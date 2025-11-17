Мои заказы

Язык Тролля, замок Жабо-Кала и водопад Тыжынты - из Нальчика

Путешествие в сердце Кавказа: откройте для себя величие Хуламо-Безенгийского ущелья и древние тайны замка Жабо-Кала. Незабываемые эмоции гарантированы
Эта экскурсия подарит возможность погрузиться в уникальную культуру балкарского народа.

Участники увидят знаменитый Язык Тролля - смелый выступ над бездной, где получаются лучшие фотографии. Замок Жабо-Кала, словно из легенды, хранит свои
читать дальше

тайны среди скал. Водопад Тыжынты, с его мощным потоком, очищает мысли и бодрит душу.

Путешествие проходит в комфортных условиях, с опытным гидом, который расскажет о традициях и жизни местных жителей. Присоединяйтесь к группе и откройте для себя величие Кавказа

5
18 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 📸 Идеальные фото на Языке Тролля
  • 🏰 Загадочный замок Жабо-Кала
  • 🌊 Мощь водопада Тыжынты
  • 🗺️ Увлекательные истории от гида
  • 🚙 Комфортное путешествие на внедорожниках
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
Язык Тролля, замок Жабо-Кала и водопад Тыжынты - из Нальчика© Мария
Язык Тролля, замок Жабо-Кала и водопад Тыжынты - из Нальчика© Мария
Язык Тролля, замок Жабо-Кала и водопад Тыжынты - из Нальчика© Мария

Что можно увидеть

  • Хуламо-Безенгийское ущелье
  • Водопад Тыжынты
  • Язык Тролля
  • Замок Жабо-Кала

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Хуламо-Безенгийское ущелье — царство скал и облаков, где каждая тропа дышит величием Кавказа
  • Водопад Тыжынты — мощный поток, грохот которого словно очищает мысли, а брызги бодрят душу
  • Язык Тролля — смелый выступ над бездной, идеальное место для фото
  • Замок Жабо-Кала — словно декорация к кавказской легенде: древний, таинственный, завораживающий

Вы узнаете:

  • Историю замка Жабо-Кала — кто его построил, какую тайну он хранит и почему о нём говорят как о «сказке среди скал»
  • Как Язык Тролля стал легендарным местом
  • Как живут люди в этих краях, какие у них традиции и чем они гордятся
  • О геологических особенностях ущелий и происхождении водопада Тыжынты

Тайминг поездки

12:00 — выезд из Нальчика
13:10 — смотровая Карасу
13:40 — водопад Тыжынты
14:30 — Язык Тролля и свободное время
16:30 — замок Жабо-Кала
18:00 — прибытие в Нальчик

Организационные детали

  • Поедем на машинах повышенной проходимости (внедорожниках), модель зависит от гида. В авто максимум 4 человека — для комфорта и отличного обзора.
  • Программа 6+. Специальная физическая подготовка не требуется — пеших участков немного и они комфортные
  • Отдельно по желанию оплачивается обед. Также вы можете взять перекус с собой
  • С вами поеду я или другой гид из нашей команды

в понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 12:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный3333 ₽
Дети до 12 лет3200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У курортного зала «Кабардинка»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 12:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — ваша команда гидов в Нальчике
Провели экскурсии для 822 туристов
Мы работаем с путешественниками уже давно и за это время научились находить подход к любому гостю. Наши маршруты проверены не одну сотню раз, работа слажена и оперативна, а команду представляют лучшие профессиональные гиды и водители. На земле очень много необычных уголков и красивых мест, которые заставляют пережить потрясающие эмоции. Мы покажем, что Нальчик — одно из таких!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 18 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
18
4
3
2
1

Фотографии от путешественников

Язык Тролля, замок Жабо-Кала и водопад Тыжынты - из Нальчика (Анна)Язык Тролля, замок Жабо-Кала и водопад Тыжынты - из Нальчика (Анна)Язык Тролля, замок Жабо-Кала и водопад Тыжынты - из Нальчика (Анна)Язык Тролля, замок Жабо-Кала и водопад Тыжынты - из Нальчика (Татьяна)Язык Тролля, замок Жабо-Кала и водопад Тыжынты - из Нальчика (Татьяна)Язык Тролля, замок Жабо-Кала и водопад Тыжынты - из Нальчика (Татьяна)Язык Тролля, замок Жабо-Кала и водопад Тыжынты - из Нальчика (Татьяна)Язык Тролля, замок Жабо-Кала и водопад Тыжынты - из Нальчика (Татьяна)Язык Тролля, замок Жабо-Кала и водопад Тыжынты - из Нальчика (Кирилл)Язык Тролля, замок Жабо-Кала и водопад Тыжынты - из Нальчика (Кирилл)Язык Тролля, замок Жабо-Кала и водопад Тыжынты - из Нальчика (Кирилл)Язык Тролля, замок Жабо-Кала и водопад Тыжынты - из Нальчика (Кирилл)Язык Тролля, замок Жабо-Кала и водопад Тыжынты - из Нальчика (Кирилл)Язык Тролля, замок Жабо-Кала и водопад Тыжынты - из Нальчика (Рамазанов)Язык Тролля, замок Жабо-Кала и водопад Тыжынты - из Нальчика (Рамазанов)Язык Тролля, замок Жабо-Кала и водопад Тыжынты - из Нальчика (Рамазанов)Язык Тролля, замок Жабо-Кала и водопад Тыжынты - из Нальчика (Рамазанов)Язык Тролля, замок Жабо-Кала и водопад Тыжынты - из Нальчика (Рамазанов)Язык Тролля, замок Жабо-Кала и водопад Тыжынты - из Нальчика (Рамазанов)Язык Тролля, замок Жабо-Кала и водопад Тыжынты - из Нальчика (Рамазанов)Язык Тролля, замок Жабо-Кала и водопад Тыжынты - из Нальчика (Рамазанов)Язык Тролля, замок Жабо-Кала и водопад Тыжынты - из Нальчика (Рамазанов)Язык Тролля, замок Жабо-Кала и водопад Тыжынты - из Нальчика (Рамазанов)Язык Тролля, замок Жабо-Кала и водопад Тыжынты - из Нальчика (Гульнара)Язык Тролля, замок Жабо-Кала и водопад Тыжынты - из Нальчика (Гульнара)Язык Тролля, замок Жабо-Кала и водопад Тыжынты - из Нальчика (Гульнара)Язык Тролля, замок Жабо-Кала и водопад Тыжынты - из Нальчика (Гульнара)Язык Тролля, замок Жабо-Кала и водопад Тыжынты - из Нальчика (Гульнара)Язык Тролля, замок Жабо-Кала и водопад Тыжынты - из Нальчика (Гульнара)Язык Тролля, замок Жабо-Кала и водопад Тыжынты - из Нальчика (Кантемир)
Анна
Анна
17 ноя 2025
Спасибо Альберту за чудесную экскурсию! Очень подробно отвечал на все вопросы, интересно рассказывал по ходу экскурсии об обычаях и особенностях республики, различные легенды о достопримечательностях. Сама экскурсия хоть и не
читать дальше

длительная по времени, но очень насыщена красивыми видами, однозначно рекомендую посетить, если есть свободные полдня.
Отдельно хочу отметить, что Альберт знает лучшие ракурсы на всех локациях, так что без красивых фото и видео точно не останетесь)

Спасибо Альберту за чудесную экскурсию! Очень подробно отвечал на все вопросы, интересно рассказывал по ходу экскурсииСпасибо Альберту за чудесную экскурсию! Очень подробно отвечал на все вопросы, интересно рассказывал по ходу экскурсииСпасибо Альберту за чудесную экскурсию! Очень подробно отвечал на все вопросы, интересно рассказывал по ходу экскурсии
С
Светлана
10 ноя 2025
Добрый день.

Мы очень благодарны команде. Экскурсия великолепна, мы к сожалению не доехали до Языка троллей по определенным обстоятельствам, о чем конечно очень жалеем, но мы обязательно вернемся) Организутору Марии большое
читать дальше

спасибо за участие, особая благодарность нащему гиду Курману.
У нас случилось Чп (подруга, выходя из машины очень сильно подвернула ногу). Наш гид сделал все возможно и невозможное. Оперативно доставил нас в КРБ, все время был с нами пока нас не отпустили домой. И Курман и Марии все время были с нами на связи. Огромная благодарность от подруги!!!

Ш
Шамиль
3 ноя 2025
Все путешествие было без сучка, без задоринки. Гид был в отличный, информативный. Угостил вкусным кофе в турке на водопаде Тыжынты, сфотографировал если просили. Короче, проще говоря путешествие удалось на славу. Огромное спасибо)
Ольга
Ольга
31 окт 2025
Большое спасибо гиду Руслану, приятный и позитивный, столько впечатлений, такие завораживающие пейзажи, дух просто захватывает, я много раз была в горах, поверьте есть с чем сравнить, но здесь впечатлений хватит на долго!!!
Татьяна
Татьяна
28 окт 2025
Эта экскурсия была просто невероятной и подарила массу ярких эмоций и впечатлений!
Благодаря самому лучшему гиду Азамату узнала много нового и интересного, увидела восхитительно красивые места!
Время пролетело незаметно, и я осталась
читать дальше

с ощущением, что хочу вернуться сюда снова!

Это была одна из лучших экскурсий, которая оставила самые теплые воспоминания.
Обязательно буду рекомендовать ее всем знакомым и друзьям, кто захочет получить яркие впечатления и узнать что-то новое.

Эта экскурсия была просто невероятной и подарила массу ярких эмоций и впечатлений!Эта экскурсия была просто невероятной и подарила массу ярких эмоций и впечатлений!Эта экскурсия была просто невероятной и подарила массу ярких эмоций и впечатлений!Эта экскурсия была просто невероятной и подарила массу ярких эмоций и впечатлений!Эта экскурсия была просто невероятной и подарила массу ярких эмоций и впечатлений!
А
Анна
19 окт 2025
Здравствуйте. Хочу выразить огромную благодарность организатору Марии. И конечно же прекрасному гиду Руслану) Было очень познавательно, живописно, вкусно, уютно. Смеялись и веселились всю поездку. Много крутых фото и видео сделал Руслан для меня. И ещё выторговывал хороший калым для меня 😅
К
Кирилл
19 окт 2025
Прекрасная экскурсия, неописуемая красота, прекрасный гид, спасибо огромное Азамату за просто шедевральный день! И спасибо за такую прекрасную экскурсию!
10 из 10 советую
Прекрасная экскурсия, неописуемая красота, прекрасный гид, спасибо огромное Азамату за просто шедевральный день! И спасибо заПрекрасная экскурсия, неописуемая красота, прекрасный гид, спасибо огромное Азамату за просто шедевральный день! И спасибо заПрекрасная экскурсия, неописуемая красота, прекрасный гид, спасибо огромное Азамату за просто шедевральный день! И спасибо заПрекрасная экскурсия, неописуемая красота, прекрасный гид, спасибо огромное Азамату за просто шедевральный день! И спасибо заПрекрасная экскурсия, неописуемая красота, прекрасный гид, спасибо огромное Азамату за просто шедевральный день! И спасибо за
Рамазанов
Рамазанов
17 окт 2025
Недавно вернулись из незабываемого тура в горы, и до сих пор переполняют эмоции! Организация тура была на высшем уровне, но самое большое впечатление произвел наш гид, Альберт. Он не просто
читать дальше

сопровождал нас по маршруту, а делился увлекательными историями о регионе, рассказывал о флоре и фауне, следил за нашей безопасностью и создавал дружелюбную атмосферу. Альберт невероятно эрудирован и увлечен своей работой, его любовь к горам заразительна! Маршрут был подобран идеально: живописные тропы, захватывающие дух виды и возможность насладиться красотой природы в полной мере. Благодаря Альберту мы увидели горы с другой стороны, узнали много нового и получили массу положительных эмоций. Огромное спасибо за такой чудесный опыт! Обязательно вернемся еще!

Недавно вернулись из незабываемого тура в горы, и до сих пор переполняют эмоции! Организация тура былаНедавно вернулись из незабываемого тура в горы, и до сих пор переполняют эмоции! Организация тура былаНедавно вернулись из незабываемого тура в горы, и до сих пор переполняют эмоции! Организация тура былаНедавно вернулись из незабываемого тура в горы, и до сих пор переполняют эмоции! Организация тура былаНедавно вернулись из незабываемого тура в горы, и до сих пор переполняют эмоции! Организация тура былаНедавно вернулись из незабываемого тура в горы, и до сих пор переполняют эмоции! Организация тура былаНедавно вернулись из незабываемого тура в горы, и до сих пор переполняют эмоции! Организация тура былаНедавно вернулись из незабываемого тура в горы, и до сих пор переполняют эмоции! Организация тура былаНедавно вернулись из незабываемого тура в горы, и до сих пор переполняют эмоции! Организация тура былаНедавно вернулись из незабываемого тура в горы, и до сих пор переполняют эмоции! Организация тура была
Х
Хаким
16 окт 2025
Интересное путешествие по ущельям горцев. Очень хороший гид, комфортное вождение. Максимально удобный автомобиль для местных условий.
А
Алина
12 окт 2025
Начну с того, что организационно все устроено замечательно. Мария была на связи, оперативно получила ответы на свои вопросы, заранее предупредили о месте встречи и напомнили о важных моментах для удачной
читать дальше

поездки. Машина комфортная, было удобно.
Теперь о нашем гиде.
Нас сопровождал Азамат и мы остались в полном восторге! Это профессионал с большой буквы, который с любовью и уважением относится к своему делу и родине. Экскурсионный материал был подан максимально интересно и грамотно, в моментах с уместным, веселым юмором. Азамат приятный и легкий в общении собеседник, с широким кругозором. На многие вопросы мы получили исчерпывающие ответы. Так же Азамат деликатный и внимательный экскурсовод, который всегда находится поблизости и присматривает за вашей сохранностью. Это ценно, поскольку не все гиды такие. А еще Азамат сварил потрясающе вкусный кофе на водопаде.
В общем, коротко говоря, ЛУЧШИЙ!
Спасибо за замечательный день.
Кто еще думает, брать ли экскурсию и ехать ли… Не думайте, вы не пожалеете.

Гульнара
Гульнара
11 окт 2025
Очень понравилась поездка. Море впечатлений и эмоций! Руслану отдельное спасибо за заботу, кофе на водопаде, внимательное отношение и потрясающие фотографии🫶
Очень понравилась поездка. Море впечатлений и эмоций! Руслану отдельное спасибо за заботу, кофе на водопаде, внимательноеОчень понравилась поездка. Море впечатлений и эмоций! Руслану отдельное спасибо за заботу, кофе на водопаде, внимательноеОчень понравилась поездка. Море впечатлений и эмоций! Руслану отдельное спасибо за заботу, кофе на водопаде, внимательноеОчень понравилась поездка. Море впечатлений и эмоций! Руслану отдельное спасибо за заботу, кофе на водопаде, внимательноеОчень понравилась поездка. Море впечатлений и эмоций! Руслану отдельное спасибо за заботу, кофе на водопаде, внимательноеОчень понравилась поездка. Море впечатлений и эмоций! Руслану отдельное спасибо за заботу, кофе на водопаде, внимательное
С
Светлана
6 окт 2025
Прекрасная экскурсия, продумано все до мелочей! Азамат виртуозно вел машину по горной дороге и очень интересно рассказал обо всех достопримечательностях. Отдельное спасибо за крутые фото в отличном качестве! Получили огромное удовольствие, обязательно вернёмся снова!
Т
Татьяна
6 окт 2025
Сегодня побывали на замечательной экскурсии Язык Тролля с Азаматом. Нам очень понравилось. С большим интересом послушали историю КБР. Азамат прекрасный водитель, хороший рассказчик, с горским гостеприимством.
Остались незабываемые впечатления! Спасибо! Рекомендуем 💯
К
Кантемир
27 сен 2025
Красота, которую не описать словами, это надо видеть. Спасибо большое Альберту за его профессионализм
Красота, которую не описать словами, это надо видеть. Спасибо большое Альберту за его профессионализмКрасота, которую не описать словами, это надо видеть. Спасибо большое Альберту за его профессионализм
М
Мария
26 сен 2025
Невероятно крутая экскурсия, отдельная благодарность гиду Аслану за столь крутое времяпровождение, считаю, лучший экскурсовод 😍🔥🔥
Вы побываете на высоте птичьего полета, услышите увлекательную историю замка, насладитесь видами с языка тролля, увидите водопады под названием «девичьи слезы» и получите незабываемые впечатления. Каждая минута этой экскурсии стоит того, чтобы её посетить, очень советую ❤️‍🔥
Фото даже не смогут передать того, что Вы увидите вживую
Невероятно крутая экскурсия, отдельная благодарность гиду Аслану за столь крутое времяпровождение, считаю, лучший экскурсовод 😍🔥🔥Невероятно крутая экскурсия, отдельная благодарность гиду Аслану за столь крутое времяпровождение, считаю, лучший экскурсовод 😍🔥🔥Невероятно крутая экскурсия, отдельная благодарность гиду Аслану за столь крутое времяпровождение, считаю, лучший экскурсовод 😍🔥🔥Невероятно крутая экскурсия, отдельная благодарность гиду Аслану за столь крутое времяпровождение, считаю, лучший экскурсовод 😍🔥🔥Невероятно крутая экскурсия, отдельная благодарность гиду Аслану за столь крутое времяпровождение, считаю, лучший экскурсовод 😍🔥🔥Невероятно крутая экскурсия, отдельная благодарность гиду Аслану за столь крутое времяпровождение, считаю, лучший экскурсовод 😍🔥🔥Невероятно крутая экскурсия, отдельная благодарность гиду Аслану за столь крутое времяпровождение, считаю, лучший экскурсовод 😍🔥🔥

Входит в следующие категории Нальчика

Похожие экскурсии из Нальчика

Поездка из Нальчика до «Языка Тролля» и фотосессия в горах
На машине
8 часов
-
35%
29 отзывов
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фото-прогулка в Нальчике: от Языка Тролля до горных вершин
Погрузитесь в мир кавказских пейзажей с индивидуальной фото-прогулкой, где каждый кадр - шедевр
Начало: В пределах города Нальчик. Назначает клиент
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
9750 ₽15 000 ₽ за всё до 4 чел.
От водопадов к озеру через мистический перевал - из Нальчика на машине
На машине
7 часов
10 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
От водопадов к озеру через мистический перевал
Путешествие через горы и долины Кабардино-Балкарии на высоте 2200 метров. Откройте тайны Чегемского ущелья и Актопрака, наслаждаясь природой и легендами
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
16 000 ₽ за всё до 4 чел.
«Язык тролля» и чашка кофе на высоте 2000 метров
На машине
Джиппинг
9 часов
-
5%
1 отзыв
Мини-группа
до 4 чел.
«Язык тролля» и чашка кофе на высоте 2000 метров
За один день объехать живописные места Кабардино-Балкарии на внедорожнике
Начало: В вашем месте проживания в городе Нальчик
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3800 ₽4000 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Нальчике. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Нальчике