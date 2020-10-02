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И даже находясь в необыкновенно красивых местах горной Патагонии, можно поймать себя на мысли, что читать дальше уменьшить «Наше Безенги» не менее насыщенно первозданной красотой. Не менее интересное и красивое, а может, и более. Жемчужина для впечатлений, душевного равновесия, красивых сюжетов и немыслимых приключений. Место, где можно быть активным путешественником или пилигримом, ищущим смысл бытия.



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Виталий Ваш гид в Нальчике Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 22 000 ₽ за экскурсию Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 10 отзывов 12 часов 1-6 человек Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Безенгийская стена – 13-километровый горный массив, наиболее высокий участок Главного Кавказского (Водораздельного) хребта, между перевалами Цаннер (3887,0 м) на западе и Дыхныауш (3836,1 м) на востоке. Над ледником Безенги, образуя «стену», с запада на восток стоят вершины: Ляльвер (4355,0 м), Пик Есенина (4346,3 м), Гестола (4859,9 м), Катын-Тау (4979,0 м), Пик 4859, Джангитау Западная (5058,8), Джангитау Главная (5085 м), Джангитау Восточная (5033,6 м), Пик Шота Руставели (~4900 м), Шхара Западная (5068,8 м), Шхара Главная (5193,2 м), Шхара Восточная (4866,5 м). Сюда можно съездить на несколько дней при небольшом бюджете. Не для личных рекордов, а просто для души. Огранизационные моменты: - Возьмите с собой куртку непромокаемую или дождевик - Паспорт РФ или свидетельство о рождении детей (ОБЯЗАТЕЛЬНО) - Термос с чаем и бутерброды - Если у Вас имеются противопоказания по здоровью, Вы ОБЯЗАНЫ сообщить об этом организатору поездки.

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Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Ущелье Безенги

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Ледник Безенги Что включено Транспорт

Сопровождение гида Что не входит в цену Еда Где начинаем и завершаем? Начало: Ваш адрес Завершение: По договоренности Когда и сколько длится? Когда: ежедневно Экскурсия длится около 12 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 14 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.