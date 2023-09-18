Что вы можете увидеть 🤩

День семьи, любви и верности

Набережная реки Оки, главная прогулочная улица города, открывает необъятные виды на заокские дали и старинные православные храмы. 8 июля на набережной реки Оки проходит грандиозный концерт посвященный «Дню семьи, любви и верности», с участием всех российских гала-звезд. Если вы не попали 8 июля в Муром, не расстраивайтесь, прямая трансляция концерта по 1 каналу ТВ, позволит вам очутиться в Муроме не вставая с дивана. На высоком левом берегу реки Оки в Окском парке возвышается монумент былинному богатырю Илье Муромцу. Автор памятника известный в России скульптор В. М. Клыков. Высота памятника 21 метр, чтобы добраться до памятника, придется подняться с набережной в высокую гору по ступенькам лестницы парка.

Удивительна история любви и жизни князя Петра и княгини Февронии

Тренируем активный образ жизни в парке, где работают аттракционы и колесо Обозрения, с колеса обозрения открываются красоты Мурома с высоты птичьего полета. Увидим памятник изобретателю телевидения Владимиру Козьмичу Зворыкину. Выходя из Окского парка, повернув направо, мы обнаружим огромный купеческий особняк, где родился и жил русско-американский инженер В. К. Зворыкин. Путь наш лежит мимо дома Зворыкина, вдоль живописного оврага к Троицкому женскому монастырю, ведь именно там покоятся мощи покровителей брака, семьи и верности Муромских князей Петра и Февронии. Удивительна история любви и жизни князя Петра и княгини Февронии. Попив воды из святого источника и купив калачей на территории монастыря, вы поклонитесь святой чете, чьи мощи находятся в Свято-Троицком храме и попросите любви и мудрости в браке.

Теперь пора и подкрепиться

Отправляемся в «Трапезную Ильи Муромца» стилизованную под старинную избу. Отведаем старых русских кушаний: жаркое «Тёща нагадала», гриль «Змей Горыныч», шницель «Соловей разбойник», а смелые взрослые пробуют «Хреновуху» — весёлый напиток богатырский. Важная информация:•Экскурсия проводится по субботам, воскресениям и в праздничные дни, в любое время с 08:00 до 19:00.

Пожалуйста, на время экскурсии надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.