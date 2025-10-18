3 отзыва оставили туристы

Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время года можно насладиться красотой природы и комфортно посетить все достопримечательности, включая панорамные площадки и монастырские дворы.

Восемь июля, когда Россия отмечает День семьи, любви и верности, Муром становится центром внимания.Эта экскурсия приглашает вас в путешествие по древнему городу, где любовь и верность получили свое воплощение в

лице святых Петра и Февронии. Вы узнаете о жизни этой княжеской четы, их значении для российской культуры и православия. Посещение Троицкого женского монастыря откроет вам уникальные архитектурные шедевры и святые реликвии. В Воскресенском монастыре вы познакомитесь с историей места, где жили и служили Петр и Феврония, а Спасо-Преображенский монастырь раскроет перед вами свои тайны и красоту. Эта экскурсия не просто путешествие по историческим местам, это погружение в историю русской духовности и традиций, где каждый найдет что-то свое, вдохновляющее и поучительное

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-15 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

История Петра и Февронии

Поговорим о князе и его супруге, живших в Муромском княжестве в конце 12 — начале 13 вв. О причислении их к лику святых как покровители семейного очага. И дне памяти, ставшем символичным для многих российских молодоженов. Вы узнаете о жизни, семье, детях и внуках святых супругов и поймете, почему союз их любви считался мудрым браком.

Троицкий женский монастырь

Вы посетите центр всероссийского праздника и памятник архитектуры середины 17 века. Я познакомлю вас с дивным Троицким собором, построенным в стиле русского узорочья и украшенным поясными изразцами. В храме вы сможете подойти к раке с мощами святых Петра и Февронии. Изучите шедевр шатровой архитектуры — надвратную Казанскую церковь и деревянную церковь Сергия Радонежского, построенную без единого гвоздя. Также вы услышите историю основания и возрождения обители, узнаете о чудесах исцелений, а при желании сможете заказать молебен и испить чудотворной воды.

Воскресенский женский монастырь

Далее в программе — место загородного княжеского двора Петра и Февронии. Вы осмотрите Воскресенский собор, основанный «да за ручьем на горе Воскресенской». Узнаете о местных реликвиях — ковчеге с частицами мощей Муромских, Владимирских, Суздальских и других святых. Познакомитесь с историей основания, упразднения и второго рождения обители. И услышите о рукодельном таланте Февронии.

Спасо-Преображенский мужской монастырь

В месте, где князь прошел обряд посвящения в монашество, вы посетите одноименный собор 16 в., построенный в честь взятия Казани. В Покровской церкви я покажу ковчег с частицами мощей святых покровителей семьи и гробницу святого Илии Муромца. На звоннице с плоскими колоколами вы сможете загадать желание. На птичьем дворике вас порадуют красавцы павлины и фазаны, цесарки жемчужные, китайская шелковая и другие птицы. Также вы увидите часовню-костницу, устроенную по Афонскому образцу.

☕ 🥨 На живописной территории монастыря вы сможете отдохнуть, попить чаю со знаменитым муромским калачом, а со смотровой площадки полюбоваться окскими далями и сделать красивые фотографии.

Крестовоздвиженское подворье

Здесь вы посетите место монашеского пострига Февронии, услышите легенду про чудотворный «Агриков меч» и узнаете о битве Петра со змеем-оборотнем.

Муромские памятники, символы и панорамные площадки

Кроме того, я покажу первый в России памятник «Союз любви — мудрый брак» у ЗАГСа. Расскажу о барельефе у стены Спасо-Преображенского монастыря. А на Троицкой площади вас будет ждать памятник «с секретом», который я вам обязательно открою. Также вы побываете на Кремлевской горе и набережной Оки, где проводят концерт в день праздника. Увидите памятник Илье Муромцу. Поговорим о «трех золотистых крупитчатых калачах» на гербе города. И, конечно, вы откроете окские панорамы со смотровой площадки.

Организационные детали