Приглашаем вас в незабываемое путешествие в сердце Кавказа — в Хуламо-Безенгийское ущелье! На экскурсии вас ждут захватывающие виды, экстремальные ощущения и знакомство с уникальной культурой горного региона.
Мы побываем на Языке Тролля, осмотрим руины замка Жабо-Кала и отправимся к красивому водопаду Тыжынты.
Описание экскурсииПриглашаем вас в захватывающее путешествие по Хуламо-Безенгийскому ущелью — жемчужине Большого Кавказа! На экскурсии вы познакомитесь с дикой, первозданной красотой: грандиозные горные хребты, отвесные скалы, узкие тропы, живописные поляны и тихие буковые леса. Главная жемчужина маршрута — Язык Тролля. Это уникальная смотровая площадка, с которой открывается захватывающий вид на Верхнюю Балкарию и Безенгийскую стену — величественный скальный массив, достигающий высоты более 5000 метров. Это место не случайно называют «малыми Гималаями». Но на этом приключения не заканчиваются! Мы посетим таинственные руины замка Жабо-Кала, окутанные древними легендами, которые мы раскроем во время экскурсии. Также в программе — остановка у красивого водопада Тыжынты, расположенного в Черек-Безенгийской теснине, с возможностью спуститься к реке и полюбоваться стихом-памятником К. Мечиева. А самых смелых ждут захватывающие спуски на высокогорных качелях с панорамным видом на Безенгийскую стену.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ущелье Безенги
- Язык Тролля
- Водопад Тыжынты
- Селение Хулам
- Замок Жабо-Кала
- Высокогорные качели
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Питание
Место начала и завершения?
Проспект Ленина, дом 32
Когда и сколько длится?
Когда: с 12:00 -18:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алина
2 окт 2025
Прекрасная экскурсия с гидом Борисом! Успели пофотографировать язык Тролля до тумана! Успели вовремя! Интересное путешествие! Всё понравилось!
Е
Елена
7 сен 2025
Поездка была великолепная! Если сравнить с другими ущельями, то здесь и дорога более извилистая, и скалы ближе) По пути делали несколько остановок в живописных местах. Гид Борис всю поездку сопровождал
Входит в следующие категории Нальчика
