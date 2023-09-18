Что вы можете увидеть 🤩

Прогулка по Мурому — лучший познавательный отдых выходного дня.
Это небольшой город во Владимирской области, а прославил Муром известный всем с детства богатырь Илья Муромец. Сейчас же город популярен как столица празднования «Дня семьи, любви и верности».
Это небольшой город во Владимирской области, а прославил Муром известный всем с детства богатырь Илья Муромец. Сейчас же город популярен как столица празднования «Дня семьи, любви и верности».
Описание экскурсии
День семьи, любви и верности
Набережная реки Оки, главная прогулочная улица города, открывает необъятные виды на заокские дали и старинные православные храмы. 8 июля на набережной реки Оки проходит грандиозный концерт посвященный «Дню семьи, любви и верности», с участием всех российских гала-звезд. Если вы не попали 8 июля в Муром, не расстраивайтесь, прямая трансляция концерта по 1 каналу ТВ, позволит вам очутиться в Муроме не вставая с дивана. На высоком левом берегу реки Оки в Окском парке возвышается монумент былинному богатырю Илье Муромцу. Автор памятника известный в России скульптор В. М. Клыков. Высота памятника 21 метр, чтобы добраться до памятника, придется подняться с набережной в высокую гору по ступенькам лестницы парка.
Удивительна история любви и жизни князя Петра и княгини Февронии
Тренируем активный образ жизни в парке, где работают аттракционы и колесо Обозрения, с колеса обозрения открываются красоты Мурома с высоты птичьего полета. Увидим памятник изобретателю телевидения Владимиру Козьмичу Зворыкину. Выходя из Окского парка, повернув направо, мы обнаружим огромный купеческий особняк, где родился и жил русско-американский инженер В. К. Зворыкин. Путь наш лежит мимо дома Зворыкина, вдоль живописного оврага к Троицкому женскому монастырю, ведь именно там покоятся мощи покровителей брака, семьи и верности Муромских князей Петра и Февронии. Удивительна история любви и жизни князя Петра и княгини Февронии. Попив воды из святого источника и купив калачей на территории монастыря, вы поклонитесь святой чете, чьи мощи находятся в Свято-Троицком храме и попросите любви и мудрости в браке.
Теперь пора и подкрепиться
Отправляемся в «Трапезную Ильи Муромца» стилизованную под старинную избу. Отведаем старых русских кушаний: жаркое «Тёща нагадала», гриль «Змей Горыныч», шницель «Соловей разбойник», а смелые взрослые пробуют «Хреновуху» — весёлый напиток богатырский. Важная информация:•Экскурсия проводится по субботам, воскресениям и в праздничные дни, в любое время с 08:00 до 19:00.
Пожалуйста, на время экскурсии надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Суббота, воскресенье и в праздничные дни с 08:00 до 19:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Набережная реки Оки
- Главная прогулочная улица города
- Православные храмы
- Окский парк
- Памятник Илье Муромцу
- Памятник изобретателю телевидения В.К. Зворыкину
- Особняк В.К. Зворыкина
- Троицкий женский монастырь
- Трапезная Ильи Муромца
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Личные расходы (сувениры и пр.)
- Обед, напитки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Крестьянина, памятник Петру и Февронии
Завершение: Окский парк
Когда и сколько длится?
Когда: Суббота, воскресенье и в праздничные дни с 08:00 до 19:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Огромная благодарность экскурсоводу Ксении за интересную и познавательную беседу. Узнали много нового! Ксения очень увлечена своим делом. Рекомендую!
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Б
Огромная благодарность экскурсоводу Ксении за интересную и познавательную беседу. Узнали много нового! Ксения очень увлечена своим делом. Рекомендую!
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Е
Интересно, познавательно, душевно!
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Е
Интересно, познавательно, душевно!
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А
Интересно, познавательно, душевно!
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