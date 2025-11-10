В любое время года Архыз способен удивить даже искушённых путешественников.
Древние храмы на фоне величественных вершин и ледников, прозрачные горные озёра и водопады, ароматы горных трав и традиционных блюд — всё это вы увидите и прочувствуете во время нашей экскурсии.
Древние храмы на фоне величественных вершин и ледников, прозрачные горные озёра и водопады, ароматы горных трав и традиционных блюд — всё это вы увидите и прочувствуете во время нашей экскурсии.
Описание экскурсииПеревал Гумбаши От вашего адреса мы отправимся к перевалу Гумбаши (Кум-Баши). Раньше по нему ходили караваны Великого шелкового пути, а сегодня это одна из самых высокогорных дорог страны. Это место поражает своей красотой в разное время года. Летом и весной — это бархатистые зеленые холмы, зимой — сказочные заснеженные просторы, а осенью в солнечную погоду эти края отливают золотом. Гумбаши известен своими смотровыми площадками, которые открывают путникам завораживающие панорамные виды. Мы обязательно остановимся здесь, чтобы полюбоваться горами Кавказского хребта и заснеженными вершинами величественного Эльбруса. Аланское городище После обеда в традиционном стиле мы поедем к Аланскому городищу, где вы увидите христианские храм IX-X века и лик Христа на скале у Храма Спаса Нерукотворного. Аланское городище — это не просто остатки крупнейшего аланского поселения X—XII веков, а настоящие Помпеи для археологов и исследователей. Отправимся мы туда, минуя реку Кубань. Стремительные воды этой реки берут свое начало в ледниках Эльбруса. Несясь через горные ущелья, они наполняют собой живописные речные долины. Мы остановимся на мосту и вы сможете запечатлеть красоту здешних мест, полюбоваться видами на реку и горы. Комплекс Аланское городище, его еще называет Нижне-Архызским, занимает в Архызе почти 100 гектаров. На его территории сохранились остатки крупнейшего Аланского царства, которые относят к X-XII векам, и именно здесь, по мнению исследователей, находилась столица этого царства — исчезнувший город Магас (Маас). Три аланских храма X века На территории городища сохранились и остатки языческого периода, и христианские храмы, и необычные постройки вроде древнего астрономического календаря. Вы сможете внимательно ознакомиться со всеми объектами. Храмы здесь заслуживают особого внимания, потому что это не только памятники архитектуры. Здесь аланы приняли христианство в 916 году нашей эры. То есть крещение Алании произошло раньше чем Руси, и именно Архыз стал одним из центров раннего христианства в X веке. Все три храма доступны для посещения, а один из них очень хорошо сохранился и мы увидим это храм почти таким, каким он был создан более тысячи лет назад. Лик Христа Этот образ на скале называют нерукотворным, поскольку верующие склоняются к версии чудесного появления этой святыни. Однако ученые предполагают, что икона могла быть написана во время строительства храмов и создания Аланской епархии — в X-XII веках. От Храма Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа к иконе на скале ведет лестница в 526 ступеней. На некоторых ее пролетах установлены лавочки, чтобы можно было присесть и отдохнуть. Канатные дороги и поляны В зимнем сезоне зона катания курорта «Архыз» состоит из Южного и Северного склона и двух туристических поселков между ними — поляны Романтик и Лунной поляны. Они связаны автомобильной дорогой и туристическим променадом длиной 1,5 км. На курорте семь канатных дорог, кресельных и гондольных. На кресельные канатные дороги допускаются только гости с горнолыжным оборудованием. Также в летнем сезоне работает канатная дорога «Млечный путь». Это — одна из первых канатных дорог курорта. Вы подниметесь на смотровую площадку на высоте 2240 метров над уровнем моря, проедете над хвойным лесом и горнолыжными трассами. Софийская поляна Софийская поляна — одно из самых живописных мест Архызского горного региона. Поляна находится на стыке двух охраняемых природных зон: Архызского заказника и Архызского участка Тебердинского биосферного заповедника, поэтому её окружает просто изумительная природа. Со всех сторон возвышаются острозубые, укрытые шапками ледников хребты: Аркасара, Абишира-Ахуба, Чегет-Чат и Софийский, по склонам которых в Псышскую долину стекают многочисленные реки. Одной из таких рек и является София, давшая название туристической поляне. Обсерватория РАН При желании и согласовании с гидом мы дополним наш маршрут поездкой к астрофизической обсерватории РАН. Она находится на высоте 2100 метров, работает с 1966 года и считается крупнейшим в России центром наблюдения за космическими объектами. Чтобы попасть сюда, нужно записаться заранее. Экскурсоводы покажут, как здесь работают астрофизики, познакомят с историей обсерватории и расскажут, как именно на такую высоту удалось привезти один из самых гигантских телескопов в мире. Диаметр его зеркала достигает 6 метров. Также здесь работают ночные экскурсии для желающих посмотреть на космические явления через телескоп. Важная информация:
- Необходимо взять с собой паспорт или свидетельство о рождении (для детей).
- Нужно приготовить одежду и обувь по сезону, дождевик и тёплую кофту.
- Стоимость индивидуального тура — 22 000 руб. за 1-6 человек + 2500 руб. за каждого следующего человека.
Ежедневно 08:30, 8:45, 09:00.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Река Кубань
- Поляна Таулу
- Пос. Архыз
- Перевал Гумбаши
- Аланское городище
- Три аланских храма X века
- Лик Христа
Что включено
- Всё перемещения по маршруту на комфортных внедорожниках
- Сопровождение профессионального гида-водителя на всём маршруте
Что не входит в цену
- Питание (кафе с кавказской кухней у водопадов)
- Вход в Аланское городище - 200 руб. /чел.
- Канатная дорога на поляне Романтик
- 1 подъём на Южный склон - 900 руб. /чел.
- 1 подъём на Северный склон - 1000 руб. /чел.
- 2 подъёма на Южный склон - 1200 руб. /чел.
- 2 подъёма на Южный склон + 1 подъем на Северный склон - 1500 руб. /чел.
- 1 подъём на «Млечный путь» - 600 руб.
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно 08:30, 8:45, 09:00.
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Необходимо взять с собой паспорт или свидетельство о рождении (для детей)
- Нужно приготовить одежду и обувь по сезону, дождевик и тёплую кофту
- Стоимость индивидуального тура - 22 000 руб. за 1-6 человек + 2500 руб. за каждого следующего человека
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Нальчика
Похожие экскурсии из Нальчика
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборЛюбимый Нальчик: обзорная экскурсия
Узнайте о Нальчике больше за три часа. Посетите знаковые места и потаенные уголки города, которые не входят в стандартные маршруты
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
6000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Колоритный Владикавказ: обзорная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Владикавказа, гуляя по старинным улицам и наслаждаясь видами Кавказских гор. Узнайте историю и культуру города
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.