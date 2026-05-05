Приглашаем вас в легендарное Безенгийское ущелье, жемчужину Кавказа, которую часто называют «малыми Гималаями».
Вы увидите грандиозную Безенгийскую стену с её шестью пятитысячниками, загадочный водопад Тыжынты, бьющий прямо из скалы, и ощутите головокружительную высоту на природной смотровой площадке «Язык Тролля». Завершится это погружение у стен древнего замка Жабо-Кала, хранящего дух средневековья.
Описание экскурсииБезенги: магический мир Кавказских Гималаев Погрузитесь в сердце величественных гор, где суровая красота Безенгийского ущелья — известного как «Малые Гималаи Кавказа» — открывает мир ледниковых вершин, древних тайн и застывшей мощи природы. Вас ждут:
- Безенгийская стена — легендарный хребет, где собраны шесть из семи кавказских пятитысячников.
- Водопад Тыжынты (Мохнатый) — уникальное чудо, где кристальная вода пробивается прямо из каменной твердыни.
- Язык Тролля — головокружительный каменный выступ, дарующий панораму, от которой захватывает дух.
- Древний замок Жабо-Кала — неприступная цитадель XII-XIII веков, хранящая молчаливые тайны средневековья. Это путешествие для тех, кто ищет не просто виды, а подлинное величие и древние легенды, запечатлённые в камне и льду.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Безенгийское ущелье
- Безенгийская стена
- Мохнатый водопад (Тыжынты)
- Язык Тролля
- Древний замок Жабо-Кала
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Нальчик
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Р
Все понравилось,шикарная экскурсия,только погода подкачала)
С
Ездила на экскурсию в «Безенгийское ущелье,Язык Тролля. Это было просто замечательно. Гид Ислам по пути рассказывал про КБР, его историю народ.
Локации,которые указаны в экскурсии мы все посмотрели.
Прекрасные виды, захватывающие дыхание.
Так же Ислам не только отличный гид,а еще и прекрасный фотограф😊
От экскурсии получила колоссальное удовольствие и отличную перезагрузку.
Данную экскурсию и гида рекомендую, не пожалеете.
Желаю дальнейшего процветания и успехов.
