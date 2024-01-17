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10%
Авторский тур
4 дня
В Мурманск и Териберку на охоту за северным сиянием с гидом-фотографом
Увидеть атомный ледокол, пообщаться с оленями и саамами и попробовать Север на вкус
Начало: Мурманск, можно планировать прилёт любым удобным р...
«Будем умиляться оленям, наслаждаться вкусом морепродуктов и ловить в объективах уникальное природное явление»
28 ноя в 08:00
5 дек в 08:00
4090036 810₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Вкусное путешествие на край света: Мурманск и Териберка
Насладиться арктической кухней, пройтись по берегу Баренцева моря и покататься в оленьих упряжках
Начало: Аэропорт Мурманска. Советуем выбирать дневные рейс...
«Затем покормим оленей, погладим дружелюбных хаски, увидим кроликов и гусей»
13 июня в 08:00
20 июня в 08:00
62 900₽ за человека
Авторский тур
2 дня 1 час
Тур в Саамскую деревню и Верхнетуломский
Начало: Гостиница Уют в поселке Верхнетуломский
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
53 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
На поиски Авроры, китов и новых вкусов: Мурманск, Териберка и оленья ферма
Насладиться морепродуктами и ягодными настойками и сделать селфи с северными оленями
Начало: Аэропорт Мурманска, выбирайте рейсы с прибытием до...
«Будем кормить, гладить, обниматься с северными оленями и делать море милого фото- и видеоконтента»
27 сен в 11:30
3 окт в 11:30
89 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
За удачей на край земли: поиск китов, охота за сиянием, прогулки по Териберке и Мурманску
Выйти в море, чтобы встретить китов, попробовать гребешков и ежей и погладить северных оленей
Начало: Мурманск, отель размещения, около 18:00
«Погостим в хаски-парке и погладим дружелюбных собак и северных оленей, желающие смогут покататься в упряжке»
11 окт в 15:00
1 ноя в 15:00
40 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Каникулы в Териберке: северное сияние, топовые локации и морская прогулка
Увидеть скелет Левиафана, полюбоваться Батарейским водопадом и покормить северных оленей
Начало: Аэропорт Мурманска, до 13:00
«Из Мурманска поедем в знаменитую Териберку, где будем ловить северное сияние, гулять по живописным пляжам вдоль Баренцева моря, знакомиться с северными оленями и хаски и наблюдать за обитателями северных вод»
25 окт в 08:00
29 ноя в 08:00
34 000₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
4 дня
Сияние, коренные жители и деликатесы Севера с гидом-фотографом
Поймать брызги океана, отправиться на охоту за уникальным явлением и покормить оленей
Начало: Мурманск, можно планировать прилёт любым удобным р...
«Мы заедем в гости к саамам, пообщаемся с оленями, вдохновимся видом на океан в Териберке, прогуляемся по городу-герою и отправимся на охоту за северным сиянием»
5 сен в 18:00
12 сен в 08:00
4090036 810₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААлексей17 января 2024Все было отлично. Больше спасибо им за отличную организацию путешествия. Очень много интересного я увидел в Мурманске и Мурманской области. Спасибо за интересные сопровождения во время туров. Обязательно буду советовать посетить Мурманск и Мурманскую область!
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «К оленям»
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- На поиски Авроры, китов и новых вкусов: Мурманск, Териберка и оленья ферма
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