24 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Погрузитесь в атмосферу древнего Мурома, узнайте историю великой любви и получите незабываемые впечатления от святых мест
Добро пожаловать в Муром, где каждый уголок дышит историей и культурой.
Эта экскурсия откроет вам страницы жизни Петра и Февронии, святых покровителей семьи, любви и верности.
Ваше путешествие начнется с Троицкой площади, читать дальшеуменьшить
где вы узнаете о Муроме, одном из древнейших городов России.
Затем вы посетите Благовещенский мужской монастырь и Троицкий женский монастырь, где находятся мощи знаменитых святых.
Узнайте удивительные предания, коснитесь волшебного камня, исполняющего желания, и насладитесь вкусом настоящего царь-калача. История любви Петра и Февронии, известная далеко за пределами России, вдохновляет миллионы.
Вы узнаете, как жили и чему учили святые, почему их история стала символом вечной любви и как отмечают День семьи, любви и верности в Муроме.
Эта экскурсия станет для вас не просто путешествием, а настоящим погружением в историю великой любви, которая преодолела все испытания временем
Лучшее время для посещения Мурома - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, что позволяет насладиться прогулками по городу и его окрестностям. Май, сентябрь и октябрь также подходят для поездки, но стоит учитывать возможные дожди и прохладные вечера. В зимние месяцы экскурсия может быть менее комфортной из-за низких температур, но при этом город сохраняет свою атмосферу и шарм.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Троицкая площадь
Благовещенский мужской монастырь
Троицкий женский монастырь
Памятник Петру и Февронии
Описание экскурсии
Знакомство с городом
Вы окажетесь на Троицкой площади, где я расскажу главные факты о Муроме, ровеснике российского государства. А потом отправитесь в Благовещенский мужской монастырь и попадёте в Троицкий женский монастырь, где находятся мощи Петра и Февронии. Я расскажу пару местных преданий и покажу вам волшебный камень непонятной породы, а может быть даже и космического происхождения, исполняющий мечты. Вы насладитесь прекрасной атмосферой древнего города, надышитесь свежим воздухом и загадаете заветные желания у зайца Степана возле памятника Петру и Февронии. А также я подскажу где можно попробовать царь-калач.
История любви
Ежегодно в Муром приезжают 530 тысяч туристов и паломников, сотни людей едут просить покровителей семьи о супружеском счастье, любви и здоровье. Был в Муроме и посол России во Франции, и личный летописец короля Таиланда — история любви Петра и Февронии известна далеко за пределами нашей страны и никого не оставляет равнодушным. Вы узнаете всё о жизни и смерти муромских святых, в каком веке они родились и почему ещё Иван Грозный издал указ о их канонизации как покровителей любви и брака. А также я расскажу, как проходят всероссийские празднества 8 июля в Муроме и почему символом праздника является ромашка.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У памятника Петру и Февронии
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксюша — ваш гид в Муроме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 3100 туристов
Меня зовут Ксюша, я весёлый, позитивный человек, верю в чудеса и хороших людей. Живу и работаю в небольшой городе Муром, в строительной компании. Люблю путешествия, новые города и места где можно загадывать желания. Просите, да обрящете.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 75 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
74
4
–
3
–
2
1
1
–
Е
Елена
Здравствуйте, замечательная экскурсия, хорошо организована, всё четко по времени и по делу. На группу из 8 человек нам дали экскурсовода Ксюшу Макарову. Очень приятный, душевный, грамотный, знающий материал экскурсовод. Интересно читать дальшеуменьшить
преподносит материал, интересно рассказывает. С учетом того, что у нас по времени была одночасовая экскурсия, мы от экскурсовода получили столько информации, что потом смогли посетить места, которые не входили в программу экскурсии. Рекомендую эту экскурсию особенно тем, кто проездом может побывать в Муроме и хочет познакомиться за такое короткое время с историей и достопримечательностями Мурома. Спасибо большое Ксюше Макаровой за времяпрепровождение, материал, это был лучший экскурсовод за время нашего короткого трехдневного путешествия.
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Александра
Огромное спасибо Ксении! экскурсия волшебная! С такими гидами, как Ксения, хочется вновь и вновь возвращаться в этот город! получила огромное удовольствие и массу новых знаний 😀🔥🔥🔥🔥🔥
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Наталья
Отличная экскурсия. Ксения рассказала гораздо больше, чем просто историю Петра и Февроньи. Мы узнали о появлении и истории Мурома, о его известных жителях и о муромском калаче. А еще много интересных фактов и информации о святынях, которые хранятся в храмах и монастырях города. Спасибо большое за любовь к своему городу, которой Ксения одарила и нас. p.s. к сожалению не подгружаются фото
Ксюша
Ответ организатора:
Наталья, спасибо за такой теплый и душевный отзыв! Мне было очень приятно общаться с такими заинтересованными и благодарными слушателями, как вы. Желаю вам интересных поездок и всего самого замечательного! Буду рада встретиться вновь).
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А
Алена
Спасибо за замечательную экскурсию, мягко погрузились в историю, узнали множество интересных фактов о Муроме и Илье, даже ребенку было очень интересно. Приятным бонусом оказалось посещение звонницы. Ксения невероятно эрудированна, поэтому познавать с ней новые места - одно удовольствие.
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В
Валентина
Ксения-не просто экскурсовод, она-замечательный, внимательный человек: на протяжении всей экскурсии, мы-пожилая пара, имеющая на двоих почти 150 лет!, чувствовали ее внимание, заботу
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А
Анна
Дата посещения: 8 авг 2025
Всей семьёй были на экскурсии с Ксенией 08.08.2025. Экскурсия была короткая, но очень интересная и содержательная, благодаря Ксении. Мы узнали историю образования Мурома, чем славился и славится город, о коренных народах и современных жителях. Осмотрели два монастыря. Увидели главные иконы. Услышали историю святых Петра и Февронии. Ксюша хороший экскурсовод, которая может заинтересовать и взрослого и ребенка.
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