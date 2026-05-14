Поездка из Нальчика до «Языка Тролля» и фотосессия в горах
Погрузитесь в мир кавказских пейзажей с индивидуальной фото-прогулкой, где каждый кадр - шедевр
Приглашаем вас в уникальное путешествие по живописным уголкам Кавказа. Вместе мы посетим легендарные места, где каждый вид способен украсить обложку журнала. Безенгийское ущелье, где дремлют старинные аулы, ожидает вас с читать дальшеуменьшить
его неповторимыми панорамами.
На скале Язык Тролля вы почувствуете себя на краю света, а величественные горы-пятитысячники будут великолепным фоном для ваших фотографий.
Голубое озеро удивит своей кристальной чистотой и глубиной, а Черекское ущелье покажет суровую красоту кавказских гор. Верхняя Балкария раскроет перед вами историю и традиции балкарского народа.
После насыщенного дня вас ждет профессиональная фотосессия, результатом которой станут фотографии, достойные лучших альбомов. Это путешествие станет украшением вашего фотоархива и подарит воспоминания на всю жизнь
Лучшие месяцы для поездки - с мая по сентябрь. В это время природа особенно красива, а условия для фотосессий идеальны. Пейзажи будут яркими и живописными, что позволит сделать незабываемые снимки.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Безенгийское ущелье
Язык Тролля
Голубое озеро
Черекское ущелье
Верхняя Балкария
Описание фото-прогулки
Безенгийское ущелье. Посетим покинутый аул высоко в горах. Пройдём по старым улицам селения, восхитимся видами на молчаливые снежные вершины. Сварим кофе на уютной полянке и посидим в тишине, любуясь полётом орлов. В этих фантастических декорациях проведём фотосессию.
«Язык Тролля». Природа изрядно побаловалась в этом месте, поставив огромный камень горизонтально над пропастью. Фотолокация получилась — лучше не придумаешь. При хорошей погоде отсюда можно увидеть Безенгийский ледник и знаменитые горы-пятитысячники.
Голубое озеро. Самое глубокое карстовое озеро в мире и одна из визитных карточек Кабардино-Балкарии. В России по глубине оно уступает только Байкалу. Здесь бывал с экспедицией легендарный Жак-Ив Кусто. В поисках живописных фотопейзажей сюда отправимся и мы.
Черекское ущелье. Проедем по дороге, которую в конце 19 века вырубили в скале местные жители. Путь здесь проходит на высоте 300 метров. Именно в этих местах режиссёр Алексей Балабанов снимал знаменитые сцены из фильмов про Кавказ. Задержимся на смотровых площадках Черекской теснины, чтобы полюбоваться горными пейзажами.
Верхняя Балкария. Это колыбель балкарского народа. Долина почти всегда встречает солнечной ясной погодой. Прогуляемся по руинам древних горских аулов и сторожевых башен, сделаем впечатляющие фото. По пути расскажу печальную историю этих мест.
Фотосессия
После поездки в течение 2 дней вы получите 10 профессиональных фотографий. По желанию можно больше сосредоточиться на фотосессии, сократить маршрут путешествия, подготовить образ и сделать 20 тематических профессиональных фотографий в любом жанре.
Организационные детали
В стоимость включены трансфер на УАЗ Патриот, фотосессия, кофе на пикнике
Съёмка проходит на фотоаппарат Canon EOS 2000D
Дополнительно при желании оплачивается обед в одном из кафе в Верхней Балкарии — 400-500 руб. /чел.
Заберу вас из любого удобного места в городском округе Нальчик, а также из аэропорта Нальчика и с вокзала. Трансфер из других городов и аэропортов – по договорённости.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В пределах города Нальчик. Назначает клиент
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваш гид в Нальчике
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 207 туристов
Я люблю удивлять людей, наглядно показывая им, какой он на самом деле — Кавказ. Не туристический, нет. А искренний. То, что спрятано внутри. Истинные люди, настоящие традиции, горы, куда не читать дальшеуменьшить
доезжают туристы. Я гарантирую, что увидев наш край один раз, вы непременно вернетесь сюда снова! Это правда!
На моём счету уже тысячи и тысячи километров горных дорог. Бессчётное количество эмоций и рассказанных легенд. Огромное число путешественников и столько же приключений и личных увлекательных историй.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 34 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
34
4
–
3
–
2
–
1
–
О
Ольга
Спасибо огромное за этот незабываемый день! Все прошло идеально! Двое подростков тоже в восторге)
Вам был полезен этот отзыв?
В
Виктор
Отличный гид, было приятно пообщаться. Показал отличные места. В целом язык тролля не вызвал каких-то бурных эмоций. Стандартные локации оказались достаточно скучными. Гораздо интереснее были точки куда нас Михаил завез дополнительно, где не было других людей. В тишине попили кофе, это было здорово. Спасибо, Михаил, и привет от Виктора и Татьяны)
Вам был полезен этот отзыв?
О
Ольга
Огромное спасибо Михаилу за такую незабываемую экскурсию! Маршрут очень продуман, посетили все что запланировали и даже больше. Михаил показал невероятно красивые места, сделал великолепные фото и напоил отличным кофе! Комфортная машина и виды от которых захватывает дух, все таки Верхняя Балкария это самые красивые горы!
Вам был полезен этот отзыв?
С
Светлана
Прогулка была превосходной, легкой и неутомительной, с возможностью сделать множество красивых и качественных фотографий. Это отличная возможность запечатлеть прекрасные моменты. Михаил рассказывал интересные факты о городе и республике, мы пофотографировались в красивых локациях, даже не смотря на то, что была непогода. Спасибо большое за новые впечатления!
Вам был полезен этот отзыв?
Татьяна
С Михаилом мы прокатились по многим красивым локациям, было интересно и впечатляюще. Кругом красота, с подробными и интересными рассказами день пролетел! Очень рады что попали к Вам Михаил👏👍
+2
Вам был полезен этот отзыв?
Юлия
"Язык Тролля" - захватывающее место. Теперь у меня будут классные фотографии оттуда) езда по горам не для слабонервных, но Михаил великолепный водитель. Путешествовала вдвоем с ребенком, поэтому чтобы были совместные фотографии, взяла экскурсию с фотографом. Ссылку на фотографии получила в этот же день. Приятно было пообщаться с Михаилом, отвечал на все мои вопросы, очень эрудированный и просто хороший человек.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Нальчика
Похожие экскурсии на «Поездка из Нальчика до «Языка Тролля» и фотосессия в горах»