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Муром в былинах и сказаниях

5
2 отзыва
Елена
Елена – Гид из Мурома
Муром в былинах и сказаниях
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🧒Подходит для детей
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 3 000 ₽ за экскурсию

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Муром в былинах и сказаниях
Муром в былинах и сказаниях

Что вы увидите

  • Троицкий монастырь
  • Спасо-Преображенский монастырь
  • Благовещенский монастырь
  • Исторический центр
  • Памятник Илье Муромцу
  • Набережную
История города Муром начинается еще в период Древнерусского государства. Первое упоминание о нем встречается в "Повести временных лет", его перечисляют вместе с другими городами, власть в которых к тому времени установил Рюрик. С этого времени и ведут историю 📖 возникновения города Муром. В 80-е годы 20 столетия на территории Муромского кремля, который находится в центральной части современного города, проводились масштабные археологические раскопки. Удалось отыскать деревянные мостовые, которые были построены еще в X веке, а также остатки построек из дерева, следы усадебной застройки. Все это говорит о древней и славной истории города Муром.
Мы с вами пройдем по старым улицам города.

Познакомимся с монастырями:

  • Свято-Троицким женским (там покоятся мощи святых Петра и Февронии). Я расскажу вам историю этих святых, и почему их называют покровителями семьи и брака.
  • Благовещенским мужским, с мощами Михаила, Константина и Федора. Князь Константин - креститель нашего города. Монастырь был основан по велению Ивана Грозного еще в 1555 году. Здесь я расскажу историю крещения Мурома.
  • Спасо-Преображенским мужским (здесь хранится частица мощей Ильи Муромца, а также икона Божьей Матери Скоропослушницы). В этом месте мы раскроем тайны жизни былинного богатыря Ильи Муромца.
Мы посетим кремлевский холм, там сейчас находится памятник Илье Муромцу,
Затем мы побываем на набережной и полюбуемся Окой красавицей.
Во время переходов (переездов), я расскажу о купеческих домах, которые встретятся нам на пути, о муромских купцах, например о главе города - купце Ермакове, об изобретателе телевидения В. К. Зворыкине, о писателе А. К. Гладкове - авторе пьесы “Давным-давно”.
По желанию туристов мы можем отправиться в Карачарово на родину Ильи Муромца- набрать воды из родника и, при желании, окунуться.
Экскурсия может проходить полностью пешком, а может с переездами на Вашем транспорте.
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • транспорт заказчика (по желанию)
  • питание
  • личные расходы
  • поездка в Карачарово (по желанию)
Начало
🚩 г. Муром ул. Лакина 1а.
Место завершения
🏁 по желанию туристов
Муром в былинах и сказаниях
Муром в былинах и сказаниях
Муром в былинах и сказаниях
Муром в былинах и сказаниях

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Елена
Елена
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2 отзыва оставили туристы

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