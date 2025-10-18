3 отзыва оставили туристы

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Древний Муром - град Петра и Февронии (на вашем авто)

Погрузитесь в атмосферу древнего Мурома, где каждый камень хранит истории о любви, верности и духовности
Восемь июля, когда Россия отмечает День семьи, любви и верности, Муром становится центром внимания.

Эта экскурсия приглашает вас в путешествие по древнему городу, где любовь и верность получили свое воплощение в
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лице святых Петра и Февронии. Вы узнаете о жизни этой княжеской четы, их значении для российской культуры и православия.

Посещение Троицкого женского монастыря откроет вам уникальные архитектурные шедевры и святые реликвии.

В Воскресенском монастыре вы познакомитесь с историей места, где жили и служили Петр и Феврония, а Спасо-Преображенский монастырь раскроет перед вами свои тайны и красоту.

Эта экскурсия не просто путешествие по историческим местам, это погружение в историю русской духовности и традиций, где каждый найдет что-то свое, вдохновляющее и поучительное

5
139 отзывов

7 причин купить эту экскурсию

  • 👫 Погружение в историю Петра и Февронии
  • 🏛 Посещение древних монастырей
  • 🌟 Уникальные архитектурные памятники
  • 🕊 Легенды и чудеса исцелений
  • 📸 Живописные панорамные виды
  • 🦚 Экзотические птицы на монастырском дворике
  • 🍵 Чай с муромским калачом

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время года можно насладиться красотой природы и комфортно посетить все достопримечательности, включая панорамные площадки и монастырские дворы.
Сейчас август — это идеальное время.
Древний Муром - град Петра и Февронии (на вашем авто)
Древний Муром - град Петра и Февронии (на вашем авто)
Древний Муром - град Петра и Февронии (на вашем авто)

Что можно увидеть

  • Троицкий женский монастырь
  • Воскресенский женский монастырь
  • Спасо-Преображенский мужской монастырь
  • Крестовоздвиженское подворье
  • Памятник «Союз любви - мудрый брак»
  • Барельеф у стены Спасо-Преображенского монастыря
  • Троицкая площадь
  • Кремлевская гора
  • Набережная Оки
  • Памятник Илье Муромцу

Описание экскурсии

История Петра и Февронии

Поговорим о князе и его супруге, живших в Муромском княжестве в конце 12 — начале 13 вв. О причислении их к лику святых как покровители семейного очага. И дне памяти, ставшем символичным для многих российских молодоженов. Вы узнаете о жизни, семье, детях и внуках святых супругов и поймете, почему союз их любви считался мудрым браком.

Троицкий женский монастырь

Вы посетите центр всероссийского праздника и памятник архитектуры середины 17 века. Я познакомлю вас с дивным Троицким собором, построенным в стиле русского узорочья и украшенным поясными изразцами. В храме вы сможете подойти к раке с мощами святых Петра и Февронии. Изучите шедевр шатровой архитектуры — надвратную Казанскую церковь и деревянную церковь Сергия Радонежского, построенную без единого гвоздя. Также вы услышите историю основания и возрождения обители, узнаете о чудесах исцелений, а при желании сможете заказать молебен и испить чудотворной воды.

Воскресенский женский монастырь

Далее в программе — место загородного княжеского двора Петра и Февронии. Вы осмотрите Воскресенский собор, основанный «да за ручьем на горе Воскресенской». Узнаете о местных реликвиях — ковчеге с частицами мощей Муромских, Владимирских, Суздальских и других святых. Познакомитесь с историей основания, упразднения и второго рождения обители. И услышите о рукодельном таланте Февронии.

Спасо-Преображенский мужской монастырь

В месте, где князь прошел обряд посвящения в монашество, вы посетите одноименный собор 16 в., построенный в честь взятия Казани. В Покровской церкви я покажу ковчег с частицами мощей святых покровителей семьи и гробницу святого Илии Муромца. На звоннице с плоскими колоколами вы сможете загадать желание. На птичьем дворике вас порадуют красавцы павлины и фазаны, цесарки жемчужные, китайская шелковая и другие птицы. Также вы увидите часовню-костницу, устроенную по Афонскому образцу.

☕ 🥨 На живописной территории монастыря вы сможете отдохнуть, попить чаю со знаменитым муромским калачом, а со смотровой площадки полюбоваться окскими далями и сделать красивые фотографии.

Крестовоздвиженское подворье

Здесь вы посетите место монашеского пострига Февронии, услышите легенду про чудотворный «Агриков меч» и узнаете о битве Петра со змеем-оборотнем.

Муромские памятники, символы и панорамные площадки

Кроме того, я покажу первый в России памятник «Союз любви — мудрый брак» у ЗАГСа. Расскажу о барельефе у стены Спасо-Преображенского монастыря. А на Троицкой площади вас будет ждать памятник «с секретом», который я вам обязательно открою. Также вы побываете на Кремлевской горе и набережной Оки, где проводят концерт в день праздника. Увидите памятник Илье Муромцу. Поговорим о «трех золотистых крупитчатых калачах» на гербе города. И, конечно, вы откроете окские панорамы со смотровой площадки.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится на вашем автомобиле
  • Можно пройти маршрут пешком, но без посещения Воскресенского женского монастыря

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В удобном вам месте в Муроме
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваш гид в Муроме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 1917 туристов
Меня зовут Ольга. Я коренная муромлянка, влюбленная в свой родной древний город. Он расцвел на моих глазах! Возродились древнейшие святыни, открыты новые памятники, благоустроены парки и скверы. У меня высшее
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педагогическое историко-филологическое образование. Я соавтор программы по историческому краеведению «Откуда есть пошла земля Муромская…», победитель региональной научно-практической конференции в секции историческое краеведение. С детства мечтала о профессии экскурсовода, и мечта сбылась. Более десяти лет работала внештатным экскурсоводом Муромского музея, активно сотрудничаю с туристическими фирмами. Человек я позитивный, доброжелательный, коммуникабельный, со мной интересно и познавательно, тепло и уютно, как с добрым другом. Очень люблю свой город и готова поделиться любовь с вами! Добро пожаловать в древний Муром на Оке!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 139 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
135
4
4
3
2
1
Л
Дата посещения: 18 окт 2025
18 октября 2025 года экскурсоводом Ольгай была организована экскурсия по городу Мурому. Оля, спасибо огромное за такую чудесную прогулку, за полнейшая, интереснейшую информацию. Дети в восторге. Все прошло замечательно. Очень замечательно все прошло. Всем рекомендую!
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А
Самые лучшие впечатления остались после экскурсии с гидом Ольгой! Очень внимательное отношение к каждому члену нашей группы, старалась донести материал, чтобы было интересно и взрослым и подросткам, при этом все
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было очень позитивно и дружелюбно. Ольга знает все, с удовольствием слушали ее и задавали вопросы! Три часа полетели незаметно, учитывались все наши пожелания. Напоследок Ольга по нашей просьбе дала рекомендации что можно еще посетить и где покушать. Очень рекомендую данного гида и экскурсию! Вернемся обязательно летом к Ольге!

Ольга
Ольга
Ответ организатора:
Алина, сердечно благодарю за отзыв!!!
Желаю Вам интересных путешествий, ярких экскурсий!!!
Будьте здоровы, счастливы, успешны!!!
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А
Были компанией на экскурсии г. Муром. Гид Оля, просто уникальный человек. Она горит своей работой. Человек очень образованный, добрый. Оценка на 5.
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А
Ольга по-настоящему любит свой город, слушать ее - большое удовольствие. Не смотря на дождик, экскурсия была теплая и интересная. Спасибо большое! Полюбили Муром
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Т
У нас была обзорная экскурсия по городу, все понравилось. Ольга очень интересно рассказывает и чувствует своих экскурсантов. Очень внимательная и добрая
Ольга
Ольга
Ответ организатора:
Михаил, добрый вечер!
Сердечно благодарю за отзыв!
Здоровья, счастья, успехов, увлекательных путешествий, интересных экскурсий желаю Вам и Яне!!!
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О
Были на экскурсии 02 марта. Хочеться сказать Ольге большое спасибо за прекрасно проведённое время. С самого начала была обозначена программа экскурсии. Отличный маршрут, пройдя по которому можно узнать основные моменты
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богатой истории Мурома. История Мурома нераздельно связана с православием. Ольга очень грамотно преподносит и исторический материал и информацию о православной жизни города. Очень понравилось дочери (13 лет), слушала внимательно (чего раньше никогда не было, обычно экскурсии проходят мимо ушей).
Ольга - процветания, побольше туристов и, самое главное, крепкого здоровья!

Были на экскурсии 02 марта. Хочеться сказать Ольге большое спасибо за прекрасно проведённое время. С самого
Были на экскурсии 02 марта. Хочеться сказать Ольге большое спасибо за прекрасно проведённое время. С самого
Были на экскурсии 02 марта. Хочеться сказать Ольге большое спасибо за прекрасно проведённое время. С самого
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