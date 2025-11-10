Мои заказы

Чудеса Черекского ущелья и древние тайны Уштулу

Экскурсия в Черекское ущелье — это не просто путешествие, а возможность глубже узнать природу и культуру Кавказа, насладиться его красотой и активным отдыхом.
Чудеса Черекского ущелья и древние тайны Уштулу
Чудеса Черекского ущелья и древние тайны Уштулу
Чудеса Черекского ущелья и древние тайны Уштулу
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 09:00, 18:00

Описание экскурсии

Начнем нашу экскурсию по живописным тропам ущелья, где вы сможете насладиться великолепными видами на горные вершины и зелёные склоны. Ущелье славится своими водопадами и кристально чистыми реками, поэтому мы сделаем остановки для фотографий и отдыха на природе. В ходе экскурсии вы узнаете о богатой истории региона, посетите древние крепости и архитектурные памятники, включая средневековые башни и церкви, которые расскажут о культурном наследии местных народов. План экскурсии:
  • Погружение в природу;
  • Исторические достопримечательности;
  • Флора и фауна;
  • Активные приключения;
  • Кулинарные традиции. Мы гарантируем, что каждый участник уйдет от нас с незабываемыми впечатлениями и новыми знаниями!

По согласованию с гидом

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Карстовые озера
  • Нижнее голубое озеро
  • Верхнее голубое озеро
  • Секретное озеро
  • Черекская теснина
  • Верхняя Балкария
  • Древний аул «Кюнлюм»
  • Древняя башня Абаевых (Абай Къала)
  • Небесные качели
  • Водопад «Зеркли суу»
  • Нарзаны
  • Урочище Уштулу
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт.
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По согласованию с гидом
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Нальчика

Похожие экскурсии из Нальчика

Путешествие из Нальчика по Чегемскому ущелью
На машине
7 часов
-
5%
10 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие из Нальчика по Чегемскому ущелью
Побывать в одном из красивейших ущелий Кавказа и древнем балкарском селении
Начало: Город Нальчик
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
9500 ₽10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Чегемское ущелье, пародром и Эльтюбю - из Нальчика
На машине
8 часов
21 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Чегемское ущелье и Эльтюбю
Увлекательное путешествие в Чегемское ущелье и Эльтюбю. Исследуйте водопады, парадром и древние склепы, наслаждаясь красотой природы
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Неизведанные тайны Безенгийского ущелья
Джиппинг
На машине
9 часов
-
20%
6 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Тайны Безенгийского ущелья: индивидуальное путешествие в Нальчике
Погрузитесь в уникальную атмосферу Безенгийского ущелья, где история и природа сплетаются воедино
Начало: В любом районе города
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
12 640 ₽15 800 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Нальчике. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Нальчике