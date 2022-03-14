Прогулка по столице празднования «Дня семьи, любви и верности»

Прогулка по Мурому - лучший познавательный отдых выходного дня

5
1 отзыв
Индивидуальная
Прогулка по Мурому — лучший познавательный отдых выходного дня.

Это небольшой город во Владимирской области, а прославил Муром известный всем с детства богатырь Илья Муромец.

Сейчас же город популярен как столица празднования «Дня Семьи Любви и Верности».
Прогулка по столице празднования «Дня семьи, любви и верности»
Прогулка по столице празднования «Дня семьи, любви и верности»
Прогулка по столице празднования «Дня семьи, любви и верности»
Прогулка по столице празднования «Дня семьи, любви и верности»
Прогулка по столице празднования «Дня семьи, любви и верности»
Прогулка по столице празднования «Дня семьи, любви и верности»

Что вы можете увидеть 🤩

  • Набережная реки Оки
  • Главная прогулочная улица города
  • Православные храмы
  • Окский парк
  • Памятник Илье Муромцу
  • Памятник изобретателю телевидения В. К. Зворыкину
  • Особняк В. К. Зворыкина
  • Троицкий женский монастырь
  • «Трапезная Ильи Муромца»
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

День семьи, любви и верности

Набережная реки Оки, главная прогулочная улица города, открывает необъятные виды на заокские дали и старинные православные храмы. 8 июля на набережной реки Оки проходит грандиозный концерт посвященный «Дню семьи, любви и верности», с участием всех российских гала-звезд. Если вы не попали 8 июля в Муром, не расстраивайтесь, прямая трансляция концерта по 1 каналу ТВ, позволит вам очутиться в Муроме не вставая с дивана.
На высоком левом берегу реки Оки в Окском парке возвышается монумент былинному богатырю Илье Муромцу. Автор памятника известный в России скульптор В. М. Клыков. Высота памятника 21 метр, чтобы добраться до памятника, придется подняться с набережной в высокую гору по ступенькам лестницы парка.
Удивительна история любви и жизни князя Петра и княгини Февронии
Тренируем активный образ жизни в парке, где работают аттракционы и колесо Обозрения, с колеса обозрения открываются красоты Мурома с высоты птичьего полета. Увидим памятник изобретателю телевидения Владимиру Козьмичу Зворыкину. Выходя из Окского парка, повернув направо, мы обнаружим огромный купеческий особняк, где родился и жил русско-американский инженер В. К. Зворыкин.
Путь наш лежит мимо дома Зворыкина, вдоль живописного оврага к Троицкому женскому монастырю, ведь именно там покоятся мощи покровителей брака, семьи и верности Муромских князей Петра и Февронии. Удивительна история любви и жизни князя Петра и княгини Февронии. Попив воды из святого источника и купив калачей на территории монастыря, вы поклонитесь святой чете, чьи мощи находятся в Свято-Троицком храме и попросите любви и мудрости в браке.

Теперь пора и подкрепиться

Отправляемся в «Трапезную Ильи Муромца» стилизованную под старинную избу. Отведаем старых русских кушаний: жаркое «Тёща нагадала», гриль «Змей Горыныч», шницель «Соловей разбойник», а смелые взрослые пробуют «Хреновуху» — весёлый напиток богатырский.

Важная информация:

  • Экскурсия проводится по субботам, воскресениям и в праздничные дни, в любое время с 08:00 до 19:00.
  • Пожалуйста, на время экскурсии надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Личные расходы (сувениры и пр.)
  • Обед, напитки
Где начинаем и завершаем?
Начало: площадь Крестьянина, памятник Петру и Февронии
Завершение: Спасо-Преображенский собор
Когда и сколько длится
Когда: Суббота, воскресенье и в праздничные дни с 08:00 до 19:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
  • Экскурсия проводится по субботам, воскресениям и в праздничные дни, в любое время с 08:00 до 19:00
  • Пожалуйста, на время экскурсии надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Суббота, воскресенье и в праздничные дни с 08:00 до 19:00

Отзывы от туристов

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