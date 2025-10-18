3 отзыва оставили туристы

Эта экскурсия приглашает вас в путешествие по древнему городу, где любовь и верность получили свое воплощение в
7 причин купить эту экскурсию
- 👫 Погружение в историю Петра и Февронии
- 🏛 Посещение древних монастырей
- 🌟 Уникальные архитектурные памятники
- 🕊 Легенды и чудеса исцелений
- 📸 Живописные панорамные виды
- 🦚 Экзотические птицы на монастырском дворике
- 🍵 Чай с муромским калачом
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Троицкий женский монастырь
- Воскресенский женский монастырь
- Спасо-Преображенский мужской монастырь
- Крестовоздвиженское подворье
- Памятник «Союз любви - мудрый брак»
- Барельеф у стены Спасо-Преображенского монастыря
- Троицкая площадь
- Кремлевская гора
- Набережная Оки
- Памятник Илье Муромцу
Описание экскурсии
История Петра и Февронии
Поговорим о князе и его супруге, живших в Муромском княжестве в конце 12 — начале 13 вв. О причислении их к лику святых как покровители семейного очага. И дне памяти, ставшем символичным для многих российских молодоженов. Вы узнаете о жизни, семье, детях и внуках святых супругов и поймете, почему союз их любви считался мудрым браком.
Троицкий женский монастырь
Вы посетите центр всероссийского праздника и памятник архитектуры середины 17 века. Я познакомлю вас с дивным Троицким собором, построенным в стиле русского узорочья и украшенным поясными изразцами. В храме вы сможете подойти к раке с мощами святых Петра и Февронии. Изучите шедевр шатровой архитектуры — надвратную Казанскую церковь и деревянную церковь Сергия Радонежского, построенную без единого гвоздя. Также вы услышите историю основания и возрождения обители, узнаете о чудесах исцелений, а при желании сможете заказать молебен и испить чудотворной воды.
Воскресенский женский монастырь
Далее в программе — место загородного княжеского двора Петра и Февронии. Вы осмотрите Воскресенский собор, основанный «да за ручьем на горе Воскресенской». Узнаете о местных реликвиях — ковчеге с частицами мощей Муромских, Владимирских, Суздальских и других святых. Познакомитесь с историей основания, упразднения и второго рождения обители. И услышите о рукодельном таланте Февронии.
Спасо-Преображенский мужской монастырь
В месте, где князь прошел обряд посвящения в монашество, вы посетите одноименный собор 16 в., построенный в честь взятия Казани. В Покровской церкви я покажу ковчег с частицами мощей святых покровителей семьи и гробницу святого Илии Муромца. На звоннице с плоскими колоколами вы сможете загадать желание. На птичьем дворике вас порадуют красавцы павлины и фазаны, цесарки жемчужные, китайская шелковая и другие птицы. Также вы увидите часовню-костницу, устроенную по Афонскому образцу.
☕ 🥨 На живописной территории монастыря вы сможете отдохнуть, попить чаю со знаменитым муромским калачом, а со смотровой площадки полюбоваться окскими далями и сделать красивые фотографии.
Крестовоздвиженское подворье
Здесь вы посетите место монашеского пострига Февронии, услышите легенду про чудотворный «Агриков меч» и узнаете о битве Петра со змеем-оборотнем.
Муромские памятники, символы и панорамные площадки
Кроме того, я покажу первый в России памятник «Союз любви — мудрый брак» у ЗАГСа. Расскажу о барельефе у стены Спасо-Преображенского монастыря. А на Троицкой площади вас будет ждать памятник «с секретом», который я вам обязательно открою. Также вы побываете на Кремлевской горе и набережной Оки, где проводят концерт в день праздника. Увидите памятник Илье Муромцу. Поговорим о «трех золотистых крупитчатых калачах» на гербе города. И, конечно, вы откроете окские панорамы со смотровой площадки.
Организационные детали
- Экскурсия проводится на вашем автомобиле
- Можно пройти маршрут пешком, но без посещения Воскресенского женского монастыря
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