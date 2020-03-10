55 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Муром — город любви и силы

Проникнуться преданиями, духовностью и размеренной жизнью древнего города на обзорной прогулке

Ксюша
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Ксюша – ваш гид
Муром — один из древнейших городов России, ровесник русской государственности, город с тысячелетней историей.

На прогулке по его улочкам вы откроете исторические и религиозные памятники и познакомитесь с выдающимися уроженцами.

Я помогу вам не только увидеть основные достопримечательности, но и насладиться былинами и преданиями Мурома, проникнуться атмосферой его духовности, древности и размеренности.
4100 ₽
3280 за экскурсию
скидка20%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча у памятника Петру и Февронии
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У этой экскурсии55 отзывов
5
Муром — город любви и силы
Муром — город любви и силы

Что вас ожидает

  • Я расскажу историю древнего Мурома: о первом племени, которое упоминается в Повести временных лет, об основании города, о торговле во времена, когда здесь проходила восточная граница Руси, о развитии и градостроительстве в 16, 17 века, о современной жизни.
  • Муром — столица всероссийского праздника «Семьи, любви и верности» и фестиваля семейных пар «Ладья семейного счастья». Тысячи туристов со всей России приезжают в город, чтобы почтить память муромских святых Петра и Февронии — покровителей семейного счастья. Я расскажу историю этих некогда муромских князей, покажу их мощи в одном Свято-Троицком монастыре.
  • Муром признан одним из духовных центров православной России. Сюда не зарастает народная тропа паломников, мечтающих стать родителями, обрести любовь, семью, богатырское здоровье и материальное благополучие. Я покажу вам знаменитые монастыри города, расскажу об их истории и реликвиях и проведу к иконам, дающим богатырское здоровье, любовь, семью и достаток.
  • Муром — родина многих выдающихся людей. Я познакомлю вас с биографиями людей, которые прославили здешние места. Среди них мастер оружейной палаты Никита Давыдов, создатель телевидения Зворыкин, художник Куликов и другие.
  • Ну, и кто не слышал про богатыря Илью Муромца? Вы узнаете, кем на самом деле был прославленный богатырь, как он выглядел, услышите историю и легенды о его жизни и славе. Если вы на автомобиле можно посетить Карачарово — место, где стояла изба Ильи Муромца, а конь его Бурушка, сделав скоки, оставил на этом месте родники с целебной водой. Попьем воды и наберемся силушки богатырской!

В результате этой экскурсии вы познакомитесь с историей и преданиями древнего Мурома, со святыми и святынями муромский земли, почувствуете разницу между мегаполисом и неспешным ритмом тихого провинциального города, забудете о суете и проникнитесь атмосферой любви и спокойствия, которые царят в нашем городе.

Маршрут

  • Свято-Троицкий и Благовещенский монастыри
  • Единственный в России памятник Илье Муромцу
  • Самый красивый мост России
  • Центр города с главной улицей Московской, застроенной купцами по плану Екатерины II
  • Водонапорная башня 19 века
  • Единственный в мире теплый памятник (а чему — вы узнаете на экскурсии)
  • Набережная Оки — центр празднования «Дня семьи любви и верности»
  • Место, где пекут настоящие муромские ароматные, освященные церковью калачи
  • Дом изобретателя телевидения Зворыкина
  • Церковь, построенная вопреки запрету Петра I
  • и даже «Домик Барби»!

Организационные детали

Стоимость экскурсии на майские праздники (1-10 мая) и во время празднования Дня семьи, любви и верности (4-5 июля) — 4000 руб.

Муром — город любви и силы
Муром — город любви и силы
Муром — город любви и силы
Муром — город любви и силы
Муром — город любви и силы
Муром — город любви и силы
Муром — город любви и силы
Муром — город любви и силы
Муром — город любви и силы
Муром — город любви и силы
Муром — город любви и силы
Муром — город любви и силы
Муром — город любви и силы
Муром — город любви и силы
Муром — город любви и силы
Муром — город любви и силы
Муром — город любви и силы
Муром — город любви и силы
Муром — город любви и силы
Муром — город любви и силы
Муром — город любви и силы
Муром — город любви и силы
Муром — город любви и силы
Муром — город любви и силы
Муром — город любви и силы
Муром — город любви и силы
Муром — город любви и силы
Муром — город любви и силы
Муром — город любви и силы
Муром — город любви и силы
Муром — город любви и силы
Муром — город любви и силы
Муром — город любви и силы
Муром — город любви и силы
Муром — город любви и силы
Муром — город любви и силы
Муром — город любви и силы
Муром — город любви и силы
Муром — город любви и силы
Муром — город любви и силы
Муром — город любви и силы
Муром — город любви и силы
Муром — город любви и силы
Муром — город любви и силы
Муром — город любви и силы
Муром — город любви и силы
Муром — город любви и силы
Муром — город любви и силы
Муром — город любви и силы
Муром — город любви и силы
Муром — город любви и силы
Муром — город любви и силы
Муром — город любви и силы
Муром — город любви и силы
Муром — город любви и силы
Муром — город любви и силы
Муром — город любви и силы
Муром — город любви и силы
Муром — город любви и силы
Муром — город любви и силы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у памятника Петру и Февронии.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ксюша
Ксюша
Меня зовут Ксюша, я весёлый, позитивный человек, верю в чудеса и хороших людей. Живу и работаю в небольшой городе Муром, в строительной компании. Люблю путешествия, новые города и места где можно загадывать желания. Просите, да обрящете.
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55 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

10 марта 2020
Были в Муроме на весенние мартовские праздники с мужем, давно мечтали посетить вместе этот древний город, известный каждому с детства: кто не знает былинного богатыря Илью Муромца?! А сегодня он больше популярен своими главными покровителями - супружеской парой князей Петром и Февронией. Их жизнь — это история верности, преданности, мудрости и настоящей любви, способной на жертву ради любимого человека. Когда ехали в Муром, зная содержание повести о Петре и Февронии, были большие сомнения, почему именно эта чета стала образцом настоящей любви, уж очень много неоднозначных поступков совершенно ими. Но попав на экскурсию в Ксении, все вопросы были сняты, настолько интересно образно и интерактивно была рассказана эта средневековая повесть. Мы даже пытались решить загадки Февронии - очень увлекательный эпизод экскурсии. Еще узнали много нового о калачах и"кто дошел до ручки"))). Маршрут построен таким образом, что мы знакомимся с самыми знаковыми событиями многовековой судьбы города. Рассказ гида очень увлекателен достаточно легок в восприятии, несмотря на обилие фактов. Город предстал перед нами во всей красе и многообразии: начиная с момента его основания, заканчивая современными достижениями изобретателя телевидения В.К.Зворыкина. Всем рекомендуем побывать на экскурсии Ксении , где оживут и станут реальностью многие сказки из детства. Насладитесь местным колоритом, пройдя путь, предложенный Ксенией! И наполнитесь новыми знаниями, и наиграетесь, и повеселитесь, и просто отдохнете (хотя прошли мы в этот день около 8 км). Благодарим за море эмоций, подаренные на 8 марта! Они сделали этот день незабываемым)))) Кроме того, Ксения предложила нам еще множество вариантов для других интересных прогулок и приятного времяпрепровождения!!! Хочется вернуться в этот город еще раз летом! Город на Оке завораживает!
23 февраля 2020
Наша компания состояла из 5 взрослых и 7 детей/подростков.
Ксения интересный рассказчик, узнали много новых и интересных фактов.
2 часа пролетели незаметно.
7 января 2020
С Ксений замечательно провели время в период зимних праздников. Приезжали на 2 дня с друзьями. Узнали интересные факты как о Муроме, так и о других городах земли русской с ее традициями, обычаями. Было занимательно и взрослым, и детям, так как присутствовал обратный контакт. Очень хорошо раскрыта православная тематика. Доброжелательность и приятная атмосфера во время экскурсии оставили в нашей памяти незабываемые впечатления и эмоции!Благодарны Ксении и за советы, которые она дала, так как мы хотели еще и самостоятельно познакомиться с городом. Уезжая из города, все вспоминали Ксению с улыбкой и теплотой!
23 октября 2019
В восторге. Ксюша замечательный гид. Очень интересно, дружелюбно, позитивно! Время пролетело незаметно. Узнали много нового,насыщенно . Несмотря на то ,что в Муроме были в июле, до сих пор с любовью и теплотой вспоминаем Ксюшу. Спасибо. Однозначно порекомендую данного экскурсовода.
14 октября 2019
Экскурсия понравилась. Гид рассказывала интересно. Мы были с маленьким ребёнком, под нашу ситуацию экскурсию подстроила. Большое спасибо.
9 сентября 2019
Сегодня были на экскурсии "Муром - город любви и силы". Спасибо Ксении т. к. в Муроме мы не первый раз узнали много нового и взглянули на город другими глазами. Муромлянам есть чем и кем гордится. А для себя мы открыли новые имена отца телевидения Зворыкина, купца Ермакова с его любовью к городу и водонапорной башней. Даже известные памятники были открыты для нас с другой стороны это и заяц у ног Петра и Февроньи, и тёплый памятник. Также истории жития Петра и Февроньи, Илья Муромца рассказано неординарно. Два часа пролетели незаметно. Рекомендуем посетить экскурсию. Ксении спасибо за позитивность.
27 августа 2019
Ксюша - отличный гид. Экскурсия интересная. Много нового узнали. Много смеялись. Два часа пролетели незаметно. Обязательно сходите, когда будете в Муроме!
19 августа 2019
Это наша первая поездка в красивый и очень древний город Муром. Гидом мы выбрали Ксению, ориентируясь на большое количество восторженных отзывов о ней. И убедились на личном опыте, что отзывы эти не заказные, как часто бывает, а просто 100 процентно отражают действительность. Ксения - отличный гид! История из ее уст звучит не скучным монологом, а красочным, полным фак-тов и преданий рассказом, с постоянным интерактивом, чтобы дети, да и взрослые включались и разгадывали загадки древности. Это позволяет лучше воспринимать и структурировать новую информацию. Особенно детям, которые плохо ориентируются в истории. Помимо того, что Ксения хороший гид, она прекрасный человек. Веселая, позитивна и , как сейчас говорят, клиенто-ориентированная)). То есть, если есть запрос от вас, она с радостью поможет, подскажет, расскажет, проводит. У нас закончилась программа с Ксенией. Мы уже расходились. И я спросила, как найти одну икону. Ксения сразу вызвалась меня проводить, а шёл ливень, бесплатно и подробно рассказав ещё и про монастырь, в котором эта икона хранится. А затем подсказала нам отличный ресторан в Муроме для обеда. И вечером интересовалась, как нас покормили). Это ее город). А Вы -ее гости. Смело езжайте. Хозяйка она отличная. Расскажет, покажет, проводит👍
5 августа 2019
Потрясающий город, великолепная экскурсия! Действительно, Муром- город любви и силы) Мы зарядились его положительной энергией) Большое спасибо Ксении за увлекательный экскурс в историю! Море положительных впечатлений. Обязательно вернемся уже с большой компанией друзей и детьми!
31 июля 2019
Спасибо большое Ксении за увлекательный рассказ, позитив и профессионализм! Экскурсия оставила, самые приятные впечатления, получили много полезной информации, открыли для себя славный город Муром.
Ещё 45 отзывов

Ксюша проводит ещё 2 экскурсии

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Добро пожаловать в Муром — город радуг, чаек и калачей! Сегодня сюда со всего мира приезжают православные люди, чтобы сыграть свадьбу и отпраздновать День семьи, любви и верности, потому что именно это место — родина Петра и Февронии, знаменитых святых, проживших всю жизнь вместе. Они как Ромео и Джульетта, только концовка хорошая! Со мной вы узнаете подлинную историю их любви и обойдёте весь Муром, увидев его знаковые места.
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