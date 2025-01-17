Описание тура
Приглашение в удивительный мир
Мы рады пригласить вас в уникальный поселок, созданный финнами, где вы сможете погрузиться в самобытную саамскую культуру. Это путешествие станет настоящим открытием для всех любителей природы и истории.
Авторский тур по живописным местам
В рамках нашего авторского тура вы посетите самую мощную подземную гидроэлектростанцию. Здесь вам расскажут о захватывающей истории создания этого уникального объекта, который стал настоящим чудом инженерной мысли.
Что вас ждет в туре:
- Посещение огромного водохранилища, образованного в результате затопления 60 хуторов.
- Исследование тайных уголков Кольского полуострова.
- Наслаждение потрясающими панорамами, которые откроются перед вами.
Погружение в природу и быт
Во время тура вы сможете ощутить, как легкие наполняются свободой и свежим воздухом. Вы познакомитесь с бытом местных жителей и узнаете о животных, обитающих в нашем крае.
Уникальный опыт общения с природой:
- Возможность покормить оленей прямо с рук.
- Знакомство с местной флорой и фауной.
Присоединяйтесь к нам в этом удивительном путешествии и откройте для себя красоту и богатство нашей природы!
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Верхнетуломскую ГЭС
- Саамскую деревню и многое другое
Что включено
- Транспортное сопровождение.
- Охота за Северным Сиянием.
- Питание (завтраки и обеды)
- Проживание в гостинице (двух-трехместное размещение)
- Входной билет в Саамскую деревню.
- Снегоходный тур в Верхнетуломском.
Что не входит в цену
- Туристическое снаряжение.
- Трансфер из Мурманска и обратно.
- Ужины.
- Кедровая баня с купелью Фурако.
- Видеосъемка с квадрокоптера.
- Авиа и ж/д билеты из/в Мурманск (а).
- Проживание в г. Мурманск.
- Сберстрахование через личный кабинет на 1 день (примерно 100 руб).
Место начала и завершения?
Гостиница Уют в поселке Верхнетуломский
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Важная информация
- Благодарим за выбор! Время и место встречи гид сообщит за пару дней до начала тура
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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