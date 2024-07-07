Необычные туры по Мурманску

Найдено 3 тура в категории «Необычные» в Мурманске, цены от 23 900 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
Экспедиция на полуостров Рыбачий на внедорожном автобусе
На машине
На автобусе
Джиппинг
На микроавтобусе
3 отзыва
5 дней
Экспедиция на полуостров Рыбачий на внедорожном автобусе
Начало: Мурманск: стоянка у отеля «69 параллель»
Расписание: по понедельникам в 10.00
12 авг в 11:00
26 авг в 11:00
42 000 за человека
Путешествие по Арктике: Териберка, киты, тундры, саамы и олени
На автобусе
скидка
10%
1 отзыв
3 дня
Путешествие по Арктике: Териберка, киты, тундры, саамы и олени
Начало: Ул. Воровского, д. 5/23, 1 этаж, отель «Меридиан»
1 авг в 18:00
8 авг в 18:00
от 2655523 900 за человека
Тур в Саамскую деревню и Верхнетуломский
На машине
На снегоходах
2 дня 1 час
Тур в Саамскую деревню и Верхнетуломский
Начало: Гостиница Уют в поселке Верхнетуломский
Завтра в 09:00
30 июл в 09:00
53 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Ю
    Юрий
    7 июля 2024
    Экспедиция на полуостров Рыбачий на внедорожном автобусе
    Очень классно 🤗. Ехать надо 100%!!!
  • М
    Мария
    27 июля 2023
    Экспедиция на полуостров Рыбачий на внедорожном автобусе
    Великолепная экскурсия на полуострова Рыбачий и Средний. И очень хорошая организация и экскурсии, и проживания в базовом лагере. Базовый лагерь
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    организован очень удобно: и проживание и питание - на отлично. Отличный гид Дмитрий, который сопровождал нас все эти дни и заботился о нас. Мы остались в полном восторге от поездки.

  • Е
    Евгений
    1 июля 2023
    Экспедиция на полуостров Рыбачий на внедорожном автобусе
    Не буду описывать что мы там увидели, думаю это понятно будет из описания тура. Хочу сказать про организацию. Это был
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    максимально комфортный тур с проживанием в палатках. Палатки большие, стоят кемпинговые кровати. Есть баня, которой мы пользовались каждый день. Полноценное питание, например по утрам нам готовили оладьи, блины, омлет, кашу. Еды было столько, что голодных не было. В общем рекомендую этих ребят!

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Необычные»

Самые популярные туры этой рубрики в Мурманске
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Экспедиция на полуостров Рыбачий на внедорожном автобусе
  2. Путешествие по Арктике: Териберка, киты, тундры, саамы и олени
  3. Тур в Саамскую деревню и Верхнетуломский
Какие места ещё посмотреть в Мурманске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Ледокол Ленин
  2. Батарейский Водопад
  3. Кладбище кораблей
  4. Полуостров Рыбачий
  5. Полуостров Средний
  6. Сейдозеро
  7. Снежная деревня
  8. Пляж драконьих яиц
  9. Площадь пяти углов
  10. Набережная
Сколько стоит тур в Мурманске в июле 2024
Сейчас в Мурманске в категории "Необычные" можно забронировать 3 тура от 23 900 до 53 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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