3 дня
Выходные мечты в мини-группе: Териберка, сафари на снегоходах и гастрономия Арктики
Погрузиться в саамскую культуру, снега, объятия оленей и насладиться северными вкусами и видами
Начало: Мурманск, до 10:30
22 ноя в 09:00
29 ноя в 09:00
84 800₽ за человека
2 дня 1 час
Тур в Саамскую деревню и Верхнетуломский
Начало: Гостиница Уют в поселке Верхнетуломский
Завтра в 09:00
5 сен в 09:00
53 000₽ за человека
6 дней
Путешествие на Сейдозеро: северная пустыня, Белое море и места силы
Подняться на гору Волостная, покататься по Ловозеру на катере и увидеть диких лошадей
Начало: Мурманск, встретим вас в городе или в аэропорту, с...
86 000₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Ловозеро»
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