1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Популярное предложение
Знакомьтесь, Муром: Путешествие по историческим местам
Погружение в историю Мурома: старинные улицы, купцы и святыни. Узнайте больше о богатыре Илье Муромце и местных традициях
Начало: Г. Муром, ул. Лакина 1а
«Вы посетите Благовещенский мужской монастырь, основанный по велению Ивана Грозного, и увидите мощи крестителя города, князя Константина, и его чад»
10 июня в 13:00
11 июня в 08:00
4 270₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Экскурсия по святым местам Мурома: Петр и Феврония, князь Константин
Приглашаем на уникальное путешествие по святым местам Мурома, где вас ждут истории любви, веры и чудес
Начало: На Троицкой площади
«А также узнаете, чьими силами был восстановлен монастырь и рассмотрите изящный Троицкий собор XVII века, украшенный каменной резьбой и цветными изразцами»
10 июня в 13:30
11 июня в 10:30
2 940₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Увидеть древний, сказочный, святой Муром (на вашем авто)
Путешествие по старорусским городам - это, прежде всего, паломничество к святыням. В Муроме вы найдете все то, что целительно и мило для души
Начало: По согласованию
«Взору предстанет храм святых Косьмы и Дамиана, построенный в честь победы над Казанским ханством»
10 июня в 13:00
11 июня в 08:00
8 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Популярное предложение
Муром - страж земли русской: путешествие к истокам легенд
Приглашаем на уникальное путешествие по Мурому и Карачарово, где история оживает в каждом камне
Начало: У входа в Окский парк
«Посетите Покровский храм и увидите гробницу Ильи Муромца с его деревянной скульптурой»
12 июня в 08:00
14 июня в 08:30
4 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1 час
Спасский монастырь в Муроме: пять столетий истории и легенд
Погрузитесь в уникальную атмосферу Спасского монастыря, где каждый камень хранит истории прошлых веков
Начало: На улице Лакина 1а
«Вы посетите Спасо-Преображенский собор, построенный по велению Ивана Грозного, часовню-костницу, воплотившую традиции святой горы Афон, и «живой уголок» с диковинными птицами и библейскими животными»
Сегодня в 17:00
Завтра в 07:30
3 990₽ за всё до 15 чел.
Мини-группа
2 часа
Муром: путешествие вглубь веков - групповая экскурсия
Погрузитесь в уникальную атмосферу Мурома, где каждый уголок рассказывает свою историю, а древние монастыри впечатляют своей красотой
Начало: В сквере Ермакова на ул. Ленина
«Женский Свято-Троицкий и мужской Свято-Благовещенский монастыри»
10 июня в 14:00
11 июня в 10:00
2 677₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга23 мая 2024Ольга, большое спасибо за интересную и душевную экскурсию. Ольга рассказывает очень красочно, выразительно и проникновенно! Я получила удовольствие! Благодарю🙏🏻
- ИИван21 мая 202411 мая побывали на увлекательной экскурсии в городе Муром. Нашим гидом-проводником была Ольга… Прекрасная рассказчица, с такой любовью, задором, душой вела нас по уютным улочкам, набережной, невероятным храмам древнего городка. Остались очень теплые воспоминания о путешествии.
- ССергей14 мая 2024Ирина оказалась не только прекрасным рассказчиком, но и православным человеком, это очень ценно, когда объединяет и цель экскурсии и общий духовный порыв!
- ИИрина13 мая 2024Спасибо огромное Ольге ща проведенную экскурсию. Муром заиграл новыми красками. Интересные исторические факты и очень красивые места)) Всем рекомендую заглянуть в Муром и попасть на экскурсию к Ольге!
- ЕЕкатерина11 мая 2024Большое спасибо Ольге за экскурсию и прогулку по Мурому. Увлеченный рассказчик и приятный человек😊
- ППавел8 мая 2024Всё понравилось. Ничего лишнего, всё о истории Мурома и его святых. Посетили церковь Николы Набережного, Троицкий женский монастырь, Благовещенский мужской монастырь. Однозначно рекомендую.
- ООльга7 мая 2024Прекрасная экскурсия, которую Ирина провела несмотря на неблагоприятные, мягко говоря, погодные условия. Прогулка построена вокруг трех главных монастырей Мурома, между
- ННаталья5 мая 2024Прекрасная экскурсия с хорошим маршрутом. Елена прекрасный рассказчик. Все очень понятно, интересно. Спасибо за знакомство с Муромом!
- ММарина4 мая 2024Восторг! Елена превосходный рассказчик, было очень интересно и познавательно, время пролетело незаметно. Спасибо Елене огромное!!
- ППавел1 мая 2024Все просто СУПЕРРР…. Рекомендую
Ответы на вопросы от путешественников по Мурому в категории «Монастыри, церкви, храмы»
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