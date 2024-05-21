1 чел.
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Индивидуальная
2.5 часа
Популярное предложение
Знакомьтесь, Муром: Путешествие по историческим местам
Погружение в историю Мурома: старинные улицы, купцы и святыни. Узнайте больше о богатыре Илье Муромце и местных традициях
Начало: Г. Муром, ул. Лакина 1а
10 июня в 13:00
11 июня в 08:00
4 270₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Добро пожаловать в Муром: путешествие по историческим местам
Откройте для себя уникальный Муром: его древние храмы, захватывающие панорамы и богатую историю, в компании опытного гида
Начало: Площадь Крестьянина 3 а. Памятник Петру и Февронии
Завтра в 14:00
15 июня в 13:00
6 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Увидеть древний, сказочный, святой Муром (на вашем авто)
Путешествие по старорусским городам - это, прежде всего, паломничество к святыням. В Муроме вы найдете все то, что целительно и мило для души
Начало: По согласованию
10 июня в 13:00
11 июня в 08:00
8 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Древний Муром: Путешествие по следам Петра и Февронии
Погрузитесь в атмосферу древнего Мурома, где каждый камень хранит истории о любви, верности и духовности
Начало: В удобном вам месте в Муроме
12 июня в 15:00
14 июня в 09:30
4 500₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
3 часа
Популярное предложение
Муром - страж земли русской: путешествие к истокам легенд
Приглашаем на уникальное путешествие по Мурому и Карачарово, где история оживает в каждом камне
Начало: У входа в Окский парк
12 июня в 08:00
14 июня в 08:30
4 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
По стопам былинного героя (на вашем авто)
Путешествие по Мурому на вашем автомобиле, следуя по следам Ильи Муромца. Узнайте о его жизни, подвигах и наследии
Начало: На улице Лакина
10 июня в 13:00
11 июня в 08:00
8 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1 час
Спасский монастырь в Муроме: пять столетий истории и легенд
Погрузитесь в уникальную атмосферу Спасского монастыря, где каждый камень хранит истории прошлых веков
Начало: На улице Лакина 1а
Сегодня в 17:00
Завтра в 07:30
3 990₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
3 часа
Муромскими дорожками: путешествие сквозь века и легенды
Откройте духовные и исторические сокровища Мурома в индивидуальной экскурсии по его знаменитым местам
Начало: В центре Мурома
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:30
5 200₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИван21 мая 202411 мая побывали на увлекательной экскурсии в городе Муром. Нашим гидом-проводником была Ольга… Прекрасная рассказчица, с такой любовью, задором, душой вела нас по уютным улочкам, набережной, невероятным храмам древнего городка. Остались очень теплые воспоминания о путешествии.
- ИИрина17 мая 2024В конце апреля мы посетили г. Муром. Мы заблаговременно забронировали экскурсию с Ольгой, изучив отзывы туристов, и считаем, что нам
- ССергей14 мая 2024Ирина оказалась не только прекрасным рассказчиком, но и православным человеком, это очень ценно, когда объединяет и цель экскурсии и общий духовный порыв!
- ИИрина13 мая 2024Спасибо огромное Ольге ща проведенную экскурсию. Муром заиграл новыми красками. Интересные исторические факты и очень красивые места)) Всем рекомендую заглянуть в Муром и попасть на экскурсию к Ольге!
- ЕЕкатерина11 мая 2024Большое спасибо Ольге за экскурсию и прогулку по Мурому. Увлеченный рассказчик и приятный человек😊
- ММарина9 мая 2024Отличная экскурсия. Очень интересно, просто и с любовью показан город и рассказана история про него. 3 часа пролетели как 5 минут.
- ННаталья9 мая 2024Ольга! Спасибо огромное за супер экскурсию! Вы очеровательный экскурсовод! сегодня нам очень все понравилось! Вы просто СУПЕР! 🤗👏 Буду Вас рекомендовать свои друзьям!
- ААнастасия9 мая 2024Владимир провел для нас потрясающую экскурсию по Мурому!!! Владимир знает столько тонкостей, нюансов, интересных моментов про прошлое и настоящее, было очень интересно и полезно. Спасибо!!!
- ГГенрих9 мая 2024С Владимиром были на экскурсии больше 3 часов! Владимир с большим интересом и полной вовлеченностью рассказывает о городе. Не смотрит
- ЕЕлена8 мая 2024Наш гид ОЛЬГА Соловьёва не только прекрасно знает Муром, шедевры его культовой архитектуры, особенности местной иконописи, его былинных героев, промыслы
Ответы на вопросы от путешественников по Мурому в категории «Спасо-Преображенский мужской монастырь»
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