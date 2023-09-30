Снежные вершины, бездонное Голубое озеро, руины древних поселений и фото, фото, фото
Она может разбросать вокруг величественные горы, одеть их вершины в снежные шапки, вырубить в скалах глубокие ущелья, разлить пронзительно голубые озёра. В такие удивительные фотопейзажи я вас и приглашаю.
На комфортном внедорожнике с профессиональной камерой наперевес мы проедем по самым топовым локациям Кавказа.
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Описание
Что вас ожидает
Безенгийское ущелье. Посетим покинутый аул высоко в горах. Пройдём по старым улицам селения, восхитимся видами на молчаливые снежные вершины. Сварим кофе на уютной полянке и посидим в тишине, любуясь полётом орлов. В этих фантастических декорациях проведём фотосессию.
«Язык Тролля». Природа изрядно побаловалась в этом месте, поставив огромный камень горизонтально над пропастью. Фотолокация получилась — лучше не придумаешь. При хорошей погоде отсюда можно увидеть Безенгийский ледник и знаменитые горы-пятитысячники.
Голубое озеро. Самое глубокое карстовое озеро в мире и одна из визитных карточек Кабардино-Балкарии. В России по глубине оно уступает только Байкалу. Здесь бывал с экспедицией легендарный Жак-Ив Кусто. В поисках живописных фотопейзажей сюда отправимся и мы.
Черекское ущелье. Проедем по дороге, которую в конце 19 века вырубили в скале местные жители. Путь здесь проходит на высоте 300 метров. Именно в этих местах режиссёр Алексей Балабанов снимал знаменитые сцены из фильмов про Кавказ. Задержимся на смотровых площадках Черекской теснины, чтобы полюбоваться горными пейзажами.
Верхняя Балкария. Это колыбель балкарского народа. Долина почти всегда встречает солнечной ясной погодой. Прогуляемся по руинам древних горских аулов и сторожевых башен, сделаем впечатляющие фото. По пути расскажу печальную историю этих мест.
Фотосессия
После поездки в течение 2 дней вы получите 10 профессиональных фотографий. По желанию можно больше сосредоточиться на фотосессии, сократить маршрут путешествия, подготовить образ и сделать 20 тематических профессиональных фотографий в любом жанре.
Организационные детали
- В стоимость включены трансфер на УАЗ Патриот, фотосессия, кофе на пикнике
- Дополнительно при желании оплачивается обед в одном из кафе в Верхней Балкарии — 400-500 руб. /чел.
- Заберу вас из любого удобного места в городском округе Нальчик, а также из аэропорта Нальчика и с вокзала. Трансфер из других городов и аэропортов – по договорённости.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.