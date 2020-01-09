24 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Знакомство с городом
Вы окажетесь на Троицкой площади, где я расскажу главные факты о Муроме, ровеснике российского государства. А потом отправитесь в Благовещенский мужской монастырь и попадёте в Троицкий женский монастырь, где находятся мощи Петра и Февронии. Я расскажу пару местных преданий и покажу вам волшебный камень непонятной породы, а может быть даже и космического происхождения, исполняющий мечты. Вы насладитесь прекрасной атмосферой древнего города, надышитесь свежим воздухом, отведаете царь-калача и загадаете заветные желания.
История любви
Ежегодно в Муром приезжают 530 тысяч туристов и паломников, сотни людей едут просить покровителей семьи о супружеском счастье, любви и здоровье. Был в Муроме и посол России во Франции, и личный летописец короля Таиланда — история любви Петра и Февронии известна далеко за пределами нашей страны и никого не оставляет равнодушным. Вы узнаете всё о жизни и смерти муромских святых, в каком веке они родились и почему ещё Иван Грозный издал указ о их канонизации как покровителей любви и брака. А также я расскажу, как проходят всероссийские празднества 8 июля в Муроме и почему символом праздника является ромашка.
Обратите внимание: стоимость экскурсии на майские праздники (1-10 мая) и во время празднования Дня семьи, любви и верности (4-5 июля) — 2450 руб.