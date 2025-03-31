Показать всёАрхеолого-туристический комплекс «Верхняя Балкария»ЭльбрусЧегемские водопадыСеверная Осетия
Мини-группа
до 1 чел.
Северная Осетия: от Фиагдона в Город мёртвых и на «Лавочку счастья»
Погрузитесь в атмосферу Кавказа, посетив Куртатинское ущелье, Даргавс и Кармадонское ущелье. Откройте для себя Дзивгисскую крепость и Аланский монастырь
Начало: Ориентиры: АЗС "Кавказ" и "Столовая 24"
Завтра в 09:00
14 апр в 09:00
5000 ₽ за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Верхняя Балкария, Язык Тролля и Голубые озёра (мини-группа)
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по Верхней Балкарии. Откройте для себя Голубые озёра, Язык Тролля и Черекскую теснину. Забронируйте тур сейчас
Начало: Пос. Чегем 2ой, ул. Ленина, 2, магазин «Продукты»
Завтра в 09:00
14 апр в 09:00
4500 ₽ за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Чудеса Чегемских водопадов: путешествие из Нальчика
Приглашаем вас в путешествие к живописным Чегемским водопадам, где природа создала настоящее чудо
Начало: Шогенцукова/Канукоева Курортный зал «Кабардинка»
Расписание: Вторник, четверг, с 14.00 до 18.00
15 апр в 14:00
17 апр в 14:00
1125 ₽ за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Колыбель балкарского народа: Верхняя Балкария и Голубое озеро
Путешествие в Верхнюю Балкарию и к Голубому озеру подарит незабываемые впечатления. Узнайте местные легенды и насладитесь живописными видами
Начало: Угол Шогенцукова и Канукоева. «Курортный зал»
Расписание: четверг в 10.00воскресенье в 12.00 (без терминального источника)
Завтра в 12:00
17 апр в 10:00
1500 ₽ за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Чегемские водопады и замок Шато-Эркен в Нальчике
Групповая экскурсия по Нальчику: Чегемские водопады, Чегемская теснина и Шато-Эркен ждут вас. Увидите фазанов и павлинов, прогуляетесь по территории замка
Начало: Угол двух улиц Шогенцукова и Канукоева «Кабардинк»
Расписание: Суббота в 11:00
19 апр в 11:00
26 апр в 11:00
1625 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья31 марта 2025Экскурсия была очень интересной и познавательной! Гид отлично разбирается в теме и увлекательно рассказывает. Тахир- лучший гид из всех, которых
- ААнастасия29 марта 2025Это была потрясающая экскурсия!!! Наш гид Юсуф очень душевно и с любовью нам показал горы,красивейшие места! Много рассказывал различных историй в дороге,с юмором. С ним было очень спокойно😇 Природа дивной красоты😍
- ННаталия18 февраля 2025Спасибо большое за экскурсию! Гид Алексей очень внимательный, интересный, терпеливый😀Побывали везде, где заявлено! Также он сделал классные кадры на Языке Тролля!) Всем советую!
- ККсения26 ноября 2024В полном восторге!!! Побывали на красивейших местах, наелись осетинских пирогов в кафе в горах. Все очень атмосферно!!!! Экскурсия с гидом Дмитрием прошла на одном дыхании, очень весело!!здесь очень гостиприемный и позитивный народ!!! Загадываем вернуться на следующий год
- 4499999422 октября 2024Все понравилось
Ответы на вопросы от путешественников по Нальчику в категории «Археолого-туристический комплекс «Верхняя Балкария»»
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