Наверное, в каждом городе есть знаменитые горожане, которые оставили свой след в истории.



Этот «след» можно найти на улочках города.



Со мной вы отправитесь на прогулку по историческому центру города.



Как городской голова превратил Муром в благоустроенный город? Кто построил обсерваторию в городе? Кто создавал иконы для Никольского храма? На эти и другие вопросы вы найдете ответы в ходе экскурсии!