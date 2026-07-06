24 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшее время для посещения Мурома - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, что позволяет насладиться прогулками по городу и его окрестностям. Май, сентябрь и октябрь также подходят для поездки, но стоит учитывать возможные дожди и прохладные вечера. В зимние месяцы экскурсия может быть менее комфортной из-за низких температур, но при этом город сохраняет свою атмосферу и шарм.

где вы узнаете о Муроме, одном из древнейших городов России. Затем вы посетите Благовещенский мужской монастырь и Троицкий женский монастырь, где находятся мощи знаменитых святых. Узнайте удивительные предания, коснитесь волшебного камня, исполняющего желания, и насладитесь вкусом настоящего царь-калача. История любви Петра и Февронии, известная далеко за пределами России, вдохновляет миллионы. Вы узнаете, как жили и чему учили святые, почему их история стала символом вечной любви и как отмечают День семьи, любви и верности в Муроме. Эта экскурсия станет для вас не просто путешествием, а настоящим погружением в историю великой любви, которая преодолела все испытания временем

Описание экскурсии

Знакомство с городом

Вы окажетесь на Троицкой площади, где я расскажу главные факты о Муроме, ровеснике российского государства. А потом отправитесь в Благовещенский мужской монастырь и попадёте в Троицкий женский монастырь, где находятся мощи Петра и Февронии. Я расскажу пару местных преданий и покажу вам волшебный камень непонятной породы, а может быть даже и космического происхождения, исполняющий мечты. Вы насладитесь прекрасной атмосферой древнего города, надышитесь свежим воздухом и загадаете заветные желания у зайца Степана возле памятника Петру и Февронии. А также я подскажу где можно попробовать царь-калач.

История любви

Ежегодно в Муром приезжают 530 тысяч туристов и паломников, сотни людей едут просить покровителей семьи о супружеском счастье, любви и здоровье. Был в Муроме и посол России во Франции, и личный летописец короля Таиланда — история любви Петра и Февронии известна далеко за пределами нашей страны и никого не оставляет равнодушным. Вы узнаете всё о жизни и смерти муромских святых, в каком веке они родились и почему ещё Иван Грозный издал указ о их канонизации как покровителей любви и брака. А также я расскажу, как проходят всероссийские празднества 8 июля в Муроме и почему символом праздника является ромашка.