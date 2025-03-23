Из Нальчика мы отправимся навстречу головокружительным панорамам Северного Кавказа. Вы проедете по одному из самых запоминающихся маршрутов в Кабардино-Балкарии.
Оцените красоту национального парка «Приэльбрусье» с его ледяными вершинами, бурными реками и хвойными лесами. Подниметесь по канатной дороге к видам на Эльбрус. И попробуете воду из источников в Поляне Нарзанов.
Оцените красоту национального парка «Приэльбрусье» с его ледяными вершинами, бурными реками и хвойными лесами. Подниметесь по канатной дороге к видам на Эльбрус. И попробуете воду из источников в Поляне Нарзанов.
Описание экскурсии
- Баксанское ущелье и озеро Гижгит. Вы проедете по самой благоустроенной дороге в Кабардино-Балкарии. И посетите сказочное бирюзовое озеро, спрятанное среди скалистых гор и зелёных холмов.
- Подъём по канатной дороге. Cо склона горы Чегет вы откроете завораживающий вид на ледник Семёрка, Эльбрус, Баксанское ущелье, Чегетскую поляну и посёлок Терскол. Подъём осуществляется в две очереди: до станций на высоте 2750 м. и 3083 м.
- Поляна Нарзанов. Затем посетим живописную территорию в ущелье реки Баксан, где находится несколько источников с целебной минеральной водой.
- Тызыльское ущелье. В завершение погуляем по ущелью, до которого редко добираются путешественники — здесь вы полюбуетесь каньонами и первозданной красотой природы.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включён трансфер от вашего отеля в любой точке Нальчика и обратно, а также экосборы.
- Поездка проходит на автомобиле Kia Sorento 2005 года. Есть кресла для детей.
- Я также могу организовать поездку для большего числа людей на Volkswagen Multiven 2002 года (6 мест), доплата за 5 и 6 участника — по 2000 ₽.
- Дополнительные расходы: билеты на канатную дорогу — 900 ₽ с человека, питание.
Особенности маршрута
- Маршрут всезезонный.
- В сильный дождь, когда возрастает вероятность оползня, я предложу перенести дату поездки. Если погода изменится уже во время экскурсии, я отвезу вас в альтернативную локацию.
- Снег редко ложится высоким слоем, максимум до 15 см. Дороги чистятся.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В любой точке Нальчика. Я встречу вас по вашему адресу и после экскурсии отвезу обратно
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваш гид в Нальчике
Провёл экскурсии для 31 туриста
Меня зовут Евгений. Я живу в Кабардино-Балкарии с рождения, люблю горы и всё, что с ними связано. Водительский стаж 16 лет, имею высшее инженерное образование. Увлекаюсь историей Кавказа. С 2020 года сопровождаю гостей к незабываемым местам Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Ингушетии и Дагестана, обеспечивая при этом безопасность и комфорт.Задать вопрос
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