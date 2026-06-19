55 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Муром - город любви и силы

Погрузитесь в тысячелетнюю историю Мурома, узнайте о его святых, героях и уникальных памятниках. Прогулка по древнему городу подарит незабываемые впечатления
Муром - один из древнейших городов России с богатой историей и культурой.

На экскурсии вы познакомитесь с основными достопримечательностями города, включая Свято-Троицкий и Благовещенский монастыри, памятник Илье Муромцу и знаменитую набережную
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Оки.

Узнаете о жизни и подвигах муромских святых Петра и Февронии, а также о выдающихся уроженцах города, таких как изобретатель телевидения Зворыкин и художник Куликов.

Погружение в легенды и предания Мурома, посещение мест, связанных с богатырем Ильей Муромцем, и знакомство с духовными реликвиями сделают эту экскурсию незабываемой. Ощутите атмосферу любви, спокойствия и духовности, которые царят в этом удивительном городе

5
138 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальная история и архитектура
  • 🕊️ Духовные центры и святыни
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Праздник «Семьи, любви и верности»
  • 💪 Легенды о богатыре Илье Муромце
  • 🎨 Выдающиеся уроженцы города

Лучшее время для посещения

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фев
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Идеальное время для посещения Мурома - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, и город оживает благодаря фестивалям и праздникам. Май, сентябрь и октябрь также подходят для визита, хотя может быть немного прохладнее. Зимой и ранней весной прогулки могут быть менее комфортными из-за низких температур, но это не помешает насладиться атмосферой города.
Сейчас август — это идеальное время.
Муром - город любви и силы
Муром - город любви и силы
Муром - город любви и силы

Что можно увидеть

  • Свято-Троицкий монастырь
  • Благовещенский монастырь
  • Памятник Илье Муромцу
  • Мост через Оку
  • Центр города
  • Водонапорная башня
  • Теплый памятник
  • Набережная Оки
  • Дом Зворыкина
  • Церковь вопреки запрету Петра I
  • Домик Барби

Описание экскурсии

  • Я расскажу историю древнего Мурома: о первом племени, которое упоминается в Повести временных лет, об основании города, о торговле во времена, когда здесь проходила восточная граница Руси, о развитии и градостроительстве в 16, 17 века, о современной жизни.
  • Муром — столица всероссийского праздника «Семьи, любви и верности» и фестиваля семейных пар «Ладья семейного счастья». Тысячи туристов со всей России приезжают в город, чтобы почтить память муромских святых Петра и Февронии — покровителей семейного счастья. Я расскажу историю этих некогда муромских князей, покажу их мощи в одном Свято-Троицком монастыре.
  • Муром признан одним из духовных центров православной России. Сюда не зарастает народная тропа паломников, мечтающих стать родителями, обрести любовь, семью, богатырское здоровье и материальное благополучие. Я покажу вам знаменитые монастыри города, расскажу об их истории и реликвиях и проведу к иконам, дающим богатырское здоровье, любовь, семью и достаток.
  • Муром — родина многих выдающихся людей. Я познакомлю вас с биографиями людей, которые прославили здешние места. Среди них мастер оружейной палаты Никита Давыдов, создатель телевидения Зворыкин, художник Куликов и другие.
  • Ну, и кто не слышал про богатыря Илью Муромца? Вы узнаете, кем на самом деле был прославленный богатырь, как он выглядел, услышите историю и легенды о его жизни и славе. Если вы на автомобиле можно посетить Карачарово — место, где стояла изба Ильи Муромца, а конь его Бурушка, сделав скоки, оставил на этом месте родники с целебной водой. Попьем воды и наберемся силушки богатырской!

В результате этой экскурсии вы познакомитесь с историей и преданиями древнего Мурома, со святыми и святынями муромский земли, почувствуете разницу между мегаполисом и неспешным ритмом тихого провинциального города, забудете о суете и проникнитесь атмосферой любви и спокойствия, которые царят в нашем городе.

Маршрут

  • Свято-Троицкий и Благовещенский монастыри
  • Единственный в России памятник Илье Муромцу
  • Самый красивый мост России
  • Центр города с главной улицей Московской, застроенной купцами по плану Екатерины II
  • Водонапорная башня 19 века
  • Единственный в мире теплый памятник (а чему — вы узнаете на экскурсии)
  • Набережная Оки — центр празднования «Дня семьи любви и верности»
  • Место, где пекут настоящие муромские ароматные, освященные церковью калачи
  • Дом изобретателя телевидения Зворыкина
  • Церковь, построенная вопреки запрету Петра I
  • и даже «Домик Барби»!

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У памятника Петру и Февронии
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксюша
Ксюша — ваш гид в Муроме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 3080 туристов
Меня зовут Ксюша, я весёлый, позитивный человек, верю в чудеса и хороших людей. Живу и работаю в небольшой городе Муром, в строительной компании. Люблю путешествия, новые города и места где можно загадывать желания. Просите, да обрящете.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 138 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
136
4
2
3
2
1
Е
Душевная неторопливая экскурсия по достопримечательным местам Мурома.
Познакомились с историей города с его святыми, насладились былинами и преданиями. Ксюша с большой любовью относится к своему городу и через рассказ передаёт эту любовь туристам.
Ещё раз спасибо Ксюши за прекрасно проведенное время! Однозначно рекомендуем!
Душевная неторопливая экскурсия по достопримечательным местам Мурома.
Душевная неторопливая экскурсия по достопримечательным местам Мурома.
Душевная неторопливая экскурсия по достопримечательным местам Мурома.
Душевная неторопливая экскурсия по достопримечательным местам Мурома.
Душевная неторопливая экскурсия по достопримечательным местам Мурома.
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Е
Прекрасная экскурсия для первого знакомства с Муромом. Спасибо!
Прекрасная экскурсия для первого знакомства с Муромом. Спасибо!
Прекрасная экскурсия для первого знакомства с Муромом. Спасибо!
Прекрасная экскурсия для первого знакомства с Муромом. Спасибо!
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Мария
Экскурсия нам понравилась! Знакомство с городом прошло легко, без спешки. Посетили монастыри, сходили к Богатырю, по дороге заглянули к символу города. Вся прогулка сопровождалась интересным рассказом о городе его истории
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и современности, жителях великих, величественных и обыкновенных. Ксения спасибо Вам огромное, благодаря Вам нам удалось полюбить город. И благодарим за посещение мест, которых не было в программе, и посещение которых доставило радость и оставило уникальные сувениры на память)
Благодаря интузиазму и задору Ксении нам удалось преодолеть сугробы и прочие природные препятствия, но вообще то для города, с таким богатым наследием и вошедшим в "Золотое кольцо" такое качество уборки улиц в историческом центре города просто безобразие!
Оценка маршрута - это оценка не экскурсоводу, а скорее городским властям!

Экскурсия нам понравилась! Знакомство с городом прошло легко, без спешки. Посетили монастыри, сходили к Богатырю, по
Экскурсия нам понравилась! Знакомство с городом прошло легко, без спешки. Посетили монастыри, сходили к Богатырю, по
Экскурсия нам понравилась! Знакомство с городом прошло легко, без спешки. Посетили монастыри, сходили к Богатырю, по
Экскурсия нам понравилась! Знакомство с городом прошло легко, без спешки. Посетили монастыри, сходили к Богатырю, по
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Е
Впервые были с супругом в Муроме и влюбились в этот город. Помогла нам в этом экскурсовод Ксения. Провела нам Ксения интересную, увлекательную экскурсию по городу и монастырям. Рассказала удивительную историю
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любви и верности Петра и Февронии. А так же о славном русском богатыре Илье Муромце. Ксения удивительным образом в одной экскурсии сумела рассказать о прошлом города Муром и его настоящем. От нее мы узнали, где можно отведать местных калачей с пылу с жару. Впечатления от города остались очень теплые, благодаря рассказам Ксении появилось желание вернуться в этот город!

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Екатерина
Ксения провела нам отличную экскурсию по Мурому. Познакомила нас с городом, поведала предания о Петре и Февронии и Илье Муромском. Вся информация подана простым языком, с юмором. Дети были в восторге от посещения кузницы при монастыре, самостоятельно выковали монеты. Спасибо за увлекательный рассказ.
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С
Отлично. Живые, красочные рассказы. Непринужденная прогулка с массой информации, гуляли с ребёнком.
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