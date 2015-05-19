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Путешествие в древний Муром

5
1 отзыв
Елена С.
Елена С. – Гид из Мурома
Приглашаю вас на обзорную экскурсия ⛳ по Мурому – путешествие, историческое полотно которого охватывает почти двенадцать веков! Город 🏙️ основан в 862 году, и потому так много можно здесь рассказать и показать.

Я познакомлю с основными достопримечательностями 🏛️ – храмами, монастырями, домами купцов, мещан, крестьян.

В программе – чудный, белоснежный Благовещенский монастырь, основанный в середине 16 века и связанный с историей 📖 крещения муромских язычников.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-7 человек

  • 2 500 ₽ за экскурсию

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Путешествие в древний Муром
Путешествие в древний Муром

Что вы увидите

  • Свято-Благовещенский мужской монастырь
  • Свято-Троицкий женский монастырь
  • Спасо-Преображенский монастырь
  • Свято-Воскресенский женский монастырь
  • Кремлевская гора – смотровая площадка, место бывшего городского кремля. Памятник Илье Муромцу
  • Памятник калачу
  • Водонапорная башня
  • Памятник изобретателю телевидения В. К. Зворыкину
  • Торговые ряды
  • Сквер городского головы А. В. Ермакова
  • Никольская церковь
  • Козьмодемьянская церковь
  • Смоленская церковь
Дорогие друзья! Приглашаю в Муром - город 🏙️, расположенный во
Владимирской области на левом берегу Оки.
Обзорная экскурсия ⛳ по Мурому – это путешествие, историческое полотно
которого охватывает почти двенадцать веков! Город основан в 862 году, и потому
так много можно здесь рассказать и показать. Я познакомлю с основными
достопримечательностями – храмами, монастырями, домами купцов, мещан,
крестьян. В программе – чудный, белоснежный Благовещенский монастырь,
основанный в середине 16 века и связанный с историей 📖 крещения муромских язычников.
Семейного счастья, любви и благополучия попросим в стенах Троицкого собора Свято-Троицкого женского монастыря (17 век), где послушаем историю жизни благоверных супругов Петра и Февронии. Вспомним былины и славный путь знаменитого Ильи Муромца, придя к ковчегу с частицей его мощей, что покоятся в древнем Спасо-Преображенском монастыре (основан в 11 веке). Здесь же можно приобрести легендарный муромский калач, которым город славится с 17 века. Муром богат удивительными панорамами. Одна из них откроется нам с высоты бывшей Кремлевской горы ⛰️. И, конечно, не обойдем вниманием памятник калачу, водонапорную башню, созданную в 19 веке на средства городского головы Алексея Ермакова. Полюбуемся на мосты Мурома, пройдем по его улочкам и переулкам, познакомимся с историей жизни знаменитых горожан. Если вы пожелаете, пройдем по залам муромского музея или отправимся в путешествие на родину святого богатыря Ильи Муромца – село Карачарово.
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • транспорт (возможно проведение на транспорте заказчика)
  • питание (можно организовать обед в трапезной Свято-Благовещенского монастыря)
  • возможно включить в программу музеи Мурома и поездку в село Карачарово – родину Ильи Муромца
Начало
🚩 У памятника Петру и Февронии, площадь Крестьянина
Место завершения
🏁 Спасо-Преображенский монастырь
Путешествие в древний Муром
Путешествие в древний Муром
Путешествие в древний Муром
Путешествие в древний Муром
Путешествие в древний Муром

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Елена С.
Елена С.
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