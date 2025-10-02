Мои заказы

Джип-тур: Хуламо-Безенгийское ущелье + Язык Тролля

Приглашаем вас в незабываемое путешествие в сердце Кавказа — в Хуламо-Безенгийское ущелье! На экскурсии вас ждут захватывающие виды, экстремальные ощущения и знакомство с уникальной культурой горного региона.

Мы побываем на Языке Тролля, осмотрим руины замка Жабо-Кала и отправимся к красивому водопаду Тыжынты.
5
2 отзыва
Описание экскурсии

Приглашаем вас в захватывающее путешествие по Хуламо-Безенгийскому ущелью — жемчужине Большого Кавказа! На экскурсии вы познакомитесь с дикой, первозданной красотой: грандиозные горные хребты, отвесные скалы, узкие тропы, живописные поляны и тихие буковые леса. Главная жемчужина маршрута — Язык Тролля. Это уникальная смотровая площадка, с которой открывается захватывающий вид на Верхнюю Балкарию и Безенгийскую стену — величественный скальный массив, достигающий высоты более 5000 метров. Это место не случайно называют «малыми Гималаями». Но на этом приключения не заканчиваются! Мы посетим таинственные руины замка Жабо-Кала, окутанные древними легендами, которые мы раскроем во время экскурсии. Также в программе — остановка у красивого водопада Тыжынты, расположенного в Черек-Безенгийской теснине, с возможностью спуститься к реке и полюбоваться стихом-памятником К. Мечиева. А самых смелых ждут захватывающие спуски на высокогорных качелях с панорамным видом на Безенгийскую стену.

с 12:00 -18:00

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Ущелье Безенги
  • Язык Тролля
  • Водопад Тыжынты
  • Селение Хулам
  • Замок Жабо-Кала
  • Высокогорные качели
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Питание
Место начала и завершения?
Проспект Ленина, дом 32
Когда и сколько длится?
Когда: с 12:00 -18:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алина
2 окт 2025
Прекрасная экскурсия с гидом Борисом! Успели пофотографировать язык Тролля до тумана! Успели вовремя! Интересное путешествие! Всё понравилось!
Е
Елена
7 сен 2025
Поездка была великолепная! Если сравнить с другими ущельями, то здесь и дорога более извилистая, и скалы ближе) По пути делали несколько остановок в живописных местах. Гид Борис всю поездку сопровождал
читать дальше

увлекательными историями, подсказывал места для лучших фото и сам сделал кучу наших фотографий с отличного ракурса. Отмечу, что новичок сам не проедет по всем маршрутам из нашего путешествия и не каждая машина сможет пройти. Виды, которые нас порадовали, это картинка в памяти на всю жизнь. Однозначно рекомендую!

Входит в следующие категории Нальчика

