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Безенги — центр Кавказа

Виталий В.
Виталий В. – Гид из Нальчика
Безенги — центр Кавказа
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🛣Джиппинг
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 9 000 ₽ за экскурсию

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Безенги — центр Кавказа
Безенги — центр Кавказа

Что вы увидите

  • ущелье Безенги
  • альплагерь Безенги
  • ледник Безенги
Безенгийская стена – 13-километровый горный массив, наиболее высокий участок Главного Кавказского (Водораздельного) хребта, между перевалами Цаннер (3887, 0 м) на западе и Дыхныауш (3836, 1 м) на востоке. Над ледником Безенги, образуя «стену», с запада на восток стоят вершины: Ляльвер (4355, 0 м), Пик Есенина (4346, 3 м), Гестола (4859, 9 м), Катын-Тау (4979, 0 м), Пик 4859, Джангитау Западная (5058, 8), Джангитау Главная (5085 м), Джангитау Восточная (5033, 6 м), Пик Шота Руставели (~4900 м), Шхара Западная (5068, 8 м), Шхара Главная (5193, 2 м), Шхара Восточная (4866, 5 м).
Сюда можно съездить на несколько дней при небольшом бюджете. Не для личных рекордов, а просто для души. Любуясь неповторимостью затерянных миров Безенги, вы как будто вновь окунаетесь в фантастический мир Артура Конан Дойля. И даже находясь в необыкновенно красивых 🤩 местах горной Патагонии, можно поймать себя на мысли, что «Наше Безенги» не менее насыщенно первозданной красотой. Не менее интересное и красивое, а может, и более. Жемчужина для впечатлений, душевного равновесия, красивых сюжетов и немыслимых приключений. Место, где можно быть активным путешественником или пилигримом, ищущим смысл бытия. Наверное, именно Безенги сделаны природой для того, чтобы показать человеку как может выглядеть его мечта. И самое главное, Безенги – это минимальные затраты при простом, достаточном или шикарном комфорте. Все близко и просто!

Огранизационные моменты:

  • Возьмите с собой куртку непромокаемую или дождевик
  • Паспорт РФ или свидетельство о рождении детей (ОБЯЗАТЕЛЬНО)
  • Термос с чаем и бутерброды
  • Если у Вас имеются противопоказания по здоровью, Вы ОБЯЗАНЫ сообщить об этом организатору поездки.
Что входит
  • транспорт
  • сопровождение гида
Что не входит
  • еда
Начало
🚩 По договоренности
Место завершения
🏁 по договоренности
Безенги — центр Кавказа
Безенги — центр Кавказа
Безенги — центр Кавказа
Безенги — центр Кавказа
Безенги — центр Кавказа
Безенги — центр Кавказа
Безенги — центр Кавказа
Безенги — центр Кавказа
Безенги — центр Кавказа
Безенги — центр Кавказа
Безенги — центр Кавказа
Безенги — центр Кавказа
Безенги — центр Кавказа
Безенги — центр Кавказа
Безенги — центр Кавказа
Безенги — центр Кавказа

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Виталий В.
Виталий В.
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