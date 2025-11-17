Эта экскурсия подарит возможность погрузиться в уникальную культуру балкарского народа.
Участники увидят знаменитый Язык Тролля - смелый выступ над бездной, где получаются лучшие фотографии. Замок Жабо-Кала, словно из легенды, хранит свои
6 причин купить эту экскурсию
- 📸 Идеальные фото на Языке Тролля
- 🏰 Загадочный замок Жабо-Кала
- 🌊 Мощь водопада Тыжынты
- 🗺️ Увлекательные истории от гида
- 🚙 Комфортное путешествие на внедорожниках
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
Что можно увидеть
- Хуламо-Безенгийское ущелье
- Водопад Тыжынты
- Язык Тролля
- Замок Жабо-Кала
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Хуламо-Безенгийское ущелье — царство скал и облаков, где каждая тропа дышит величием Кавказа
- Водопад Тыжынты — мощный поток, грохот которого словно очищает мысли, а брызги бодрят душу
- Язык Тролля — смелый выступ над бездной, идеальное место для фото
- Замок Жабо-Кала — словно декорация к кавказской легенде: древний, таинственный, завораживающий
Вы узнаете:
- Историю замка Жабо-Кала — кто его построил, какую тайну он хранит и почему о нём говорят как о «сказке среди скал»
- Как Язык Тролля стал легендарным местом
- Как живут люди в этих краях, какие у них традиции и чем они гордятся
- О геологических особенностях ущелий и происхождении водопада Тыжынты
Тайминг поездки
12:00 — выезд из Нальчика
13:10 — смотровая Карасу
13:40 — водопад Тыжынты
14:30 — Язык Тролля и свободное время
16:30 — замок Жабо-Кала
18:00 — прибытие в Нальчик
Организационные детали
- Поедем на машинах повышенной проходимости (внедорожниках), модель зависит от гида. В авто максимум 4 человека — для комфорта и отличного обзора.
- Программа 6+. Специальная физическая подготовка не требуется — пеших участков немного и они комфортные
- Отдельно по желанию оплачивается обед. Также вы можете взять перекус с собой
- С вами поеду я или другой гид из нашей команды
в понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 12:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|3333 ₽
|Дети до 12 лет
|3200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У курортного зала «Кабардинка»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 12:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваша команда гидов в Нальчике
Провели экскурсии для 822 туристов
Мы работаем с путешественниками уже давно и за это время научились находить подход к любому гостю. Наши маршруты проверены не одну сотню раз, работа слажена и оперативна, а команду представляют лучшие профессиональные гиды и водители. На земле очень много необычных уголков и красивых мест, которые заставляют пережить потрясающие эмоции. Мы покажем, что Нальчик — одно из таких!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 18 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Анна
17 ноя 2025
Спасибо Альберту за чудесную экскурсию! Очень подробно отвечал на все вопросы, интересно рассказывал по ходу экскурсии об обычаях и особенностях республики, различные легенды о достопримечательностях. Сама экскурсия хоть и не
С
Светлана
10 ноя 2025
Добрый день.
Мы очень благодарны команде. Экскурсия великолепна, мы к сожалению не доехали до Языка троллей по определенным обстоятельствам, о чем конечно очень жалеем, но мы обязательно вернемся) Организутору Марии большое
Ш
Шамиль
3 ноя 2025
Все путешествие было без сучка, без задоринки. Гид был в отличный, информативный. Угостил вкусным кофе в турке на водопаде Тыжынты, сфотографировал если просили. Короче, проще говоря путешествие удалось на славу. Огромное спасибо)
Ольга
31 окт 2025
Большое спасибо гиду Руслану, приятный и позитивный, столько впечатлений, такие завораживающие пейзажи, дух просто захватывает, я много раз была в горах, поверьте есть с чем сравнить, но здесь впечатлений хватит на долго!!!
Татьяна
28 окт 2025
Эта экскурсия была просто невероятной и подарила массу ярких эмоций и впечатлений!
Благодаря самому лучшему гиду Азамату узнала много нового и интересного, увидела восхитительно красивые места!
Время пролетело незаметно, и я осталась
А
Анна
19 окт 2025
Здравствуйте. Хочу выразить огромную благодарность организатору Марии. И конечно же прекрасному гиду Руслану) Было очень познавательно, живописно, вкусно, уютно. Смеялись и веселились всю поездку. Много крутых фото и видео сделал Руслан для меня. И ещё выторговывал хороший калым для меня 😅
К
Кирилл
19 окт 2025
Прекрасная экскурсия, неописуемая красота, прекрасный гид, спасибо огромное Азамату за просто шедевральный день! И спасибо за такую прекрасную экскурсию!
10 из 10 советую
Рамазанов
17 окт 2025
Недавно вернулись из незабываемого тура в горы, и до сих пор переполняют эмоции! Организация тура была на высшем уровне, но самое большое впечатление произвел наш гид, Альберт. Он не просто
Х
Хаким
16 окт 2025
Интересное путешествие по ущельям горцев. Очень хороший гид, комфортное вождение. Максимально удобный автомобиль для местных условий.
А
Алина
12 окт 2025
Начну с того, что организационно все устроено замечательно. Мария была на связи, оперативно получила ответы на свои вопросы, заранее предупредили о месте встречи и напомнили о важных моментах для удачной
Гульнара
11 окт 2025
Очень понравилась поездка. Море впечатлений и эмоций! Руслану отдельное спасибо за заботу, кофе на водопаде, внимательное отношение и потрясающие фотографии🫶
С
Светлана
6 окт 2025
Прекрасная экскурсия, продумано все до мелочей! Азамат виртуозно вел машину по горной дороге и очень интересно рассказал обо всех достопримечательностях. Отдельное спасибо за крутые фото в отличном качестве! Получили огромное удовольствие, обязательно вернёмся снова!
Т
Татьяна
6 окт 2025
Сегодня побывали на замечательной экскурсии Язык Тролля с Азаматом. Нам очень понравилось. С большим интересом послушали историю КБР. Азамат прекрасный водитель, хороший рассказчик, с горским гостеприимством.
Остались незабываемые впечатления! Спасибо! Рекомендуем 💯
К
Кантемир
27 сен 2025
Красота, которую не описать словами, это надо видеть. Спасибо большое Альберту за его профессионализм
М
Мария
26 сен 2025
Невероятно крутая экскурсия, отдельная благодарность гиду Аслану за столь крутое времяпровождение, считаю, лучший экскурсовод 😍🔥🔥
Вы побываете на высоте птичьего полета, услышите увлекательную историю замка, насладитесь видами с языка тролля, увидите водопады под названием «девичьи слезы» и получите незабываемые впечатления. Каждая минута этой экскурсии стоит того, чтобы её посетить, очень советую ❤️🔥
Фото даже не смогут передать того, что Вы увидите вживую
