Ирина — ваш гид в Муроме

Провела экскурсии для 785 туристов

читать дальше в «мировой паутине». Я знаю, где найти эксклюзивный, интересный и, что немаловажно, достоверный материал, лично знакома со многими исследователями истории Муромского края, авторами книг и статей. Умею доступно и увлекательно донести информацию до слушателя с любым уровнем подготовки. А самая большая награда для меня — тёплые слова благодарности от гостей и их желание вновь и вновь возвращаться в наш замечательный город.

Мои экскурсии — это красочный и живой рассказ о жизни и истории города, его жителях и достопримечательностях. Я не использую общедоступную информацию, которую вы и без меня с легкостью найдете