3 отзыва оставили туристы

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Древний Муром — град Петра и Февронии

Понять душу города, пройдя по святым местам и услышав истории о покровителях счастливого супружества

5
3 отзыва
Ольга
Ольга – Гид из Мурома
Восьмого июля в России отмечается День семьи, любви и верности.

Мой родной город 🏙️ — столица ⭐️ этого события.

И на экскурсии 🧭 я хочу показать, как духовная история 📖 Мурома привела его к этому почетному статусу.

Вы услышите легенды о святой княжеской чете, узнаете об исконных семейных ценностях и пройдете по местам муромских чудотворцев.
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-15 человек

  • 3 000 ₽ за экскурсию

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Древний Муром — град Петра и Февронии
Древний Муром — град Петра и Февронии

Что вас ожидает

История Петра и Февронии
Поговорим о князе и его супруге, живших в Муромском княжестве в конце 12 — начале 13 вв. О причислении их к лику святых как покровители семейного очага. И дне памяти, ставшем символичным для многих российских молодоженов. Вы узнаете о жизни, семье, детях и внуках святых супругов и поймете, почему союз их любви считался мудрым браком.

Троицкий женский монастырь
Вы посетите центр всероссийского праздника и памятник архитектуры середины 17 века. Я познакомлю вас с дивным Троицким собором, построенным в стиле русского узорочья и украшенным поясными изразцами. В храме вы сможете подойти к раке с мощами святых Петра и Февронии. Изучите шедевр шатровой архитектуры — надвратную Казанскую церковь ⛪ и деревянную церковь Сергия Радонежского, построенную без единого гвоздя. Также вы услышите историю 📖 основания и возрождения обители, узнаете о чудесах исцелений, а при желании сможете заказать молебен и испить чудотворной воды.

Воскресенский женский монастырь
Далее в программе — место загородного княжеского двора Петра и Февронии. Вы осмотрите Воскресенский собор, основанный «да за ручьем на горе Воскресенской». Узнаете о местных реликвиях — ковчеге с частицами мощей Муромских, Владимирских, Суздальских и других святых. Познакомитесь с историей основания, упразднения и второго рождения обители. И услышите о рукодельном таланте Февронии.

Спасо-Преображенский мужской монастырь
В месте, где князь прошел обряд посвящения в монашество, вы посетите одноименный собор 16 в., построенный в честь взятия Казани. В Покровской церкви я покажу ковчег с частицами мощей святых покровителей семьи и гробницу святого Илии Муромца. На звоннице с плоскими колоколами вы сможете загадать желание. На птичьем дворике вас порадуют красавцы павлины и фазаны, цесарки жемчужные, китайская шелковая и другие птицы. Также вы увидите часовню-костницу, устроенную по Афонскому образцу.

☕ 🥨 На живописной территории монастыря вы сможете отдохнуть, попить чаю со знаменитым муромским калачом, а со смотровой площадки полюбоваться окскими далями и сделать красивые 🤩 фотографии 📸.

Крестовоздвиженское подворье
Здесь вы посетите место монашеского пострига Февронии, услышите легенду про чудотворный «Агриков меч» и узнаете о битве Петра со змеем-оборотнем.

Муромские памятники, символы и панорамные площадки
Кроме того, я покажу первый в России памятник «Союз любви — мудрый брак» у ЗАГСа. Расскажу о барельефе у стены Спасо-Преображенского монастыря. А на Троицкой площади вас будет ждать памятник «с секретом», который я вам обязательно открою. Также вы побываете на Кремлевской горе и набережной Оки, где проводят концерт в день праздника. Увидите памятник Илье Муромцу. Поговорим о «трех золотистых крупитчатых калачах» на гербе города. И, конечно, вы откроете окские панорамы со смотровой площадки.

Организационные детали

Экскурсия проводится на вашем автомобиле 🚘. Можно пройти маршрут пешком, но без посещения Воскресенского женского монастыря.

Начало и место завершения
🚩 в удобном вам месте в Муроме
Древний Муром — град Петра и Февронии
Древний Муром — град Петра и Февронии
Древний Муром — град Петра и Февронии
Древний Муром — град Петра и Февронии
Древний Муром — град Петра и Февронии
Древний Муром — град Петра и Февронии
Древний Муром — град Петра и Февронии

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ольга
Ольга
Меня зовут Ольга. Я коренная муромлянка, влюбленная в свой родной древний город. Он расцвел на моих глазах! Возродились древнейшие святыни, открыты новые памятники, благоустроены парки и скверы. У меня высшее педагогическое историко-филологическое образование. Я соавтор программы по историческому краеведению «Откуда есть пошла земля Муромская... », победитель региональной научно-практической конференции в секции историческое краеведение. С детства мечтала о профессии экскурсовода, и мечта сбылась. Более десяти лет работала внештатным экскурсоводом Муромского музея, активно сотрудничаю с туристическими фирмами. Человек я позитивный, доброжелательный, коммуникабельный, со мной интересно и познавательно, тепло и уютно, как с добрым другом. Очень люблю свой город и готова поделиться любовь с вами! Добро пожаловать в древний Муром на Оке!
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3 отзыва оставили туристы

31 августа 2020
Мне 65 лет. В этом году наконец удалось отправиться в путешествие с семьей. Хотели посмотреть золотое кольцо, но из-за пандемии немного ограничены в бюджете, поэтому поехали в Муром по рекомендации друзей. Чудесный город, уютный, ухоженный. Если вы любите русскую историю, это место Вам точно понравится. Монастыри, храмы, прекрасная архитектура, красавица-река Ока - всё это очень впечатляет и не оставляет равнодушным. Гид Ольга нам понравилась, была невероятно открыта, общительна, рассказала с душой и ответила на все вопросы. У нее прекрасное чувство юмора. Также отмечу, что Ольга очень уважительно относится к индивидуальным пожеланиям, позволяет немного скорректировать маршрут. Спасибо Вам за Ваш труд, будем рекомендовать всем друзьям.
26 августа 2020
Большое спасибо Ольге за вдохновенный рассказ, позитивный настрой, заряд бодрости и оптимизма, любовь к родному городу! Кажется, она знает о Муроме все! Организационные моменты порадовали: экскурсия началась где было удобно нам, Ольга была внимательна и сделала все, чтобы мы остались довольны, также посоветовала, что еще посмотреть. Город со своей атмосферой, красивые монастыри, живописные смотровые площадки, древняя история. Оказалось, столько имен и событий с ним связано! Влюбились в Муром, большое желание приехать снова, чтобы посетить уже полюбившиеся места и открыть новые в компании Ольги!
25 августа 2020
Давно собиралась побывать в Муроме, по описанию привлекла эта экскурсия и мы не разочаровались! Хочется отметить профессиональные качества гида, в том числе, отличные знания истории этого древнего города. За душевным рассказом Ольги 3 часа пролетели совершенно незаметно. Обязательно будем рекомендовать друзьям и знакомым!

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