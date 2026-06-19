55 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Муром - один из древнейших городов России с богатой историей и культурой.На экскурсии вы познакомитесь с основными достопримечательностями города, включая Свято-Троицкий и Благовещенский монастыри, памятник Илье Муромцу и знаменитую набережную

Оки. Узнаете о жизни и подвигах муромских святых Петра и Февронии, а также о выдающихся уроженцах города, таких как изобретатель телевидения Зворыкин и художник Куликов. Погружение в легенды и предания Мурома, посещение мест, связанных с богатырем Ильей Муромцем, и знакомство с духовными реликвиями сделают эту экскурсию незабываемой. Ощутите атмосферу любви, спокойствия и духовности, которые царят в этом удивительном городе

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Идеальное время для посещения Мурома - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, и город оживает благодаря фестивалям и праздникам. Май, сентябрь и октябрь также подходят для визита, хотя может быть немного прохладнее. Зимой и ранней весной прогулки могут быть менее комфортными из-за низких температур, но это не помешает насладиться атмосферой города.

Сейчас август — это идеальное время.