Верхняя Балкария: путешествие в места первых поселений на Северном Кавказе

Отыскать самое глубокое карстовое озеро Европы и средневековую башню в заброшенном горном селении
Мы отправимся туда, где когда-то жили первые балкарцы на Кавказе. Заглянем в ущелье, в глубине которого протекает Черек. Покачаемся на качелях над горными вершинами и спустимся к озеру с ледяной водой. В этих местах вы отдохнёте душой и, при желании, окунётесь в целебные термальные источники.
5
2 отзыва
Верхняя Балкария: путешествие в места первых поселений на Северном Кавказе
Верхняя Балкария: путешествие в места первых поселений на Северном Кавказе
Верхняя Балкария: путешествие в места первых поселений на Северном Кавказе
Ближайшие даты:
15
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Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Описание экскурсии

Голубое озеро. Мы побываем в горной расщелине, наполненной прозрачной водой. Её температура круглый год остаётся 9°C. Для любителей экстрима здесь оборудован зиплайн.

Черекская теснина. Проедем по краю ущелья, в глубине которого бьётся река Черек. Нырнём в прорубленные в скалах туннели, чтобы избежать опасных серпантинов.

Башня Абаевых. Поднимемся в заброшенное горное селение Кюнлюм, где полюбуемся позднесредневековой башней. Именно здесь Алексей Балабанов снимал «Войну».

Смотровая площадка в Верхней Балкарии. Сделаем фото на качелях с фантастическим видом на горы Ликоран и Метеген. Предупреждаем: здесь готовят самые вкусные хычины и другие кавказские блюда, и, возможно, вы не сможете удержаться!

Термальные источники в Аушигере. Если останутся силы, отправимся туда, где из скважины глубиной 1,5 км вытекает насыщенная минералами вода. При желании вы завершите этот день расслабляющей целебной ванной.

По дороге вас ждут захватывающие дух панорамы и археологические диковинки. А на память останется море потрясающих фотографий.

Организационные детали

  • Мы будем путешествовать на внедорожнике Niva Travel или Renault Duster. При необходимости поставим автокресло для ребёнка
  • Дополнительно (по желанию) оплачиваются термальные источники — 300 ₽ за чел. и еда — около 1000 ₽. В горах не везде есть связь, поэтому возьмите с собой наличные
  • Рекомендуем взять с собой ветровки
  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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М
2 янв 2025
Лучшее 31 декабря за 49 лет моей жизни. Солнечная погода, отличный грамототный аккуратный водитель, знающий и любящий свой край гид Азамат, великолепная природа. Перед вкусным обедом налазались в гору до
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Башни Абаевых. Оттуда все видно, как на смотровой площадке. Напились чистейшего горного воздуха, накушались лучших хычанов в кафе Алтуу, посмотрели местный стоунхедж и на обратном пути релаксировали в термальном источнике и даже обзавелись целебной глиной без развода продавцов. Очень порадовали цены в КБР. Азамат нас фотографировал по ходу локаций, дети остались очень довольны. На следующий день, впечатленные поездкой с Азаматом, отправились с ним на Язык дракона(троля). В итоге теперь есть и лучшее 1 января.

Лучшее 31 декабря за 49 лет моей жизни. Солнечная погода, отличный грамототный аккуратный водитель, знающий иЛучшее 31 декабря за 49 лет моей жизни. Солнечная погода, отличный грамототный аккуратный водитель, знающий иЛучшее 31 декабря за 49 лет моей жизни. Солнечная погода, отличный грамототный аккуратный водитель, знающий иЛучшее 31 декабря за 49 лет моей жизни. Солнечная погода, отличный грамототный аккуратный водитель, знающий иЛучшее 31 декабря за 49 лет моей жизни. Солнечная погода, отличный грамототный аккуратный водитель, знающий иЛучшее 31 декабря за 49 лет моей жизни. Солнечная погода, отличный грамототный аккуратный водитель, знающий иЛучшее 31 декабря за 49 лет моей жизни. Солнечная погода, отличный грамототный аккуратный водитель, знающий иЛучшее 31 декабря за 49 лет моей жизни. Солнечная погода, отличный грамототный аккуратный водитель, знающий иЛучшее 31 декабря за 49 лет моей жизни. Солнечная погода, отличный грамототный аккуратный водитель, знающий и
Валерия
16 ноя 2024
Мы прекрасно провели день с Азаматом, он рассказал нам много интересного о регионе, некоторые истории повергли в шок и заставили прослезиться. Азамат комфортно водит машину, сам фотографирует, показывает те места, в которые на обычной экскурсии не доедешь. Столько эмоций получено нами от этой поездки, было очень комфортно, экскурсия стоит своих денег, рекомендуем!
Мы прекрасно провели день с Азаматом, он рассказал нам много интересного о регионе, некоторые истории поверглиМы прекрасно провели день с Азаматом, он рассказал нам много интересного о регионе, некоторые истории поверглиМы прекрасно провели день с Азаматом, он рассказал нам много интересного о регионе, некоторые истории повергли

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