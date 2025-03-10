Экскурсия по Мурому предлагает уникальную возможность узнать о жизни муромских святых, их подвигах и значении в истории.
Посетители увидят Свято-Троицкий и Свято-Благовещенский монастыри, узнают о легендах и сказаниях, связанных с Петром и Февронией. Это путешествие позволит понять духовную силу и культурное наследие, которые оставили святые.
Посещение монастырей и храмов оставит неизгладимое впечатление и позволит прикоснуться к вечным ценностям и традициям
Посетители увидят Свято-Троицкий и Свято-Благовещенский монастыри, узнают о легендах и сказаниях, связанных с Петром и Февронией. Это путешествие позволит понять духовную силу и культурное наследие, которые оставили святые.
Посещение монастырей и храмов оставит неизгладимое впечатление и позволит прикоснуться к вечным ценностям и традициям
5 причин купить эту экскурсию
- ✨ Уникальные исторические факты
- 🏰 Посещение древних монастырей
- 📚 Интересные легенды и сказания
- 🕊 Духовная атмосфера и традиции
- 🌄 Прекрасные виды и архитектура
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Что можно увидеть
- Свято-Троицкий женский монастырь
- Свято-Благовещенский мужской монастырь
- Памятник Петру и Февронии
- Николо-Набережный храм
- Пограничный столб
- Источник в честь святого Николая Чудотворца
Описание экскурсии
Муромские святые, ставшие символами святости и духовности, известны как идеалы добродетели и героизма благодаря древнерусской литературе. Их образы наполнены глубоким смыслом и вечными ценностями, которые актуальны и по сей день. Я раскрою подробности их жизни и подвигов через призму литературных произведений.
Мы увидим:
- Свято-Троицкий женский монастырь — хранитель мощей святых Петра и Февронии, памятник архитектуры 17 века
- Свято-Благовещенский мужской монастырь, основанный первым русским царем и сохранивший старинные иконы и иконостас
- Памятник Петру и Февронии на площади Крестьянина
- Николо-Набережный храм, построенный вопреки запрету первого русского императора
- Пограничный столб и памятник пограничникам всех времён
- Источник в честь святого Николая Чудотворца
Во время экскурсии вы:
- Удивитесь удивительным обстоятельствам жизни муромских святых и невзгодах, которые им суждено было пережить на родной земле
- Откроете для себя «жемчужину древнерусской литературы — «Повесть о житии Петра и Февронии»
- Узнаете о нраве и характере жителей Мурома: чему сопротивлялись, кого отвергали, чем отличались и как прозывались
- Поймете, где заканчивалась Русь пятьсот лет тому назад, и что об этом напоминает
- Полюбуетесь «русским узорочьем» муромских монастырей
- Ощутите атмосферу самого намоленного храма и поразитесь красоте его старинного убранства
- Насладитесь прекрасными заокскими видами
А ещё узнаете:
- Что грозило обидчикам мужского монастыря;
- Как многодетная помещица из Мурома стала святой покровительницей социальных работников
- Для какого особого случая мужскому монастырю нужны ладья и фонарь
- Какие святыни хранятся под спудом
- Что побудило местных жителей в начале прошлого века разбить окна в музее и почему они выстраивались в очередь задолго до его открытия
Организационные детали
- Экскурсия полностью пешеходная
- Посещение (по желанию) монастырской крипты в мужском монастыре — за посильное пожертвование
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Крестьянина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Муроме
Провела экскурсии для 785 туристов
Мои экскурсии — это красочный и живой рассказ о жизни и истории города, его жителях и достопримечательностях. Я не использую общедоступную информацию, которую вы и без меня с легкостью найдетеЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
10 мар 2025
Огромное спасибо Ирине за увлекательную экскурсию для нашей семьи! В Муроме были впервые. Группа четверо взрослых и ребенок 9 лет. Ирина чувствует настроение и пожелания группы. Интересно и не навязчиво
С
Светлана
7 янв 2025
Большое спасибо Ирине за очень содержательную и интересную экскурсию! Благодарим!
Юлия
5 янв 2025
Посетили в новогодние каникулы древний город Муром. Сам город прекрасен. Очень повезло с экскурсоводом Ириной, очень интересный рассказ и хороший маршрут. Двухчасовая экскурсия прошла на одном дыхании. Всем кто интересуется религией и историей очень рекомендую.
Похожие экскурсии из Мурома
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выборЭкскурсия по святым местам Мурома: Петр и Феврония, князь Константин
Приглашаем на уникальное путешествие по святым местам Мурома, где вас ждут истории любви, веры и чудес
Начало: На Троицкой площади
Сегодня в 13:30
Завтра в 10:30
4001 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Муром купеческий и современный: путешествие сквозь века
Погрузитесь в уникальную атмосферу Мурома, где каждый уголок хранит свои тайны и истории знаменитых людей
Начало: На площади 1100-летия Мурома
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4001 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Спасо-Преображенский монастырь и всё главное в Муроме
Погрузитесь в атмосферу древнего Мурома, посетив его старейший монастырь. Вас ждут тайны храмов, монастырский сад и вкус местного калача
Начало: У Спасо-Преображенского монастыря
26 мар в 10:00
27 мар в 10:30
2500 ₽ за всё до 10 чел.