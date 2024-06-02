Соберите коллекцию захватывающих пейзажей и зарядитесь энергией дикой природы Кавказа. Посетите карстовое озеро, Черекскую теснину и древние развалины
Экскурсия по Кабардино-Балкарии подарит вам незабываемые впечатления.
Вы увидите одно из самых глубоких карстовых озёр мира - Голубое озеро, где вода поражает своими оттенками.
В Черекской теснине прогуляетесь по старой дороге вдоль читать дальше
туннеля и полюбуетесь величественными скалами. В селе Верхняя Балкария вас ждут средневековые развалины и сторожевая башня 13 века.
В ущелье Уштулу откроете для себя заповедную долину и услышите таинственные истории ущелья Трёх вдов.
Путешествие завершится у ледника Метиан и нарзанного источника, где можно будет насладиться видами на пятитысячники Коштан-Тау и Дых-Тау. В конце дня расслабитесь в термальных источниках Аушигер. Возможна фотосессия в самых живописных местах маршрута
5
2 отзыва
5 причин купить эту экскурсию
🌄 Уникальные природные пейзажи
🏰 Исторические достопримечательности
🧘♂️ Расслабление в термальных источниках
📸 Возможность фотосессии
🚗 Комфортное путешествие на автомобиле
Что можно увидеть
Голубое озеро
Черекская теснина
Село Верхняя Балкария
Ущелье Уштулу
Ледник Метиан
Термальные источники Аушигер
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Голубое озеро. Дорога до нашей первой остановки займёт 40 минут. Вы посетите одно из самых глубоких карстовых озёр мира. Узнаете об особенностях водоёма, который представляет собой огромный артезианский колодец. И полюбуетесь красивыми оттенками воды.
Черекская теснина. Далее отправимся в одно из самых завораживающих мест в Кабардино-Балкарии. Вы погуляете по старой дороге вдоль туннеля, рассмотрите фактурные скалы и поймёте, что даже самые удачные фотографии не передают и половины красоты этого ущелья.
Село Верхняя Балкария. В колыбели балкарского народа вы посетите фамильную сторожевую башню 13 века и увидите развалины древнего аула. При желании остановимся в кафе, где вы отведаете национальную кухню.
Ущелье Уштулу. В верховьях Черекского ущелья вы откроете ещё одну впечатляющую локацию — заповедную долину. Я расскажу таинственные истории ущелья Трёх вдов. А по пути к нему остановимся у 90-метрового каскадного водопада Зеркли. Пеший маршрут к нему займёт около 15 минут.
Ледник и нарзаны. Далее проедем по серпантину на высоту 2450 и увидим ледник Метиан. Там же будет и нарзанный источник — в местной воде содержится 28 полезных микроэлементов! Кроме того, отсюда вы увидите два пятитысечника: Коштан-Тау и Дых-Тау.
На обратной дороге можно вернуться на Голубое озеро, где при желании вы прокатитесь на зиплайне. И завершается экскурсия посещением термальных источников Аушигер, где вы расслабитесь в целебных водах Кавказа после насыщенного дня.
Помимо интересных рассказов и загадочных историй, мы можем устроить фотосессию в самых красивых местах маршрута.
Организационные детали
Поездка пройдёт на автомобиле Niva Travel
Дополнительные расходы: питание — от 300 руб. с человека, термальные источники — 200 руб. с человека, зиплайн — 1000 руб. с человека
Фотосъёмка любительская, опциональная, бесплатная, проводится на вашу технику
Возьмите куртку/ветровку, шапку, одежду для купания и позаботьтесь об удобной обуви для прогулок
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Альберт — ваша команда гидов в Нальчике
Провели экскурсии для 320 туристов
Меня зовут Альберт, родом из Кабардино-Балкарии и всю жизнь прожил здесь. В моей команде только профессиональные гиды с большим опытом работы: мы с радостью расскажем много интересного и познавательного об истории посещаемых мест, обычаях и культуре наших народов и края. Занимаемся этим, так как сами безумно любим горы. После наших экскурсий и вы не останетесь к ним равнодушными!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
–
3
–
2
–
1
–
Елена
2 июня 2024
Сегодня была в заповедной Кабардино -Балкарии - на поляне Уштулу. Красота неописуемая, вкуснейший нарзан и ностальгия. Я ходила через перевал Гезевцек ровно сорок лет назад. Прекрасная организация дел: быстро, тактично оформили заказ. Экскурсовод хорошо знает местность, увлекательно рассказывает, тактичный, внимательный и уважительный. Спасибо огромное.
В
Валерий
9 мая 2024
Большое спасибо гиду Азамату за прекрасно проведённую экскурсию! Узнали много нового и интересного об истории народов Кабардино-Балкарии, о местных легендах и обычаях. Он показал нам всю красоту и величие гор и природы. Кроме прочего, Азамат очень опытный водитель (а в горах это много значит), и прекрасный фотограф. Фото у него получаются просто огонь!
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Нальчика