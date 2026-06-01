2 день

Териберка. Выход в море

Завтрак в отеле «шведский стол» (при выборе тарифа с проживанием).

≈ 08:30 Отправление на программу. В этот очень насыщенный день вас ждет полная перезагрузка! Вы по-настоящему почувствуете дыхание Арктики и попробуете север на вкус, пересечете несколько природных зон и полюбуетесь завораживающими видами тундры.

По дороге в Териберку мы сделаем несколько знаковых остановок:

Полюбуемся мощью Кольской ВЭС. Здесь посреди бескрайней тундры Кольского полуострова установлено 57 огромных ветроэнергетических установок. Высокая сопка с сейдами. Пейзажи здесь неповторимые и поражают воображение. Перед вами тундра как на ладони, не видно края. Увидим сейды – сооружения из камней, строили их саамы, как правило, в священных местах. И Вы обязательно загадывайте желание!

В самой Териберке вас ждут уникальные природные достопримечательности, арт-объекты и декорации от съемок фильмов и сериалов.

За время экскурсии Вы узнаете историю становища Териберка, увидите настоящее поселка и его будущее! Увидите красивейший водопад, который несет свои бурные воды прямо в океан, чистейшее озеро. Прогуляетесь по пляжу яиц каменного дракона — почувствуете настоящее дыхание Арктики. Увидите кладбище старых деревянных кораблей и скелет кашалота. Погуляете по красивейшей Териберкской бухте. Потрясающий песчаный пляж и выброшенное на берег рыболовецкое судно, трон, качели и другие объекты.

Во время экскурсии вас ждет вкусный северный обед! Суровые пейзажи Севера, особенно зимой, наверняка оставят большой след в вашей душе!

Выйдем в море на фото прогулку в поисках китов.

Киты и касатки заходят к побережью Кольского полуострова вслед за сельдью, мойвой 7 и треской. 7 Мы увидим красоту Териберки с моря, посетим несколько бухт Баренцева моря, насладимся видами морских скал и рифов, увидим разных морских животных.

Малый полосатик или северный малый полосатик имеет длину до 10 метров, вес до 10 тонн. Окрас тёмно-серый сверху, брюхо и грудные плавники снизу белые, белая или светлая полоса на грудных плавниках, светлые полоски позади головы. Держатся поодиночке или небольшими группами из 2-3 особей, иногда образуют большие группы в местах скопления рыбы. Могут находиться под водой до 20 минут.

Горбач (горбатый кит) — довольно крупный кит. Длина тела до 15 метров, вес до 30 тонн. Грудные плавники очень длинные (до 35 % длины тела). Окрас спины и боков чёрный или тёмно-серый, иногда с коричневым оттенком. Окрас груди и брюха варьирует от чёрного или пёстрого (с белыми пятнами) до полностью белого цвета. Горбатые киты нередко бьют и хлопают по поверхности моря длинными грудными плавниками и хвостовым плавником, взбивая пену, перекатываются на спине, выставляют из воды морды. Часто полностью выпрыгивают из воды в вертикальном положении и с оглушительным всплеском падают вниз. Могут находиться под водой до 30 минут. На поверхности горбатый кит пускает фонтаны высотой до 5 метров.

Место окончания программы: в месте посадки на экскурсию.

Длительность экскурсионного дня с обедом: ≈ 10 часов.

Ориентировочное время возвращения в отель: ≈ 20:00.

Важно! При посадке на катер необходимо иметь при себе паспорт!

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160