Историческая экскурсия из Нальчика: Путешествие по Хуламо-Безенгийскому ущелью
Захватывающая дух экскурсию по Хуламо-Безенгийскому ущелью — одному из самых суровых и впечатляющих ущелий Кавказа. Здесь вас ожидают удивительные природные чудеса и исторические памятники.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Хуламо-Безенгийское ущелье
- «Мохнатый» водопад
- «Язык тролля»
- Замок «людоедов»
- Термальные источники
Описание
Хуламо- Безенгийское ущелье - это самое суровое ущелье Кавказа, в котором находятся шесть вершин выше пяти тысяч. И вторая по высоте вершина в Европе гора Дыхтау, самый большой ледник в Европе. Это ущелье усыпано водопадами, древними постройками и башнями. Посетим Замок 12 века, место которое пропитано духом истории, известный как Замок "людоедов". Мы поднимемся на высоту более 2000 метров на "Язык тролля". Покажем лучшие локации для фото. Покушаем самые вкусные высокогорные хычины с прекрасным видом. В завершении головокружительного путешествия будет купание на термальных источниках, состав которых является лечебным. Экскурсия проводится на комфортабельных автомобилях.
Экскурстя проходит в любой удобный для Вас день.
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- ул. просп. Ленина, 32, Площадь Марии, Нальчик
- Когда и сколько длится?
- Когда: Экскурстя проходит в любой удобный для Вас день.Экскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Важная информация
- Прошу связаться со мной по телефону или вотс апу
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юлия
16 авг 2023
Поездка очень понравилась. Впечатления от красоты природы дополнялись комфортом поездки. Не понравилось, что гид мало что рассказывал и про само ущелье, про людей.
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