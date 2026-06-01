Программа тура по дням
Прибытие в Мурманск. Свободный день или экскурсия за доп. плату
Прибытие в Мурманск, самостоятельный заезд в отель.
Размещение в гостинице с 15:00. Прибывайте любым удобным для вас рейсом.
Экскурсия за дополнительную плату: дегустационный ужин «Поморская трапеза».
Важно! Запись на экскурсию производится до начала тура и не менее чем за 14 дней до заезда. Оплата производится при наборе группы не менее чем за 5 дней до заезда. Экскурсия состоится при наборе группы от 18 человек.
20:00 В старинном Поморском доме с прекрасным видом на Кольский залив вы отведаете свежевыловленные морские деликатесы, узнаете о поморском быте и научитесь разделывать моллюсков.
В ужин включено: камчатский краб, морские ежи, морской гребешок, 5 видов вяленой и копченой рыбы, печень трески, отварной картофель, ароматная уха, свежеиспеченный хлеб, чай из самовара с морошковым вареньем.
Трапеза входит в топ 100 мест, где поесть по версии телеканала СТС. Длительность программы ≈ 3 часа.
Териберка. Выход в море
Завтрак в отеле «шведский стол» (при выборе тарифа с проживанием).
≈ 08:30 Отправление на программу. В этот очень насыщенный день вас ждет полная перезагрузка! Вы по-настоящему почувствуете дыхание Арктики и попробуете север на вкус, пересечете несколько природных зон и полюбуетесь завораживающими видами тундры.
По дороге в Териберку мы сделаем несколько знаковых остановок:
- Полюбуемся мощью Кольской ВЭС. Здесь посреди бескрайней тундры Кольского полуострова установлено 57 огромных ветроэнергетических установок.
- Высокая сопка с сейдами. Пейзажи здесь неповторимые и поражают воображение. Перед вами тундра как на ладони, не видно края. Увидим сейды – сооружения из камней, строили их саамы, как правило, в священных местах. И Вы обязательно загадывайте желание!
В самой Териберке вас ждут уникальные природные достопримечательности, арт-объекты и декорации от съемок фильмов и сериалов.
За время экскурсии Вы узнаете историю становища Териберка, увидите настоящее поселка и его будущее! Увидите красивейший водопад, который несет свои бурные воды прямо в океан, чистейшее озеро. Прогуляетесь по пляжу яиц каменного дракона — почувствуете настоящее дыхание Арктики. Увидите кладбище старых деревянных кораблей и скелет кашалота. Погуляете по красивейшей Териберкской бухте. Потрясающий песчаный пляж и выброшенное на берег рыболовецкое судно, трон, качели и другие объекты.
Во время экскурсии вас ждет вкусный северный обед! Суровые пейзажи Севера, особенно зимой, наверняка оставят большой след в вашей душе!
Выйдем в море на фото прогулку в поисках китов.
Киты и касатки заходят к побережью Кольского полуострова вслед за сельдью, мойвой 7 и треской. 7 Мы увидим красоту Териберки с моря, посетим несколько бухт Баренцева моря, насладимся видами морских скал и рифов, увидим разных морских животных.
Малый полосатик или северный малый полосатик имеет длину до 10 метров, вес до 10 тонн. Окрас тёмно-серый сверху, брюхо и грудные плавники снизу белые, белая или светлая полоса на грудных плавниках, светлые полоски позади головы. Держатся поодиночке или небольшими группами из 2-3 особей, иногда образуют большие группы в местах скопления рыбы. Могут находиться под водой до 20 минут.
Горбач (горбатый кит) — довольно крупный кит. Длина тела до 15 метров, вес до 30 тонн. Грудные плавники очень длинные (до 35 % длины тела). Окрас спины и боков чёрный или тёмно-серый, иногда с коричневым оттенком. Окрас груди и брюха варьирует от чёрного или пёстрого (с белыми пятнами) до полностью белого цвета. Горбатые киты нередко бьют и хлопают по поверхности моря длинными грудными плавниками и хвостовым плавником, взбивая пену, перекатываются на спине, выставляют из воды морды. Часто полностью выпрыгивают из воды в вертикальном положении и с оглушительным всплеском падают вниз. Могут находиться под водой до 30 минут. На поверхности горбатый кит пускает фонтаны высотой до 5 метров.
Место окончания программы: в месте посадки на экскурсию.
Длительность экскурсионного дня с обедом: ≈ 10 часов.
Ориентировочное время возвращения в отель: ≈ 20:00.
Важно! При посадке на катер необходимо иметь при себе паспорт!
Обзорная экскурсия по Мурманску. Атомный ледокол «Ленин»
Завтрак в отеле «шведский стол» (при выборе тарифа с проживанием), освобождение номеров.
09:00 Выезд на программу. Самый крупный город за Полярным кругом, база ледокольного флота, город-герой, морские ворота Арктики.
Мурманск основан лишь в 1916 году и не может похвастаться большим количеством исторических достопримечательностей. Но все же это интересный и самобытный край, привлекающий великолепием суровых северных пейзажей. С городом связано очень много ключевых моментов истории государства, поэтому город интересен как в эстетическом, так и в историческом смысле.
На обзорной экскурсии вы посетите основные достопримечательности:
- Мемориал Защитникам Советского Заполярья («Алёша»). Этот монумент является одной из главных визитных карточек Мурманска. Памятник «Алёша» возвышается над городом, напоминая о героическом прошлом защитников Заполярья в годы Великой Отечественной войны. С высоты открывается великолепный вид на город и Кольский залив.
- Маяк-мемориал морякам, погибшим в мирное время, с установленным на его территории реального фрагмента рубки АПЛ «Курск», напоминая о трагических событиях и мужестве тех, кто посвятил свою жизнь морю. Рядом расположен судовой якорь.
- Храм Спаса-на-Водах. Построенный в честь моряков, павших на морях, этот храм представляет собой красивое и спокойное место для молитвы и размышлений. Рядом строится Морской собор, который станет новой доминантой города, символизирующей духовное возрождение региона.
- Памятник «Умеющим ждать». Этот трогательный памятник изображает женщину, ждущую возвращения своего моряка. Скульптура олицетворяет верность и надежду, напоминая всем о важности любви и преданности. Это место стало символом ожидания и терпения, присущих всем, кто живет на Севере.
- Смотровая площадка с видом на Кольский залив. Если вы хотите насладиться панорамным видом на город, Кольский залив и Баренцево море, обязательно посетите смотровую площадку.
Посетите атомный ледокол «Ленин».
Легендарное судно-гигант с ядерной установкой, не имеющее прежде аналогов в мире, было разработано в СССР в 50-х годах минувшего века. Его использовали для обеспечения навигации по морскому Северному пути. С 1989 года ледокол, прослуживший 30 лет, поставлен на вечную стоянку в морском порту Мурманска.
В ходе экскурсии вы увидите машинное отделение, кают-компанию, столовую, медсанчасть и другие помещения.
Сытный обед в кафе города и трансфер в гостиницу и аэропорт.
Длительность экскурсионного дня с обедом: ≈ 5,5 часов.
Время вылета из аэропорта Мурманска не ранее 18:00.
Проживание
В туре предусмотрено проживание в гостинице. Возможен вариант без проживания в отеле и завтраков.
½ TWIN – одно место в двухместном номере. Доступно бронирование тура с подселением – ½ TWIN.
SNGL – одноместное размещение.
Экскурсионный тариф: включены все услуги по маршруту, кроме проживания и завтраков.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбранного тарифа, руб:
|Май
|Июнь
|Июль-Сентябрь
|1/2 TWIN
|SNGL
|1/2 TWIN
|SNGL
|1/2 TWIN
|SNGL
|Космос отель Мурманск 4* (завтрак шведский стол)
|39 600
|43 000
|40 750
|45 000
|41 250
|46 000
|Экскурсионный тариф (без завтраков и проживания, место посадки на экскурсии у гостиницы Космос и Азимут)
|30 250
|30 250
|30 250
Варианты проживания
Гостиница «Cosmos Murmansk Hotel»
Мурманск, столица Заполярья, встречает гостей в гостинице Cosmos Murmansk Hotel, которая отвечает всем современным требованиям комфорта и удобства.
Гостиница предлагает уютные номера в самом сердце города, где после ночи отдыха можно начать день с сытного завтрака «шведский стол». Затем можно отправиться на прогулку по городу или на деловую встречу.
В холле отеля расположен «Баренц-бар» с панорамными окнами, где гости могут насладиться ароматным кофе, свежей выпечкой и блюдами арктической кухни.
Номера категории Стандарт просторны и предлагают выбор между одной двуспальной кроватью и двумя кроватями Twin. Бесплатный Wi-Fi обеспечивает связь на протяжении всего пребывания, а принадлежности для приготовления чая и кофе позволяют гостям наслаждаться горячими напитками в уютной обстановке номера.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение согласно выбранному тарифу
- Питание, указанное в программе: 2 завтрака для пакета с проживанием2 обеда
- 2 завтрака для пакета с проживанием
- 2 обеда
- Транспорт: микроавтобус или внедорожник «Соболь», рыболовецкий катер
- Экскурсионная программа: обзорная экскурсия по Мурманскуэкскурсия на ледокол «Ленин» посещение всех главных достопримечательностей Териберкивыход в море на поиски китов (2 часа)
- Обзорная экскурсия по Мурманску
- Экскурсия на ледокол «Ленин»
- Посещение всех главных достопримечательностей Териберки
- Выход в море на поиски китов (2 часа)
Что не входит в цену
- Авиа - или ж/д билеты до Мурманска и обратно
- Проживание, при выборе тарифа без проживания
- Питание, не указанное в программе
- Завтраки, при выборе тарифа без проживания
- Гастрономический ужин «Поморская трапеза» - 6 500 руб. /чел
- Ранний заезд - под запрос
- Экологический сбор при въезде в Териберку (оплачивается на месте) - 500 руб. /чел. Бесплатно детям дошкольного и школьного возраста, пенсионерам, инвалидам и другим льготным категориям граждан
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Дожди в мае — частое явление. Если с погодой не повезет, это может быть и мокрый снег. Поэтому в Мурманске пригодится зонт, а в поездках — дождевик. Одним зонтом ни на побережье Баренцева моря, ни где-нибудь в Кировске не обойтись. В Мурманской области всегда ветрено, и его буквально вырывает из рук.
Поскольку на южное тепло в Мурманске ни на майские праздники, ни в конце месяца лучше не рассчитывать, теплой одежды лучше брать побольше.
Главное, что нужно иметь, — не продуваемая куртка с капюшоном и резиновые сапоги. Без последних не добраться, к примеру, до Батарейского водопада в Териберке (зависит конечно от погоды, берите больше теплых вещей, шарф, варежки, шапку, лучше вы оставите их в транспорте при хорошей погоде, чем замерзнете при сильном ветре).
Вот самое важное, на что нужно обратить внимание:
- Вам понадобится хорошая непродуваемая куртка с капюшоном и в идеале была непромокаемой.
- Если Непромокаемой куртки нет, обязательно возьмите дождевик, так как зонт не выдержит северного ветра и займет ваше время и руки.
- Шарф и шапка никогда не будут лишними, особенно в море!
- Обязательно иметь теплые, лучше шерстяные, носки; перчатки.
- С начала майских и до июньских праздников вам понадобится непромокаемая обувь или возьмите резиновые сапоги, вы скажете спасибо нам, когда будете идти до Батарейного водопада в Териберке.
- Желательно: полный комплект термобелья (верх и низ) (наличие данного комплекта сделает путешествие комфортнее и приятнее).
- Флисовая кофта.
- Возьмите дополнительные аккумуляторы для фотоаппарата, телефона или видеокамеры, т. к. на морозе они очень быстро разряжаются.
- Личная аптечка с лекарствами от простуды и температуры, головной боли, живота, а также индивидуальные лекарства, если Вы что-то принимаете регулярно.
В летний период погода непредсказуема. Может быть свежо или наоборот очень жарко. Обязательно ознакомьтесь с прогнозом погоды перед поездкой, но помните – на севере погода непредсказуема, в течение дня вы можете застать и солнце, и метель.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Есть ли торговые центры, супермаркеты и аптеки?
- «Мурманск Молл». Время работы 10:00–22:00. Находится по адресу: пр-т Ленина, д. 32 (практически центр города). Здесь есть всем знаменитые фастфуды, популярные магазины и сувенирные лавки.
- Торговый центр «Северное Нагорное». Время работы 10:00–22:00. Находится по адресу: Кольский пр-т, д. 158, корп. 1. Это один из самых крупных торговых центров Мурманска. Хорошо подойдет для всей семьи.
- Торговый центр «Форум». Время работы 10:00–21:00. Находится по адресу: Кольский пр-т, д. 134. Торговый центр находится в Первомайском районе, над горнолыжным склоном «Норд Стар». Из «Форума» открывается красивый панорамный вид на Мурманск. Здесь немного людей, также есть кинотеатр.
- Мурманский Дом Торговли. Время работы 11:00–21:00. Находится по адресу: пр-т Ленина, д. 69. Здесь размещаются одни из самых дорогих магазинов Мурманска. Также в этом же здании есть ресторан «Терраса» и круглосуточный супермаркет «Евророс».
Круглосуточные супермаркеты.
В Мурманске с круглосуточными магазинами проблематично. Вдобавок ночью на улице практически безлюдно. Поэтому мы рекомендуем совершать покупки до 22:00. «Евророс». Эта сеть супермаркетов — самая распространенная в Мурманске.
Найти круглосуточные супермаркеты в Мурманске можно по следующим адресам: ул. Карла Маркса, д. 38, корп. 1; Кольский пр-т, д. 60; ул. Адмирала Флота Лобова, д. 40. Супермаркеты «SPAR».
Адреса магазинов: Кольский пр-т, д. 64; Скальная ул., д. 31; ул. Шабалина, д. 11.
Круглосуточные аптеки: Аптека «Еврофарма»: ул. Самойловой, д. 12 (центр города); Аптека «Алоэ»: ул. Шевченко, д. 34.
Какие сувениры можно увезти с собой?
Обращаем внимание на то, что стеклянные банки в ручную кладь не допускают!
В жестяных банках продукты брать можно. Мурманчане очень любят вяленого ерша.
Торговый центр «Волна» расположен на площади Пять углов, там же отель «Азимут». В центре на первом этаже есть два хороших сувенирных магазина.
Магазины «Рундук» и «Презент». В них вы найдёте вкусные чаи, подарочные наборы рыбных консервов по хорошим ценам, вяленую оленину, одежду, термокружки и термосы, магниты и многое другое.
В торговом центре «Мурманск Молл» вы можете найти магазины местных дизайнеров. Для вас куртки, рюкзаки, толстовки, кошельки и другие вещи с символикой севера.
В гостинице «Космос» также есть небольшой сувенирный магазин.
Как будет проходить тур, если погода и внешние обстоятельства не внесут свои коррективы?
Если погода и внешние обстоятельства не внесут свои корректировки, то наш маршрут пройдет в таком графике:
День 1. Загородная экскурсия.
Прибытие в Мурманск, самостоятельный заезд в отель.
20:00 Поморская трапеза по желанию за дополнительную плату (6 500 руб. /чел).
День 2. Териберка + выход в море.
08:30 Завтрак в отеле шведский стол, отправление на программу.
Экскурсионно-прогулочная программа в Териберке.
Выход в море.
Обед.
19:00-20:00 Ориентировочное время завершения программы у отеля Космос.
День 3. Мурманск и ледокол Ленин.
08:00 Завтрак в отеле шведский стол, освобождение номеров.
Вещи в камеру хранения отеля или в автобус.
09:00 Обзорная экскурсия + ледокол Ленин.
13:00/14:00 Обед в кафе города.
15:00 Ориентировочное время завершения программы у отеля Космос или трансфер в аэропорт.
Важно! Не приобретайте билеты с вылетом ранее 18:00.
Где можно провести свободное время и ужины?
Мурманск гостеприимно предлагает разнообразие ресторанов, способных удовлетворить даже самый изысканный вкус.
Независимо от того, вы местный житель или турист, здесь всегда можно отыскать заведение по своему вкусу и поближе познакомиться с арктической кухней.
Места в ресторанах города лучше бронировать заранее! Особенно это касается высокого туристического сезона, например, майские праздники.
В Мурманской области время розничной продажи алкогольной продукции ограничено с 21:00 до 11:00.
Ресторан «Царская охота» — настоящий рай для любителей мяса.
Если вы являетесь ценителем изысканных мясных блюд, то ресторан «Царская охота» в Мурманске — это место, которое обязательно стоит посетить.
Лаунж-кафе «Терраса» предлагает широкий выбор блюд, включая свежие морепродукты, рыбу, мясные деликатесы и изысканные закуски.
Ресторан «Тундра» — это место, где вы сможете насладиться уникальным вкусом арктической кухни и ощутить дух северной тундры.
«Белый кролик» — это ресторан европейской кухни с акцентом на морепродуктах и стейках. Здесь вы сможете насладиться изысканными блюдами и отличным выбором вин. Заведение прекрасно подойдет для любителей кофе и сладостей и очень вкусного завтрака.
Lounge-кафе «Gray Goose» — панорамный ресторан элегантной авторской кухни в деловом центре Мурманска. Основа гастрономической концепции – использование живого огня, сезонных и локальных продуктов арктической кухни. Фейерверк рыбных и мясных предложений с мангала, боулы и финская уха, живые морепродукты, устрицы, морские ежи и мурманские гребешки.
«Поморы» — блюда арктической кухни из свежих местных продуктов, расположенный в 5 минутах от гостиницы «Космос». Авторская локальная кухня, интерактивная визуализация жизни поморов. Аутентичный интерьер.
«М-Клуб» — расположен в отеле «Меридиан» на площади пяти углов. Представлены блюда арктической и европейской кухни.
Какая будет погода?
Мурманск – самый северный город России, незамерзающий порт и город-герой! В мае погода начинает налаживаться. Температура воздуха днем все чаще превышает 7-9°, ночью возможны заморозки.
Готовьтесь к тому, что снег в Мурманске может лежать до начала июня, чтобы поездка принесла удовольствие, хорошо подготовьтесь к ней.
В среднем температура:
- Апрель – май: от +10 до -15° (еще лежит снег).
- Июнь: от -2 до +10°, бывает теплее (время от времени лежит снег).
- Июль: от +15 до +25, полярный день Сентябрь: от +5° до +20°, бывает теплее (золотая осень)
Перед поездкой смотрим прогноз погоды! На выход в море возьмите шапку и шарф в любое время года! В Териберке часто бывает ветрено + в море температура ощущается на 5-7 градусов ниже, чем на берегу.
Возможны ли изменения в программе?
- Время отправления и прибытия на экскурсии является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.
- Фирма оставляют за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг. Важно: Программа по дням может меняться!
- Компания не может влиять на возможные задержки, связанные с действиями и мероприятиями государственных органов, пробками на дорогах, дорожными работами и прочими, не зависящими от Компании ситуациями.
- Акцентируем ваше внимание на то, что компания и партнерская сеть туристических агентств, зарегистрированных в праве использовать ваши фотографии, опубликованные в групповом чате. Фотографии и видео могут быть и использованы в информационных и коммерческих целях. Мы всегда рады поделиться вашими снимками с нашими подписчиками, будущими туристами и передать от вас привет тем, кто желает оказаться в этом путешествии. Если вы не желаете, чтобы ваша фотография или видео попала в общий доступ, просим не публиковать материал в группе.
- В периоды ухудшения погоды (шторм, сильные снегопады, заносы на дорогах, очень низкие/очень высокие температуры воздуха, ливни, наводнения, сели, туман и пр.) Компания оставляет за собой право в исключительных случаях менять программу тура: заменять объекты на другие, а при невозможности замены - исключать из программы объекты (с последующим возвратом стоимости посещения объекта), посещение которых в погодных условиях на момент проведения тура может угрожать безопасности туристов. Решение об указанной замене/отмене объектов принимается гидом и ведущим менеджером тура в одностороннем порядке.
- Турист несет личную ответственность за порчу имущества в гостинице, в автобусе и на объектах показа, нарушение норм поведения, а также опоздание на экскурсию и утерю ценных вещей. При опоздании на экскурсию или при непосещении экскурсии по неуважительной причине, оплата за экскурсию не возвращается.
Что нужно знать о Териберке и морской прогулке?
На каких катерах мы выходим в море из Териберки? Катера, на которых мы выходим на морскую прогулку, — рыболовецкие, аутентичные, как и само место, в котором они находятся.
Как проходит посадка на катер? Все причалы в Териберке были оборудованы для рыбалки и соответствующих катеров, с учётом сильных приливов и отливов. Соответственно, спуск и подъем с причала проходит по крутой лестнице.
А если дождь – пешком не пойдем? Погодные условия нам не помеха, правильная одежда поможет насладиться северными красотами. В случае, если в процессе экскурсии вы решите не идти пешком к водопаду, сообщите об этом гиду заранее, он сможет оставить вас на песчаном берегу рядом с ресторанами, чтобы вы могли провести свободное время с комфортом.
Какие локации мы увидим с катера? Места, которые мы увидим, будут зависеть от наличия и локаций с китами, ведь в первую очередь мы пойдем туда, где наблюдаются морские обитатели, а уже во вторую – где находится водопад, птичий базар, пещера дракона.
Как обстоят дела с санитарными остановками по пути в Териберку? По дороге в Териберку у нас с вами будет 1-2 остановки в тундре (у ветряков и у каменных пирамидок), на маршруте нет ни заправочных станций, ни магазинов. После выезда из Мурманска посетить уборную вы сможете только по приезде в Териберку.
Что важно знать о туре?
- Рекомендации по прибытию и отъезду: в первый день прибытие любым удобным рейсом, отъезд из Мурманска не ранее 18:00. Расстояния: аэропорт — «Космос отель» 35 км, Мурманск — Териберка 140 км, Мурманск — Водопады 85 км.
- Большая часть Мурманской области лежит за Северным Полярным кругом. Территория занимает три полуострова — Кольский, Рыбачий и Средний, омывается Баренцевым и Белым морем. Также в состав входят ряд островов: Айновские, Семь, Великий и Кильдин. Область граничит с Финляндией и Норвегией на западе, с Карелией на юге, а также через Белое море с Архангельской областью.
- Акцентируем ваше внимание на том, что это поездка в дикую природу. 100% гарантировать вероятность встречи с китами не можем, но точно можем говорить, что морская прогулка в Териберке — это наслаждение скалистыми берегами, живописным водопадом и «берегом драконьих яиц», а Поморский дом входит в топ 100 мест, где поесть в России.
- При посадке на катер обязательно иметь при себе паспорт либо заверенную копию, для детей - свидетельства о рождении, т. к. в море работает пограничный контроль. Без документов Вас не допустят на борт, в этом случае стоимость прогулки не возвращается.
- Обратите внимание! В Териберке возможен очень крутой спуск с причала! Возможно, нам придется спуститься вниз по крутой лестнице. Все причалы в Териберке были оборудованы для рыбалки и соответствующих катеров, с учётом сильных приливов и отливов.
- Убедительно просим прибывать в Мурманск: первый день любым удобным для вас рейсом, обратный вылет брать не ранее 18:00.
- Если у вас есть ограничения по питанию, обязательно сообщите нам!
- Поморская трапеза проводится при наборе группы от 18 человек (В Поморском доме объединяется несколько групп, максимум 35 человек.). Записаться на трапезу необходимо при бронировании тура и не менее чем за 14 дней до начала поездки. 7 За 3-5 дней до начала путешествия формируется групповой чат в Телеграмм, где будет указан контактный телефон вашего гида, а также точный тайминг маршрута.
- Напоминаем! Заселение в гостиницу возможно только при наличии документа, удостоверяющего личность (паспорт, детям — свидетельство о рождении).
- Просьба учитывать, что во всех объектах размещения действуют правила «расчетного часа» (заезд в 15.00, выезд до 12.00). В первый день вы регистрируетесь в отеле и сдаете вещи в камеру хранения (В гостинице космос камера хранения предоставляется бесплатно.). Соответственно, размещение в номерах производится после экскурсионной программы. При наличии свободных номеров отель может разместить гостей раньше расчетного часа. Если вы желаете гарантированно разместиться в утреннее время, то необходимо забронировать и внести оплату в размере 50% от стоимости суток, в некоторых случаях отели подтверждают полные сутки по общей стоимости.
- От аэропорта до отеля вы можете добраться на автобусе или такси. Самый удобный способ добраться из пункта А в пункт Б — Яндекс Такси. Это приложение доступно для Android и для iOS. Мы советуем выбирать комфорт класс, т. к. в эконом варианте встречаются далеко не самые презентабельные автомобили. Такси по городу на хорошей машине стоит от 190 рублей, так что это удобно и быстро. Из аэропорта средняя стоимость такси 700-1700 руб. в зависимости от погоды и класса автомобиля. Ориентировочное время в пути 45-60 минут. На автобусе №106 можно доехать за час. Интервал движения общественного транспорта — 20–30 минут, автобус ходит даже после полуночи. Что бы найти автобусную остановку при выходе из зоны прилёта аэровокзала направляйтесь на лево, вдоль парковки, метров 100, там находится остановка и вывеска с актуальным расписанием. Стоимость ориентировочно 90 рублей, автобус делает остановку рядом с отелем Космос (Книповича).
- Тур доступен для граждан РФ и для иностранных граждан.
Что нужно знать про размещение?
Категории размещения и информация об отеле «Космос» (бывш. «Парк ИНН Полярные зори»): ул. Академика Книповича, 21а, Мурманск.
Современный отель Park Inn by Radisson Полярные Зори Мурманск расположился в самом центре Мурманска вблизи основных достопримечательностей, торговых улиц и бизнес-центров. Отель предлагает 262 комфортабельных уютных номера от стандартных до люксов с сауной. На территории отеля: ресторан Русской, Европейской и Арктической кухни «Полярные Зори» вместимостью до 160 человек, конференц-залы с современным оборудованием, ночной клуб «Ледокол», сауна. Для всех гостей бесплатный завтрак, беспроводной интернет (Wi-Fi), посещение тренажерного зала.
«Космос Отель» подготовил для гостей места для хранения рыбной продукции: на ресепшен отеля вы сообщаете о том, что необходимо положить покупку в холодильник или морозильник, для вас подготовят талон и сложат все на хранение, главное — позаботьтесь об упаковке.
В номерах (мини-холодильники) хранение рыбы запрещено, так как запах сложно выводится. Будьте внимательны, за это предусмотрен штраф. Важно для летнего периода: так как Мурманск — это северный город и лето, как правило, короткое и не жаркое, во всех отелях отсутствуют кондиционеры! Мы никак не можем повлиять на это, надеемся на ваше понимание.
Двухместные номера категории «Стандарт». В номерах категории «Стандарт» предоставляется: кровать с ортопедическим матрацем или 2 отдельные кровати (1м x 2м), Дополнительное прикроватное освещение, Письменный стол, стул, кресло, Шкаф для одежды, Электрочайник, чай/кофе, Телевизор, Телефон, Розетка для выхода в Интернет, Бесплатный высокоскоростной Интернет (Wi-Fi), Ванная комната с душем и полом с подогревом, Гигиенический набор (косметическая салфетка, гигиенические пакеты), Фен, Рожок для обуви, Бесплатное посещение тренажёрного зала. Площадь номера – 23 кв. м.
Одноместные номера категории «Индивидуальный». Кровать с ортопедическим матрацем (1м x 2м), Дополнительное прикроватное освещение, Письменный стол, стул, кресло, Шкаф для одежды, Электрочайник, чай/кофе, Телевизор, Телефон, Розетка для выхода в Интернет, Бесплатный высокоскоростной Интернет (Wi-Fi), Ванная комната с душем и полом с подогревом, Гигиенический набор (косметическая салфетка, гигиенические пакеты), Фен, Бесплатное посещение тренажёрного зала, Площадь номера – 17 кв. м.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.