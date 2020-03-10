55 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Были в Муроме на весенние мартовские праздники с мужем, давно мечтали посетить вместе этот древний город, известный каждому с детства: кто не знает былинного богатыря Илью Муромца?! А сегодня он больше популярен своими главными покровителями - супружеской парой князей Петром и Февронией. Их жизнь — это история верности, преданности, мудрости и настоящей любви, способной на жертву ради любимого человека. Когда ехали в Муром, зная содержание повести о Петре и Февронии, были большие сомнения, почему именно эта чета стала образцом настоящей любви, уж очень много неоднозначных поступков совершенно ими. Но попав на экскурсию в Ксении, все вопросы были сняты, настолько интересно образно и интерактивно была рассказана эта средневековая повесть. Мы даже пытались решить загадки Февронии - очень увлекательный эпизод экскурсии. Еще узнали много нового о калачах и"кто дошел до ручки"))). Маршрут построен таким образом, что мы знакомимся с самыми знаковыми событиями многовековой судьбы города. Рассказ гида очень увлекателен достаточно легок в восприятии, несмотря на обилие фактов. Город предстал перед нами во всей красе и многообразии: начиная с момента его основания, заканчивая современными достижениями изобретателя телевидения В.К.Зворыкина. Всем рекомендуем побывать на экскурсии Ксении , где оживут и станут реальностью многие сказки из детства. Насладитесь местным колоритом, пройдя путь, предложенный Ксенией! И наполнитесь новыми знаниями, и наиграетесь, и повеселитесь, и просто отдохнете (хотя прошли мы в этот день около 8 км). Благодарим за море эмоций, подаренные на 8 марта! Они сделали этот день незабываемым)))) Кроме того, Ксения предложила нам еще множество вариантов для других интересных прогулок и приятного времяпрепровождения!!! Хочется вернуться в этот город еще раз летом! Город на Оке завораживает!