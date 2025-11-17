Анна читать дальше длительная по времени, но очень насыщена красивыми видами, однозначно рекомендую посетить, если есть свободные полдня.



С Светлана



Мы очень благодарны команде. Экскурсия великолепна, мы к сожалению не доехали до Языка троллей по определенным обстоятельствам, о чем конечно очень жалеем, но мы обязательно вернемся) Организутору Марии большое читать дальше спасибо за участие, особая благодарность нащему гиду Курману.



Шамиль Все путешествие было без сучка, без задоринки. Гид был отличный, информативный. Угостил вкусным кофе в турке на водопаде Тыжынты, сфотографировал если просили. Короче, проще говоря путешествие удалось на славу. Огромное спасибо)

Ольга Большое спасибо гиду Руслану, приятный и позитивный, столько впечатлений, такие завораживающие пейзажи, дух просто захватывает, я много раз была в горах, поверьте есть с чем сравнить, но здесь впечатлений хватит на долго!!!

Татьяна

Благодаря самому лучшему гиду Азамату узнала много нового и интересного, увидела восхитительно красивые места!

Время пролетело незаметно, и я осталась читать дальше с ощущением, что хочу вернуться сюда снова!







Анна Здравствуйте. Хочу выразить огромную благодарность организатору Марии. И конечно же прекрасному гиду Руслану) Было очень познавательно, живописно, вкусно, уютно. Смеялись и веселились всю поездку. Много крутых фото и видео сделал Руслан для меня. И ещё выторговывал хороший калым для меня 😅

К Кирилл Прекрасная экскурсия, неописуемая красота, прекрасный гид, спасибо огромное Азамату за просто шедевральный день! И спасибо за такую прекрасную экскурсию!

10 из 10 советую

Хаким

Недавно вернулись из незабываемого тура в горы, и до сих пор переполняют эмоции! Организация тура была на высшем уровне, но самое большое впечатление произвел наш гид, Альберт. Он не просто сопровождал нас по маршруту, а делился увлекательными историями о регионе, рассказывал о флоре и фауне, следил за нашей безопасностью и создавал дружелюбную атмосферу. Альберт невероятно эрудирован и увлечен своей работой, его любовь к горам заразительна! Маршрут был подобран идеально: живописные тропы, захватывающие дух виды и возможность насладиться красотой природы в полной мере. Благодаря Альберту мы увидели горы с другой стороны, узнали много нового и получили массу положительных эмоций. Огромное спасибо за такой чудесный опыт! Обязательно вернемся еще!

Х Хаким Интересное путешествие по ущельям горцев. Очень хороший гид, комфортное вождение. Максимально удобный автомобиль для местных условий.

А Алина читать дальше поездки. Машина комфортная, было удобно.











Гульнара Очень понравилась поездка. Море впечатлений и эмоций! Руслану отдельное спасибо за заботу, кофе на водопаде, внимательное отношение и потрясающие фотографии🫶

С Светлана Прекрасная экскурсия, продумано все до мелочей! Азамат виртуозно вел машину по горной дороге и очень интересно рассказал обо всех достопримечательностях. Отдельное спасибо за крутые фото в отличном качестве! Получили огромное удовольствие, обязательно вернёмся снова!

Т Татьяна Сегодня побывали на замечательной экскурсии Язык Тролля с Азаматом. Нам очень понравилось. С большим интересом послушали историю КБР. Азамат прекрасный водитель, хороший рассказчик, с горским гостеприимством.

Остались незабываемые впечатления! Спасибо! Рекомендуем 💯

К Кантемир Красота, которую не описать словами, это надо видеть. Спасибо большое Альберту за его профессионализм