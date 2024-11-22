Туры из Мурманска в Ловозеро

Найдено 3 тура в категории «Ловозеро» в Мурманске, цены от 53 000 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Выходные мечты в мини-группе: Териберка, сафари на снегоходах и гастрономия Арктики
На автобусе
На снегоходах
3 дня
Выходные мечты в мини-группе: Териберка, сафари на снегоходах и гастрономия Арктики
Погрузиться в саамскую культуру, снега, объятия оленей и насладиться северными вкусами и видами
Начало: Мурманск, до 10:30
22 ноя в 09:00
29 ноя в 09:00
84 800 за человека
Тур в Саамскую деревню и Верхнетуломский
На машине
На снегоходах
2 дня 1 час
Тур в Саамскую деревню и Верхнетуломский
Начало: Гостиница Уют в поселке Верхнетуломский
Завтра в 09:00
5 сен в 09:00
53 000 за человека
Путешествие на Сейдозеро: северная пустыня, Белое море и места силы
На машине
Конные прогулки
На катере
6 дней
Путешествие на Сейдозеро: северная пустыня, Белое море и места силы
Подняться на гору Волостная, покататься по Ловозеру на катере и увидеть диких лошадей
Начало: Мурманск, встретим вас в городе или в аэропорту, с...
86 000 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Ловозеро»

Самые популярные туры этой рубрики в Мурманске
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Выходные мечты в мини-группе: Териберка, сафари на снегоходах и гастрономия Арктики
  2. Тур в Саамскую деревню и Верхнетуломский
  3. Путешествие на Сейдозеро: северная пустыня, Белое море и места силы
Какие места ещё посмотреть в Мурманске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Ледокол Ленин
  2. Батарейский Водопад
  3. Кладбище кораблей
  4. Полуостров Рыбачий
  5. Полуостров Средний
  6. Снежная деревня
  7. Сейдозеро
  8. Долина Славы
  9. Пляж драконьих яиц
  10. Площадь пяти углов
Сколько стоит тур в Мурманске в сентябре 2024
Сейчас в Мурманске в категории "Ловозеро" можно забронировать 3 тура от 53 000 до 86 000.
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