Чегемское ущелье включено в топ самых красивых мест Кабардино-Балкарии. Множество водопадов, уникальные горные пейзажи, древние археологические находки — всё это ждёт вас на экскурсии! Мы посмотрим таинственные склепы 11–18 веков и прикоснёмся к многовековым тайнам. Побываем на парадроме и погуляем по самой узкой теснине в России.

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Описание экскурсии

Водопад Адай-Су. Неспешным шагом идти до него минут 10. Поначалу вы будете слышать шум воды, а потом увидите водопад — внушительный и завораживающий. Понаблюдаете, как внутри каменного желоба струится мощный поток, срываясь с 30-метровой высоты.

Чегемская теснина — самая узкая в России. Здесь всё излучает древнюю силу, а движение реки и неподвижность скал словно заряжают могучей энергией. Ширина теснины в самом узком месте — около 25 м, а протяжённость — 3 км. Эта суровая красота была запечатлена в советских фильмах «Земля Санникова» и «Вечный зов».

Чегемские водопады. Их можно посещать в любое время года. Летом они порадуют вас мощью и приятной прохладой. А зимой — живописными ледяными глыбами.

Парадром «Флай Чегем». Единственный сертифицированный парадром в России, где вы сможете полетать на параплане, прыгнуть с тарзанкой, прокатиться на зиплайне или отправиться на конную прогулку (оплачивается отдельно). У вас будет время, чтобы активно провести время или же просто отдохнуть, наслаждаясь видами.

Город мёртвых «Эльтюбю». Некрополь находится у подножия горы Кум-Тюбе. Древние каменные склепы датируются 11–18 веками. Недалеко от склепов расположен музей Кайсына Кулиева — известного балкарского поэта — и оборонительная башня князей Балкаруковых, где снимался фильм Балабанова «Война».

Во время экскурсии гид познакомит вас с легендой о происхождении Чегемских водопадов, расскажет о древних захоронениях, традициях и быте местных жителей, подскажет, где можно купить лучшие сувениры и отведать самые вкусные блюда кавказской кухни. И с удовольствием пофотографирует вас в лучших природных декорациях.

Организационные детали