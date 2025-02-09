Озеро Аушигер – экскурсии в Нальчике

Найдено 3 экскурсии в категории «Озеро Аушигер» в Нальчике, цены от 4500 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Верхняя Балкария, Язык Тролля и Голубые озёра (мини-группа)
На микроавтобусе
8 часов
68 отзывов
Мини-группа
до 1 чел.
Верхняя Балкария, Язык Тролля и Голубые озёра (мини-группа)
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по Верхней Балкарии. Откройте для себя Голубые озёра, Язык Тролля и Черекскую теснину. Забронируйте тур сейчас
Начало: Пос. Чегем 2ой, ул. Ленина, 2, магазин «Продукты»
Завтра в 09:00
15 апр в 09:00
4500 ₽ за человека
Экскурсия по маршруту Верхняя Балкария-Голубые озера-горячие источники
7 часов
20 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Путешествие по Верхней Балкарии: Голубые озера и термальные источники
Погрузитесь в мир природных чудес и исторических сокровищ Кабардино-Балкарии во время нашей экскурсии
Начало: Нальчик, площадь Марии
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
9500 ₽ за экскурсию
Путешествие в Верхнюю Балкарию
7 часов
Индивидуальная
до 1 чел.
Путешествие в Верхнюю Балкарию
Начало: Нальчик, проспект Ленина, 32
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 09:00
15 апр в 09:00
6500 ₽ за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Нальчику в категории «Озеро Аушигер»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нальчике
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Верхняя Балкария, Язык Тролля и Голубые озёра (мини-группа)
  2. Экскурсия по маршруту Верхняя Балкария-Голубые озера-горячие источники
  3. Путешествие в Верхнюю Балкарию
Какие места ещё посмотреть в Нальчике
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Голубые озёра
  2. Голубые озера
  3. Чегемские водопады
  4. Самое главное
  5. Эльбрус
  6. Черекское ущелье
  7. Гижгит
  8. Чегемское ущелье
  9. Аушигер
  10. Плато Бермамыт
Сколько стоит экскурсия по Нальчику в апреле 2025
Сейчас в Нальчике в категории "Озеро Аушигер" можно забронировать 3 экскурсии от 4500 до 9500. Туристы уже оставили гидам 88 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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