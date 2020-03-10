55 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Это наша первая поездка в красивый и очень древний город Муром. Гидом мы выбрали Ксению, ориентируясь на большое количество восторженных отзывов о ней. И убедились на личном опыте, что отзывы эти не заказные, как часто бывает, а просто 100 процентно отражают действительность. Ксения - отличный гид! История из ее уст звучит не скучным монологом, а красочным, полным фак-тов и преданий рассказом, с постоянным интерактивом, чтобы дети, да и взрослые включались и разгадывали загадки древности. Это позволяет лучше воспринимать и структурировать новую информацию. Особенно детям, которые плохо ориентируются в истории. Помимо того, что Ксения хороший гид, она прекрасный человек. Веселая, позитивна и , как сейчас говорят, клиенто-ориентированная)). То есть, если есть запрос от вас, она с радостью поможет, подскажет, расскажет, проводит. У нас закончилась программа с Ксенией. Мы уже расходились. И я спросила, как найти одну икону. Ксения сразу вызвалась меня проводить, а шёл ливень, бесплатно и подробно рассказав ещё и про монастырь, в котором эта икона хранится. А затем подсказала нам отличный ресторан в Муроме для обеда. И вечером интересовалась, как нас покормили). Это ее город). А Вы -ее гости. Смело езжайте. Хозяйка она отличная. Расскажет, покажет, проводит👍