Экскурсии по Верхней Балкарии из Нальчика

Найдено 8 экскурсий в категории «Верхняя Балкария» в Нальчике, цены от 1 200 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Приэльбрусье: Эльбрус, Азау, Чегет и Поляна нарзанов
Мини-группа
9 часов
44 отзыва
Приэльбрусье: удивительное путешествие по горам Кавказа
Погрузитесь в мир кавказской красоты с экскурсией в Приэльбрусье: Эльбрус, Азау, Чегет и Поляна нарзанов ждут вас
Начало: Ул. Киримова, 146, Нальчик
Расписание: воскресенье 10:00
Завтра в 09:30
15 июня в 09:30
2 500 за человека
Верхняя Балкария, Язык Тролля и Голубые озёра (мини-группа)
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
8 часов
36 отзывов
Популярное предложение
Верхняя Балкария, Язык Тролля и Голубые озёра (мини-группа)
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по Верхней Балкарии. Откройте для себя Голубые озёра, Язык Тролля и Черекскую теснину. Забронируйте тур сейчас
Начало: Пос. Чегем 2ой, ул. Ленина, 2, магазин «Продукты»
Расписание: Ежедневно: 09:15, 09:30, 09:45
Завтра в 09:15
10 июня в 09:15
4 500 за человека
Верхняя Балкария + Голубые озера
🚌 На автобусе
Индивидуальная
7 часов
54 отзыва
Верхняя Балкария и Голубые озера: индивидуальная экскурсия из Нальчика
В 65 км от Нальчика вас ждут горные пейзажи Верхней Балкарии и Голубые озера. Погрузитесь в культуру и насладитесь термальными источниками
Начало: Назначает турист
Расписание: Каждый день в 9.00, 10.00, 11.00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 8 000 за всё до 4 чел.
Колыбель балкарского народа (Верхняя Балкария + голубое озеро)
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
84 отзыва
Колыбель балкарского народа: Верхняя Балкария и Голубое озеро
Путешествие в Верхнюю Балкарию и к Голубому озеру подарит незабываемые впечатления. Узнайте местные легенды и насладитесь живописными видами
Начало: Угол Шогенцукова и Канукоева. «Курортный зал»
Расписание: четверг в 10.00
12 июня в 10:00
20 июня в 10:00
1 376 за человека
Верхняя Балкария
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Верхняя Балкария: Голубые озера, Черекское ущелье и Город мертвых
Погрузитесь в мир неповторимых природных красот и древних тайн Верхней Балкарии. Экскурсия, полная открытий и впечатлений
Начало: Ул. Киримова, 142, Нальчик
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
10 000 за всё до 6 чел.
Верхняя Балкария + Высокогорный заповедник Уштулу. Горы, водопады и нарзан
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Верхняя Балкария + Высокогорный заповедник Уштулу. Горы, водопады и нарзан
Начало: Назначает турист в пределах города Нальчик
Расписание: В любой день недели
11 июня в 08:30
13 июня в 08:30
15 000 за всё до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия на Голубые озера
Индивидуальная
5 часов
16 отзывов
Индивидуальная экскурсия на Голубые озера
Начало: По договоренности
Расписание: Смотрите свободные даты
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 6 400 за всё до 3 чел.
Голубые озера и Верхняя Балкария в группе
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
Голубые озера и Верхняя Балкария в группе
Начало: Проспект Ленина д. 53
Расписание: Согласно расписанию
12 июня в 13:30
1 200 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Р
    Рональд
    25 мая 2024
    Верхняя Балкария + Голубые озера
    Отличный гид, очень комфортная поездка, обширные знания региона! Нам очень понравилось, обязательно вернемся ещё!
  • Е
    Елена
    24 мая 2024
    Колыбель балкарского народа (Верхняя Балкария + голубое озеро)
    Поездка была организована прекрасно (экскурсовод Людмила, водитель Сергей), посетили все запланированные места. Очень понравилось, как Людмила вела экскурсию - очень
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    красивый язык, интересно, эмоционально. Имеет обширный кругозор, любит свой народ и землю, было очень приятно общаться. Сергей также отличный водитель, поддерживал общее настроение и виртуозно вел автобус по сложной дороге. Вернулись точно вовремя, что также очень ценно и не часто бывает.

  • Т
    Татьяна
    22 мая 2024
    Верхняя Балкария + Голубые озера
    Экскурсия понравилась. Гид Ислам - прекрасный и внимательный водитель, приятный собеседник. Посетили Голубое озеро, Вернхнюю Балкарию, термальный источник, останавливались в красивых местах по дороге, чтобы сделать фото. Обязательно закажите хычины с мясом и айран на обед.
  • А
    Анна
    19 мая 2024
    Приэльбрусье: Эльбрус, Азау, Чегет и Поляна нарзанов
    Хорошо организованная поездка, замечательный экскурсовод и водитель. Все понравилось, все на высоте⭐️🏔
  • М
    Мария
    14 мая 2024
    Приэльбрусье: Эльбрус, Азау, Чегет и Поляна нарзанов
    Всё описанное в программе мы, в целом, увидели, но хотелось бы более организованных остановок и интересных локаций, а также больше исторических фактов или легенд. Может, больше красивых видов. Основное время занимает дорога туда-обратно. В основном, всё отлично. Спасибо!
  • Д
    Диана
    12 мая 2024
    Колыбель балкарского народа (Верхняя Балкария + голубое озеро)
    В целом, комфортно) правда автобус был грязноват. Гид помогла мне вынести за собой мусор) но столики были изначально очень грязными, все
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    в крошках. Так же, гид была довольно вежлива моментами, но иногда чувствовалось напряжение, такое-преподавательское)) Тяжело вести группу, я понимаю, тем не менее, мы все взрослые люди)

  • В
    Виктория
    12 мая 2024
    Верхняя Балкария, Язык Тролля и Голубые озёра (мини-группа)
    Экскурсия на «Язык тролля» в Кабардино-Балкарии оказалась незабываемым приключением. Маршрут пролегал через живописное Безенгийское ущелье. Путь к «Языку тролля» был
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    непростым, но открывающиеся виды стоили усилий. Сам «Язык тролля» — это небольшой выступ, откуда получаются потрясающие фотографии. Время, проведённое там, позволило насладиться красотой природы и тишиной. После посещения «Языка тролля» мы отправились к Нижнему голубому озеру, одному из самых глубоких карстовых озёр России. Вода в озере имеет удивительный голубой оттенок, а вокруг расположены сувенирные лавки и рестораны. Экскурсия также включала прогулку по Верхней Балкарии, где мы увидели развалины замкового комплекса. В целом, экскурсия была информативной, интересной и познавательной.

  • Е
    Евгений
    12 мая 2024
    Верхняя Балкария
    Нам все очень понравилось. Прекрасная природа, живописные древности. Отличный гид. Обед в красивейшем месте. Все очень хорошо.
  • Т
    Татьяна
    10 мая 2024
    Верхняя Балкария, Язык Тролля и Голубые озёра (мини-группа)
    Отличная экскурсия с отличным гидом и водителем в его же лице - Алексеем. Ездили в Верхнюю Балкарию, Безенгийское ущелье, голубое
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    озеро, шато Эркен и Аушигерские источники. Очень комфортная с точки зрения расписания и общения. Про красоту всех точек говорить даже не буду, это нужно видеть своими глазами! Природа - восторг.

  • В
    Владимир
    7 октября 2023
    Язык тролля и самые живописные места Кабардино-Балкарии за один день
    Михаил лучший гид!!! У нас произошла интересная ситуация, забронировали поездку на язык троля. Выходим утром, ровно в 8-00!!!! нас ждет
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    Михаил. Садимся в машину и спрашиваем, куда заезжаем за остальными туристами и оказывается, что больше никто не захотел ехать. И мы едем вдвоем, без повышения цены. Это была настолько познавательная поездка, без каких-либо заученных текстов, на любой вопрос получаешь ответ. А его кофе сваренный на вершине выше всех похвал. Однозначно рекомендую!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Нальчику в категории «Верхняя Балкария»

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  1. Приэльбрусье: Эльбрус, Азау, Чегет и Поляна нарзанов
  2. Верхняя Балкария, Язык Тролля и Голубые озёра (мини-группа)
  3. Верхняя Балкария + Голубые озера
  4. Колыбель балкарского народа (Верхняя Балкария + голубое озеро)
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  2. Голубые озера
  3. Самое главное
  4. Чегемские водопады
  5. Эльбрус
  6. Чегемское ущелье
  7. Черекское ущелье
  8. Плато Бермамыт
  9. Гижгит
  10. Цейское ущелье
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