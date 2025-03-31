Археолого-туристический комплекс «Верхняя Балкария» – экскурсии в Нальчике

Найдено 5 экскурсий в категории «Археолого-туристический комплекс «Верхняя Балкария»» в Нальчике, цены от 1125 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Северная Осетия: от Фиагдона в Город мёртвых и на «Лавочку счастья»
10 часов
25 отзывов
Мини-группа
до 1 чел.
Северная Осетия: от Фиагдона в Город мёртвых и на «Лавочку счастья»
Погрузитесь в атмосферу Кавказа, посетив Куртатинское ущелье, Даргавс и Кармадонское ущелье. Откройте для себя Дзивгисскую крепость и Аланский монастырь
Начало: Ориентиры: АЗС "Кавказ" и "Столовая 24"
Завтра в 09:00
14 апр в 09:00
5000 ₽ за человека
Верхняя Балкария, Язык Тролля и Голубые озёра (мини-группа)
На микроавтобусе
8 часов
68 отзывов
Мини-группа
до 1 чел.
Верхняя Балкария, Язык Тролля и Голубые озёра (мини-группа)
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по Верхней Балкарии. Откройте для себя Голубые озёра, Язык Тролля и Черекскую теснину. Забронируйте тур сейчас
Начало: Пос. Чегем 2ой, ул. Ленина, 2, магазин «Продукты»
Завтра в 09:00
14 апр в 09:00
4500 ₽ за человека
Чудеса чегемских водопадов
На автобусе
4 часа
209 отзывов
Мини-группа
до 1 чел.
Чудеса Чегемских водопадов: путешествие из Нальчика
Приглашаем вас в путешествие к живописным Чегемским водопадам, где природа создала настоящее чудо
Начало: Шогенцукова/Канукоева Курортный зал «Кабардинка»
Расписание: Вторник, четверг, с 14.00 до 18.00
15 апр в 14:00
17 апр в 14:00
1125 ₽ за человека
Колыбель балкарского народа (Верхняя Балкария + голубое озеро)
На автобусе
8 часов
112 отзывов
Мини-группа
до 1 чел.
Колыбель балкарского народа: Верхняя Балкария и Голубое озеро
Путешествие в Верхнюю Балкарию и к Голубому озеру подарит незабываемые впечатления. Узнайте местные легенды и насладитесь живописными видами
Начало: Угол Шогенцукова и Канукоева. «Курортный зал»
Расписание: четверг в 10.00воскресенье в 12.00 (без терминального источника)
Завтра в 12:00
17 апр в 10:00
1500 ₽ за человека
Чегемские водопады и Замок на воде Шато-Эркен
На автобусе
7 часов
38 отзывов
Мини-группа
до 1 чел.
Чегемские водопады и замок Шато-Эркен в Нальчике
Групповая экскурсия по Нальчику: Чегемские водопады, Чегемская теснина и Шато-Эркен ждут вас. Увидите фазанов и павлинов, прогуляетесь по территории замка
Начало: Угол двух улиц Шогенцукова и Канукоева «Кабардинк»
Расписание: Суббота в 11:00
19 апр в 11:00
26 апр в 11:00
1625 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    31 марта 2025
    Верхняя Балкария, Язык Тролля и Голубые озёра (мини-группа)
    Экскурсия была очень интересной и познавательной! Гид отлично разбирается в теме и увлекательно рассказывает. Тахир- лучший гид из всех, которых
    читать дальше

    я встречала, Маршрут продуман хорошо, мы посетили все запланированные места и узнали много нового. Спасибо организаторам за прекрасно проведённое время! Рекомендую! Небыло ни одной просьбы, предложения,которые остались без внимания. всех без исключения окружил заботой и вниманием.

  • А
    Анастасия
    29 марта 2025
    Верхняя Балкария, Язык Тролля и Голубые озёра (мини-группа)
    Это была потрясающая экскурсия!!! Наш гид Юсуф очень душевно и с любовью нам показал горы,красивейшие места! Много рассказывал различных историй в дороге,с юмором. С ним было очень спокойно😇 Природа дивной красоты😍
  • Н
    Наталия
    18 февраля 2025
    Верхняя Балкария, Язык Тролля и Голубые озёра (мини-группа)
    Спасибо большое за экскурсию! Гид Алексей очень внимательный, интересный, терпеливый😀Побывали везде, где заявлено! Также он сделал классные кадры на Языке Тролля!) Всем советую!
  • К
    Ксения
    26 ноября 2024
    Северная Осетия: от Фиагдона в Город мёртвых и на «Лавочку счастья»
    В полном восторге!!! Побывали на красивейших местах, наелись осетинских пирогов в кафе в горах. Все очень атмосферно!!!! Экскурсия с гидом Дмитрием прошла на одном дыхании, очень весело!!здесь очень гостиприемный и позитивный народ!!! Загадываем вернуться на следующий год
  • 4
    4999994
    22 октября 2024
    Северная Осетия: от Фиагдона в Город мёртвых и на «Лавочку счастья»
    Все понравилось

Ответы на вопросы от путешественников по Нальчику в категории «Археолого-туристический комплекс «Верхняя Балкария»»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нальчике
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Северная Осетия: от Фиагдона в Город мёртвых и на «Лавочку счастья»
  2. Верхняя Балкария, Язык Тролля и Голубые озёра (мини-группа)
  3. Чудеса чегемских водопадов
  4. Колыбель балкарского народа (Верхняя Балкария + голубое озеро)
  5. Чегемские водопады и Замок на воде Шато-Эркен
Какие места ещё посмотреть в Нальчике
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Голубые озёра
  2. Голубые озера
  3. Чегемские водопады
  4. Самое главное
  5. Эльбрус
  6. Гижгит
  7. Чегемское ущелье
  8. Черекское ущелье
  9. Аушигер
  10. Перевал Актопрак
Сколько стоит экскурсия по Нальчику в апреле 2025
Сейчас в Нальчике в категории "Археолого-туристический комплекс «Верхняя Балкария»" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 1125 до 5000. Туристы уже оставили гидам 452 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Нальчике на 2025 год по теме «Археолого-туристический комплекс «Верхняя Балкария»», 452 ⭐ отзыва, цены от 1125₽. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь