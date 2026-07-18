Елена проводит ещё 3 экскурсии

🚶♂️ Пешеходная экскурсия без дополнительных расходов
Что можно увидеть
Троицкий женский монастырь
Благовещенский мужской монастырь
Николо-Набережный храм
Троицкий собор
Памятник Петру и Февронии
Описание экскурсии
История и легенды Троицкого монастыря
Троицкий женский монастырь был возрожден в Муроме одним их первых. Вы подойдете к мощам Петра и Февронии, вспомните историю их жизни и загадаете желание у посвященного им памятника. А также узнаете, чьими силами был восстановлен монастырь и рассмотрите изящный Троицкий собор XVII века, украшенный каменной резьбой и цветными изразцами.
Тайны Благовещенского монастыря
В Благовещенском мужском монастыре вы увидите мощи князя Константина, крестителя Мурома, и узнаете удивительную историю появления Муромской иконы Божией Матери. Кроме того, услышите о настоятеле монастыря, отце Крониде, и его стремлении к воссозданию в церковном убранстве первоначального древнего облика.
Святая Иулиания Лазаревская и Николо-Набережный храм
Спустившись к Николо-Набережному храму, вы вспомните о нелегких временах Мурома и местночтимой святой Иулиании Лазаревской. Я расскажу, почему ее называли «монахиней в миру», в чем была сила ее молитвы, кто написал посвященное ей Житие и действительно ли испеченный в ее доме хлеб из лебеды спас от голодной смерти множество людей.
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Троицкой площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Муроме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 4950 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Елена. Я легкий и позитивный человек, профессиональный экскурсовод с высшим образованием. Являюсь сотрудником муромского историко-художественного музея, сотрудничаю с туроператорами г. Владимир, Москва, Н. Новгород читать дальшеуменьшить
и т. д. Участник проекта «Лучший гид России 2017, 2018 года». Провожу экскурсии с 1996 года. На моих глазах восстанавливались храмы, возрождались монастыри. Поэтому кто, как не я, лучше вам расскажет и покажет Муром. Это мой родной город, и я очень хочу, чтобы вы полюбили его так же, как и я. До встречи!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 38 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
38
4
–
3
–
2
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1
–
Ирина
Елена была великолепна! провела очень интересную и душевную экскурсию, нам даже не хотелось с ней расставаться. мы узнали много нового и неожиданного для себя и посетили очень красивые монастыри
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Е
Евгения
Очень понравилась экскурсия с Еленой -очень структурный и интересный рассказ. Время пролетело незаметно.
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Б
Борис
Рекомендую, настоятельно рекомендую👍
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Корсунская
Отличная экскурсия! Спасибо Елене! Рекомендую!
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Ольга
Очень понравилась экскурсия. Все о важном и самом главном узнали и посетили, получили много рекомендации, что посмотреть дополнительно самим и что приобрести в подарок! Спасибо большое очень понравилось!
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А
Алексей
Прекрасная экскурсия! Замечательный экскурсовод! Я бы даже сказал, - лучшая в Муроме! Без лишних слов, всё по существу, с любовью к родному краю. Ответы на любые вопросы. Большой привет Елене!