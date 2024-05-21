1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия по древнему Мурому
Погрузитесь в тысячелетнюю историю Мурома, узнайте о его святых, героях и уникальных памятниках. Прогулка по древнему городу подарит незабываемые впечатления
Начало: У памятника Петру и Февронии
«Набережная Оки — центр празднования «Дня семьи любви и верности»»
10 июня в 18:30
11 июня в 18:00
6 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Древний Муром: Путешествие по следам Петра и Февронии
Погрузитесь в атмосферу древнего Мурома, где каждый камень хранит истории о любви, верности и духовности
Начало: В удобном вам месте в Муроме
«Также вы побываете на Кремлевской горе и набережной Оки, где проводят концерт в день праздника»
12 июня в 15:00
14 июня в 09:30
4 500₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
3 часа
Популярное предложение
Муром - страж земли русской: путешествие к истокам легенд
Приглашаем на уникальное путешествие по Мурому и Карачарово, где история оживает в каждом камне
Начало: У входа в Окский парк
«Набережная Оки — неторопливо гуляя, вы вспомните о ратных подвигах муромской дружины и насладитесь идиллическими пейзажами»
12 июня в 08:00
14 июня в 08:30
4 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия «В гости к Илье Муромцу»: путешествие по Мурому для детей и взрослых
Исследуйте древний Муром в компании легенд и историй. Экскурсия откроет город глазами его знаменитого героя - Ильи Муромца
Начало: На Площади Крестьянина
«Сделаете фотографии у памятника Илье Муромцу, оцените виды набережной и одного из самых красивых мостов России»
10 июня в 18:30
11 июня в 18:30
6 540₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Муромскими дорожками: путешествие сквозь века и легенды
Откройте духовные и исторические сокровища Мурома в индивидуальной экскурсии по его знаменитым местам
Начало: В центре Мурома
«А в центре набережной, у подножия монастырской горы, я расскажу предание о шатровой церкви Косьмы и Дамиана 16 века, на месте которой Иван Грозный молился перед походом на Казань»
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:30
5 200₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИван21 мая 202411 мая побывали на увлекательной экскурсии в городе Муром. Нашим гидом-проводником была Ольга… Прекрасная рассказчица, с такой любовью, задором, душой вела нас по уютным улочкам, набережной, невероятным храмам древнего городка. Остались очень теплые воспоминания о путешествии.
- ССергей20 мая 2024Ксения провела нам 18 мая индивидуальную экскурсию по достопримечательностям Мурома. Удивительная компетентность гида, глубокое знание истории и внимательное отношение к
- ИИрина17 мая 2024В конце апреля мы посетили г. Муром. Мы заблаговременно забронировали экскурсию с Ольгой, изучив отзывы туристов, и считаем, что нам
- ИИрина13 мая 2024Спасибо огромное Ольге ща проведенную экскурсию. Муром заиграл новыми красками. Интересные исторические факты и очень красивые места)) Всем рекомендую заглянуть в Муром и попасть на экскурсию к Ольге!
- ЕЕкатерина11 мая 2024Большое спасибо Ольге за экскурсию и прогулку по Мурому. Увлеченный рассказчик и приятный человек😊
- ГГалина11 мая 2024Экскурсия была великолепной!!! Экскурсовод очень интересно и захватывающе обо всем рассказывала!!! Спасибо большое Ксении за очень увлекательную и познавательную экскурсию. Дети в восторге.
- ННаталья9 мая 2024Ольга! Спасибо огромное за супер экскурсию! Вы очеровательный экскурсовод! сегодня нам очень все понравилось! Вы просто СУПЕР! 🤗👏 Буду Вас рекомендовать свои друзьям!
- ААнастасия9 мая 2024Владимир провел для нас потрясающую экскурсию по Мурому!!! Владимир знает столько тонкостей, нюансов, интересных моментов про прошлое и настоящее, было очень интересно и полезно. Спасибо!!!
- ГГенрих9 мая 2024С Владимиром были на экскурсии больше 3 часов! Владимир с большим интересом и полной вовлеченностью рассказывает о городе. Не смотрит
- ННадежда8 мая 2024Путешествуем все майские каникулы. За неделю четвертая экскурсия. И она ЛУЧШАЯ! Мы с детьми. Им было интересно. Ксения большая молодец. Прочувствовала наше настроение и создала комфортную атмосферу для всех. Умная, харизматичная, коммуникабельная. 10 из 10
Ответы на вопросы от путешественников по Мурому в категории «Набережная»
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Сколько стоит экскурсия по Мурому в июне 2024
Сейчас в Муроме в категории "Набережная" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 4 500 до 6 540. Туристы уже оставили гидам 432 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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