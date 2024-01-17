Туры к оленям в Мурманске

Найдено 7 туров в категории «К оленям» в Мурманске, цены от 34 000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
В Мурманск и Териберку на охоту за северным сиянием с гидом-фотографом
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
4 дня
1 отзыв
В Мурманск и Териберку на охоту за северным сиянием с гидом-фотографом
Увидеть атомный ледокол, пообщаться с оленями и саамами и попробовать Север на вкус
Начало: Мурманск, можно планировать прилёт любым удобным р...
«Будем умиляться оленям, наслаждаться вкусом морепродуктов и ловить в объективах уникальное природное явление»
28 ноя в 08:00
5 дек в 08:00
4090036 810 за человека
Вкусное путешествие на край света: Мурманск и Териберка
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Вкусное путешествие на край света: Мурманск и Териберка
Насладиться арктической кухней, пройтись по берегу Баренцева моря и покататься в оленьих упряжках
Начало: Аэропорт Мурманска. Советуем выбирать дневные рейс...
«Затем покормим оленей, погладим дружелюбных хаски, увидим кроликов и гусей»
13 июня в 08:00
20 июня в 08:00
62 900 за человека
Тур в Саамскую деревню и Верхнетуломский
🚗 На машине
❄️ На снегоходах
Авторский тур
2 дня 1 час
Тур в Саамскую деревню и Верхнетуломский
Начало: Гостиница Уют в поселке Верхнетуломский
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
53 000 за человека
На поиски Авроры, китов и новых вкусов: Мурманск, Териберка и оленья ферма
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
На поиски Авроры, китов и новых вкусов: Мурманск, Териберка и оленья ферма
Насладиться морепродуктами и ягодными настойками и сделать селфи с северными оленями
Начало: Аэропорт Мурманска, выбирайте рейсы с прибытием до...
«Будем кормить, гладить, обниматься с северными оленями и делать море милого фото- и видеоконтента»
27 сен в 11:30
3 окт в 11:30
89 000 за человека
За удачей на край земли: поиск китов, охота за сиянием, прогулки по Териберке и Мурманску
Авторский тур
3 дня
За удачей на край земли: поиск китов, охота за сиянием, прогулки по Териберке и Мурманску
Выйти в море, чтобы встретить китов, попробовать гребешков и ежей и погладить северных оленей
Начало: Мурманск, отель размещения, около 18:00
«Погостим в хаски-парке и погладим дружелюбных собак и северных оленей, желающие смогут покататься в упряжке»
11 окт в 15:00
1 ноя в 15:00
40 000 за человека
Каникулы в Териберке: северное сияние, топовые локации и морская прогулка
Авторский тур
4 дня
Каникулы в Териберке: северное сияние, топовые локации и морская прогулка
Увидеть скелет Левиафана, полюбоваться Батарейским водопадом и покормить северных оленей
Начало: Аэропорт Мурманска, до 13:00
«Из Мурманска поедем в знаменитую Териберку, где будем ловить северное сияние, гулять по живописным пляжам вдоль Баренцева моря, знакомиться с северными оленями и хаски и наблюдать за обитателями северных вод»
25 окт в 08:00
29 ноя в 08:00
34 000 за человека
Сияние, коренные жители и деликатесы Севера с гидом-фотографом
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
4 дня
Сияние, коренные жители и деликатесы Севера с гидом-фотографом
Поймать брызги океана, отправиться на охоту за уникальным явлением и покормить оленей
Начало: Мурманск, можно планировать прилёт любым удобным р...
«Мы заедем в гости к саамам, пообщаемся с оленями, вдохновимся видом на океан в Териберке, прогуляемся по городу-герою и отправимся на охоту за северным сиянием»
5 сен в 18:00
12 сен в 08:00
4090036 810 за человека

Последние отзывы на туры

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «К оленям»

Самые популярные туры этой рубрики в Мурманске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 7
  1. В Мурманск и Териберку на охоту за северным сиянием с гидом-фотографом
  2. Вкусное путешествие на край света: Мурманск и Териберка
  3. Тур в Саамскую деревню и Верхнетуломский
  4. На поиски Авроры, китов и новых вкусов: Мурманск, Териберка и оленья ферма
  5. За удачей на край земли: поиск китов, охота за сиянием, прогулки по Териберке и Мурманску
Какие места ещё посмотреть в Мурманске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Ледокол Ленин
  2. Батарейский Водопад
  3. Полуостров Рыбачий
  4. Кладбище кораблей
  5. Полуостров Средний
  6. Сейдозеро
  7. Снежная деревня
  8. Пляж драконьих яиц
  9. Площадь пяти углов
  10. Долина Славы
Сколько стоит тур в Мурманске в июне 2024
Сейчас в Мурманске в категории "К оленям" можно забронировать 7 авторских туров от 34 000 до 89 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Купите самый интересный из 7 туров в Мурманске на 2024 год по теме «К оленям», 1 ⭐ отзыв, цены от 34000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам