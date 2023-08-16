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Описание

Хуламо- Безенгийское ущелье - это самое суровое ущелье Кавказа, в котором находятся шесть вершин выше пяти тысяч. И вторая по высоте вершина в Европе гора Дыхтау, самый большой ледник в Европе. Это ущелье усыпано водопадами, древними постройками и башнями. Посетим Замок 12 века, место которое пропитано духом истории, известный как Замок "людоедов". Мы поднимемся на высоту более 2000 метров на "Язык тролля". Покажем лучшие локации для фото. Покушаем самые вкусные высокогорные хычины с прекрасным видом. В завершении головокружительного путешествия будет купание на термальных источниках, состав которых является лечебным. Экскурсия проводится на комфортабельных автомобилях.