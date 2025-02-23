читать дальше

Прекрасно создавала сказочную атмосферу для ребёнка и задавала вопросы по возрасту. Поэтому каждому было увлекательно на протяжении всей экскурсии. Маршрут проходил по улицам города, поэтому с коляской проблем не возникало. Мы благодарны Елене за много интересного. Хорошо, что на экскурсию мы пошли в первый наш день посещения Мурома. Наметили себе дополнительные адреса для визита и сувениров для покупок друзьям. Советуем обращаться к Елене