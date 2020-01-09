24 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Как по Муромской дорожке….



Ну вот и закончилось тёплое лето, впереди нас ждёт золотая осень, снежная зима и нет повода отказать себе в удовольствии посетить славный город Муром на берегу полноводной реки Оки. Путь наш лежал совсем в другие степи и были мы проездом, но не остановится и проехать мимо сказочного города не смогли.

Дабы не просто лицезреть величественные монастыри, здания и природные красоты мы решили обратится к человеку опытному и всё знающему о своём крае – экскурсоводу Ксении .

Времени у нас было не так много, поэтому экскурсии мы заказали небольшую на час, а узнать хотелось многое, Экскурсия наша называлась «Сказ о любви Петра и Февронии», но Ксения, как человек любящий свой город, свою профессию не могла обойти и другие не менее интересные события в истории города.

Мифы и легенды, факты и события всё было переплетено в рассказе и от этого повествование становится магическим и затягивает тебя в эпоху варягов, славных богатырей, талантливых ремесленников, опасных захватчиков, хитрых торговцев и Муромских Святых .

И какой же трепет в душе вызывает посещение мощей в соборе Спасо-Преображенского монастыря -вот он герой былин Илья Муромец, казалось бы детская сказка, а нет всё по настоящему, вот его саркофаг и палец его настоящий под стеклом, мурашки по коже.

По истечении времени Ксения ещё провела нас по городу, указала маршруты для самостоятельного осмотра города, её рассказ так нас впечатлил, что мы всё таки решили задержаться ещё на пару часов и уже самостоятельно осмотреть красоты города, тем более все предыстории возникновения достопримечательностей города уже отпечатались в нашей голове.

Уезжали мы из славного города Муром с чувством полного удовлетворения, что прикоснулись к чему-то важному, большому - к истории, которая вершится здесь уже больше тысячи лет.