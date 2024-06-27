1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия Эльбрус: Поляны, Ущелья и Водопад Байдаевский
Погрузитесь в красоту Кабардино-Балкарии: величественный Эльбрус, чистый воздух и неповторимые пейзажи
Начало: В Нальчике по месту вашего проживания
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
11 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Джип-тур на плато Канжол: Кавказские вершины и озеро Гижгит
Джип-тур на плато Канжол - незабываемое путешествие по живописным местам Кавказа. Насладитесь видами и чистым воздухом
Начало: У вашего отеля в Нальчике
3 июля в 09:00
4 июля в 09:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Эксклюзивный джип-тур: Тызыльское ущелье с легендами и природой
Вас ждет путешествие по зеленым просторам Тызыльского ущелья, где природа и мифы переплетаются
Начало: В месте вашего проживания в Нальчике
3 июля в 09:00
5 июля в 09:00
9 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей27 июня 2024Путеводитель по Кавказу не может иметь имя Миша или Саша. . Это должен быть Азамат. IMHO. Человек, которому любовь к
- ППавел27 июня 2024Чудные виды гор, замечательный гид, много фотографий, все понравилось. Рекомендуем всей семьей.
- ЛЛиана22 июня 2024Всё великолепно, рекомендую.
- ППолина19 июня 2024Спасибо большое Альберту за замечательную экскурсию!
- ВВиктория6 июня 2024Отличный гид! Интересная подача материала и невероятно красивые виды!
- ММария2 июня 2024Мы ехали компанией 3х девушек и были поражены радушием, доброжелательностью, вовлеченностью и просто эрудицией Азамата. Потрясающе красивой души, влюбленный в
- ИИрина6 апреля 2024Прекрасная экскурсия! Замечательный гид,бесконечно любящий свою родину! Интереснейший собеседник,чуткий к туристам и их пожеланиям. Было очень приятно общаться. Азамат,Вы лучший!
- ММарина26 февраля 2024Добрый день! Хочу от всей души поблагодарить гида Азамата, за приятное путешествие по горным ущельям нашей прекрасной Кабардино-Балкарии! Мы получили колосальный заряд энергии, массу положительных эмоций и потрясающие рассказы нашего гида! Спасибо, Азамат!!!
- ННаталья9 августа 2023Прекрасный джип -тур по местам, где почти нет туристов. Мы выехали из Нальчика в 6:00 часов утра. По пути на
- ННина27 июля 2023Горная Ингушетия: ущелья и башенные комплексыСпасибо за прекрасную экскурсию Горная Ингушетия невероятно красивая. Горы, древние строения, очень красивая природа. Водитель Алий провез нас по маршруту,
Ответы на вопросы от путешественников по Нальчику в категории «От вашего отеля»
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