Елена проводит ещё 3 экскурсии

Что вас ожидает

История и легенды Троицкого монастыря

Троицкий женский монастырь был возрожден в Муроме одним их первых. Вы подойдете к мощам Петра и Февронии, вспомните историю их жизни и загадаете желание у посвященного им памятника. А также узнаете, чьими силами был восстановлен монастырь и рассмотрите изящный Троицкий собор XVII века, украшенный каменной резьбой и цветными изразцами.

Тайны Благовещенского монастыря

В Благовещенском мужском монастыре вы увидите мощи князя Константина, крестителя Мурома, и узнаете удивительную историю появления Муромской иконы Божией Матери. Кроме того, услышите о настоятеле монастыря, отце Крониде, и его стремлении к воссозданию в церковном убранстве первоначального древнего облика.

Святая Иулиания Лазаревская и Николо-Набережный храм

Спустившись к Николо-Набережному храму, вы вспомните о нелегких временах Мурома и местночтимой святой Иулиании Лазаревской. Я расскажу, почему ее называли «монахиней в миру», в чем была сила ее молитвы, кто написал посвященное ей Житие и действительно ли испеченный в ее доме хлеб из лебеды спас от голодной смерти множество людей.