Любуясь неповторимостью затерянных миров Безенги, вы как будто вновь окунаетесь в фантастический мир Артура Конан Дойля.
И даже находясь в необыкновенно красивых местах горной Патагонии, можно поймать себя на мысли, что
И даже находясь в необыкновенно красивых местах горной Патагонии, можно поймать себя на мысли, что
Описание экскурсииБезенгийская стена – 13-километровый горный массив, наиболее высокий участок Главного Кавказского (Водораздельного) хребта, между перевалами Цаннер (3887,0 м) на западе и Дыхныауш (3836,1 м) на востоке. Над ледником Безенги, образуя «стену», с запада на восток стоят вершины: Ляльвер (4355,0 м), Пик Есенина (4346,3 м), Гестола (4859,9 м), Катын-Тау (4979,0 м), Пик 4859, Джангитау Западная (5058,8), Джангитау Главная (5085 м), Джангитау Восточная (5033,6 м), Пик Шота Руставели (~4900 м), Шхара Западная (5068,8 м), Шхара Главная (5193,2 м), Шхара Восточная (4866,5 м). Сюда можно съездить на несколько дней при небольшом бюджете. Не для личных рекордов, а просто для души. Огранизационные моменты: - Возьмите с собой куртку непромокаемую или дождевик - Паспорт РФ или свидетельство о рождении детей (ОБЯЗАТЕЛЬНО) - Термос с чаем и бутерброды - Если у Вас имеются противопоказания по здоровью, Вы ОБЯЗАНЫ сообщить об этом организатору поездки.
ежедневно
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ущелье Безенги
- Альплагерь Безенги
- Ледник Безенги
Что включено
- Транспорт
- Сопровождение гида
Что не входит в цену
- Еда
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш адрес
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 14 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
"Сколько слов и надежд, сколько песен и тем Горы будят у нас - и зовут нас остаться… "
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И
"Сколько слов и надежд, сколько песен и тем Горы будят у нас - и зовут нас остаться… "
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S
Какие невероятные красоты! Потрясающие горы!
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P
Туманы сильнейшие. У нас таких не бывает почти.
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А
Дыхтау во всей красе. Повезло с погодой.
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А
Дыхтау во всей красе. Повезло с погодой.
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Входит в следующие категории Нальчика
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