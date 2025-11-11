Мои заказы

По Кольскому с гидом-фотографом: поиски китов и северного сияния, айс-флоатинг и арктическая кухня

Выйти на корабле из Териберки, слиться с Белым морем, попробовать деликатесы и сделать много кадров
Это будет красивое и вкусное приключение за полярным кругом.

В компании гида-фотографа вы исследуете Кольский полуостров, перепробуете арктические деликатесы и сделаете множество впечатляющих кадров.

В Мурманске отправитесь на охоту за северным сиянием
и узнаете, как изнутри устроен первый в мире атомный ледокол «Ленин».

В Териберке увидите все главные достопримечательности: пляж драконьих яиц, кладбище кораблей, гигантские качели, Батарейский водопад.

При наличии снега пронесётесь по берегу на санях и выйдете в Баренцево море, где можно встретить китов и тюленей.

А в Кандалакше насладитесь единением с природой и буквально сможете слиться с Белым морем во время айс-флоатинга.

Ближайшие даты:
27
ноя4
дек11
дек18
дек25
дек8
янв15
янв
Время начала: 08:00, 18:00

Описание тура

Организационные детали

Стоимость тура составляет:
- без проживания — 45 900 ₽
- отели 3* с завтраком («Тундра», Iterra, Rooms&Breakfast, «Гларус», «Три барсука») — 2-местное размещение 58 900 ₽, 1-местное размещение 72 900 ₽
- отели 4* с завтраком (Azimut, «Меридиан», Cosmos, Renaissance, «Парк-отель Экспедиция») — 2-местное размещение 63 900 ₽, 1-местное размещение 79 900 ₽

После внесения предоплаты на сайте необходимо перевести гиду напрямую 10 000 ₽ с человека на бронирование жилья, трансфера и оплату прочих расходов для организации путешествия. Остальная часть — на месте. Об условиях возврата этой суммы вы можете уточнить у организатора.

Программа тура по дням

1 день

Приветственный ужин, охота за северным сиянием

Рекомендуемое время приезда в Мурманск — до 18:00. Сперва соберёмся за приветственным ужином, чтобы познакомиться друг с другом и обсудить планы.

Затем поедем охотиться за северным сиянием — удивительным природным явлением, озаряющим небо волшебными красками. В сопровождении гида-фотографа вы посетите лучшие места Кольского полуострова для наблюдения и получите потрясающие кадры. В случае непогоды перенесём выезд на следующий вечер.

2 день

Знаковые локации Териберки, прогулки на санях и корабле

Утром направимся в Териберку — культовое место на краю земли, где суровая северная природа проявляет всю мощь и красоту. Увидим топовые достопримечательности: пляж драконьих яиц, кладбище кораблей, гигантские качели, Батарейский водопад. При наличии снега пронесёмся на санях, запряжённых снегоходом.

Зайдём в кафе, чтобы пообедать арктическими блюдами и согреться. Далее — выход на корабле в Баренцево море. Вдыхая морозный бриз, полюбуемся водной гладью и побережьем, если повезёт, встретим китов или тюленей. Вечером вернёмся в Мурманск.

3 день

Всё главное в Кандалакше, айс-флоатинг в Белом море

Этот день посвятим Кандалакше — живописному уголку на берегах Белого моря. Вас ждёт уникальный опыт — айс-флоатинг в ледяных водах, во время которого вы буквально сможете слиться с природой.

Также погуляем по окрестностям: тишина леса и зимние пейзажи создают невероятную атмосферу. Если снега будет мало, рассмотрим завитки древнего лабиринта Вавилон. Насладимся блюдами северными блюдами в уютном кафе и направимся обратно в Мурманск.

4 день

Мурманск

Напоследок исследуем Мурманск — жемчужину Заполярья. Здесь суровые арктические ландшафты контрастируют с яркими зданиями, а улицы оживают и наполняются теплом благодаря подсветке.

Мы погуляем по центру и осмотрим все достопримечательности, взойдём на борт атомного ледокола «Ленин». Поделимся впечатлениями за обедом и попрощаемся.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет47 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • 3 обеда, 1 ужин
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом
  • Все входные билеты и экскурсии по программе
  • Охота за северным сиянием (2 выезда, включая запасной)
  • Прогулка на корабле по Баренцеву морю
  • Айс-флоатинг
  • Путешествие на санях за снегоходом (при достаточном снежном покрове)
Что не входит в цену
  • Билеты в Мурманск и обратно в ваш город
  • Трансферы от/до аэропорта
  • Проживание
  • Завтраки, ужины (кроме одного)
  • Стоимость тура с проживанием (завтраки включены) составляет (за человека):
  • Отели 3* ("Тундра", Iterra, Rooms&Breakfast, "Гларус", "Три барсука") - 2-местное размещение 58 900 ₽, 1-местное размещение 72 900 ₽
  • Отели 4* (Azimut, "Меридиан", Cosmos, Renaissance, "Парк-отель Экспедиция") - 2-местное размещение 63 900 ₽, 1-местное размещение 79 900 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мурманск, отель «Меридиан», до 18:00
Завершение: Мурманск, отель «Меридиан», после 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анжелика
Анжелика — Организатор в Мурманске
Провела экскурсии для 23 туристов
Мы — команда путешественников, основателей ярких поездок для гостей со всего мира. 9 лет мы разрабатываем групповые и индивидуальные программы по Мурманской области. Всегда идем навстречу и предлагаем наиболее интересные маршруты
для гостей. На наших маршрутах вы не только увидите знаковые достопримечательности, а также попробуете местную кухню. Наши программы смело можно называть «гастрономическими». Гиды всегда порекомендуют вам, где вкусно поесть и что взять с собой в качестве гостинцев.

