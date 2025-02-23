Увлекательные экскурсии по переулкам и улицам Мурома

Найдено 3 экскурсии в категории «Улицы и переулки» в Муроме, цены от 4001 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Знакомьтесь, Муром
172 отзыва
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Муром: Путешествие по историческим местам
Погружение в историю Мурома: старинные улицы, купцы и святыни. Узнайте больше о богатыре Илье Муромце и местных традициях
Начало: Г. Муром, ул. Лакина 1а
«Вы погуляете по старинным улицам Мурома и представите, как они выглядели в XIX веке»
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
5734 за всё до 10 чел.
Муром купеческий и современный
Пешая
75 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Муром купеческий и современный: путешествие сквозь века
Погрузитесь в уникальную атмосферу Мурома, где каждый уголок хранит свои тайны и истории знаменитых людей
Начало: На площади 1100-летия Мурома
«На улице Московской вы увидите старинные дома, а в сквере Ермакова узнаете о главе города XIX века и поймете смысл местной поговорки «Никто не таков, как Алексей Ермаков»»
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
4001 за всё до 10 чел.
Семейная экскурсия в Муроме «Шкраб, калачник и неудачник»
Пешая
скидка
20%
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Семейная экскурсия в Муроме «Шкраб, калачник и неудачник»
Лёгкая весёлая прогулка по историческому центру с элементами интерактива
Начало: У памятника калачнику и учительнице
«Первые два квартала улицы Московской»
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
60004800 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    23 февраля 2025
    Знакомьтесь, Муром
    Очень понравилась экскурсия с Еленой! Много интересной информации: познавательно и не скучно. Елена - интеллигентный, доброжелательный экскурсовод с грамотной речью,
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    терпеливо и подробно отвечала на наши вопросы, не торопила нас в течении экскурсии и с ней было очень комфортно. Полностью рекомендую!

  • Е
    Елена
    19 февраля 2025
    Знакомьтесь, Муром
    Поставила бы твердую 4
  • В
    Виктория
    10 февраля 2025
    Знакомьтесь, Муром
    Мы отлично прогулялись по городу, Елена отлично знает горд, легенды, исторические факты, все структурировано, понятно представлено, весь маршрут построен так, чтобы охватить все по максимуму, нам очень понравилось!
  • Е
    Елена
    23 ноября 2024
    Муром купеческий и современный
    Прекрасный экскурсовод Елена, дает интересный и познавательный материал. Экскурсия проходит на одном дыхании, учесть, что нам совсем не повезло с погодой, дети и взрослые слушали с интересом.
    Прекрасный экскурсовод Елена, дает интересный и познавательный материал. Экскурсия проходит на одном дыхании, учесть, что нам
  • О
    Ольга
    17 ноября 2024
    Муром купеческий и современный
    Экскурсия состоялась! Мы все собрались в назначенном месте вовремя, прогулялись легко и интересно. Елена рассказывала замечая наш интерес к темам.
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    Прекрасно создавала сказочную атмосферу для ребёнка и задавала вопросы по возрасту. Поэтому каждому было увлекательно на протяжении всей экскурсии. Маршрут проходил по улицам города, поэтому с коляской проблем не возникало. Мы благодарны Елене за много интересного. Хорошо, что на экскурсию мы пошли в первый наш день посещения Мурома. Наметили себе дополнительные адреса для визита и сувениров для покупок друзьям. Советуем обращаться к Елене

  • О
    Ольга
    9 сентября 2024
    Муром купеческий и современный
    Приятная экскурсия! Не напряжно. Рекомендую.
    Приятная экскурсия! Не напряжно. РекомендуюПриятная экскурсия! Не напряжно. РекомендуюПриятная экскурсия! Не напряжно. РекомендуюПриятная экскурсия! Не напряжно. Рекомендую

Ответы на вопросы от путешественников по Мурому в категории «Улицы и переулки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Муроме
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Знакомьтесь, Муром
  2. Муром купеческий и современный
  3. Семейная экскурсия в Муроме «Шкраб, калачник и неудачник»
Какие места ещё посмотреть в Муроме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Памятник Илье Муромцу
  2. Самое главное
  3. Спасо-Преображенский мужской монастырь
  4. Свято-Благовещенский мужской монастырь
  5. Свято-Троицкий женский монастырь
  6. Водонапорная башня
  7. Памятник Петру и Февронии
  8. Окский парк
  9. Село Карачарово
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Мурому в марте 2025
Сейчас в Муроме в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 3 экскурсии от 4001 до 5734 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 247 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Мурома. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод