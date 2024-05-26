1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Муром впервые: православие и купечество
Познакомьтесь с Муромом: древние монастыри, купеческие дома и история города. Узнайте о местных святых и культурном наследии. Погружение в прошлое и настоящее
Начало: У Водонапорной башни
«А также увидите памятник Петру и Февронии и раскроете особенности возведения храмов в «золотой век» муромского зодчества»
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
4 950₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Популярное предложение
Знакомьтесь, Муром: Путешествие по историческим местам
Погружение в историю Мурома: старинные улицы, купцы и святыни. Узнайте больше о богатыре Илье Муромце и местных традициях
Начало: Г. Муром, ул. Лакина 1а
«Вы посетите Благовещенский мужской монастырь, основанный по велению Ивана Грозного, и увидите мощи крестителя города, князя Константина, и его чад»
10 июня в 13:00
11 июня в 08:00
4 270₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Экскурсия по святым местам Мурома: Петр и Феврония, князь Константин
Приглашаем на уникальное путешествие по святым местам Мурома, где вас ждут истории любви, веры и чудес
Начало: На Троицкой площади
«Святая Иулиания Лазаревская и Николо-Набережный храм»
10 июня в 13:30
11 июня в 10:30
2 940₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Добро пожаловать в Муром: путешествие по историческим местам
Откройте для себя уникальный Муром: его древние храмы, захватывающие панорамы и богатую историю, в компании опытного гида
Начало: Площадь Крестьянина 3 а. Памятник Петру и Февронии
«В белоснежном Благовещенском монастыре вы услышите историю крещения муромских язычников»
Завтра в 14:00
15 июня в 13:00
6 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Увидеть древний, сказочный, святой Муром (на вашем авто)
Путешествие по старорусским городам - это, прежде всего, паломничество к святыням. В Муроме вы найдете все то, что целительно и мило для души
Начало: По согласованию
«Взору предстанет храм святых Косьмы и Дамиана, построенный в честь победы над Казанским ханством»
10 июня в 13:00
11 июня в 08:00
8 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия по древнему Мурому
Погрузитесь в тысячелетнюю историю Мурома, узнайте о его святых, героях и уникальных памятниках. Прогулка по древнему городу подарит незабываемые впечатления
Начало: У памятника Петру и Февронии
«На прогулке по его улочкам вы откроете исторические и религиозные памятники и познакомитесь с выдающимися уроженцами»
10 июня в 18:30
11 июня в 18:00
6 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Муром-град: путешествие по историческим достопримечательностям
Погрузитесь в уникальную атмосферу Мурома, посетив его знаменитые монастыри, храмы и исторические места
«Посетим древние муромские монастыри: Троицкий (в котором покоятся мощи святых Петра и Февронии — покровителей семьи), Благовещенский (в соборном храме сохранился удивительный барочный иконостас конца XVIII в»
12 июня в 16:30
16 июня в 07:30
от 5 340₽ за всё до 12 чел.
Индивидуальная
3 часа
Древний Муром: Путешествие по следам Петра и Февронии
Погрузитесь в атмосферу древнего Мурома, где каждый камень хранит истории о любви, верности и духовности
Начало: В удобном вам месте в Муроме
«В храме вы сможете подойти к раке с мощами святых Петра и Февронии»
12 июня в 15:00
14 июня в 09:30
4 500₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
3 часа
Популярное предложение
Муром - страж земли русской: путешествие к истокам легенд
Приглашаем на уникальное путешествие по Мурому и Карачарово, где история оживает в каждом камне
Начало: У входа в Окский парк
«Посетите Покровский храм и увидите гробницу Ильи Муромца с его деревянной скульптурой»
12 июня в 08:00
14 июня в 08:30
4 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия «В гости к Илье Муромцу»: путешествие по Мурому для детей и взрослых
Исследуйте древний Муром в компании легенд и историй. Экскурсия откроет город глазами его знаменитого героя - Ильи Муромца
Начало: На Площади Крестьянина
«Вы пройдете по тихим 1000-летним улочкам, возле Благовещенского мужского монастыря узнаете о чудотворном камне космической породы и барочном иконостасе 18 века»
10 июня в 18:30
11 июня в 18:30
6 540₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
По стопам былинного героя (на вашем авто)
Путешествие по Мурому на вашем автомобиле, следуя по следам Ильи Муромца. Узнайте о его жизни, подвигах и наследии
Начало: На улице Лакина
«Я расскажу, как в Спасо-Преображенском монастыре оказался его «перст», а после провожу вас в родное село героя — Карачарово, где вы полюбуетесь следами его подвига и вкусите чудодейственной водицы из святого источника»
10 июня в 13:00
11 июня в 08:00
8 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1 час
Спасский монастырь в Муроме: пять столетий истории и легенд
Погрузитесь в уникальную атмосферу Спасского монастыря, где каждый камень хранит истории прошлых веков
Начало: На улице Лакина 1а
«Спасский монастырь сквозь века»
Сегодня в 17:00
Завтра в 07:30
3 990₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
3 часа
Муромскими дорожками: путешествие сквозь века и легенды
Откройте духовные и исторические сокровища Мурома в индивидуальной экскурсии по его знаменитым местам
Начало: В центре Мурома
«В Спасо-Преображенском монастыре, где хранится гробница святого Илии Муромца, я помогу восстановить тысячелетнюю жизнь обители, одной из древнейших в стране»
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:30
5 200₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
2 часа
Муром: путешествие вглубь веков - групповая экскурсия
Погрузитесь в уникальную атмосферу Мурома, где каждый уголок рассказывает свою историю, а древние монастыри впечатляют своей красотой
Начало: В сквере Ермакова на ул. Ленина
«Женский Свято-Троицкий и мужской Свято-Благовещенский монастыри»
10 июня в 14:00
11 июня в 10:00
2 677₽ за человека
Мини-группа
1 час
Муромские князья: святые и забытые - погружение в историю города
Познакомьтесь с духовным наследием Мурома, где каждый камень хранит истории первых русских святых и княжеской славы
Начало: У водонапорной башни
«Познакомитесь с историей одноименного храма, где находятся их мощи»
Расписание: в среду и воскресенье в 12:00, в субботу в 14:00
12 июня в 12:00
15 июня в 14:00
1 100₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Сказ о любви Петра и Февронии: Путеводитель по Мурому
Погрузитесь в атмосферу древнего Мурома, узнайте историю великой любви и получите незабываемые впечатления от святых мест
Начало: у памятника Петру и Февронии
«А потом отправитесь в Благовещенский мужской монастырь и попадёте в Троицкий женский монастырь, где находятся мощи Петра и Февронии»
10 июня в 18:00
11 июня в 18:00
3 400₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана26 мая 2024Замечательная экскурсия! Интересно и познавательно! Спасибо большое Анне!
- ООльга23 мая 2024Ольга, большое спасибо за интересную и душевную экскурсию. Ольга рассказывает очень красочно, выразительно и проникновенно! Я получила удовольствие! Благодарю🙏🏻
- ИИван21 мая 202411 мая побывали на увлекательной экскурсии в городе Муром. Нашим гидом-проводником была Ольга… Прекрасная рассказчица, с такой любовью, задором, душой вела нас по уютным улочкам, набережной, невероятным храмам древнего городка. Остались очень теплые воспоминания о путешествии.
- ССергей20 мая 2024Ксения провела нам 18 мая индивидуальную экскурсию по достопримечательностям Мурома. Удивительная компетентность гида, глубокое знание истории и внимательное отношение к
- ННиколай19 мая 2024Первое что подкупает, это неподдельная любовь к своему городу. Это создает эмоциональный фон, на который ложатся очень глубокие знания предмета.
- ИИрина17 мая 2024В конце апреля мы посетили г. Муром. Мы заблаговременно забронировали экскурсию с Ольгой, изучив отзывы туристов, и считаем, что нам
- ССергей14 мая 2024Ирина оказалась не только прекрасным рассказчиком, но и православным человеком, это очень ценно, когда объединяет и цель экскурсии и общий духовный порыв!
- ИИрина13 мая 2024Спасибо огромное Ольге ща проведенную экскурсию. Муром заиграл новыми красками. Интересные исторические факты и очень красивые места)) Всем рекомендую заглянуть в Муром и попасть на экскурсию к Ольге!
- ААлексей12 мая 2024Экскурсия очень понравилась. Анна молодец! Маршрут хорошо сбалансирован по времени, объектам посещения, пройденному расстоянию. Активно, интересно, познавательно! РЕКОМЕНДУЮ!
- ЕЕкатерина11 мая 2024Большое спасибо Ольге за экскурсию и прогулку по Мурому. Увлеченный рассказчик и приятный человек😊
Ответы на вопросы от путешественников по Мурому в категории «Святые места»
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