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В поисках китов на Кольский полуостров

Всегда мечтали побывать в гостеприимном Мурманске и легендарной Териберке? Тогда этот тур для вас! В этом путешествии вы почувствуете дыхание Арктики, при большой удаче увидите финвалов, нарвалов, белух и даже синих китов, а ещё посетите главные достопримечательности Мурманска и первый в мире атомный ледокол.
В поисках китов на Кольский полуостровФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
В поисках китов на Кольский полуостровФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
В поисках китов на Кольский полуостровФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Мурманск. Свободный день или экскурсия за доп. плату

Прибытие в Мурманск, самостоятельный заезд в отель.

Размещение в гостинице с 15:00. Прибывайте любым удобным для вас рейсом.

Экскурсия за дополнительную плату: дегустационный ужин «Поморская трапеза».

Важно! Запись на экскурсию производится до начала тура и не менее чем за 14 дней до заезда. Оплата производится при наборе группы не менее чем за 5 дней до заезда. Экскурсия состоится при наборе группы от 18 человек.

20:00 В старинном Поморском доме с прекрасным видом на Кольский залив вы отведаете свежевыловленные морские деликатесы, узнаете о поморском быте и научитесь разделывать моллюсков.

В ужин включено: камчатский краб, морские ежи, морской гребешок, 5 видов вяленой и копченой рыбы, печень трески, отварной картофель, ароматная уха, свежеиспеченный хлеб, чай из самовара с морошковым вареньем.

Трапеза входит в топ 100 мест, где поесть по версии телеканала СТС. Длительность программы ≈ 3 часа.

Прибытие в Мурманск. Свободный день или экскурсия за доп. платуПрибытие в Мурманск. Свободный день или экскурсия за доп. платуПрибытие в Мурманск. Свободный день или экскурсия за доп. платуПрибытие в Мурманск. Свободный день или экскурсия за доп. платуПрибытие в Мурманск. Свободный день или экскурсия за доп. плату
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Териберка. Выход в море

Завтрак в отеле «шведский стол» (при выборе тарифа с проживанием).

≈ 08:30 Отправление на программу. В этот очень насыщенный день вас ждет полная перезагрузка! Вы по-настоящему почувствуете дыхание Арктики и попробуете север на вкус, пересечете несколько природных зон и полюбуетесь завораживающими видами тундры.

По дороге в Териберку мы сделаем несколько знаковых остановок:

  1. Полюбуемся мощью Кольской ВЭС. Здесь посреди бескрайней тундры Кольского полуострова установлено 57 огромных ветроэнергетических установок.
  2. Высокая сопка с сейдами. Пейзажи здесь неповторимые и поражают воображение. Перед вами тундра как на ладони, не видно края. Увидим сейды – сооружения из камней, строили их саамы, как правило, в священных местах. И Вы обязательно загадывайте желание!

В самой Териберке вас ждут уникальные природные достопримечательности, арт-объекты и декорации от съемок фильмов и сериалов.

За время экскурсии Вы узнаете историю становища Териберка, увидите настоящее поселка и его будущее! Увидите красивейший водопад, который несет свои бурные воды прямо в океан, чистейшее озеро. Прогуляетесь по пляжу яиц каменного дракона — почувствуете настоящее дыхание Арктики. Увидите кладбище старых деревянных кораблей и скелет кашалота. Погуляете по красивейшей Териберкской бухте. Потрясающий песчаный пляж и выброшенное на берег рыболовецкое судно, трон, качели и другие объекты.

Во время экскурсии вас ждет вкусный северный обед! Суровые пейзажи Севера, особенно зимой, наверняка оставят большой след в вашей душе!

Выйдем в море на фото прогулку в поисках китов.

Киты и касатки заходят к побережью Кольского полуострова вслед за сельдью, мойвой 7 и треской. 7 Мы увидим красоту Териберки с моря, посетим несколько бухт Баренцева моря, насладимся видами морских скал и рифов, увидим разных морских животных.

Малый полосатик или северный малый полосатик имеет длину до 10 метров, вес до 10 тонн. Окрас тёмно-серый сверху, брюхо и грудные плавники снизу белые, белая или светлая полоса на грудных плавниках, светлые полоски позади головы. Держатся поодиночке или небольшими группами из 2-3 особей, иногда образуют большие группы в местах скопления рыбы. Могут находиться под водой до 20 минут.

Горбач (горбатый кит) — довольно крупный кит. Длина тела до 15 метров, вес до 30 тонн. Грудные плавники очень длинные (до 35 % длины тела). Окрас спины и боков чёрный или тёмно-серый, иногда с коричневым оттенком. Окрас груди и брюха варьирует от чёрного или пёстрого (с белыми пятнами) до полностью белого цвета. Горбатые киты нередко бьют и хлопают по поверхности моря длинными грудными плавниками и хвостовым плавником, взбивая пену, перекатываются на спине, выставляют из воды морды. Часто полностью выпрыгивают из воды в вертикальном положении и с оглушительным всплеском падают вниз. Могут находиться под водой до 30 минут. На поверхности горбатый кит пускает фонтаны высотой до 5 метров.

Место окончания программы: в месте посадки на экскурсию.

Длительность экскурсионного дня с обедом: ≈ 10 часов.

Ориентировочное время возвращения в отель: ≈ 20:00.

Важно! При посадке на катер необходимо иметь при себе паспорт!

Териберка. Выход в мореТериберка. Выход в мореТериберка. Выход в мореТериберка. Выход в мореТериберка. Выход в мореТериберка. Выход в мореТериберка. Выход в мореТериберка. Выход в мореТериберка. Выход в мореТериберка. Выход в море
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Обзорная экскурсия по Мурманску. Атомный ледокол «Ленин»

Завтрак в отеле «шведский стол» (при выборе тарифа с проживанием), освобождение номеров.

09:00 Выезд на программу. Самый крупный город за Полярным кругом, база ледокольного флота, город-герой, морские ворота Арктики.

Мурманск основан лишь в 1916 году и не может похвастаться большим количеством исторических достопримечательностей. Но все же это интересный и самобытный край, привлекающий великолепием суровых северных пейзажей. С городом связано очень много ключевых моментов истории государства, поэтому город интересен как в эстетическом, так и в историческом смысле.

На обзорной экскурсии вы посетите основные достопримечательности:

  1. Мемориал Защитникам Советского Заполярья («Алёша»). Этот монумент является одной из главных визитных карточек Мурманска. Памятник «Алёша» возвышается над городом, напоминая о героическом прошлом защитников Заполярья в годы Великой Отечественной войны. С высоты открывается великолепный вид на город и Кольский залив.
  2. Маяк-мемориал морякам, погибшим в мирное время, с установленным на его территории реального фрагмента рубки АПЛ «Курск», напоминая о трагических событиях и мужестве тех, кто посвятил свою жизнь морю. Рядом расположен судовой якорь.
  3. Храм Спаса-на-Водах. Построенный в честь моряков, павших на морях, этот храм представляет собой красивое и спокойное место для молитвы и размышлений. Рядом строится Морской собор, который станет новой доминантой города, символизирующей духовное возрождение региона.
  4. Памятник «Умеющим ждать». Этот трогательный памятник изображает женщину, ждущую возвращения своего моряка. Скульптура олицетворяет верность и надежду, напоминая всем о важности любви и преданности. Это место стало символом ожидания и терпения, присущих всем, кто живет на Севере.
  5. Смотровая площадка с видом на Кольский залив. Если вы хотите насладиться панорамным видом на город, Кольский залив и Баренцево море, обязательно посетите смотровую площадку.

Посетите атомный ледокол «Ленин».

Легендарное судно-гигант с ядерной установкой, не имеющее прежде аналогов в мире, было разработано в СССР в 50-х годах минувшего века. Его использовали для обеспечения навигации по морскому Северному пути. С 1989 года ледокол, прослуживший 30 лет, поставлен на вечную стоянку в морском порту Мурманска.

В ходе экскурсии вы увидите машинное отделение, кают-компанию, столовую, медсанчасть и другие помещения.

Сытный обед в кафе города и трансфер в гостиницу и аэропорт.

Длительность экскурсионного дня с обедом: ≈ 5,5 часов.

Время вылета из аэропорта Мурманска не ранее 18:00.

Обзорная экскурсия по Мурманску. Атомный ледокол «Ленин»Обзорная экскурсия по Мурманску. Атомный ледокол «Ленин»Обзорная экскурсия по Мурманску. Атомный ледокол «Ленин»Обзорная экскурсия по Мурманску. Атомный ледокол «Ленин»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

В туре предусмотрено проживание в гостинице. Возможен вариант без проживания в отеле и завтраков.

½ TWIN – одно место в двухместном номере. Доступно бронирование тура с подселением – ½ TWIN.

SNGL – одноместное размещение.

Экскурсионный тариф: включены все услуги по маршруту, кроме проживания и завтраков.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбранного тарифа, руб:

МайИюньИюль-Сентябрь
1/2 TWINSNGL1/2 TWINSNGL1/2 TWINSNGL
Космос отель Мурманск 4* (завтрак шведский стол)39 60043 00040 75045 00041 25046 000
Экскурсионный тариф (без завтраков и проживания, место посадки на экскурсии у гостиницы Космос и Азимут)30 25030 25030 250

Варианты проживания

Гостиница «Cosmos Murmansk Hotel»

2 ночи

Мурманск, столица Заполярья, встречает гостей в гостинице Cosmos Murmansk Hotel, которая отвечает всем современным требованиям комфорта и удобства.

Гостиница предлагает уютные номера в самом сердце города, где после ночи отдыха можно начать день с сытного завтрака «шведский стол». Затем можно отправиться на прогулку по городу или на деловую встречу.

В холле отеля расположен «Баренц-бар» с панорамными окнами, где гости могут насладиться ароматным кофе, свежей выпечкой и блюдами арктической кухни.

Номера категории Стандарт просторны и предлагают выбор между одной двуспальной кроватью и двумя кроватями Twin. Бесплатный Wi-Fi обеспечивает связь на протяжении всего пребывания, а принадлежности для приготовления чая и кофе позволяют гостям наслаждаться горячими напитками в уютной обстановке номера.

Гостиница «Cosmos Murmansk Hotel»Гостиница «Cosmos Murmansk Hotel»Гостиница «Cosmos Murmansk Hotel»Гостиница «Cosmos Murmansk Hotel»Гостиница «Cosmos Murmansk Hotel»Гостиница «Cosmos Murmansk Hotel»Гостиница «Cosmos Murmansk Hotel»Гостиница «Cosmos Murmansk Hotel»Гостиница «Cosmos Murmansk Hotel»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение согласно выбранному тарифу
  • Питание, указанное в программе: 2 завтрака для пакета с проживанием2 обеда
  • 2 завтрака для пакета с проживанием
  • 2 обеда
  • Транспорт: микроавтобус или внедорожник «Соболь», рыболовецкий катер
  • Экскурсионная программа: обзорная экскурсия по Мурманскуэкскурсия на ледокол «Ленин» посещение всех главных достопримечательностей Териберкивыход в море на поиски китов (2 часа)
  • Обзорная экскурсия по Мурманску
  • Экскурсия на ледокол «Ленин»
  • Посещение всех главных достопримечательностей Териберки
  • Выход в море на поиски китов (2 часа)
Что не входит в цену
  • Авиа - или ж/д билеты до Мурманска и обратно
  • Проживание, при выборе тарифа без проживания
  • Питание, не указанное в программе
  • Завтраки, при выборе тарифа без проживания
  • Гастрономический ужин «Поморская трапеза» - 6 500 руб. /чел
  • Ранний заезд - под запрос
  • Экологический сбор при въезде в Териберку (оплачивается на месте) - 500 руб. /чел. Бесплатно детям дошкольного и школьного возраста, пенсионерам, инвалидам и другим льготным категориям граждан
Место начала и завершения?
Мурманск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Дожди в мае — частое явление. Если с погодой не повезет, это может быть и мокрый снег. Поэтому в Мурманске пригодится зонт, а в поездках — дождевик. Одним зонтом ни на побережье Баренцева моря, ни где-нибудь в Кировске не обойтись. В Мурманской области всегда ветрено, и его буквально вырывает из рук.

Поскольку на южное тепло в Мурманске ни на майские праздники, ни в конце месяца лучше не рассчитывать, теплой одежды лучше брать побольше.

Главное, что нужно иметь, — не продуваемая куртка с капюшоном и резиновые сапоги. Без последних не добраться, к примеру, до Батарейского водопада в Териберке (зависит конечно от погоды, берите больше теплых вещей, шарф, варежки, шапку, лучше вы оставите их в транспорте при хорошей погоде, чем замерзнете при сильном ветре).

Вот самое важное, на что нужно обратить внимание:

  • Вам понадобится хорошая непродуваемая куртка с капюшоном и в идеале была непромокаемой.
  • Если Непромокаемой куртки нет, обязательно возьмите дождевик, так как зонт не выдержит северного ветра и займет ваше время и руки.
  • Шарф и шапка никогда не будут лишними, особенно в море!
  • Обязательно иметь теплые, лучше шерстяные, носки; перчатки.
  • С начала майских и до июньских праздников вам понадобится непромокаемая обувь или возьмите резиновые сапоги, вы скажете спасибо нам, когда будете идти до Батарейного водопада в Териберке.
  • Желательно: полный комплект термобелья (верх и низ) (наличие данного комплекта сделает путешествие комфортнее и приятнее).
  • Флисовая кофта.
  • Возьмите дополнительные аккумуляторы для фотоаппарата, телефона или видеокамеры, т. к. на морозе они очень быстро разряжаются.
  • Личная аптечка с лекарствами от простуды и температуры, головной боли, живота, а также индивидуальные лекарства, если Вы что-то принимаете регулярно.

В летний период погода непредсказуема. Может быть свежо или наоборот очень жарко. Обязательно ознакомьтесь с прогнозом погоды перед поездкой, но помните – на севере погода непредсказуема, в течение дня вы можете застать и солнце, и метель.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Есть ли торговые центры, супермаркеты и аптеки?
  1. «Мурманск Молл». Время работы 10:00–22:00. Находится по адресу: пр-т Ленина, д. 32 (практически центр города). Здесь есть всем знаменитые фастфуды, популярные магазины и сувенирные лавки.
  2. Торговый центр «Северное Нагорное». Время работы 10:00–22:00. Находится по адресу: Кольский пр-т, д. 158, корп. 1. Это один из самых крупных торговых центров Мурманска. Хорошо подойдет для всей семьи.
  3. Торговый центр «Форум». Время работы 10:00–21:00. Находится по адресу: Кольский пр-т, д. 134. Торговый центр находится в Первомайском районе, над горнолыжным склоном «Норд Стар». Из «Форума» открывается красивый панорамный вид на Мурманск. Здесь немного людей, также есть кинотеатр.
  4. Мурманский Дом Торговли. Время работы 11:00–21:00. Находится по адресу: пр-т Ленина, д. 69. Здесь размещаются одни из самых дорогих магазинов Мурманска. Также в этом же здании есть ресторан «Терраса» и круглосуточный супермаркет «Евророс».

Круглосуточные супермаркеты.

В Мурманске с круглосуточными магазинами проблематично. Вдобавок ночью на улице практически безлюдно. Поэтому мы рекомендуем совершать покупки до 22:00. «Евророс». Эта сеть супермаркетов — самая распространенная в Мурманске.

Найти круглосуточные супермаркеты в Мурманске можно по следующим адресам: ул. Карла Маркса, д. 38, корп. 1; Кольский пр-т, д. 60; ул. Адмирала Флота Лобова, д. 40. Супермаркеты «SPAR».

Адреса магазинов: Кольский пр-т, д. 64; Скальная ул., д. 31; ул. Шабалина, д. 11.

Круглосуточные аптеки: Аптека «Еврофарма»: ул. Самойловой, д. 12 (центр города); Аптека «Алоэ»: ул. Шевченко, д. 34.

Какие сувениры можно увезти с собой?

Обращаем внимание на то, что стеклянные банки в ручную кладь не допускают!

В жестяных банках продукты брать можно. Мурманчане очень любят вяленого ерша.

Торговый центр «Волна» расположен на площади Пять углов, там же отель «Азимут». В центре на первом этаже есть два хороших сувенирных магазина.

Магазины «Рундук» и «Презент». В них вы найдёте вкусные чаи, подарочные наборы рыбных консервов по хорошим ценам, вяленую оленину, одежду, термокружки и термосы, магниты и многое другое.

В торговом центре «Мурманск Молл» вы можете найти магазины местных дизайнеров. Для вас куртки, рюкзаки, толстовки, кошельки и другие вещи с символикой севера.

В гостинице «Космос» также есть небольшой сувенирный магазин.

Как будет проходить тур, если погода и внешние обстоятельства не внесут свои коррективы?

Если погода и внешние обстоятельства не внесут свои корректировки, то наш маршрут пройдет в таком графике:

День 1. Загородная экскурсия.

Прибытие в Мурманск, самостоятельный заезд в отель.

20:00 Поморская трапеза по желанию за дополнительную плату (6 500 руб. /чел).

День 2. Териберка + выход в море.

08:30 Завтрак в отеле шведский стол, отправление на программу.

Экскурсионно-прогулочная программа в Териберке.

Выход в море.

Обед.

19:00-20:00 Ориентировочное время завершения программы у отеля Космос.

День 3. Мурманск и ледокол Ленин.

08:00 Завтрак в отеле шведский стол, освобождение номеров.

Вещи в камеру хранения отеля или в автобус.

09:00 Обзорная экскурсия + ледокол Ленин.

13:00/14:00 Обед в кафе города.

15:00 Ориентировочное время завершения программы у отеля Космос или трансфер в аэропорт.

Важно! Не приобретайте билеты с вылетом ранее 18:00.

Где можно провести свободное время и ужины?

Мурманск гостеприимно предлагает разнообразие ресторанов, способных удовлетворить даже самый изысканный вкус.

Независимо от того, вы местный житель или турист, здесь всегда можно отыскать заведение по своему вкусу и поближе познакомиться с арктической кухней.

Места в ресторанах города лучше бронировать заранее! Особенно это касается высокого туристического сезона, например, майские праздники.

В Мурманской области время розничной продажи алкогольной продукции ограничено с 21:00 до 11:00.

Ресторан «Царская охота» — настоящий рай для любителей мяса.
Если вы являетесь ценителем изысканных мясных блюд, то ресторан «Царская охота» в Мурманске — это место, которое обязательно стоит посетить.

Лаунж-кафе «Терраса» предлагает широкий выбор блюд, включая свежие морепродукты, рыбу, мясные деликатесы и изысканные закуски.

Ресторан «Тундра» — это место, где вы сможете насладиться уникальным вкусом арктической кухни и ощутить дух северной тундры.

«Белый кролик» — это ресторан европейской кухни с акцентом на морепродуктах и стейках. Здесь вы сможете насладиться изысканными блюдами и отличным выбором вин. Заведение прекрасно подойдет для любителей кофе и сладостей и очень вкусного завтрака.

Lounge-кафе «Gray Goose» — панорамный ресторан элегантной авторской кухни в деловом центре Мурманска. Основа гастрономической концепции – использование живого огня, сезонных и локальных продуктов арктической кухни. Фейерверк рыбных и мясных предложений с мангала, боулы и финская уха, живые морепродукты, устрицы, морские ежи и мурманские гребешки.

«Поморы» — блюда арктической кухни из свежих местных продуктов, расположенный в 5 минутах от гостиницы «Космос». Авторская локальная кухня, интерактивная визуализация жизни поморов. Аутентичный интерьер.

«М-Клуб» — расположен в отеле «Меридиан» на площади пяти углов. Представлены блюда арктической и европейской кухни.

Какая будет погода?

Мурманск – самый северный город России, незамерзающий порт и город-герой! В мае погода начинает налаживаться. Температура воздуха днем все чаще превышает 7-9°, ночью возможны заморозки.

Готовьтесь к тому, что снег в Мурманске может лежать до начала июня, чтобы поездка принесла удовольствие, хорошо подготовьтесь к ней.

В среднем температура:

  1. Апрель – май: от +10 до -15° (еще лежит снег).
  2. Июнь: от -2 до +10°, бывает теплее (время от времени лежит снег).
  3. Июль: от +15 до +25, полярный день Сентябрь: от +5° до +20°, бывает теплее (золотая осень)

Перед поездкой смотрим прогноз погоды! На выход в море возьмите шапку и шарф в любое время года! В Териберке часто бывает ветрено + в море температура ощущается на 5-7 градусов ниже, чем на берегу.

Возможны ли изменения в программе?
  1. Время отправления и прибытия на экскурсии является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.
  2. Фирма оставляют за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг. Важно: Программа по дням может меняться!
  3. Компания не может влиять на возможные задержки, связанные с действиями и мероприятиями государственных органов, пробками на дорогах, дорожными работами и прочими, не зависящими от Компании ситуациями.
  4. Акцентируем ваше внимание на то, что компания и партнерская сеть туристических агентств, зарегистрированных в праве использовать ваши фотографии, опубликованные в групповом чате. Фотографии и видео могут быть и использованы в информационных и коммерческих целях. Мы всегда рады поделиться вашими снимками с нашими подписчиками, будущими туристами и передать от вас привет тем, кто желает оказаться в этом путешествии. Если вы не желаете, чтобы ваша фотография или видео попала в общий доступ, просим не публиковать материал в группе.
  5. В периоды ухудшения погоды (шторм, сильные снегопады, заносы на дорогах, очень низкие/очень высокие температуры воздуха, ливни, наводнения, сели, туман и пр.) Компания оставляет за собой право в исключительных случаях менять программу тура: заменять объекты на другие, а при невозможности замены - исключать из программы объекты (с последующим возвратом стоимости посещения объекта), посещение которых в погодных условиях на момент проведения тура может угрожать безопасности туристов. Решение об указанной замене/отмене объектов принимается гидом и ведущим менеджером тура в одностороннем порядке.
  6. Турист несет личную ответственность за порчу имущества в гостинице, в автобусе и на объектах показа, нарушение норм поведения, а также опоздание на экскурсию и утерю ценных вещей. При опоздании на экскурсию или при непосещении экскурсии по неуважительной причине, оплата за экскурсию не возвращается.
Что нужно знать о Териберке и морской прогулке?

На каких катерах мы выходим в море из Териберки? Катера, на которых мы выходим на морскую прогулку, — рыболовецкие, аутентичные, как и само место, в котором они находятся.

Как проходит посадка на катер? Все причалы в Териберке были оборудованы для рыбалки и соответствующих катеров, с учётом сильных приливов и отливов. Соответственно, спуск и подъем с причала проходит по крутой лестнице.

А если дождь – пешком не пойдем? Погодные условия нам не помеха, правильная одежда поможет насладиться северными красотами. В случае, если в процессе экскурсии вы решите не идти пешком к водопаду, сообщите об этом гиду заранее, он сможет оставить вас на песчаном берегу рядом с ресторанами, чтобы вы могли провести свободное время с комфортом.

Какие локации мы увидим с катера? Места, которые мы увидим, будут зависеть от наличия и локаций с китами, ведь в первую очередь мы пойдем туда, где наблюдаются морские обитатели, а уже во вторую – где находится водопад, птичий базар, пещера дракона.

Как обстоят дела с санитарными остановками по пути в Териберку? По дороге в Териберку у нас с вами будет 1-2 остановки в тундре (у ветряков и у каменных пирамидок), на маршруте нет ни заправочных станций, ни магазинов. После выезда из Мурманска посетить уборную вы сможете только по приезде в Териберку.

Что важно знать о туре?
  1. Рекомендации по прибытию и отъезду: в первый день прибытие любым удобным рейсом, отъезд из Мурманска не ранее 18:00. Расстояния: аэропорт — «Космос отель» 35 км, Мурманск — Териберка 140 км, Мурманск — Водопады 85 км.
  2. Большая часть Мурманской области лежит за Северным Полярным кругом. Территория занимает три полуострова — Кольский, Рыбачий и Средний, омывается Баренцевым и Белым морем. Также в состав входят ряд островов: Айновские, Семь, Великий и Кильдин. Область граничит с Финляндией и Норвегией на западе, с Карелией на юге, а также через Белое море с Архангельской областью.
  3. Акцентируем ваше внимание на том, что это поездка в дикую природу. 100% гарантировать вероятность встречи с китами не можем, но точно можем говорить, что морская прогулка в Териберке — это наслаждение скалистыми берегами, живописным водопадом и «берегом драконьих яиц», а Поморский дом входит в топ 100 мест, где поесть в России.
  4. При посадке на катер обязательно иметь при себе паспорт либо заверенную копию, для детей - свидетельства о рождении, т. к. в море работает пограничный контроль. Без документов Вас не допустят на борт, в этом случае стоимость прогулки не возвращается.
  5. Обратите внимание! В Териберке возможен очень крутой спуск с причала! Возможно, нам придется спуститься вниз по крутой лестнице. Все причалы в Териберке были оборудованы для рыбалки и соответствующих катеров, с учётом сильных приливов и отливов.
  6. Убедительно просим прибывать в Мурманск: первый день любым удобным для вас рейсом, обратный вылет брать не ранее 18:00.
  7. Если у вас есть ограничения по питанию, обязательно сообщите нам!
  8. Поморская трапеза проводится при наборе группы от 18 человек (В Поморском доме объединяется несколько групп, максимум 35 человек.). Записаться на трапезу необходимо при бронировании тура и не менее чем за 14 дней до начала поездки. 7 За 3-5 дней до начала путешествия формируется групповой чат в Телеграмм, где будет указан контактный телефон вашего гида, а также точный тайминг маршрута.
  9. Напоминаем! Заселение в гостиницу возможно только при наличии документа, удостоверяющего личность (паспорт, детям — свидетельство о рождении).
  10. Просьба учитывать, что во всех объектах размещения действуют правила «расчетного часа» (заезд в 15.00, выезд до 12.00). В первый день вы регистрируетесь в отеле и сдаете вещи в камеру хранения (В гостинице космос камера хранения предоставляется бесплатно.). Соответственно, размещение в номерах производится после экскурсионной программы. При наличии свободных номеров отель может разместить гостей раньше расчетного часа. Если вы желаете гарантированно разместиться в утреннее время, то необходимо забронировать и внести оплату в размере 50% от стоимости суток, в некоторых случаях отели подтверждают полные сутки по общей стоимости.
  11. От аэропорта до отеля вы можете добраться на автобусе или такси. Самый удобный способ добраться из пункта А в пункт Б — Яндекс Такси. Это приложение доступно для Android и для iOS. Мы советуем выбирать комфорт класс, т. к. в эконом варианте встречаются далеко не самые презентабельные автомобили. Такси по городу на хорошей машине стоит от 190 рублей, так что это удобно и быстро. Из аэропорта средняя стоимость такси 700-1700 руб. в зависимости от погоды и класса автомобиля. Ориентировочное время в пути 45-60 минут. На автобусе №106 можно доехать за час. Интервал движения общественного транспорта — 20–30 минут, автобус ходит даже после полуночи. Что бы найти автобусную остановку при выходе из зоны прилёта аэровокзала направляйтесь на лево, вдоль парковки, метров 100, там находится остановка и вывеска с актуальным расписанием. Стоимость ориентировочно 90 рублей, автобус делает остановку рядом с отелем Космос (Книповича).
  12. Тур доступен для граждан РФ и для иностранных граждан.
Что нужно знать про размещение?

Категории размещения и информация об отеле «Космос» (бывш. «Парк ИНН Полярные зори»): ул. Академика Книповича, 21а, Мурманск.

Современный отель Park Inn by Radisson Полярные Зори Мурманск расположился в самом центре Мурманска вблизи основных достопримечательностей, торговых улиц и бизнес-центров. Отель предлагает 262 комфортабельных уютных номера от стандартных до люксов с сауной. На территории отеля: ресторан Русской, Европейской и Арктической кухни «Полярные Зори» вместимостью до 160 человек, конференц-залы с современным оборудованием, ночной клуб «Ледокол», сауна. Для всех гостей бесплатный завтрак, беспроводной интернет (Wi-Fi), посещение тренажерного зала.

«Космос Отель» подготовил для гостей места для хранения рыбной продукции: на ресепшен отеля вы сообщаете о том, что необходимо положить покупку в холодильник или морозильник, для вас подготовят талон и сложат все на хранение, главное — позаботьтесь об упаковке.

В номерах (мини-холодильники) хранение рыбы запрещено, так как запах сложно выводится. Будьте внимательны, за это предусмотрен штраф. Важно для летнего периода: так как Мурманск — это северный город и лето, как правило, короткое и не жаркое, во всех отелях отсутствуют кондиционеры! Мы никак не можем повлиять на это, надеемся на ваше понимание.

Двухместные номера категории «Стандарт». В номерах категории «Стандарт» предоставляется: кровать с ортопедическим матрацем или 2 отдельные кровати (1м x 2м), Дополнительное прикроватное освещение, Письменный стол, стул, кресло, Шкаф для одежды, Электрочайник, чай/кофе, Телевизор, Телефон, Розетка для выхода в Интернет, Бесплатный высокоскоростной Интернет (Wi-Fi), Ванная комната с душем и полом с подогревом, Гигиенический набор (косметическая салфетка, гигиенические пакеты), Фен, Рожок для обуви, Бесплатное посещение тренажёрного зала. Площадь номера – 23 кв. м.

Одноместные номера категории «Индивидуальный». Кровать с ортопедическим матрацем (1м x 2м), Дополнительное прикроватное освещение, Письменный стол, стул, кресло, Шкаф для одежды, Электрочайник, чай/кофе, Телевизор, Телефон, Розетка для выхода в Интернет, Бесплатный высокоскоростной Интернет (Wi-Fi), Ванная комната с душем и полом с подогревом, Гигиенический набор (косметическая салфетка, гигиенические пакеты), Фен, Бесплатное посещение тренажёрного зала, Площадь номера – 17 кв. м.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
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Тур входит в следующие категории Мурманска

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