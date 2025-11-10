Экскурсия в Черекское ущелье — это не просто путешествие, а возможность глубже узнать природу и культуру Кавказа, насладиться его красотой и активным отдыхом.
Описание экскурсииНачнем нашу экскурсию по живописным тропам ущелья, где вы сможете насладиться великолепными видами на горные вершины и зелёные склоны. Ущелье славится своими водопадами и кристально чистыми реками, поэтому мы сделаем остановки для фотографий и отдыха на природе. В ходе экскурсии вы узнаете о богатой истории региона, посетите древние крепости и архитектурные памятники, включая средневековые башни и церкви, которые расскажут о культурном наследии местных народов. План экскурсии:
- Погружение в природу;
- Исторические достопримечательности;
- Флора и фауна;
- Активные приключения;
- Кулинарные традиции. Мы гарантируем, что каждый участник уйдет от нас с незабываемыми впечатлениями и новыми знаниями!
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Карстовые озера
- Нижнее голубое озеро
- Верхнее голубое озеро
- Секретное озеро
- Черекская теснина
- Верхняя Балкария
- Древний аул «Кюнлюм»
- Древняя башня Абаевых (Абай Къала)
- Небесные качели
- Водопад «Зеркли суу»
- Нарзаны
- Урочище Уштулу
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт.
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По согласованию с гидом
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Нальчика
