Описание Фото Отзывы Ответы на вопросы Приглашаем вас в незабываемое путешествие в сердце Кавказа — в Хуламо-Безенгийское ущелье! На экскурсии вас ждут захватывающие виды, экстремальные ощущения и знакомство с уникальной культурой горного региона.



Мы побываем на Языке Тролля, осмотрим руины замка Жабо-Кала и отправимся к красивому водопаду Тыжынты. 5 2 отзыва

Анна Алоева Ваш гид в Нальчике Групповая экскурсия Оценка и отзывы 2 отзыва Длитель­ность 6 часов Размер группы 1-6 человек На чём проводится Джиппинг Когда с 12:00 -18:00 4000 ₽ за человека

Описание экскурсии Приглашаем вас в захватывающее путешествие по Хуламо-Безенгийскому ущелью — жемчужине Большого Кавказа! На экскурсии вы познакомитесь с дикой, первозданной красотой: грандиозные горные хребты, отвесные скалы, узкие тропы, живописные поляны и тихие буковые леса. Главная жемчужина маршрута — Язык Тролля. Это уникальная смотровая площадка, с которой открывается захватывающий вид на Верхнюю Балкарию и Безенгийскую стену — величественный скальный массив, достигающий высоты более 5000 метров. Это место не случайно называют «малыми Гималаями». Но на этом приключения не заканчиваются! Мы посетим таинственные руины замка Жабо-Кала, окутанные древними легендами, которые мы раскроем во время экскурсии. Также в программе — остановка у красивого водопада Тыжынты, расположенного в Черек-Безенгийской теснине, с возможностью спуститься к реке и полюбоваться стихом-памятником К. Мечиева. А самых смелых ждут захватывающие спуски на высокогорных качелях с панорамным видом на Безенгийскую стену.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Ущелье Безенги

Язык Тролля

Водопад Тыжынты

Селение Хулам

Замок Жабо-Кала

Высокогорные качели Что включено Услуги гида

Транспорт Что не входит в цену Личные расходы

Место начала и завершения? Проспект Ленина, дом 32 Когда и сколько длится? Когда: с 12:00 -18:00 Экскурсия длится около 6 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.