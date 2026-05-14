Сейчас август — это идеальное время.

Лучшие месяцы для поездки - с мая по сентябрь. В это время природа особенно красива, а условия для фотосессий идеальны. Пейзажи будут яркими и живописными, что позволит сделать незабываемые снимки.

Приглашаем вас в уникальное путешествие по живописным уголкам Кавказа. Вместе мы посетим легендарные места, где каждый вид способен украсить обложку журнала. Безенгийское ущелье, где дремлют старинные аулы, ожидает вас с

его неповторимыми панорамами. На скале Язык Тролля вы почувствуете себя на краю света, а величественные горы-пятитысячники будут великолепным фоном для ваших фотографий. Голубое озеро удивит своей кристальной чистотой и глубиной, а Черекское ущелье покажет суровую красоту кавказских гор. Верхняя Балкария раскроет перед вами историю и традиции балкарского народа. После насыщенного дня вас ждет профессиональная фотосессия, результатом которой станут фотографии, достойные лучших альбомов. Это путешествие станет украшением вашего фотоархива и подарит воспоминания на всю жизнь

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание фото-прогулки

Безенгийское ущелье. Посетим покинутый аул высоко в горах. Пройдём по старым улицам селения, восхитимся видами на молчаливые снежные вершины. Сварим кофе на уютной полянке и посидим в тишине, любуясь полётом орлов. В этих фантастических декорациях проведём фотосессию.

«Язык Тролля». Природа изрядно побаловалась в этом месте, поставив огромный камень горизонтально над пропастью. Фотолокация получилась — лучше не придумаешь. При хорошей погоде отсюда можно увидеть Безенгийский ледник и знаменитые горы-пятитысячники.

Голубое озеро. Самое глубокое карстовое озеро в мире и одна из визитных карточек Кабардино-Балкарии. В России по глубине оно уступает только Байкалу. Здесь бывал с экспедицией легендарный Жак-Ив Кусто. В поисках живописных фотопейзажей сюда отправимся и мы.

Черекское ущелье. Проедем по дороге, которую в конце 19 века вырубили в скале местные жители. Путь здесь проходит на высоте 300 метров. Именно в этих местах режиссёр Алексей Балабанов снимал знаменитые сцены из фильмов про Кавказ. Задержимся на смотровых площадках Черекской теснины, чтобы полюбоваться горными пейзажами.

Верхняя Балкария. Это колыбель балкарского народа. Долина почти всегда встречает солнечной ясной погодой. Прогуляемся по руинам древних горских аулов и сторожевых башен, сделаем впечатляющие фото. По пути расскажу печальную историю этих мест.

Фотосессия

После поездки в течение 2 дней вы получите 10 профессиональных фотографий. По желанию можно больше сосредоточиться на фотосессии, сократить маршрут путешествия, подготовить образ и сделать 20 тематических профессиональных фотографий в любом жанре.

Организационные детали