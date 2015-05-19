История города Муром начинается еще в период Древнерусского государства. Первое упоминание о нем встречается в "Повести временных лет", его перечисляют вместе с другими городами, власть в которых к тому времени установил Рюрик. С этого времени и ведут историю 📖 возникновения города Муром. В 80-е годы 20 столетия на территории Муромского кремля, который находится в центральной части современного города, проводились масштабные археологические раскопки. Удалось отыскать деревянные мостовые, которые были построены еще в X веке, а также остатки построек из дерева, следы усадебной застройки. Все это говорит о древней и славной истории города Муром.

Мы с вами пройдем по старым улицам города.

Познакомимся с монастырями:

Свято-Троицким женским (там покоятся мощи святых Петра и Февронии). Я расскажу вам историю этих святых, и почему их называют покровителями семьи и брака.

Благовещенским мужским, с мощами Михаила, Константина и Федора. Князь Константин - креститель нашего города. Монастырь был основан по велению Ивана Грозного еще в 1555 году. Здесь я расскажу историю крещения Мурома.

Спасо-Преображенским мужским (здесь хранится частица мощей Ильи Муромца, а также икона Божьей Матери Скоропослушницы). В этом месте мы раскроем тайны жизни былинного богатыря Ильи Муромца.

Мы посетим кремлевский холм, там сейчас находится памятник Илье Муромцу,

Затем мы побываем на набережной и полюбуемся Окой красавицей.

Во время переходов (переездов), я расскажу о купеческих домах, которые встретятся нам на пути, о муромских купцах, например о главе города - купце Ермакове, об изобретателе телевидения В. К. Зворыкине, о писателе А. К. Гладкове - авторе пьесы “Давным-давно”.

По желанию туристов мы можем отправиться в Карачарово на родину Ильи Муромца- набрать воды из родника и, при желании, окунуться.

Экскурсия может проходить полностью пешком, а может с переездами на Вашем транспорте.