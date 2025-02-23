2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Муром: Путешествие по историческим местам
Погружение в историю Мурома: старинные улицы, купцы и святыни. Узнайте больше о богатыре Илье Муромце и местных традициях
Начало: Г. Муром, ул. Лакина 1а
«Вы погуляете по старинным улицам Мурома и представите, как они выглядели в XIX веке»
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
5734₽ за всё до 10 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Муром купеческий и современный: путешествие сквозь века
Погрузитесь в уникальную атмосферу Мурома, где каждый уголок хранит свои тайны и истории знаменитых людей
Начало: На площади 1100-летия Мурома
«На улице Московской вы увидите старинные дома, а в сквере Ермакова узнаете о главе города XIX века и поймете смысл местной поговорки «Никто не таков, как Алексей Ермаков»»
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
4001₽ за всё до 10 чел.
скидка
20%
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Семейная экскурсия в Муроме «Шкраб, калачник и неудачник»
Лёгкая весёлая прогулка по историческому центру с элементами интерактива
Начало: У памятника калачнику и учительнице
«Первые два квартала улицы Московской»
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
60004800₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга23 февраля 2025Очень понравилась экскурсия с Еленой! Много интересной информации: познавательно и не скучно. Елена - интеллигентный, доброжелательный экскурсовод с грамотной речью,
- ЕЕлена19 февраля 2025Поставила бы твердую 4
- ВВиктория10 февраля 2025Мы отлично прогулялись по городу, Елена отлично знает горд, легенды, исторические факты, все структурировано, понятно представлено, весь маршрут построен так, чтобы охватить все по максимуму, нам очень понравилось!
- ЕЕлена23 ноября 2024Прекрасный экскурсовод Елена, дает интересный и познавательный материал. Экскурсия проходит на одном дыхании, учесть, что нам совсем не повезло с погодой, дети и взрослые слушали с интересом.
- ООльга17 ноября 2024Экскурсия состоялась! Мы все собрались в назначенном месте вовремя, прогулялись легко и интересно. Елена рассказывала замечая наш интерес к темам.
- ООльга9 сентября 2024Приятная экскурсия! Не напряжно. Рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Мурому в категории «Улицы и переулки»
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Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Мурома. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод