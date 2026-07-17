Кабардино-Балкария — настоящая страна гор. Но лучше всего любоваться горами за пределами города. Приглашаю вас в 7-часовое путешествие среди гор.
Вы прогуляетесь у Голубых озер, посетите древний город в Верхней Балкарии и искупаетесь в термальных источниках в Аушигере. Экскурсия проводится в мини-группе до 6 человек.
Вы прогуляетесь у Голубых озер, посетите древний город в Верхней Балкарии и искупаетесь в термальных источниках в Аушигере. Экскурсия проводится в мини-группе до 6 человек.
Описание экскурсииВы посещаете три места: Голубые озера (3 озера), Верхняя Балкария (Черекская теснина, древний город) и купаетесь в лечебных термальных источниках в Аушигере. Так же есть и другие маршруты. В начале поездки мы посещаем голубые озера, которые имеют невероятно красивый цвет из-зи состава воды. Далее мы гуляем по ущелью и наслаждаемся прекрасными видами, потом посещаем старый город - дух которого пропитан историей. Потом немного свободного времени где вы сможете попробовать вкуснейшую национальную кухню. И в завершении всего вы купаетесь в лечебных термальных источниках.
Выберите удобную дату из расписания
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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Черекская теснина
- Старый город с фамильными башнями
- Карстовое озеро
- Бассейн из термальной воды из азотно-углекислых
- Натриево-кальциевыми и бромовыми соединениями
Что включено
- Комфортабельный транспорт, много интересной информации.
Что не входит в цену
- Питания, платный вход на источники
Место начала и завершения?
Нальчик
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 34 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
P
"Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду Исламу за незабываемую экскурсию на Голубые озёра! Это было одно из лучших путешествий, организованных с таким вниманием к деталям и комфортом.
Ислам — настоящий профессионал
Ислам — настоящий профессионал
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Д
Душевная экскурсия, с гидом попали в самый идеальный промежуток по времени и людей не было и погода идеальная, не хотелось уходить из Верхней Балкарии
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Л
Нам очень повезло с гидом! Астемир - спасибо вам большое, вы супер! Под конец поездки у всех было ощущение, что знакомы много лет. Отдельно от Эрика «Очень эрудированный человек, помимо
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Д
Экскурсия превзошла все ожидания! Организация чудесная: по дороге Альберт рассказал нам всё об истории КБР, достопримечательностях, на каждой из остановок было время, чтобы спокойно всё посмотреть, пофоткаться. В ходе экскурсии
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Д
Экскурсия превзошла все ожидания! Организация чудесная: по дороге Альберт рассказал нам всё об истории КБР, достопримечательностях, на каждой из остановок было время, чтобы спокойно всё посмотреть, пофоткаться. В ходе экскурсии
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В
Очень понравилась экскурсия! Красивое ущелье, интересное село Верхняя Балкария, где погружаешься в историю балкарского народа (как древнюю, так и новую историю, связанную с трагическими событиями 1943 г.). Нам очень повезло с гидом Альбертом, который много делает для того, чтобы туристы полюбили его родную землю также, как любит ее он. Большое спасибо!
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