Безенгийская стена – 13-километровый горный массив, наиболее высокий участок Главного Кавказского (Водораздельного) хребта, между перевалами Цаннер (3887, 0 м) на западе и Дыхныауш (3836, 1 м) на востоке. Над ледником Безенги, образуя «стену», с запада на восток стоят вершины: Ляльвер (4355, 0 м), Пик Есенина (4346, 3 м), Гестола (4859, 9 м), Катын-Тау (4979, 0 м), Пик 4859, Джангитау Западная (5058, 8), Джангитау Главная (5085 м), Джангитау Восточная (5033, 6 м), Пик Шота Руставели (~4900 м), Шхара Западная (5068, 8 м), Шхара Главная (5193, 2 м), Шхара Восточная (4866, 5 м).

Сюда можно съездить на несколько дней при небольшом бюджете. Не для личных рекордов, а просто для души. Любуясь неповторимостью затерянных миров Безенги, вы как будто вновь окунаетесь в фантастический мир Артура Конан Дойля. И даже находясь в необыкновенно красивых 🤩 местах горной Патагонии, можно поймать себя на мысли, что «Наше Безенги» не менее насыщенно первозданной красотой. Не менее интересное и красивое, а может, и более. Жемчужина для впечатлений, душевного равновесия, красивых сюжетов и немыслимых приключений. Место, где можно быть активным путешественником или пилигримом, ищущим смысл бытия. Наверное, именно Безенги сделаны природой для того, чтобы показать человеку как может выглядеть его мечта. И самое главное, Безенги – это минимальные затраты при простом, достаточном или шикарном комфорте. Все близко и просто!

Огранизационные моменты: