вас ждет в туре:

  • Посещение огромного водохранилища, образованного в результате затопления 60 хуторов.
  • Исследование тайных уголков Кольского полуострова.
  • Наслаждение потрясающими панорамами, которые откроются перед вами.

Погружение в природу и быт

Во время тура вы сможете ощутить, как легкие наполняются свободой и свежим воздухом. Вы познакомитесь с бытом местных жителей и узнаете о животных, обитающих в нашем крае.

Уникальный опыт общения с природой:

  • Возможность покормить оленей прямо с рук.
  • Знакомство с местной флорой и фауной.

Присоединяйтесь к нам в этом удивительном путешествии и откройте для себя красоту и богатство нашей природы!

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Верхнетуломскую ГЭС
  • Саамскую деревню и многое другое
Что включено
  • Транспортное сопровождение.
  • Охота за Северным Сиянием.
  • Питание (завтраки и обеды)
  • Проживание в гостинице (двух-трехместное размещение)
  • Входной билет в Саамскую деревню.
  • Снегоходный тур в Верхнетуломском.
Что не входит в цену
  • Туристическое снаряжение.
  • Трансфер из Мурманска и обратно.
  • Ужины.
  • Кедровая баня с купелью Фурако.
  • Видеосъемка с квадрокоптера.
  • Авиа и ж/д билеты из/в Мурманск (а).
  • Проживание в г. Мурманск.
  • Сберстрахование через личный кабинет на 1 день (примерно 100 руб).
Место начала и завершения?
Гостиница Уют в поселке Верхнетуломский
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Важная информация
  • Благодарим за выбор! Время и место встречи гид сообщит за пару дней до начала тура
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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