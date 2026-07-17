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Экскурсия по маршруту Верхняя Балкария-Голубые озера-горячие источники

Индивидуальная экскурсия по Нальчику: Голубые озера, Верхняя Балкария и Аушигер
Кабардино-Балкария — настоящая страна гор. Но лучше всего любоваться горами за пределами города. Приглашаю вас в 7-часовое путешествие среди гор.

Вы прогуляетесь у Голубых озер, посетите древний город в Верхней Балкарии и искупаетесь в термальных источниках в Аушигере. Экскурсия проводится в мини-группе до 6 человек.
5
34 отзыва
Экскурсия по маршруту Верхняя Балкария-Голубые озера-горячие источники
Экскурсия по маршруту Верхняя Балкария-Голубые озера-горячие источники
Экскурсия по маршруту Верхняя Балкария-Голубые озера-горячие источники

Описание экскурсии

Вы посещаете три места: Голубые озера (3 озера), Верхняя Балкария (Черекская теснина, древний город) и купаетесь в лечебных термальных источниках в Аушигере. Так же есть и другие маршруты. В начале поездки мы посещаем голубые озера, которые имеют невероятно красивый цвет из-зи состава воды. Далее мы гуляем по ущелью и наслаждаемся прекрасными видами, потом посещаем старый город - дух которого пропитан историей. Потом немного свободного времени где вы сможете попробовать вкуснейшую национальную кухню. И в завершении всего вы купаетесь в лечебных термальных источниках.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Черекская теснина
  • Старый город с фамильными башнями
  • Карстовое озеро
  • Бассейн из термальной воды из азотно-углекислых
  • Натриево-кальциевыми и бромовыми соединениями
Что включено
  • Комфортабельный транспорт, много интересной информации.
Что не входит в цену
  • Питания, платный вход на источники
Место начала и завершения?
Нальчик
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 34 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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"Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду Исламу за незабываемую экскурсию на Голубые озёра! Это было одно из лучших путешествий, организованных с таким вниманием к деталям и комфортом.

Ислам — настоящий профессионал
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своего дела. Он не только прекрасно знает историю и географию каждого уголка, куда мы заезжали, но и умеет подать информацию так интересно и увлекательно, что слушаешь, затаив дыхание. Мы посетили множество удивительных мест, помимо самих Голубых озёр, и везде Ислам находил что-то особенное, чем можно было поделиться.

Отдельно хочется отметить, насколько Ислам комфортен в общении. С ним легко и приятно разговаривать на любые темы, он всегда готов ответить на вопросы и создать дружелюбную атмосферу в группе. Благодаря его открытости и чувству юмора, время пролетело незаметно, и мы получили массу позитивных эмоций.

Экскурсия очень понравилась! Все было организовано на высшем уровне, маршрут продуман до мелочей, и мы действительно успели увидеть очень много. Если вы ищете отличного гида, который сделает вашу поездку не только познавательной, но и по-настоящему приятной, то смело выбирайте Ислама!"

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Д
Душевная экскурсия, с гидом попали в самый идеальный промежуток по времени и людей не было и погода идеальная, не хотелось уходить из Верхней Балкарии
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Л
Нам очень повезло с гидом! Астемир - спасибо вам большое, вы супер! Под конец поездки у всех было ощущение, что знакомы много лет. Отдельно от Эрика «Очень эрудированный человек, помимо
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приятной беседы на разные темы, рассказывает истории про местность и различные мифы. Я бы его на свадьбу позвал и пиво выпил». Верхняя Балкария - сказочное место, побывав там дважды (зимой и летом), очень рекомендую посетить её в оба сезона, так как каждый раскрашивает по-своему. Голубые озера и дорога по ущелью👍

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Д
Экскурсия превзошла все ожидания! Организация чудесная: по дороге Альберт рассказал нам всё об истории КБР, достопримечательностях, на каждой из остановок было время, чтобы спокойно всё посмотреть, пофоткаться. В ходе экскурсии
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мы захотели заехать на язык Тролля, Альберт связался с местным водителем, уточнил по погоде и за доп. плату свозил нас и туда. Программа экскурсии очень насыщенная и интересная! Всем рекомендуем! Спасибо Альберту, обязательно приедем еще

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Д
Экскурсия превзошла все ожидания! Организация чудесная: по дороге Альберт рассказал нам всё об истории КБР, достопримечательностях, на каждой из остановок было время, чтобы спокойно всё посмотреть, пофоткаться. В ходе экскурсии
читать дальшеуменьшить

мы захотели заехать на язык Тролля, Альберт связался с местным водителем, уточнил по погоде и за доп. плату свозил нас и туда. Программа экскурсии очень насыщенная и интересная! Всем рекомендуем! Спасибо Альберту, обязательно приедем еще

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В
Очень понравилась экскурсия! Красивое ущелье, интересное село Верхняя Балкария, где погружаешься в историю балкарского народа (как древнюю, так и новую историю, связанную с трагическими событиями 1943 г.). Нам очень повезло с гидом Альбертом, который много делает для того, чтобы туристы полюбили его родную землю также, как любит ее он. Большое спасибо!
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