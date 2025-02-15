Чегемское ущелье, пародром и Эльтюбю - из Нальчика

Раскрыть тайны города мёртвых, пройти по самой узкой теснине в России и ощутить мощь водопадов
Чегемское ущелье включено в топ самых красивых мест Кабардино-Балкарии.

Множество водопадов, уникальные горные пейзажи, древние археологические находки — всё это ждёт вас на экскурсии! Мы посмотрим таинственные склепы 11–18 веков и прикоснёмся к многовековым тайнам. Побываем на парадроме и погуляем по самой узкой теснине в России.
Чегемское ущелье, пародром и Эльтюбю - из Нальчика
Чегемское ущелье, пародром и Эльтюбю - из Нальчика
Чегемское ущелье, пародром и Эльтюбю - из Нальчика
Ближайшие даты:
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Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Описание экскурсии

Водопад Адай-Су. Неспешным шагом идти до него минут 10. Поначалу вы будете слышать шум воды, а потом увидите водопад — внушительный и завораживающий. Понаблюдаете, как внутри каменного желоба струится мощный поток, срываясь с 30-метровой высоты.

Чегемская теснина — самая узкая в России. Здесь всё излучает древнюю силу, а движение реки и неподвижность скал словно заряжают могучей энергией. Ширина теснины в самом узком месте — около 25 м, а протяжённость — 3 км. Эта суровая красота была запечатлена в советских фильмах «Земля Санникова» и «Вечный зов».

Чегемские водопады. Их можно посещать в любое время года. Летом они порадуют вас мощью и приятной прохладой. А зимой — живописными ледяными глыбами.

Парадром «Флай Чегем». Единственный сертифицированный парадром в России, где вы сможете полетать на параплане, прыгнуть с тарзанкой, прокатиться на зиплайне или отправиться на конную прогулку (оплачивается отдельно). У вас будет время, чтобы активно провести время или же просто отдохнуть, наслаждаясь видами.

Город мёртвых «Эльтюбю». Некрополь находится у подножия горы Кум-Тюбе. Древние каменные склепы датируются 11–18 веками. Недалеко от склепов расположен музей Кайсына Кулиева — известного балкарского поэта — и оборонительная башня князей Балкаруковых, где снимался фильм Балабанова «Война».

Во время экскурсии гид познакомит вас с легендой о происхождении Чегемских водопадов, расскажет о древних захоронениях, традициях и быте местных жителей, подскажет, где можно купить лучшие сувениры и отведать самые вкусные блюда кавказской кухни. И с удовольствием пофотографирует вас в лучших природных декорациях.

Организационные детали

  • Путешествие проходит на машине Niva Travel или Renault Duster. Есть детские кресла
  • Рекомендуем взять с собой наличные, так как связь в этих местах не ловит
  • Отдельно по желанию оплачивается обед, полёт на параплане — 6000 ₽, роупджампинг — 4000 ₽, зиплайн — 1500 ₽, конная прогулка — 700 ₽
  • С вами поеду я или другой гид из нашей команды

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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