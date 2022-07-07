Наверное, в каждом городе есть знаменитые горожане, которые оставили свой след в истории. Этот «след» можно найти на улочках города. Со мной вы отправитесь на прогулку по историческому центру города.
Как городской голова превратил Муром в благоустроенный город? Кто построил обсерваторию в городе? Кто создавал иконы для Никольского храма? На эти и другие вопросы вы найдете ответы в ходе экскурсии!
Как городской голова превратил Муром в благоустроенный город? Кто построил обсерваторию в городе? Кто создавал иконы для Никольского храма? На эти и другие вопросы вы найдете ответы в ходе экскурсии!
Описание экскурсииЧто вас ожидает: В Свято–Троицком, Свято–Благовещенском монастырях, вы узнаете о Тарасии Борисове — купце XVII веке, устроителе обителей. У водонапорной башни и Кремлевской горы поговорим о Алексее Ермакове — городском голове, превративший Муром в благоустроенный город. На тихой улице Плеханова зайдём в мастерскую художника Владимира Батаева. В Никольском храме восхитимся работой иконописца Александра Казанцева. Узнаем, кто построил обсерваторию в Муроме, изобрел телевизор, узнаем историю Космодемьянского храма. Полюбуемся Окой со смотровой площадки. Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Ежедневно по договоренности
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Свято-Благовещенский монастырь
- Свято-троицкий монастырь
- Водонапорная башня
- Водокачка
- Кремлевская гора - смотровая площадка
- Николо-Набережный храм
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пл. Крестьянина, 3а, Муром
Завершение: Муром, Окский съезд, смотровая площадка
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по договоренности
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Очень познавательно и со смыслом
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О
Очень познавательно и со смыслом
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