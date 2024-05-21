Экскурсии по набережной Мурома

Найдено 5 экскурсий в категории «Набережная» в Муроме, цены от 4 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Муром - город любви и силы
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
99 отзывов
Индивидуальная экскурсия по древнему Мурому
Погрузитесь в тысячелетнюю историю Мурома, узнайте о его святых, героях и уникальных памятниках. Прогулка по древнему городу подарит незабываемые впечатления
Начало: У памятника Петру и Февронии
«Набережная Оки — центр празднования «Дня семьи любви и верности»»
10 июня в 18:30
11 июня в 18:00
6 000 за всё до 10 чел.
Древний Муром - град Петра и Февронии (на вашем авто)
Индивидуальная
3 часа
90 отзывов
Древний Муром: Путешествие по следам Петра и Февронии
Погрузитесь в атмосферу древнего Мурома, где каждый камень хранит истории о любви, верности и духовности
Начало: В удобном вам месте в Муроме
«Также вы побываете на Кремлевской горе и набережной Оки, где проводят концерт в день праздника»
12 июня в 15:00
14 июня в 09:30
4 500 за всё до 15 чел.
Муром - страж земли русской
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
59 отзывов
Популярное предложение
Муром - страж земли русской: путешествие к истокам легенд
Приглашаем на уникальное путешествие по Мурому и Карачарово, где история оживает в каждом камне
Начало: У входа в Окский парк
«Набережная Оки — неторопливо гуляя, вы вспомните о ратных подвигах муромской дружины и насладитесь идиллическими пейзажами»
12 июня в 08:00
14 июня в 08:30
4 500 за всё до 10 чел.
В гости к Илье Муромцу - экскурсия для детей и взрослых
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
47 отзывов
Экскурсия «В гости к Илье Муромцу»: путешествие по Мурому для детей и взрослых
Исследуйте древний Муром в компании легенд и историй. Экскурсия откроет город глазами его знаменитого героя - Ильи Муромца
Начало: На Площади Крестьянина
«Сделаете фотографии у памятника Илье Муромцу, оцените виды набережной и одного из самых красивых мостов России»
10 июня в 18:30
11 июня в 18:30
6 540 за всё до 10 чел.
Муромскими дорожками
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
137 отзывов
Муромскими дорожками: путешествие сквозь века и легенды
Откройте духовные и исторические сокровища Мурома в индивидуальной экскурсии по его знаменитым местам
Начало: В центре Мурома
«А в центре набережной, у подножия монастырской горы, я расскажу предание о шатровой церкви Косьмы и Дамиана 16 века, на месте которой Иван Грозный молился перед походом на Казань»
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:30
5 200 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Иван
    21 мая 2024
    Муром - страж земли русской
    11 мая побывали на увлекательной экскурсии в городе Муром. Нашим гидом-проводником была Ольга… Прекрасная рассказчица, с такой любовью, задором, душой вела нас по уютным улочкам, набережной, невероятным храмам древнего городка. Остались очень теплые воспоминания о путешествии.
    11 мая побывали на увлекательной экскурсии в городе Муром. Нашим гидом-проводником была Ольга… Прекрасная рассказчица, с11 мая побывали на увлекательной экскурсии в городе Муром. Нашим гидом-проводником была Ольга… Прекрасная рассказчица, с
  • С
    Сергей
    20 мая 2024
    Муром - город любви и силы
    Ксения провела нам 18 мая индивидуальную экскурсию по достопримечательностям Мурома. Удивительная компетентность гида, глубокое знание истории и внимательное отношение к
    читать дальше

    участникам тура позволили получить максимальное удовольствие от увиденного, полученной информации - т. е. замечательно провести время. Окунулись в историю, словно попали в X, а в иных местах в XV и XVI века. Гид от бога! Не только информирует об исторических фактах, но и сопровождает свой рассказ многочисленными народными поверьями, легендами. А как она лихо управляет монастырски колоколами! Замечательно напитались историческими знаниями, прогулялись и отдохнули. Неизгладимые впечатления долго еще держали нас в воспоминании. Много информации получили от Ксении о том, где и что еще можно получить в Муроме при посещении иных объектов, как провести вечер, что можно запланировать на следующие дни проживания в городе. Рекомендуем всем данного специалиста, лучшего гида по теме истории Ильи Муромца.

    Ксения провела нам 18 мая индивидуальную экскурсию по достопримечательностям Мурома. Удивительная компетентность гида, глубокое знание истории
  • И
    Ирина
    17 мая 2024
    Древний Муром - град Петра и Февронии (на вашем авто)
    В конце апреля мы посетили г. Муром. Мы заблаговременно забронировали экскурсию с Ольгой, изучив отзывы туристов, и считаем, что нам
    читать дальше

    очень повезло с гидом. Ольга - прекрасный экскурсовод, человек, любящий свой город, досконально знающий его историю. С самого начала экскурсии и до ее конца нам хотелось максимально сосредоточиться на интересном рассказе Ольги, обладающей прекрасной дикцией и феноменальными знаниями истории своего края. От всей души благадарим этого замечательного экскурсовода, открытого, позитивного человека. Советуем всем, кто собирается посетить замечательный город Муром и получить максимум информации о множестве исторических мест этог старинного города, выбрать Ольгу в качестве гида.

  • И
    Ирина
    13 мая 2024
    Муром - страж земли русской
    Спасибо огромное Ольге ща проведенную экскурсию. Муром заиграл новыми красками. Интересные исторические факты и очень красивые места)) Всем рекомендую заглянуть в Муром и попасть на экскурсию к Ольге!
  • Е
    Екатерина
    11 мая 2024
    Муром - страж земли русской
    Большое спасибо Ольге за экскурсию и прогулку по Мурому. Увлеченный рассказчик и приятный человек😊
  • Г
    Галина
    11 мая 2024
    В гости к Илье Муромцу - экскурсия для детей и взрослых
    Экскурсия была великолепной!!! Экскурсовод очень интересно и захватывающе обо всем рассказывала!!! Спасибо большое Ксении за очень увлекательную и познавательную экскурсию. Дети в восторге.
  • Н
    Наталья
    9 мая 2024
    Древний Муром - град Петра и Февронии (на вашем авто)
    Ольга! Спасибо огромное за супер экскурсию! Вы очеровательный экскурсовод! сегодня нам очень все понравилось! Вы просто СУПЕР! 🤗👏 Буду Вас рекомендовать свои друзьям!
  • А
    Анастасия
    9 мая 2024
    Муромскими дорожками
    Владимир провел для нас потрясающую экскурсию по Мурому!!! Владимир знает столько тонкостей, нюансов, интересных моментов про прошлое и настоящее, было очень интересно и полезно. Спасибо!!!
  • Г
    Генрих
    9 мая 2024
    Муромскими дорожками
    С Владимиром были на экскурсии больше 3 часов! Владимир с большим интересом и полной вовлеченностью рассказывает о городе. Не смотрит
    читать дальше

    на часы, просто с воодушевлением рассказывает и заряжает туристов. Нам очень понравилось! Изначально при приезде было впечатление по типу: « Да что тут делать?» Но на прогулке-экскурсии с Владимиром мнение поменялось в противоположную сторону и хочется вернуться. После того как попрощались - снова встретились в кафе можно сказать случайно, которое он сам и рекомендовал. И не пожалели! Душевная беседа продолжилась за обедом. Однозначно буду рекомендовать друзьям.

  • Н
    Надежда
    8 мая 2024
    В гости к Илье Муромцу - экскурсия для детей и взрослых
    Путешествуем все майские каникулы. За неделю четвертая экскурсия. И она ЛУЧШАЯ! Мы с детьми. Им было интересно. Ксения большая молодец. Прочувствовала наше настроение и создала комфортную атмосферу для всех. Умная, харизматичная, коммуникабельная. 10 из 10
    Путешествуем все майские каникулы

Ответы на вопросы от путешественников по Мурому в категории «Набережная»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Муроме
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Муром - город любви и силы
  2. Древний Муром - град Петра и Февронии (на вашем авто)
  3. Муром - страж земли русской
  4. В гости к Илье Муромцу - экскурсия для детей и взрослых
  5. Муромскими дорожками
Какие места ещё посмотреть в Муроме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Свято-Троицкий женский монастырь
  3. Свято-Благовещенский мужской монастырь
  4. Памятник Илье Муромцу
  5. Спасо-Преображенский мужской монастырь
  6. Памятник Петру и Февронии
  7. Водонапорная башня
  8. Село Карачарово
  9. По следам Ильи Муромца
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Мурому в июне 2024
Сейчас в Муроме в категории "Набережная" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 4 500 до 6 540. Туристы уже оставили гидам 432 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Прогуляйтесь по набережной в Муроме, забронируйте экскурсию с гидом на которой вы сделаете отличные фотографии, ознакомитесь с историей города в свободной форме, отдохнёте от городской суеты Мурома. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
ХорошоТам