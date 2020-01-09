24 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Сказ о любви Петра и Февронии

Познакомиться с древним городом и узнать правдивую историю святых

Ксюша
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Ксюша – ваш гид
Добро пожаловать в Муром — город радуг, чаек и калачей! Сегодня сюда со всего мира приезжают православные люди, чтобы сыграть свадьбу и отпраздновать День семьи, любви и верности, потому что именно это место — родина Петра и Февронии, знаменитых святых, проживших всю жизнь вместе.

Они как Ромео и Джульетта, только концовка хорошая! Со мной вы узнаете подлинную историю их любви и обойдёте весь Муром, увидев его знаковые места.
1450 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1 час
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча Памятник Петру и Февронии.Площадь Крестьянина
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У этой экскурсии24 отзыва
5
Сказ о любви Петра и Февронии
Сказ о любви Петра и Февронии

Что вас ожидает

Знакомство с городом
Вы окажетесь на Троицкой площади, где я расскажу главные факты о Муроме, ровеснике российского государства. А потом отправитесь в Благовещенский мужской монастырь и попадёте в Троицкий женский монастырь, где находятся мощи Петра и Февронии. Я расскажу пару местных преданий и покажу вам волшебный камень непонятной породы, а может быть даже и космического происхождения, исполняющий мечты. Вы насладитесь прекрасной атмосферой древнего города, надышитесь свежим воздухом, отведаете царь-калача и загадаете заветные желания.

История любви
Ежегодно в Муром приезжают 530 тысяч туристов и паломников, сотни людей едут просить покровителей семьи о супружеском счастье, любви и здоровье. Был в Муроме и посол России во Франции, и личный летописец короля Таиланда — история любви Петра и Февронии известна далеко за пределами нашей страны и никого не оставляет равнодушным. Вы узнаете всё о жизни и смерти муромских святых, в каком веке они родились и почему ещё Иван Грозный издал указ о их канонизации как покровителей любви и брака. А также я расскажу, как проходят всероссийские празднества 8 июля в Муроме и почему символом праздника является ромашка.

Организационные детали

Обратите внимание: стоимость экскурсии на майские праздники (1-10 мая) и во время празднования Дня семьи, любви и верности (4-5 июля) — 2450 руб.

Сказ о любви Петра и Февронии
Сказ о любви Петра и Февронии
Сказ о любви Петра и Февронии
Сказ о любви Петра и Февронии
Сказ о любви Петра и Февронии
Сказ о любви Петра и Февронии
Сказ о любви Петра и Февронии
Сказ о любви Петра и Февронии
Сказ о любви Петра и Февронии
Сказ о любви Петра и Февронии
Сказ о любви Петра и Февронии
Сказ о любви Петра и Февронии
Сказ о любви Петра и Февронии
Сказ о любви Петра и Февронии
Сказ о любви Петра и Февронии
Сказ о любви Петра и Февронии
Сказ о любви Петра и Февронии
Сказ о любви Петра и Февронии
Сказ о любви Петра и Февронии
Сказ о любви Петра и Февронии
Сказ о любви Петра и Февронии
Сказ о любви Петра и Февронии

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Памятник Петру и Февронии.Площадь Крестьянина.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ксюша
Ксюша
Меня зовут Ксюша, я весёлый, позитивный человек, верю в чудеса и хороших людей. Живу и работаю в небольшой городе Муром, в строительной компании. Люблю путешествия, новые города и места где можно загадывать желания. Просите, да обрящете.
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24 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

9 января 2020
В предновогодний день порадовала экскурсия по местам памяти Петра и Февронии. Ксения, несмотря на нашу задержку в пути, рассказала все захватывающе и душевно. даже подсказала маршрут самостоятельного посещения Мурома на следующий день с подробными подсказками на ватсвапп. Зарядились настроением на все новогодние праздники!
7 января 2020
Добрый день! Поехать в поездку решили спонтанно. Ксения сразу отозвалась, несмотря на наше опоздание (более 3 часов). Всё же удалось провести интересную экскурсию нашей необычной, взбалмашной компании (3 мальчика 10-12 лет, я и щенок). Было интересно, все запомниласось (проверял ребят на обратной дороге). Экскурсовод, интересная, отзывчивая и очень приятная женщина. Всем рекомендую!
18 ноября 2019
Были в первый раз в Муроме, приезжали на 1,5 дня с ребенком 7 лет. Экскурсия очень впечатлила: интересный материал, преподносимый живо, с загадками и присказками, маршрут по самому центру города. Сразу видно, что экскурсовод любит свое дело и заботливо относится к туристам. Наш ребенок не скучал! Очень гибко под нас подстраивалась, рассказала намного больше, чем предполагала тема. Мой совет другим путешественникам - брать самую обширную экскурсию с Ксенией, поскольку знания истории Муромской земли у нее огромные.
5 ноября 2019
Ксения, вы гид от бога, любящий историю и свой город, и которого очень интересно слушать. Спасибо за познавательный рассказ и время, прекрасно проведённое в вашей компании.
3 ноября 2019
Благодарю Ксению за отличную экскурсию. Узнали много интересного. Все было очень позитивно. Мы очень довольны, что решили познакомиться с главными достопримечательностями города с помощью такого увлечённого гида 😊.
29 октября 2019
Ксюша - чудесный, интересный человек с отличным чувством юмора. Узнали много нового о Муроме, о его истории, об отношениях Петра и Февронии. Ксения провела великолепную, познавательную экскурсию. Понравился формат легкого непринужденного диалога. И как бонус, совместная прогулка по городу, из которой мы тоже много чего нового узнали. Огромное спасибо Ксюше за вновь открытый прекрасный Муром!!!
11 сентября 2019
Всем доброго дня! Экскурсию нам проводила Ксения. Замечательный человек и экскурсовод!
Нам понравилось то, что Ксения к работе подходит не как к способу зарабатывания денег, а с душой. Видно, что человек любит историю своего города и рассказать может много. И не просто рассказать, а интересно и с увлечением. На экскурсии
С нами был двухлетний сынишка и Ксения провела экскурсию так, что и он слушал.
Ксении огромное спасибо за экскурсию! Мы прекрасно провели время в Муроме и много узнали интересного, причем не только о городе. Обязательно приедем ещё когда сынишка подрастет.
27 августа 2019
Как по Муромской дорожке….

Ну вот и закончилось тёплое лето, впереди нас ждёт золотая осень, снежная зима и нет повода отказать себе в удовольствии посетить славный город Муром на берегу полноводной реки Оки. Путь наш лежал совсем в другие степи и были мы проездом, но не остановится и проехать мимо сказочного города не смогли.
Дабы не просто лицезреть величественные монастыри, здания и природные красоты мы решили обратится к человеку опытному и всё знающему о своём крае – экскурсоводу Ксении .
Времени у нас было не так много, поэтому экскурсии мы заказали небольшую на час, а узнать хотелось многое, Экскурсия наша называлась «Сказ о любви Петра и Февронии», но Ксения, как человек любящий свой город, свою профессию не могла обойти и другие не менее интересные события в истории города.
Мифы и легенды, факты и события всё было переплетено в рассказе и от этого повествование становится магическим и затягивает тебя в эпоху варягов, славных богатырей, талантливых ремесленников, опасных захватчиков, хитрых торговцев и Муромских Святых .
И какой же трепет в душе вызывает посещение мощей в соборе Спасо-Преображенского монастыря -вот он герой былин Илья Муромец, казалось бы детская сказка, а нет всё по настоящему, вот его саркофаг и палец его настоящий под стеклом, мурашки по коже.
По истечении времени Ксения ещё провела нас по городу, указала маршруты для самостоятельного осмотра города, её рассказ так нас впечатлил, что мы всё таки решили задержаться ещё на пару часов и уже самостоятельно осмотреть красоты города, тем более все предыстории возникновения достопримечательностей города уже отпечатались в нашей голове.
Уезжали мы из славного города Муром с чувством полного удовлетворения, что прикоснулись к чему-то важному, большому - к истории, которая вершится здесь уже больше тысячи лет.
11 августа 2019
Ксения очень располагает к общению, экскурсия понравилась!
19 июля 2019
Огромнейшее спасибо за интересный рассказ!!! Ваш город в результате понравился больше всего, уверена, что это благодаря замечательному экскурсоводу, которая рассказала и много дополнительной информации, соориентировала, что можно еще посмотреть с оптимальным маршрутом. Спасибо!
Ещё 14 отзывов

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