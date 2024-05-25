1 чел.
По популярности
Мини-группа
9 часов
Приэльбрусье: удивительное путешествие по горам Кавказа
Погрузитесь в мир кавказской красоты с экскурсией в Приэльбрусье: Эльбрус, Азау, Чегет и Поляна нарзанов ждут вас
Начало: Ул. Киримова, 146, Нальчик
Расписание: воскресенье 10:00
Завтра в 09:30
15 июня в 09:30
2 500₽ за человека
Мини-группа
8 часов
Популярное предложение
Верхняя Балкария, Язык Тролля и Голубые озёра (мини-группа)
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по Верхней Балкарии. Откройте для себя Голубые озёра, Язык Тролля и Черекскую теснину. Забронируйте тур сейчас
Начало: Пос. Чегем 2ой, ул. Ленина, 2, магазин «Продукты»
Расписание: Ежедневно: 09:15, 09:30, 09:45
Завтра в 09:15
10 июня в 09:15
4 500₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Верхняя Балкария и Голубые озера: индивидуальная экскурсия из Нальчика
В 65 км от Нальчика вас ждут горные пейзажи Верхней Балкарии и Голубые озера. Погрузитесь в культуру и насладитесь термальными источниками
Начало: Назначает турист
Расписание: Каждый день в 9.00, 10.00, 11.00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 8 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
8 часов
Колыбель балкарского народа: Верхняя Балкария и Голубое озеро
Путешествие в Верхнюю Балкарию и к Голубому озеру подарит незабываемые впечатления. Узнайте местные легенды и насладитесь живописными видами
Начало: Угол Шогенцукова и Канукоева. «Курортный зал»
Расписание: четверг в 10.00
12 июня в 10:00
20 июня в 10:00
1 376₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Верхняя Балкария: Голубые озера, Черекское ущелье и Город мертвых
Погрузитесь в мир неповторимых природных красот и древних тайн Верхней Балкарии. Экскурсия, полная открытий и впечатлений
Начало: Ул. Киримова, 142, Нальчик
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
10 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Верхняя Балкария + Высокогорный заповедник Уштулу. Горы, водопады и нарзан
Начало: Назначает турист в пределах города Нальчик
Расписание: В любой день недели
11 июня в 08:30
13 июня в 08:30
15 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Индивидуальная экскурсия на Голубые озера
Начало: По договоренности
Расписание: Смотрите свободные даты
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 6 400₽ за всё до 3 чел.
Групповая
6 часов
Голубые озера и Верхняя Балкария в группе
Начало: Проспект Ленина д. 53
Расписание: Согласно расписанию
12 июня в 13:30
1 200₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- РРональд25 мая 2024Отличный гид, очень комфортная поездка, обширные знания региона! Нам очень понравилось, обязательно вернемся ещё!
- ЕЕлена24 мая 2024Поездка была организована прекрасно (экскурсовод Людмила, водитель Сергей), посетили все запланированные места. Очень понравилось, как Людмила вела экскурсию - очень
- ТТатьяна22 мая 2024Экскурсия понравилась. Гид Ислам - прекрасный и внимательный водитель, приятный собеседник. Посетили Голубое озеро, Вернхнюю Балкарию, термальный источник, останавливались в красивых местах по дороге, чтобы сделать фото. Обязательно закажите хычины с мясом и айран на обед.
- ААнна19 мая 2024Хорошо организованная поездка, замечательный экскурсовод и водитель. Все понравилось, все на высоте⭐️🏔
- ММария14 мая 2024Всё описанное в программе мы, в целом, увидели, но хотелось бы более организованных остановок и интересных локаций, а также больше исторических фактов или легенд. Может, больше красивых видов. Основное время занимает дорога туда-обратно. В основном, всё отлично. Спасибо!
- ДДиана12 мая 2024В целом, комфортно) правда автобус был грязноват. Гид помогла мне вынести за собой мусор) но столики были изначально очень грязными, все
- ВВиктория12 мая 2024Экскурсия на «Язык тролля» в Кабардино-Балкарии оказалась незабываемым приключением. Маршрут пролегал через живописное Безенгийское ущелье. Путь к «Языку тролля» был
- ЕЕвгений12 мая 2024Нам все очень понравилось. Прекрасная природа, живописные древности. Отличный гид. Обед в красивейшем месте. Все очень хорошо.
- ТТатьяна10 мая 2024Отличная экскурсия с отличным гидом и водителем в его же лице - Алексеем. Ездили в Верхнюю Балкарию, Безенгийское ущелье, голубое
- ВВладимир7 октября 2023Язык тролля и самые живописные места Кабардино-Балкарии за один деньМихаил лучший гид!!! У нас произошла интересная ситуация, забронировали поездку на язык троля. Выходим утром, ровно в 8-00!!!! нас ждет
Ответы на вопросы от путешественников по Нальчику в категории «Верхняя Балкария»
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