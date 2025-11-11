Рекомендуемое время приезда в Мурманск — до 18:00. Сперва соберёмся за приветственным ужином, чтобы познакомиться друг с другом и обсудить планы.

Затем поедем охотиться за северным сиянием — удивительным природным явлением, озаряющим небо волшебными красками. В сопровождении гида-фотографа вы посетите лучшие места Кольского полуострова для наблюдения и получите потрясающие кадры. В случае непогоды перенесём выезд на следующий вечер.