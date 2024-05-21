Спасо-Преображенский мужской монастырь – экскурсии в Муроме

Найдено 8 экскурсий в категории «Спасо-Преображенский мужской монастырь» в Муроме, цены от 3 990 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Знакомьтесь, Муром
Индивидуальная
2.5 часа
144 отзыва
Популярное предложение
Знакомьтесь, Муром: Путешествие по историческим местам
Погружение в историю Мурома: старинные улицы, купцы и святыни. Узнайте больше о богатыре Илье Муромце и местных традициях
Начало: Г. Муром, ул. Лакина 1а
10 июня в 13:00
11 июня в 08:00
4 270 за всё до 10 чел.
Добро пожаловать в Муром
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
60 отзывов
Добро пожаловать в Муром: путешествие по историческим местам
Откройте для себя уникальный Муром: его древние храмы, захватывающие панорамы и богатую историю, в компании опытного гида
Начало: Площадь Крестьянина 3 а. Памятник Петру и Февронии
Завтра в 14:00
15 июня в 13:00
6 000 за всё до 7 чел.
Увидеть древний, сказочный, святой Муром (на вашем авто)
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
40 отзывов
Увидеть древний, сказочный, святой Муром (на вашем авто)
Путешествие по старорусским городам - это, прежде всего, паломничество к святыням. В Муроме вы найдете все то, что целительно и мило для души
Начало: По согласованию
10 июня в 13:00
11 июня в 08:00
8 000 за всё до 10 чел.
Древний Муром - град Петра и Февронии (на вашем авто)
Индивидуальная
3 часа
90 отзывов
Древний Муром: Путешествие по следам Петра и Февронии
Погрузитесь в атмосферу древнего Мурома, где каждый камень хранит истории о любви, верности и духовности
Начало: В удобном вам месте в Муроме
12 июня в 15:00
14 июня в 09:30
4 500 за всё до 15 чел.
Муром - страж земли русской
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
59 отзывов
Популярное предложение
Муром - страж земли русской: путешествие к истокам легенд
Приглашаем на уникальное путешествие по Мурому и Карачарово, где история оживает в каждом камне
Начало: У входа в Окский парк
12 июня в 08:00
14 июня в 08:30
4 500 за всё до 10 чел.
По стопам былинного героя (на вашем авто)
Индивидуальная
3 часа
15 отзывов
По стопам былинного героя (на вашем авто)
Путешествие по Мурому на вашем автомобиле, следуя по следам Ильи Муромца. Узнайте о его жизни, подвигах и наследии
Начало: На улице Лакина
10 июня в 13:00
11 июня в 08:00
8 000 за всё до 10 чел.
Спасский монастырь - история и легенды
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
9 отзывов
Спасский монастырь в Муроме: пять столетий истории и легенд
Погрузитесь в уникальную атмосферу Спасского монастыря, где каждый камень хранит истории прошлых веков
Начало: На улице Лакина 1а
Сегодня в 17:00
Завтра в 07:30
3 990 за всё до 15 чел.
Муромскими дорожками
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
137 отзывов
Муромскими дорожками: путешествие сквозь века и легенды
Откройте духовные и исторические сокровища Мурома в индивидуальной экскурсии по его знаменитым местам
Начало: В центре Мурома
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:30
5 200 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Иван
    21 мая 2024
    Муром - страж земли русской
    11 мая побывали на увлекательной экскурсии в городе Муром. Нашим гидом-проводником была Ольга… Прекрасная рассказчица, с такой любовью, задором, душой вела нас по уютным улочкам, набережной, невероятным храмам древнего городка. Остались очень теплые воспоминания о путешествии.
    11 мая побывали на увлекательной экскурсии в городе Муром. Нашим гидом-проводником была Ольга… Прекрасная рассказчица, с11 мая побывали на увлекательной экскурсии в городе Муром. Нашим гидом-проводником была Ольга… Прекрасная рассказчица, с
  • И
    Ирина
    17 мая 2024
    Древний Муром - град Петра и Февронии (на вашем авто)
    В конце апреля мы посетили г. Муром. Мы заблаговременно забронировали экскурсию с Ольгой, изучив отзывы туристов, и считаем, что нам
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    очень повезло с гидом. Ольга - прекрасный экскурсовод, человек, любящий свой город, досконально знающий его историю. С самого начала экскурсии и до ее конца нам хотелось максимально сосредоточиться на интересном рассказе Ольги, обладающей прекрасной дикцией и феноменальными знаниями истории своего края. От всей души благадарим этого замечательного экскурсовода, открытого, позитивного человека. Советуем всем, кто собирается посетить замечательный город Муром и получить максимум информации о множестве исторических мест этог старинного города, выбрать Ольгу в качестве гида.

  • С
    Сергей
    14 мая 2024
    Спасский монастырь - история и легенды
    Ирина оказалась не только прекрасным рассказчиком, но и православным человеком, это очень ценно, когда объединяет и цель экскурсии и общий духовный порыв!
  • И
    Ирина
    13 мая 2024
    Муром - страж земли русской
    Спасибо огромное Ольге ща проведенную экскурсию. Муром заиграл новыми красками. Интересные исторические факты и очень красивые места)) Всем рекомендую заглянуть в Муром и попасть на экскурсию к Ольге!
  • Е
    Екатерина
    11 мая 2024
    Муром - страж земли русской
    Большое спасибо Ольге за экскурсию и прогулку по Мурому. Увлеченный рассказчик и приятный человек😊
  • М
    Марина
    9 мая 2024
    Добро пожаловать в Муром
    Отличная экскурсия. Очень интересно, просто и с любовью показан город и рассказана история про него. 3 часа пролетели как 5 минут.
  • Н
    Наталья
    9 мая 2024
    Древний Муром - град Петра и Февронии (на вашем авто)
    Ольга! Спасибо огромное за супер экскурсию! Вы очеровательный экскурсовод! сегодня нам очень все понравилось! Вы просто СУПЕР! 🤗👏 Буду Вас рекомендовать свои друзьям!
  • А
    Анастасия
    9 мая 2024
    Муромскими дорожками
    Владимир провел для нас потрясающую экскурсию по Мурому!!! Владимир знает столько тонкостей, нюансов, интересных моментов про прошлое и настоящее, было очень интересно и полезно. Спасибо!!!
  • Г
    Генрих
    9 мая 2024
    Муромскими дорожками
    С Владимиром были на экскурсии больше 3 часов! Владимир с большим интересом и полной вовлеченностью рассказывает о городе. Не смотрит
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    на часы, просто с воодушевлением рассказывает и заряжает туристов. Нам очень понравилось! Изначально при приезде было впечатление по типу: « Да что тут делать?» Но на прогулке-экскурсии с Владимиром мнение поменялось в противоположную сторону и хочется вернуться. После того как попрощались - снова встретились в кафе можно сказать случайно, которое он сам и рекомендовал. И не пожалели! Душевная беседа продолжилась за обедом. Однозначно буду рекомендовать друзьям.

  • Е
    Елена
    8 мая 2024
    Древний Муром - град Петра и Февронии (на вашем авто)
    Наш гид ОЛЬГА Соловьёва не только прекрасно знает Муром, шедевры его культовой архитектуры, особенности местной иконописи, его былинных героев, промыслы
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    и пр., но и тонко чувствует сферу интересов своей аудитории и всячески стремится рассказать именно то, что интересно конкретным туристам. Её чуткость и внимание к гостям города создают особую атмосферу и экскурсия становится приятным событием. Мы были на экскурсии вдвоём с моей взрослой дочерью, которая как и я профессионально занимается историей искусства, и по достоинству оценили высокий уровень подачи материала Ольгой. Мы сердечно благодарим ее и желаем огромного успеха в её благородной деятельности. Елена. Санкт-Петербург

Ответы на вопросы от путешественников по Мурому в категории «Спасо-Преображенский мужской монастырь»

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  1. Знакомьтесь, Муром
  2. Добро пожаловать в Муром
  3. Увидеть древний, сказочный, святой Муром (на вашем авто)
  4. Древний Муром - град Петра и Февронии (на вашем авто)
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  2. Свято-Троицкий женский монастырь
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  5. Спасо-Преображенский мужской монастырь
  6. Памятник Петру и Февронии
  7. Водонапорная башня
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  9. По следам Ильи Муромца
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Сколько стоит экскурсия по Мурому в июне 2024
Сейчас в Муроме в категории "Спасо-Преображенский мужской монастырь" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 3 990 до 8 000. Туристы уже оставили гидам 554 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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