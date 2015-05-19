Дорогие друзья! Приглашаю в Муром - город 🏙️, расположенный во

Владимирской области на левом берегу Оки.

Обзорная экскурсия ⛳ по Мурому – это путешествие, историческое полотно

которого охватывает почти двенадцать веков! Город основан в 862 году, и потому

так много можно здесь рассказать и показать. Я познакомлю с основными

достопримечательностями – храмами, монастырями, домами купцов, мещан,

крестьян. В программе – чудный, белоснежный Благовещенский монастырь,

основанный в середине 16 века и связанный с историей 📖 крещения муромских язычников.

Семейного счастья, любви и благополучия попросим в стенах Троицкого собора Свято-Троицкого женского монастыря (17 век), где послушаем историю жизни благоверных супругов Петра и Февронии. Вспомним былины и славный путь знаменитого Ильи Муромца, придя к ковчегу с частицей его мощей, что покоятся в древнем Спасо-Преображенском монастыре (основан в 11 веке). Здесь же можно приобрести легендарный муромский калач, которым город славится с 17 века. Муром богат удивительными панорамами. Одна из них откроется нам с высоты бывшей Кремлевской горы ⛰️. И, конечно, не обойдем вниманием памятник калачу, водонапорную башню, созданную в 19 веке на средства городского головы Алексея Ермакова. Полюбуемся на мосты Мурома, пройдем по его улочкам и переулкам, познакомимся с историей жизни знаменитых горожан. Если вы пожелаете, пройдем по залам муромского музея или отправимся в путешествие на родину святого богатыря Ильи Муромца – село Карачарово.