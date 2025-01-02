Описание экскурсии
Голубое озеро. Мы побываем в горной расщелине, наполненной прозрачной водой. Её температура круглый год остаётся 9°C. Для любителей экстрима здесь оборудован зиплайн.
Черекская теснина. Проедем по краю ущелья, в глубине которого бьётся река Черек. Нырнём в прорубленные в скалах туннели, чтобы избежать опасных серпантинов.
Башня Абаевых. Поднимемся в заброшенное горное селение Кюнлюм, где полюбуемся позднесредневековой башней. Именно здесь Алексей Балабанов снимал «Войну».
Смотровая площадка в Верхней Балкарии. Сделаем фото на качелях с фантастическим видом на горы Ликоран и Метеген. Предупреждаем: здесь готовят самые вкусные хычины и другие кавказские блюда, и, возможно, вы не сможете удержаться!
Термальные источники в Аушигере. Если останутся силы, отправимся туда, где из скважины глубиной 1,5 км вытекает насыщенная минералами вода. При желании вы завершите этот день расслабляющей целебной ванной.
По дороге вас ждут захватывающие дух панорамы и археологические диковинки. А на память останется море потрясающих фотографий.
Организационные детали
- Мы будем путешествовать на внедорожнике Niva Travel или Renault Duster. При необходимости поставим автокресло для ребёнка
- Дополнительно (по желанию) оплачиваются термальные источники — 300 ₽ за чел. и еда — около 1000 ₽. В горах не везде есть связь, поэтому возьмите с собой наличные
- Рекомендуем взять с собой ветровки
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды