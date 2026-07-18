Елена проводит ещё 3 экскурсии

Представляем вашему вниманию эксклюзивную экскурсию «Святые муромской земли», где вы сможете прикоснуться к истории и духовности одного из древнейших городов России.Вас ожидает посещение Троицкого женского и Благовещенского мужского монастырей, где

хранятся мощи святых Петра и Февронии, а также князя Константина, крестителя Мурома. Вы узнаете о жизни этих святых, их значении для города и православия. В Николо-Набережном храме раскроются страницы жизни Иулиании Лазаревской, удивительной женщины, чья вера и доброта стали легендой. Экскурсия пешеходная, что позволит вам не только услышать увлекательные рассказы, но и насладиться красотой муромских улиц и храмов. Присоединяйтесь к нам, чтобы вдохновиться историей веры, любви и чудес, которые сотканы в каждом камне этого удивительного города

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

История и легенды Троицкого монастыря

Троицкий женский монастырь был возрожден в Муроме одним их первых. Вы подойдете к мощам Петра и Февронии, вспомните историю их жизни и загадаете желание у посвященного им памятника. А также узнаете, чьими силами был восстановлен монастырь и рассмотрите изящный Троицкий собор XVII века, украшенный каменной резьбой и цветными изразцами.

Тайны Благовещенского монастыря

В Благовещенском мужском монастыре вы увидите мощи князя Константина, крестителя Мурома, и узнаете удивительную историю появления Муромской иконы Божией Матери. Кроме того, услышите о настоятеле монастыря, отце Крониде, и его стремлении к воссозданию в церковном убранстве первоначального древнего облика.

Святая Иулиания Лазаревская и Николо-Набережный храм

Спустившись к Николо-Набережному храму, вы вспомните о нелегких временах Мурома и местночтимой святой Иулиании Лазаревской. Я расскажу, почему ее называли «монахиней в миру», в чем была сила ее молитвы, кто написал посвященное ей Житие и действительно ли испеченный в ее доме хлеб из лебеды спас от голодной смерти множество людей.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.