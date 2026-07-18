Елена проводит ещё 3 экскурсии

Мои заказы

Святые муромской земли

Приглашаем на уникальное путешествие по святым местам Мурома, где вас ждут истории любви, веры и чудес
Представляем вашему вниманию эксклюзивную экскурсию «Святые муромской земли», где вы сможете прикоснуться к истории и духовности одного из древнейших городов России.

Вас ожидает посещение Троицкого женского и Благовещенского мужского монастырей, где
читать дальшеуменьшить

хранятся мощи святых Петра и Февронии, а также князя Константина, крестителя Мурома. Вы узнаете о жизни этих святых, их значении для города и православия.

В Николо-Набережном храме раскроются страницы жизни Иулиании Лазаревской, удивительной женщины, чья вера и доброта стали легендой.

Экскурсия пешеходная, что позволит вам не только услышать увлекательные рассказы, но и насладиться красотой муромских улиц и храмов.

Присоединяйтесь к нам, чтобы вдохновиться историей веры, любви и чудес, которые сотканы в каждом камне этого удивительного города

5
38 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🕍 Уникальные святыни и мощи
  • 📜 Интересные исторические факты
  • 🏛 Архитектурные шедевры
  • 🕊 Легенды и предания
  • 🚶‍♂️ Пешеходная экскурсия без дополнительных расходов
Святые муромской земли
Святые муромской земли
Святые муромской земли

Что можно увидеть

  • Троицкий женский монастырь
  • Благовещенский мужской монастырь
  • Николо-Набережный храм
  • Троицкий собор
  • Памятник Петру и Февронии

Описание экскурсии

История и легенды Троицкого монастыря

Троицкий женский монастырь был возрожден в Муроме одним их первых. Вы подойдете к мощам Петра и Февронии, вспомните историю их жизни и загадаете желание у посвященного им памятника. А также узнаете, чьими силами был восстановлен монастырь и рассмотрите изящный Троицкий собор XVII века, украшенный каменной резьбой и цветными изразцами.

Тайны Благовещенского монастыря

В Благовещенском мужском монастыре вы увидите мощи князя Константина, крестителя Мурома, и узнаете удивительную историю появления Муромской иконы Божией Матери. Кроме того, услышите о настоятеле монастыря, отце Крониде, и его стремлении к воссозданию в церковном убранстве первоначального древнего облика.

Святая Иулиания Лазаревская и Николо-Набережный храм

Спустившись к Николо-Набережному храму, вы вспомните о нелегких временах Мурома и местночтимой святой Иулиании Лазаревской. Я расскажу, почему ее называли «монахиней в миру», в чем была сила ее молитвы, кто написал посвященное ей Житие и действительно ли испеченный в ее доме хлеб из лебеды спас от голодной смерти множество людей.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Троицкой площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваш гид в Муроме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 4950 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Елена. Я легкий и позитивный человек, профессиональный экскурсовод с высшим образованием. Являюсь сотрудником муромского историко-художественного музея, сотрудничаю с туроператорами г. Владимир, Москва, Н. Новгород
читать дальшеуменьшить

и т. д. Участник проекта «Лучший гид России 2017, 2018 года». Провожу экскурсии с 1996 года. На моих глазах восстанавливались храмы, возрождались монастыри. Поэтому кто, как не я, лучше вам расскажет и покажет Муром. Это мой родной город, и я очень хочу, чтобы вы полюбили его так же, как и я. До встречи!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 38 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
38
4
3
2
1
Ирина
Елена была великолепна! провела очень интересную и душевную экскурсию, нам даже не хотелось с ней расставаться. мы узнали много нового и неожиданного для себя и посетили очень красивые монастыри
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Очень понравилась экскурсия с Еленой -очень структурный и интересный рассказ. Время пролетело незаметно.
Вам был полезен этот отзыв?
Б
Рекомендую, настоятельно рекомендую👍
Рекомендую, настоятельно рекомендую👍
Рекомендую, настоятельно рекомендую👍
Рекомендую, настоятельно рекомендую👍
Рекомендую, настоятельно рекомендую👍
Рекомендую, настоятельно рекомендую👍
Вам был полезен этот отзыв?
Корсунская
Отличная экскурсия! Спасибо Елене! Рекомендую!
Отличная экскурсия! Спасибо Елене! Рекомендую!
Отличная экскурсия! Спасибо Елене! Рекомендую!
Отличная экскурсия! Спасибо Елене! Рекомендую!
Отличная экскурсия! Спасибо Елене! Рекомендую!
Отличная экскурсия! Спасибо Елене! Рекомендую!
Отличная экскурсия! Спасибо Елене! Рекомендую!
Отличная экскурсия! Спасибо Елене! Рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
Ольга
Очень понравилась экскурсия. Все о важном и самом главном узнали и посетили, получили много рекомендации, что посмотреть дополнительно самим и что приобрести в подарок! Спасибо большое очень понравилось!
Очень понравилась экскурсия. Все о важном и самом главном узнали и посетили, получили много рекомендации, что
Очень понравилась экскурсия. Все о важном и самом главном узнали и посетили, получили много рекомендации, что
Очень понравилась экскурсия. Все о важном и самом главном узнали и посетили, получили много рекомендации, что
Очень понравилась экскурсия. Все о важном и самом главном узнали и посетили, получили много рекомендации, что
Очень понравилась экскурсия. Все о важном и самом главном узнали и посетили, получили много рекомендации, что
Очень понравилась экскурсия. Все о важном и самом главном узнали и посетили, получили много рекомендации, что
Очень понравилась экскурсия. Все о важном и самом главном узнали и посетили, получили много рекомендации, что
Вам был полезен этот отзыв?
А
Прекрасная экскурсия! Замечательный экскурсовод! Я бы даже сказал, - лучшая в Муроме! Без лишних слов, всё по существу, с любовью к родному краю. Ответы на любые вопросы. Большой привет Елене!
Прекрасная экскурсия! Замечательный экскурсовод! Я бы даже сказал, - лучшая в Муроме! Без лишних слов, всё
Прекрасная экскурсия! Замечательный экскурсовод! Я бы даже сказал, - лучшая в Муроме! Без лишних слов, всё
Прекрасная экскурсия! Замечательный экскурсовод! Я бы даже сказал, - лучшая в Муроме! Без лишних слов, всё
Прекрасная экскурсия! Замечательный экскурсовод! Я бы даже сказал, - лучшая в Муроме! Без лишних слов, всё
Прекрасная экскурсия! Замечательный экскурсовод! Я бы даже сказал, - лучшая в Муроме! Без лишних слов, всё
Прекрасная экскурсия! Замечательный экскурсовод! Я бы даже сказал, - лучшая в Муроме! Без лишних слов, всё
Прекрасная экскурсия! Замечательный экскурсовод! Я бы даже сказал, - лучшая в Муроме! Без лишних слов, всё
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Мурома

Похожие экскурсии на «Святые муромской земли»

Спасо-Преображенский монастырь и всё важное о Муроме
Пешая
1.5 часа
57 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Спасо-Преображенский монастырь и всё важное о Муроме
Побывать в стенах обители и получить представление о важнейших святынях и символах города
Начало: У Спасо-Преображенского монастыря
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:30
от 5000 ₽ за всё до 10 чел.
Муром - страж земли русской
Пешая
3 часа
113 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Муром - страж земли русской
Приглашаем на уникальное путешествие по Мурому и Карачарово, где история оживает в каждом камне
Начало: У входа в Окский парк
12 авг в 08:00
14 авг в 08:00
от 7500 ₽ за всё до 10 чел.
Муромские князья: святые и забытые
Пешая
1 час
40 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Муромские князья: святые и забытые
Познакомьтесь с духовным наследием Мурома, где каждый камень хранит истории первых русских святых и княжеской славы
Начало: Недалеко от Окского парка
Расписание: в субботу в 13:00 и 15:15, в воскресенье в 12:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 12:00
1100 ₽ за человека
О Муроме с любовью
Пешая
2 часа
25 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
О Муроме с любовью
Познакомьтесь с Муромом через его историю и архитектуру. Уникальные памятники и природа ждут вас на берегу Оки
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
от 7000 ₽ за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Муроме. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Муроме
от 5072 ₽ за экскурсию