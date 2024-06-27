Экскурсии от вашего отеля в Нальчике

Найдено 3 экскурсии в категории «От вашего отеля» в Нальчике, цены от 9 500 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Великолепный Эльбрус: три поляны, два ущелья и Байдаевский водопад
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
27 отзывов
Экскурсия Эльбрус: Поляны, Ущелья и Водопад Байдаевский
Погрузитесь в красоту Кабардино-Балкарии: величественный Эльбрус, чистый воздух и неповторимые пейзажи
Начало: В Нальчике по месту вашего проживания
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
11 000 за всё до 6 чел.
Джип-тур на плато Канжол
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
22 отзыва
Джип-тур на плато Канжол: Кавказские вершины и озеро Гижгит
Джип-тур на плато Канжол - незабываемое путешествие по живописным местам Кавказа. Насладитесь видами и чистым воздухом
Начало: У вашего отеля в Нальчике
3 июля в 09:00
4 июля в 09:00
16 000 за всё до 4 чел.
Джип-тур в мистическое Тызыльское ущелье
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
6 часов
7 отзывов
Эксклюзивный джип-тур: Тызыльское ущелье с легендами и природой
Вас ждет путешествие по зеленым просторам Тызыльского ущелья, где природа и мифы переплетаются
Начало: В месте вашего проживания в Нальчике
3 июля в 09:00
5 июля в 09:00
9 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    27 июня 2024
    Джип-тур на плато Канжол
    Путеводитель по Кавказу не может иметь имя Миша или Саша. . Это должен быть Азамат. IMHO. Человек, которому любовь к
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    горам, природе и людям дана по праву рождения и который готов поделиться всем этим с нами - туристами и путешественниками. Пунктуальный, общительный, многое знающий про историю и культуру Кавказа. Да в вообще, поддержит разговор на любую интересующую тему. Идеальный водитель. Теоретически конечно можно самому составить маршрут на Канжол и проехать если авто позволяет. Но без такого сопровождения вы не получите тех эмоций и впечатлений. А часть локаций вы просто проедете мимо и не заметите. От красот Канжола дух захватывает. Хоть и застенчивый Эльбрус нам не открылся, мы все равно получили яркие образы необыкновенных красот долины, ущелий, водопадов. Поели самых вкусных хычинов. А Эльбрус - пусть будет поводом вернуться и повторить поездку.

  • П
    Павел
    27 июня 2024
    Великолепный Эльбрус: три поляны, два ущелья и Байдаевский водопад
    Чудные виды гор, замечательный гид, много фотографий, все понравилось. Рекомендуем всей семьей.
  • Л
    Лиана
    22 июня 2024
    Великолепный Эльбрус: три поляны, два ущелья и Байдаевский водопад
    Всё великолепно, рекомендую.
  • П
    Полина
    19 июня 2024
    Великолепный Эльбрус: три поляны, два ущелья и Байдаевский водопад
    Спасибо большое Альберту за замечательную экскурсию!
  • В
    Виктория
    6 июня 2024
    Джип-тур в мистическое Тызыльское ущелье
    Отличный гид! Интересная подача материала и невероятно красивые виды!
    Отличный гид! Интересная подача материала и невероятно красивые виды!Отличный гид! Интересная подача материала и невероятно красивые виды!Отличный гид! Интересная подача материала и невероятно красивые виды!
  • М
    Мария
    2 июня 2024
    Джип-тур в мистическое Тызыльское ущелье
    Мы ехали компанией 3х девушек и были поражены радушием, доброжелательностью, вовлеченностью и просто эрудицией Азамата. Потрясающе красивой души, влюбленный в
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    свою родину и работу человек. Лучшие локации с учетом нашего запроса, лучшие рекомендации мест по еде и кофе, интересный исторический экскурс (Азамат историк). Однозначно и единогласно рекомендуем!

  • И
    Ирина
    6 апреля 2024
    Джип-тур на плато Канжол
    Прекрасная экскурсия! Замечательный гид,бесконечно любящий свою родину! Интереснейший собеседник,чуткий к туристам и их пожеланиям. Было очень приятно общаться. Азамат,Вы лучший!
  • М
    Марина
    26 февраля 2024
    Джип-тур в мистическое Тызыльское ущелье
    Добрый день! Хочу от всей души поблагодарить гида Азамата, за приятное путешествие по горным ущельям нашей прекрасной Кабардино-Балкарии! Мы получили колосальный заряд энергии, массу положительных эмоций и потрясающие рассказы нашего гида! Спасибо, Азамат!!!
    Добрый день! Хочу от всей души поблагодарить гида Азамата, за приятное путешествие по горным ущельям нашейДобрый день! Хочу от всей души поблагодарить гида Азамата, за приятное путешествие по горным ущельям нашейДобрый день! Хочу от всей души поблагодарить гида Азамата, за приятное путешествие по горным ущельям нашейДобрый день! Хочу от всей души поблагодарить гида Азамата, за приятное путешествие по горным ущельям нашейДобрый день! Хочу от всей души поблагодарить гида Азамата, за приятное путешествие по горным ущельям нашейДобрый день! Хочу от всей души поблагодарить гида Азамата, за приятное путешествие по горным ущельям нашейДобрый день! Хочу от всей души поблагодарить гида Азамата, за приятное путешествие по горным ущельям нашей
  • Н
    Наталья
    9 августа 2023
    Джип-тур на плато Канжол
    Прекрасный джип -тур по местам, где почти нет туристов. Мы выехали из Нальчика в 6:00 часов утра. По пути на
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    плато Канжол Азамат нам рассказывал о крае, об истории этих мест, быте и обычаях местного населения. Приятно удивило, что практически на любые вопросы гид нам давал развёрнутые ответы. Слушать Азамата было приятно и интересно, не смотря на свой достаточно молодой возраст он оказался очень эрудированным рассказчиком. Прекрасные виды на горы, долины, ущелья, водопад, реку просто завораживали. И конечно Эльбрус нам представился во всей красе. Пока мы были на плато, его не затеняло ни одно облачко, но после того, как мы уехали, облака набежали и закрыли вершину. В общем нам повезло с Эльбрусом. Поэтому советую выезжать на эту экскурсию рано утром. В Нальчике эта экскурсия для нас была самой лучшей. Огромное спасибо Азамату, желаем ему успехов и процветания! А команде Трипстер желаем побольше таких талантливых гидов, как Азамат и таких потрясающих экскурсий, как этот джип-тур.

    Прекрасный джип -тур по местам, где почти нет туристов. Мы выехали из Нальчика в 6:00 часовПрекрасный джип -тур по местам, где почти нет туристов. Мы выехали из Нальчика в 6:00 часовПрекрасный джип -тур по местам, где почти нет туристов. Мы выехали из Нальчика в 6:00 часовПрекрасный джип -тур по местам, где почти нет туристов. Мы выехали из Нальчика в 6:00 часов
  • Н
    Нина
    27 июля 2023
    Горная Ингушетия: ущелья и башенные комплексы
    Спасибо за прекрасную экскурсию Горная Ингушетия невероятно красивая. Горы, древние строения, очень красивая природа. Водитель Алий провез нас по маршруту,
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    который показал нам всё величие и красоту горной Ингушетии. Будем скучать по таким прекрасным местам. Не раздумывая берите эту экскурсию. Она стоит того.

Ответы на вопросы от путешественников по Нальчику в категории «От вашего отеля»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нальчике
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Великолепный Эльбрус: три поляны, два ущелья и Байдаевский водопад
  2. Джип-тур на плато Канжол
  3. Джип-тур в мистическое Тызыльское ущелье
Какие места ещё посмотреть в Нальчике
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Голубые озёра
  2. Голубые озера
  3. Самое главное
  4. Чегемские водопады
  5. Чегемское ущелье
  6. Эльбрус
  7. Черекское ущелье
  8. Плато Бермамыт
  9. Долина Нарзанов
  10. Джилы-су
Сколько стоит экскурсия по Нальчику в июле 2024
Сейчас в Нальчике в категории "От вашего отеля" можно забронировать 3 экскурсии от 9 500 до 16 000. Туристы уже оставили гидам 56 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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