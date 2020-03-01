Елена проводит ещё 3 экскурсии

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Посетить старинные монастыри и познакомиться с историей почитаемых в Муроме святых

Елена
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Елена – ваш гид
В Троицком женском и Благовещенском мужском монастырях вы увидите мощи святых Петра и Февронии и князя Константина, крестителя Мурома.

Я расскажу историю их жизни и помогу расшифровать особенности местной архитектуры.

А в Николо-Набережном храме поделюсь удивительными фактами и легендами о «монахине в миру» Иулиании Лазаревской.
1880 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 10 человек
Встреча на Троицкой площади
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Святые муромской земли
Святые муромской земли

Что вас ожидает

История и легенды Троицкого монастыря
Троицкий женский монастырь был возрожден в Муроме одним их первых. Вы подойдете к мощам Петра и Февронии, вспомните историю их жизни и загадаете желание у посвященного им памятника. А также узнаете, чьими силами был восстановлен монастырь и рассмотрите изящный Троицкий собор XVII века, украшенный каменной резьбой и цветными изразцами.

Тайны Благовещенского монастыря
В Благовещенском мужском монастыре вы увидите мощи князя Константина, крестителя Мурома, и узнаете удивительную историю появления Муромской иконы Божией Матери. Кроме того, услышите о настоятеле монастыря, отце Крониде, и его стремлении к воссозданию в церковном убранстве первоначального древнего облика.

Святая Иулиания Лазаревская и Николо-Набережный храм
Спустившись к Николо-Набережному храму, вы вспомните о нелегких временах Мурома и местночтимой святой Иулиании Лазаревской. Я расскажу, почему ее называли «монахиней в миру», в чем была сила ее молитвы, кто написал посвященное ей Житие и действительно ли испеченный в ее доме хлеб из лебеды спас от голодной смерти множество людей.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Святые муромской земли
Святые муромской земли
Святые муромской земли
Святые муромской земли
Святые муромской земли
Святые муромской земли
Святые муромской земли

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на Троицкой площади.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Елена
Елена
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Елена. Я легкий и позитивный человек, профессиональный экскурсовод с высшим образованием. Являюсь сотрудником муромского историко-художественного музея, сотрудничаю с туроператорами г. Владимир, Москва, Н.Новгород и т.д. Участник проекта «Лучший гид России 2017, 2018 года». Провожу экскурсии с 1996 года. На моих глазах восстанавливались храмы, возрождались монастыри. Поэтому кто, как не я, лучше вам расскажет и покажет Муром. Это мой родной город, и я очень хочу, чтобы вы полюбили его так же, как и я. До встречи!
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Елена проводит ещё 3 экскурсии

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