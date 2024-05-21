И Иван Муром - страж земли русской 11 мая побывали на увлекательной экскурсии в городе Муром. Нашим гидом-проводником была Ольга… Прекрасная рассказчица, с такой любовью, задором, душой вела нас по уютным улочкам, набережной, невероятным храмам древнего городка. Остались очень теплые воспоминания о путешествии.

И Ирина Древний Муром - град Петра и Февронии (на вашем авто) читать дальше очень повезло с гидом. Ольга - прекрасный экскурсовод, человек, любящий свой город, досконально знающий его историю. С самого начала экскурсии и до ее конца нам хотелось максимально сосредоточиться на интересном рассказе Ольги, обладающей прекрасной дикцией и феноменальными знаниями истории своего края. От всей души благадарим этого замечательного экскурсовода, открытого, позитивного человека. Советуем всем, кто собирается посетить замечательный город Муром и получить максимум информации о множестве исторических мест этог старинного города, выбрать Ольгу в качестве гида. В конце апреля мы посетили г. Муром. Мы заблаговременно забронировали экскурсию с Ольгой, изучив отзывы туристов, и считаем, что нам

С Сергей Спасский монастырь - история и легенды Ирина оказалась не только прекрасным рассказчиком, но и православным человеком, это очень ценно, когда объединяет и цель экскурсии и общий духовный порыв!

И Ирина Муром - страж земли русской Спасибо огромное Ольге ща проведенную экскурсию. Муром заиграл новыми красками. Интересные исторические факты и очень красивые места)) Всем рекомендую заглянуть в Муром и попасть на экскурсию к Ольге!

Е Екатерина Муром - страж земли русской Большое спасибо Ольге за экскурсию и прогулку по Мурому. Увлеченный рассказчик и приятный человек😊

М Марина Добро пожаловать в Муром Отличная экскурсия. Очень интересно, просто и с любовью показан город и рассказана история про него. 3 часа пролетели как 5 минут.

Н Наталья Древний Муром - град Петра и Февронии (на вашем авто) Ольга! Спасибо огромное за супер экскурсию! Вы очеровательный экскурсовод! сегодня нам очень все понравилось! Вы просто СУПЕР! 🤗👏 Буду Вас рекомендовать свои друзьям!

А Анастасия Муромскими дорожками Владимир провел для нас потрясающую экскурсию по Мурому!!! Владимир знает столько тонкостей, нюансов, интересных моментов про прошлое и настоящее, было очень интересно и полезно. Спасибо!!!

Г Генрих Муромскими дорожками читать дальше на часы, просто с воодушевлением рассказывает и заряжает туристов. Нам очень понравилось! Изначально при приезде было впечатление по типу: « Да что тут делать?» Но на прогулке-экскурсии с Владимиром мнение поменялось в противоположную сторону и хочется вернуться. После того как попрощались - снова встретились в кафе можно сказать случайно, которое он сам и рекомендовал. И не пожалели! Душевная беседа продолжилась за обедом. Однозначно буду рекомендовать друзьям. С Владимиром были на экскурсии больше 3 часов! Владимир с большим интересом и полной вовлеченностью рассказывает о городе. Не смотрит