Экскурсия по Кабардино-Балкарии подарит вам незабываемые впечатления.Вы увидите одно из самых глубоких карстовых озёр мира - Голубое озеро, где вода поражает своими оттенками.В Черекской теснине прогуляетесь по старой дороге вдоль

туннеля и полюбуетесь величественными скалами. В селе Верхняя Балкария вас ждут средневековые развалины и сторожевая башня 13 века. В ущелье Уштулу откроете для себя заповедную долину и услышите таинственные истории ущелья Трёх вдов. Путешествие завершится у ледника Метиан и нарзанного источника, где можно будет насладиться видами на пятитысячники Коштан-Тау и Дых-Тау. В конце дня расслабитесь в термальных источниках Аушигер. Возможна фотосессия в самых живописных местах маршрута

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Голубое озеро. Дорога до нашей первой остановки займёт 40 минут. Вы посетите одно из самых глубоких карстовых озёр мира. Узнаете об особенностях водоёма, который представляет собой огромный артезианский колодец. И полюбуетесь красивыми оттенками воды.

Черекская теснина. Далее отправимся в одно из самых завораживающих мест в Кабардино-Балкарии. Вы погуляете по старой дороге вдоль туннеля, рассмотрите фактурные скалы и поймёте, что даже самые удачные фотографии не передают и половины красоты этого ущелья.

Село Верхняя Балкария. В колыбели балкарского народа вы посетите фамильную сторожевую башню 13 века и увидите развалины древнего аула. При желании остановимся в кафе, где вы отведаете национальную кухню.

Ущелье Уштулу. В верховьях Черекского ущелья вы откроете ещё одну впечатляющую локацию — заповедную долину. Я расскажу таинственные истории ущелья Трёх вдов. А по пути к нему остановимся у 90-метрового каскадного водопада Зеркли. Пеший маршрут к нему займёт около 15 минут.

Ледник и нарзаны. Далее проедем по серпантину на высоту 2450 и увидим ледник Метиан. Там же будет и нарзанный источник — в местной воде содержится 28 полезных микроэлементов! Кроме того, отсюда вы увидите два пятитысечника: Коштан-Тау и Дых-Тау.

На обратной дороге можно вернуться на Голубое озеро, где при желании вы прокатитесь на зиплайне. И завершается экскурсия посещением термальных источников Аушигер, где вы расслабитесь в целебных водах Кавказа после насыщенного дня.

Помимо интересных рассказов и загадочных историй, мы можем устроить фотосессию в самых красивых местах маршрута.

Организационные детали