Таланты муромской земли

Наверное, в каждом городе есть знаменитые горожане, которые оставили свой след в истории

Наверное, в каждом городе есть знаменитые горожане, которые оставили свой след в истории.

Этот «след» можно найти на улочках города.

Со мной вы отправитесь на прогулку по историческому центру города.

Как городской голова превратил Муром в благоустроенный город? Кто построил обсерваторию в городе? Кто создавал иконы для Никольского храма? На эти и другие вопросы вы найдете ответы в ходе экскурсии!
Таланты муромской земли
Таланты муромской земли
Таланты муромской земли
Таланты муромской земли
Таланты муромской земли
Таланты муромской земли
Таланты муромской земли

Что вы увидите 🤩

  • Свято-Благовещенский
  • Свято-троицкий монастырь
  • Водонапорная башня
  • Водокачка
  • Кремлевская гора — смотровая площадка
  • Николо-Набережный храм

Что вас ожидает:

  • В Свято–Троицком, Свято–Благовещенском монастырях, вы узнаете о Тарасии Борисове — купце XVII веке, устроителе обителей. У водонапорной башни и Кремлевской горы поговорим о Алексее Ермакове — городском голове, превративший Муром в благоустроенный город.
  • На тихой улице Плеханова зайдём в мастерскую художника Владимира Батаева. В Никольском храме восхитимся работой иконописца Александра Казанцева. Узнаем, кто построил обсерваторию в Муроме, изобрел телевизор, узнаем историю Космодемьянского храма. Полюбуемся Окой со смотровой площадки.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Цены на экскурсию

Для группы 1-5 человек
Групповой билет до 5 человек
2 500 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр. )
Где начинаем и завершаем
Начало: пл. Крестьянина 3 а, Муром
Завершение: Муром, Окский съезд. Смотровая площадка
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по договоренности
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Ежедневно по договоренности

Елена С.
Елена С.
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