Кольские саами и коми-ижемцы, волею случая оказавшись в тесном контакте между своими народностями и в относительной изоляции от других северных народов, сформировали заметные отличия в национальном костюме, традициях, фольклор.
Путешествие по заснеженным просторам Заполярья уже само по себе является захватывающим приключением, особенно когда в конце пути ждёт тепло очага и радушный приём
янв
Описание
Преимущества этого путешествия:
- побываем в удивительном месте Крайнего Севера;
- посмотрим выступления фольклорных коллективов северных народностей Кольского полуострова;
- познакомимся с возрождёнными обычаями и традициями северных народов, послушаем их песни;
- увидим уникальное природное явление – северное сияние;
- попробуем национальные блюда из экологичных и науральных продуктов.
Тур также проводится в удобные даты под запрос для групп от 6-ти человек, период проведения с января по конец марта.
Программа тура по дням
Встреча и перевозка в село Ловозеро
Утреннее прибытие на поезде на ж/д станцию Оленегорск или в аэропорт Мурманск.
Встреча и перевозка в село Ловозеро, где вам предложат обед из блюд национальной кухни.
После обеда, краткий инструктаж, упаковка багажа, переодевание в теплую одежду: совик, валенки, рукавицы-шубенки.
Рассадка в сани и отъезд.
На озерах за селом Ловозеро, мы остановимся около чума семьи коми.
Гостеприимные коми покатают нас на оленьих упряжках.
Затем мы продолжим путь.
По дороге будут остановки для отдыха и фото/видеосъемки.
Маршрут проходит через лес и тундру, по замерзшим озерам и болотам.
По прибытии в Краснощелье, размещение в гостевом доме.
Ужин из традиционных северных блюд.
Сауна.
Желающие могут провести вечер, сидя у костра в национальном жилище кувакса или на улице у костра, наблюдая возможное Северное сияние.
Включено питание: обед, ужин.
Музей «Важья олом», баня
Завтрак.
После завтрака экскурсия по окрестностям села с посещением краеведческого уголка Краснощельской средней школы, сельской библиотеки и музея "Важья олом".
Обед в 14:00 из национальных северных блюд.
После обеда, подготовка к бане.
Желающие могут принять участие в колке дров для растопки печи и подвозе воды из проруби бани на снегоходе.
Пока топится баня, проведем национальные состязания – метание аркана, прыжки через нарты;
Фотографирование в чуме в национальных одеждах с чаем из самовара на углях.
Затем горячая баня с березовым и можжевеловым вениками и брусничным морсом.
Ужин из рыбных блюд исключительно из рыбы знаменитой реки Поной.
После ужина не забудьте прогуляться по селу, посматривая на небо, чтобы не пропустить шоу «Северное сияние».
Включено питание: завтрак, обед, ужин.
Подледная рыбалка, экскурсия в крестьянскую избу коми, «Ночь накануне Рождества»
9:00 завтрак, выезд на бескрайние просторы Севера – на озера, на подледную рыбалку, где кроме рыбалки будет возможность самостоятельно установить куваксу из сосновых жердей, развести костер, растопить самовар с углями и пообедать по традиции местных рыбаков с их рассказами, байками.
По возвращении – баня и вечерние традиционные блинные посиделки.
Включено питание: завтрак, обед, ужин.
Экскурсия по Краснощелью, коллектив «Рытья кыа»
Завтрак.
В этот день нас ждет экскурсия по селу, посещение Школы православия и строящейся православной церкви святого Серафима Саровского.
После зимней прогулки, нас ждет крестьянский обед и свободное время для послеобеденного отдыха.
В 17:00 мы приглашены в гости к «Вечерней заре» участникам фольклорного коллектива коми "Рытья кыа" в этнокультурном центре и на выставку "Краснощельские умельцы", где можно приобрести местные самобытные сувениры из рога, кости, шерсти, мягкие игрушки и домашние разносолы.
20:00 ужин из блюд национальной кухни.
Включено питание: завтрак, обед, ужин.
Отъезд
В 08.30 завтрак, сборы, легендарное повязывание ленточек и выезд обратно в село Ловозеро.
Желающие могут посетить краеведческий музей и специализированный магазин, где можно купить копчености из оленины.
Обед в кафе "У Михаила".
Возвращение в Мурманск ориентировочно – в 20:00.
Если по дороге вспыхнет северное сияние, то остановка на фотоессию.
Включено питание: завтрак, обед, ужин.
При покупке обратных билетов нужно учитывать погодные условия. Погода в Новогодние каникулы обычно ясная, морозная. Но это же север. Если задует ветре, то время в пути увеличится. Поэтому рекомендуем в последний день, вернуться в Мурманск, переночевать и улететь на следующее утро.
Проживание
Тур предусматривает проживание 4 ночи в гостевом доме в селе Краснощелье.
Варианты проживания
Гостевой дом в селе Краснощелье
В гостевом доме три комнаты: комната №1 – две широкие кровати + одна двухъярусная; комнаты №2 и №3 – две двухъярусные кровати.
Дополнительно есть две отдельные комнаты в соседнем доме (150 м до главного гостевого) в каждой комнате по 1 широкой кровати +1 двухъярусная.
Отопление печное. Электричество 220 ВТ, с 6 утра до 12 ночи. В праздничные дни ночью электричество не отключается. Мобильная связь только Мегафон. Интернета нет. Туалет на улице, умывальник с теплой водой в доме. Баня 2-3 раза.
Все помещения обустроены старательно и с любовью, в домах чисто и уютно.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание 4 ночи в гостевом доме в селе Краснощелье
- Питание, указанное в программе тура
- Перевозка из Мурманска (или Оленегорска) в село Ловозеро и обратно
- Перевозка из села Ловозеро в село Краснощелье на санях за снегоходом и обратно
- Все, обозначенные в программе, активности и экскурсии
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Мурманска и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- термобелье;
- теплые штаны;
- свитер;
- пуховка;
- теплая шапка;
- ветрозащитная маска;
- горнолыжные очки;
- теплые плотные варежки;
- унты или валенки;
- рекомендуется взять 3-4 пары самогреющих стелек и вкладышей в варежки.
Вы получите на переезд дополнительную верхнюю одежду – совики или малицы, но и ваша собственная одежда должна быть очень теплой. На случай морозной погоды возьмите с собой жирный крем и густо намажьте им лицо перед началом переезда в санях.
С собой можно взять сумку весом не более 15 кг. Не берите с собой еду, в Краснощелье хорошо кормят. Разумное количество спиртного приветствуется, в Краснощелье продается алкоголь не самого лучшего качества.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Когда и сколько длится?
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Отзывы и рейтинг
Особенно понравилось посещение центра содержания хаски. Люди очень увлечённые, любят свое дело, заботятся как о животных, так и об удобстве туристов.
Категорически НЕ понравилась экскурсия по городу. Экскурсовод СОВЕРШЕННО не знал материал, в течении двух часов он рассказывал некие "интересные", на его взгляд, моменты из собственной биографии и критиковал СВО. Уровень отсутствия компетенции просто поражает
Условия проживания и питания - хорошие.
Определенные сложности объективны и связаны с наплывом туристов.
Уберите этого ужасного экскурсовода и все будет прекрасно!