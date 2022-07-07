Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Наверное, в каждом городе есть знаменитые горожане, которые оставили свой след в истории. Этот «след» можно найти на улочках города. Со мной вы отправитесь на прогулку по историческому центру города.



Как городской голова превратил Муром в благоустроенный город? Кто построил обсерваторию в городе? Кто создавал иконы для Никольского храма? На эти и другие вопросы вы найдете ответы в ходе экскурсии! 5 2 отзыва

Елена Ваш гид в Муроме Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 7500 ₽ за экскурсию Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 2 отзыва 2 часа 1-7 человек Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Что вас ожидает: В Свято–Троицком, Свято–Благовещенском монастырях, вы узнаете о Тарасии Борисове — купце XVII веке, устроителе обителей. У водонапорной башни и Кремлевской горы поговорим о Алексее Ермакове — городском голове, превративший Муром в благоустроенный город. На тихой улице Плеханова зайдём в мастерскую художника Владимира Батаева. В Никольском храме восхитимся работой иконописца Александра Казанцева. Узнаем, кто построил обсерваторию в Муроме, изобрел телевизор, узнаем историю Космодемьянского храма. Полюбуемся Окой со смотровой площадки. Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Ежедневно по договоренности Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Свято-Благовещенский монастырь

Свято-троицкий монастырь

Водонапорная башня

Водокачка

Кремлевская гора - смотровая площадка

Николо-Набережный храм Что включено Экскурсионное обслуживание Что не входит в цену Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр.) Где начинаем и завершаем? Начало: Пл. Крестьянина, 3а, Муром Завершение: Муром, Окский съезд, смотровая площадка Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно по договоренности Экскурсия длится около 2 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.