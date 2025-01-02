Мы отправимся туда, где когда-то жили первые балкарцы на Кавказе. Заглянем в ущелье, в глубине которого протекает Черек. Покачаемся на качелях над горными вершинами и спустимся к озеру с ледяной водой. В этих местах вы отдохнёте душой и, при желании, окунётесь в целебные термальные источники.

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Описание экскурсии

Голубое озеро. Мы побываем в горной расщелине, наполненной прозрачной водой. Её температура круглый год остаётся 9°C. Для любителей экстрима здесь оборудован зиплайн.

Черекская теснина. Проедем по краю ущелья, в глубине которого бьётся река Черек. Нырнём в прорубленные в скалах туннели, чтобы избежать опасных серпантинов.

Башня Абаевых. Поднимемся в заброшенное горное селение Кюнлюм, где полюбуемся позднесредневековой башней. Именно здесь Алексей Балабанов снимал «Войну».

Смотровая площадка в Верхней Балкарии. Сделаем фото на качелях с фантастическим видом на горы Ликоран и Метеген. Предупреждаем: здесь готовят самые вкусные хычины и другие кавказские блюда, и, возможно, вы не сможете удержаться!

Термальные источники в Аушигере. Если останутся силы, отправимся туда, где из скважины глубиной 1,5 км вытекает насыщенная минералами вода. При желании вы завершите этот день расслабляющей целебной ванной.

По дороге вас ждут захватывающие дух панорамы и археологические диковинки. А на память останется море потрясающих фотографий.

Организационные детали