В Свято–Троицком, Свято–Благовещенском монастырях, вы узнаете о Тарасии Борисове — купце XVII веке, устроителе обителей. У водонапорной башни и Кремлевской горы поговорим о Алексее Ермакове — городском голове, превративший Муром в благоустроенный город.
На тихой улице Плеханова зайдём в мастерскую художника Владимира Батаева. В Никольском храме восхитимся работой иконописца Александра Казанцева. Узнаем, кто построил обсерваторию в Муроме, изобрел телевизор, узнаем историю Космодемьянского храма. Полюбуемся Окой со смотровой площадки.
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Цены на экскурсию
Для группы 1-5 человек
Групповой билет до 5 человек
2 500 ₽
Ответы на вопросы
Что входит
Экскурсионное обслуживание
Что не входит
Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр. )
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.