55 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Муром - один из древнейших городов России с богатой историей и культурой.
На экскурсии вы познакомитесь с основными достопримечательностями города, включая Свято-Троицкий и Благовещенский монастыри, памятник Илье Муромцу и знаменитую набережную
На экскурсии вы познакомитесь с основными достопримечательностями города, включая Свято-Троицкий и Благовещенский монастыри, памятник Илье Муромцу и знаменитую набережную
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальная история и архитектура
- 🕊️ Духовные центры и святыни
- 👨👩👧👦 Праздник «Семьи, любви и верности»
- 💪 Легенды о богатыре Илье Муромце
- 🎨 Выдающиеся уроженцы города
Лучшее время для посещения
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Идеальное время для посещения Мурома - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, и город оживает благодаря фестивалям и праздникам. Май, сентябрь и октябрь также подходят для визита, хотя может быть немного прохладнее. Зимой и ранней весной прогулки могут быть менее комфортными из-за низких температур, но это не помешает насладиться атмосферой города.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Свято-Троицкий монастырь
- Благовещенский монастырь
- Памятник Илье Муромцу
- Мост через Оку
- Центр города
- Водонапорная башня
- Теплый памятник
- Набережная Оки
- Дом Зворыкина
- Церковь вопреки запрету Петра I
- Домик Барби
Описание экскурсии
- Я расскажу историю древнего Мурома: о первом племени, которое упоминается в Повести временных лет, об основании города, о торговле во времена, когда здесь проходила восточная граница Руси, о развитии и градостроительстве в 16, 17 века, о современной жизни.
- Муром — столица всероссийского праздника «Семьи, любви и верности» и фестиваля семейных пар «Ладья семейного счастья». Тысячи туристов со всей России приезжают в город, чтобы почтить память муромских святых Петра и Февронии — покровителей семейного счастья. Я расскажу историю этих некогда муромских князей, покажу их мощи в одном Свято-Троицком монастыре.
- Муром признан одним из духовных центров православной России. Сюда не зарастает народная тропа паломников, мечтающих стать родителями, обрести любовь, семью, богатырское здоровье и материальное благополучие. Я покажу вам знаменитые монастыри города, расскажу об их истории и реликвиях и проведу к иконам, дающим богатырское здоровье, любовь, семью и достаток.
- Муром — родина многих выдающихся людей. Я познакомлю вас с биографиями людей, которые прославили здешние места. Среди них мастер оружейной палаты Никита Давыдов, создатель телевидения Зворыкин, художник Куликов и другие.
- Ну, и кто не слышал про богатыря Илью Муромца? Вы узнаете, кем на самом деле был прославленный богатырь, как он выглядел, услышите историю и легенды о его жизни и славе. Если вы на автомобиле можно посетить Карачарово — место, где стояла изба Ильи Муромца, а конь его Бурушка, сделав скоки, оставил на этом месте родники с целебной водой. Попьем воды и наберемся силушки богатырской!
В результате этой экскурсии вы познакомитесь с историей и преданиями древнего Мурома, со святыми и святынями муромский земли, почувствуете разницу между мегаполисом и неспешным ритмом тихого провинциального города, забудете о суете и проникнитесь атмосферой любви и спокойствия, которые царят в нашем городе.
Маршрут
- Свято-Троицкий и Благовещенский монастыри
- Единственный в России памятник Илье Муромцу
- Самый красивый мост России
- Центр города с главной улицей Московской, застроенной купцами по плану Екатерины II
- Водонапорная башня 19 века
- Единственный в мире теплый памятник (а чему — вы узнаете на экскурсии)
- Набережная Оки — центр празднования «Дня семьи любви и верности»
- Место, где пекут настоящие муромские ароматные, освященные церковью калачи
- Дом изобретателя телевидения Зворыкина
- Церковь, построенная вопреки запрету Петра I
- и даже «Домик Барби»!
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У памятника Петру и Февронии
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксюша — ваш гид в Муроме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 3080 туристов
Меня зовут Ксюша, я весёлый, позитивный человек, верю в чудеса и хороших людей. Живу и работаю в небольшой городе Муром, в строительной компании. Люблю путешествия, новые города и места где можно загадывать желания. Просите, да обрящете.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 138 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Душевная неторопливая экскурсия по достопримечательным местам Мурома.
Познакомились с историей города с его святыми, насладились былинами и преданиями. Ксюша с большой любовью относится к своему городу и через рассказ передаёт эту любовь туристам.
Ещё раз спасибо Ксюши за прекрасно проведенное время! Однозначно рекомендуем!
Познакомились с историей города с его святыми, насладились былинами и преданиями. Ксюша с большой любовью относится к своему городу и через рассказ передаёт эту любовь туристам.
Ещё раз спасибо Ксюши за прекрасно проведенное время! Однозначно рекомендуем!
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Е
Прекрасная экскурсия для первого знакомства с Муромом. Спасибо!
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Экскурсия нам понравилась! Знакомство с городом прошло легко, без спешки. Посетили монастыри, сходили к Богатырю, по дороге заглянули к символу города. Вся прогулка сопровождалась интересным рассказом о городе его истории
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Е
Впервые были с супругом в Муроме и влюбились в этот город. Помогла нам в этом экскурсовод Ксения. Провела нам Ксения интересную, увлекательную экскурсию по городу и монастырям. Рассказала удивительную историю
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Ксения провела нам отличную экскурсию по Мурому. Познакомила нас с городом, поведала предания о Петре и Февронии и Илье Муромском. Вся информация подана простым языком, с юмором. Дети были в восторге от посещения кузницы при монастыре, самостоятельно выковали монеты. Спасибо за увлекательный рассказ.
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С
Отлично. Живые, красочные рассказы. Непринужденная прогулка с массой информации, гуляли с ребёнком.
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