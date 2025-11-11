В компании гида-фотографа вы исследуете Кольский полуостров, перепробуете арктические деликатесы и сделаете множество впечатляющих кадров.
В Мурманске отправитесь на охоту за северным сиянием
Описание тура
Организационные детали
Стоимость тура составляет:
- без проживания — 45 900 ₽
- отели 3* с завтраком («Тундра», Iterra, Rooms&Breakfast, «Гларус», «Три барсука») — 2-местное размещение 58 900 ₽, 1-местное размещение 72 900 ₽
- отели 4* с завтраком (Azimut, «Меридиан», Cosmos, Renaissance, «Парк-отель Экспедиция») — 2-местное размещение 63 900 ₽, 1-местное размещение 79 900 ₽
После внесения предоплаты на сайте необходимо перевести гиду напрямую 10 000 ₽ с человека на бронирование жилья, трансфера и оплату прочих расходов для организации путешествия. Остальная часть — на месте. Об условиях возврата этой суммы вы можете уточнить у организатора.
Программа тура по дням
Приветственный ужин, охота за северным сиянием
Рекомендуемое время приезда в Мурманск — до 18:00. Сперва соберёмся за приветственным ужином, чтобы познакомиться друг с другом и обсудить планы.
Затем поедем охотиться за северным сиянием — удивительным природным явлением, озаряющим небо волшебными красками. В сопровождении гида-фотографа вы посетите лучшие места Кольского полуострова для наблюдения и получите потрясающие кадры. В случае непогоды перенесём выезд на следующий вечер.
Знаковые локации Териберки, прогулки на санях и корабле
Утром направимся в Териберку — культовое место на краю земли, где суровая северная природа проявляет всю мощь и красоту. Увидим топовые достопримечательности: пляж драконьих яиц, кладбище кораблей, гигантские качели, Батарейский водопад. При наличии снега пронесёмся на санях, запряжённых снегоходом.
Зайдём в кафе, чтобы пообедать арктическими блюдами и согреться. Далее — выход на корабле в Баренцево море. Вдыхая морозный бриз, полюбуемся водной гладью и побережьем, если повезёт, встретим китов или тюленей. Вечером вернёмся в Мурманск.
Всё главное в Кандалакше, айс-флоатинг в Белом море
Этот день посвятим Кандалакше — живописному уголку на берегах Белого моря. Вас ждёт уникальный опыт — айс-флоатинг в ледяных водах, во время которого вы буквально сможете слиться с природой.
Также погуляем по окрестностям: тишина леса и зимние пейзажи создают невероятную атмосферу. Если снега будет мало, рассмотрим завитки древнего лабиринта Вавилон. Насладимся блюдами северными блюдами в уютном кафе и направимся обратно в Мурманск.
Мурманск
Напоследок исследуем Мурманск — жемчужину Заполярья. Здесь суровые арктические ландшафты контрастируют с яркими зданиями, а улицы оживают и наполняются теплом благодаря подсветке.
Мы погуляем по центру и осмотрим все достопримечательности, взойдём на борт атомного ледокола «Ленин». Поделимся впечатлениями за обедом и попрощаемся.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|47 900 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- 3 обеда, 1 ужин
- Все трансферы по маршруту
- Сопровождение гидом
- Все входные билеты и экскурсии по программе
- Охота за северным сиянием (2 выезда, включая запасной)
- Прогулка на корабле по Баренцеву морю
- Айс-флоатинг
- Путешествие на санях за снегоходом (при достаточном снежном покрове)
Что не входит в цену
- Билеты в Мурманск и обратно в ваш город
- Трансферы от/до аэропорта
- Проживание
- Завтраки, ужины (кроме одного)
- Стоимость тура с проживанием (завтраки включены) составляет (за человека):
- Отели 3* ("Тундра", Iterra, Rooms&Breakfast, "Гларус", "Три барсука") - 2-местное размещение 58 900 ₽, 1-местное размещение 72 900 ₽
- Отели 4* (Azimut, "Меридиан", Cosmos, Renaissance, "Парк-отель Экспедиция") - 2-местное размещение 63 900 ₽, 1-местное размещение 79 900 ₽