Мини-группа
до 1 чел.
Верхняя Балкария, Язык Тролля и Голубые озёра (мини-группа)
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по Верхней Балкарии. Откройте для себя Голубые озёра, Язык Тролля и Черекскую теснину. Забронируйте тур сейчас
Начало: Пос. Чегем 2ой, ул. Ленина, 2, магазин «Продукты»
Завтра в 09:00
15 апр в 09:00
4500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Путешествие по Верхней Балкарии: Голубые озера и термальные источники
Погрузитесь в мир природных чудес и исторических сокровищ Кабардино-Балкарии во время нашей экскурсии
Начало: Нальчик, площадь Марии
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
9500 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Путешествие в Верхнюю Балкарию
Начало: Нальчик, проспект Ленина, 32
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 09:00
15 апр в 09:00
6500 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- РРУСТАМ9 февраля 2025Ооооочень красивые виды на горы - день был пасмурный, но временами облака расходились и открывался сказочный вид. Восхитительно!!! Альберт интересно и увлекательно рассказал историю кабардинского народа, показал интересные места. РЕКОМЕНДУЮ…
- ИИрина9 января 2025Верхняя Балкария поразила красотой гор! От Черекской Теснины захватило дух! Спасибо гиду за вежливость и внимание!
Ответы на вопросы от путешественников по Нальчику в категории «Озеро Аушигер»
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