Экскурсии в монастыри, церкви и храмы Мурома

Найдено 6 экскурсий в категории «Монастыри, церкви, храмы» в Муроме, цены от 2 677 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Знакомьтесь, Муром
Индивидуальная
2.5 часа
144 отзыва
Популярное предложение
Знакомьтесь, Муром: Путешествие по историческим местам
Погружение в историю Мурома: старинные улицы, купцы и святыни. Узнайте больше о богатыре Илье Муромце и местных традициях
Начало: Г. Муром, ул. Лакина 1а
«Вы посетите Благовещенский мужской монастырь, основанный по велению Ивана Грозного, и увидите мощи крестителя города, князя Константина, и его чад»
10 июня в 13:00
11 июня в 08:00
4 270 за всё до 10 чел.
Святые муромской земли
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
17 отзывов
Экскурсия по святым местам Мурома: Петр и Феврония, князь Константин
Приглашаем на уникальное путешествие по святым местам Мурома, где вас ждут истории любви, веры и чудес
Начало: На Троицкой площади
«А также узнаете, чьими силами был восстановлен монастырь и рассмотрите изящный Троицкий собор XVII века, украшенный каменной резьбой и цветными изразцами»
10 июня в 13:30
11 июня в 10:30
2 940 за всё до 10 чел.
Увидеть древний, сказочный, святой Муром (на вашем авто)
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
40 отзывов
Увидеть древний, сказочный, святой Муром (на вашем авто)
Путешествие по старорусским городам - это, прежде всего, паломничество к святыням. В Муроме вы найдете все то, что целительно и мило для души
Начало: По согласованию
«Взору предстанет храм святых Косьмы и Дамиана, построенный в честь победы над Казанским ханством»
10 июня в 13:00
11 июня в 08:00
8 000 за всё до 10 чел.
Муром - страж земли русской
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
59 отзывов
Популярное предложение
Муром - страж земли русской: путешествие к истокам легенд
Приглашаем на уникальное путешествие по Мурому и Карачарово, где история оживает в каждом камне
Начало: У входа в Окский парк
«Посетите Покровский храм и увидите гробницу Ильи Муромца с его деревянной скульптурой»
12 июня в 08:00
14 июня в 08:30
4 500 за всё до 10 чел.
Спасский монастырь - история и легенды
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
9 отзывов
Спасский монастырь в Муроме: пять столетий истории и легенд
Погрузитесь в уникальную атмосферу Спасского монастыря, где каждый камень хранит истории прошлых веков
Начало: На улице Лакина 1а
«Вы посетите Спасо-Преображенский собор, построенный по велению Ивана Грозного, часовню-костницу, воплотившую традиции святой горы Афон, и «живой уголок» с диковинными птицами и библейскими животными»
Сегодня в 17:00
Завтра в 07:30
3 990 за всё до 15 чел.
Муром: путешествие вглубь веков
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
2 отзыва
Муром: путешествие вглубь веков - групповая экскурсия
Погрузитесь в уникальную атмосферу Мурома, где каждый уголок рассказывает свою историю, а древние монастыри впечатляют своей красотой
Начало: В сквере Ермакова на ул. Ленина
«Женский Свято-Троицкий и мужской Свято-Благовещенский монастыри»
10 июня в 14:00
11 июня в 10:00
2 677 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    23 мая 2024
    Святые муромской земли
    Ольга, большое спасибо за интересную и душевную экскурсию. Ольга рассказывает очень красочно, выразительно и проникновенно! Я получила удовольствие! Благодарю🙏🏻
  • И
    Иван
    21 мая 2024
    Муром - страж земли русской
    11 мая побывали на увлекательной экскурсии в городе Муром. Нашим гидом-проводником была Ольга… Прекрасная рассказчица, с такой любовью, задором, душой вела нас по уютным улочкам, набережной, невероятным храмам древнего городка. Остались очень теплые воспоминания о путешествии.
    11 мая побывали на увлекательной экскурсии в городе Муром. Нашим гидом-проводником была Ольга… Прекрасная рассказчица, с11 мая побывали на увлекательной экскурсии в городе Муром. Нашим гидом-проводником была Ольга… Прекрасная рассказчица, с
  • С
    Сергей
    14 мая 2024
    Спасский монастырь - история и легенды
    Ирина оказалась не только прекрасным рассказчиком, но и православным человеком, это очень ценно, когда объединяет и цель экскурсии и общий духовный порыв!
  • И
    Ирина
    13 мая 2024
    Муром - страж земли русской
    Спасибо огромное Ольге ща проведенную экскурсию. Муром заиграл новыми красками. Интересные исторические факты и очень красивые места)) Всем рекомендую заглянуть в Муром и попасть на экскурсию к Ольге!
  • Е
    Екатерина
    11 мая 2024
    Муром - страж земли русской
    Большое спасибо Ольге за экскурсию и прогулку по Мурому. Увлеченный рассказчик и приятный человек😊
  • П
    Павел
    8 мая 2024
    Святые муромской земли
    Всё понравилось. Ничего лишнего, всё о истории Мурома и его святых. Посетили церковь Николы Набережного, Троицкий женский монастырь, Благовещенский мужской монастырь. Однозначно рекомендую.
    Всё понравилось. Ничего лишнего, всё о истории Мурома и его святых. Посетили церковь Николы Набережного, ТроицкийВсё понравилось. Ничего лишнего, всё о истории Мурома и его святых. Посетили церковь Николы Набережного, ТроицкийВсё понравилось. Ничего лишнего, всё о истории Мурома и его святых. Посетили церковь Николы Набережного, ТроицкийВсё понравилось. Ничего лишнего, всё о истории Мурома и его святых. Посетили церковь Николы Набережного, ТроицкийВсё понравилось. Ничего лишнего, всё о истории Мурома и его святых. Посетили церковь Николы Набережного, Троицкий
  • О
    Ольга
    7 мая 2024
    Увидеть древний, сказочный, святой Муром (на вашем авто)
    Прекрасная экскурсия, которую Ирина провела несмотря на неблагоприятные, мягко говоря, погодные условия. Прогулка построена вокруг трех главных монастырей Мурома, между
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    которыми мы перемещались на нашей машине. Ирина - высокообразованный специалист с широкой эрудицией. Ее рассказ исторически точен и образен. Про каждую икону она может рассказать, кто изображен,какова история создания и обретения, кто и в каких жизненных ситуациях обращается к святому с молитвами. Свв. Илия Муромец, Петр и Феврония, Василий Рязанский, Иулиания - вот лишь некоторые значимые святые, связанные с Муромской землей. Рекомендую всем, кто ждет от экскурсии не собрания баек и небылиц, а вдумчивого погружения в историю и историческое сознание людей прошлых эпох.

    Прекрасная экскурсия, которую Ирина провела несмотря на неблагоприятные, мягко говоря, погодные условия. Прогулка построена вокруг трехПрекрасная экскурсия, которую Ирина провела несмотря на неблагоприятные, мягко говоря, погодные условия. Прогулка построена вокруг трехПрекрасная экскурсия, которую Ирина провела несмотря на неблагоприятные, мягко говоря, погодные условия. Прогулка построена вокруг трех
  • Н
    Наталья
    5 мая 2024
    Знакомьтесь, Муром
    Прекрасная экскурсия с хорошим маршрутом. Елена прекрасный рассказчик. Все очень понятно, интересно. Спасибо за знакомство с Муромом!
  • М
    Марина
    4 мая 2024
    Знакомьтесь, Муром
    Восторг! Елена превосходный рассказчик, было очень интересно и познавательно, время пролетело незаметно. Спасибо Елене огромное!!
  • П
    Павел
    1 мая 2024
    Святые муромской земли
    Все просто СУПЕРРР…. Рекомендую

Ответы на вопросы от путешественников по Мурому в категории «Монастыри, церкви, храмы»

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  1. Знакомьтесь, Муром
  2. Святые муромской земли
  3. Увидеть древний, сказочный, святой Муром (на вашем авто)
  4. Муром - страж земли русской
  5. Спасский монастырь - история и легенды
Какие места ещё посмотреть в Муроме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Свято-Троицкий женский монастырь
  3. Свято-Благовещенский мужской монастырь
  4. Памятник Илье Муромцу
  5. Спасо-Преображенский мужской монастырь
  6. Памятник Петру и Февронии
  7. Водонапорная башня
  8. Село Карачарово
  9. По следам Ильи Муромца
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Мурому в июне 2024
Сейчас в Муроме в категории "Монастыри, церкви, храмы" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 2 677 до 8 000. Туристы уже оставили гидам 271 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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