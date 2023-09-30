Природа — самый лучший декоратор. Она может разбросать вокруг величественные горы, одеть их вершины в снежные шапки, вырубить в скалах глубокие ущелья, разлить пронзительно голубые озёра. В такие удивительные фотопейзажи я вас и приглашаю. На комфортном внедорожнике с профессиональной камерой наперевес мы проедем по самым топовым локациям Кавказа.

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Описание

Что вас ожидает

Безенгийское ущелье. Посетим покинутый аул высоко в горах. Пройдём по старым улицам селения, восхитимся видами на молчаливые снежные вершины. Сварим кофе на уютной полянке и посидим в тишине, любуясь полётом орлов. В этих фантастических декорациях проведём фотосессию.

«Язык Тролля». Природа изрядно побаловалась в этом месте, поставив огромный камень горизонтально над пропастью. Фотолокация получилась — лучше не придумаешь. При хорошей погоде отсюда можно увидеть Безенгийский ледник и знаменитые горы-пятитысячники.

Голубое озеро. Самое глубокое карстовое озеро в мире и одна из визитных карточек Кабардино-Балкарии. В России по глубине оно уступает только Байкалу. Здесь бывал с экспедицией легендарный Жак-Ив Кусто. В поисках живописных фотопейзажей сюда отправимся и мы.

Черекское ущелье. Проедем по дороге, которую в конце 19 века вырубили в скале местные жители. Путь здесь проходит на высоте 300 метров. Именно в этих местах режиссёр Алексей Балабанов снимал знаменитые сцены из фильмов про Кавказ. Задержимся на смотровых площадках Черекской теснины, чтобы полюбоваться горными пейзажами.

Верхняя Балкария. Это колыбель балкарского народа. Долина почти всегда встречает солнечной ясной погодой. Прогуляемся по руинам древних горских аулов и сторожевых башен, сделаем впечатляющие фото. По пути расскажу печальную историю этих мест.

Фотосессия

После поездки в течение 2 дней вы получите 10 профессиональных фотографий. По желанию можно больше сосредоточиться на фотосессии, сократить маршрут путешествия, подготовить образ и сделать 20 тематических профессиональных фотографий в любом жанре.

Организационные детали