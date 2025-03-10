О муромских святых и святогонах

Путешествие по Мурому раскроет тайны святых, их деяния и чудеса. Узнайте о князе Владимире, Петре и Февронии, ощутите дух древней Руси
Экскурсия по Мурому предлагает уникальную возможность узнать о жизни муромских святых, их подвигах и значении в истории.

Посетители увидят Свято-Троицкий и Свято-Благовещенский монастыри, узнают о легендах и сказаниях, связанных с Петром и Февронией. Это путешествие позволит понять духовную силу и культурное наследие, которые оставили святые.

Посещение монастырей и храмов оставит неизгладимое впечатление и позволит прикоснуться к вечным ценностям и традициям
5
3 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • ✨ Уникальные исторические факты
  • 🏰 Посещение древних монастырей
  • 📚 Интересные легенды и сказания
  • 🕊 Духовная атмосфера и традиции
  • 🌄 Прекрасные виды и архитектура
О муромских святых и святогонах
О муромских святых и святогонах
О муромских святых и святогонах
Ближайшие даты:
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Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Что можно увидеть

  • Свято-Троицкий женский монастырь
  • Свято-Благовещенский мужской монастырь
  • Памятник Петру и Февронии
  • Николо-Набережный храм
  • Пограничный столб
  • Источник в честь святого Николая Чудотворца

Описание экскурсии

Муромские святые, ставшие символами святости и духовности, известны как идеалы добродетели и героизма благодаря древнерусской литературе. Их образы наполнены глубоким смыслом и вечными ценностями, которые актуальны и по сей день. Я раскрою подробности их жизни и подвигов через призму литературных произведений.

Мы увидим:

  • Свято-Троицкий женский монастырь — хранитель мощей святых Петра и Февронии, памятник архитектуры 17 века
  • Свято-Благовещенский мужской монастырь, основанный первым русским царем и сохранивший старинные иконы и иконостас
  • Памятник Петру и Февронии на площади Крестьянина
  • Николо-Набережный храм, построенный вопреки запрету первого русского императора
  • Пограничный столб и памятник пограничникам всех времён
  • Источник в честь святого Николая Чудотворца

Во время экскурсии вы:

  • Удивитесь удивительным обстоятельствам жизни муромских святых и невзгодах, которые им суждено было пережить на родной земле
  • Откроете для себя «жемчужину древнерусской литературы — «Повесть о житии Петра и Февронии»
  • Узнаете о нраве и характере жителей Мурома: чему сопротивлялись, кого отвергали, чем отличались и как прозывались
  • Поймете, где заканчивалась Русь пятьсот лет тому назад, и что об этом напоминает
  • Полюбуетесь «русским узорочьем» муромских монастырей
  • Ощутите атмосферу самого намоленного храма и поразитесь красоте его старинного убранства
  • Насладитесь прекрасными заокскими видами

А ещё узнаете:

  • Что грозило обидчикам мужского монастыря;
  • Как многодетная помещица из Мурома стала святой покровительницей социальных работников
  • Для какого особого случая мужскому монастырю нужны ладья и фонарь
  • Какие святыни хранятся под спудом
  • Что побудило местных жителей в начале прошлого века разбить окна в музее и почему они выстраивались в очередь задолго до его открытия

Организационные детали

  • Экскурсия полностью пешеходная
  • Посещение (по желанию) монастырской крипты в мужском монастыре — за посильное пожертвование

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Крестьянина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
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1
Е
10 мар 2025
Огромное спасибо Ирине за увлекательную экскурсию для нашей семьи! В Муроме были впервые. Группа четверо взрослых и ребенок 9 лет. Ирина чувствует настроение и пожелания группы. Интересно и не навязчиво
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преподносит информацию, рассказывает легенды, загадывает загадки! Все в восторге: и взрослые, и ребенок!
Отличный маршрут, потрясающий рассказ об исторических местах и событиях. Ирина прекрасный рассказчик, расставаться не хотелось) Время пролетело на одном дыхании) Полное погружение в атмосферу чудесного города!
Вежливый, грамотный, культурный и приятный человек.
С благодарностью и лучшими рекомендациями!

С
7 янв 2025
Большое спасибо Ирине за очень содержательную и интересную экскурсию! Благодарим!
Большое спасибо Ирине за очень содержательную и интересную экскурсию! Благодарим!Большое спасибо Ирине за очень содержательную и интересную экскурсию! Благодарим!
Юлия
5 янв 2025
Посетили в новогодние каникулы древний город Муром. Сам город прекрасен. Очень повезло с экскурсоводом Ириной, очень интересный рассказ и хороший маршрут. Двухчасовая экскурсия прошла на одном дыхании. Всем кто интересуется религией и историей очень рекомендую.
Посетили в новогодние каникулы древний город Муром. Сам город прекрасен. Очень повезло с экскурсоводом Ириной, оченьПосетили в новогодние каникулы древний город Муром. Сам город прекрасен. Очень повезло с экскурсоводом Ириной, оченьПосетили в новогодние каникулы древний город Муром. Сам город прекрасен. Очень повезло с экскурсоводом Ириной, очень

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