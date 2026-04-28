Индивидуальная
до 4 чел.
Безенгийское ущелье, Голубое озеро и горячие источники Аушигер
Постоять на «Языке Тролля», полюбоваться снежными вершинами и искупаться в термальных источниках
Начало: По договорённости с гидом
«Следующая наша остановка — Голубое озеро, которое входит в семёрку самых глубоких озёр России»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
9000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Верхняя Балкария: путешествие в места первых поселений на Северном Кавказе
Исследуйте древние поселения, захватывающие ущелья и целебные источники в Верхней Балкарии. Незабываемые виды и кавказская кухня ждут вас
«Покачаемся на качелях над горными вершинами и спустимся к озеру с ледяной водой»
Завтра в 09:00
3 июл в 09:00
9000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Верхняя Балкария + Голубые озера
Начало: Назначает турист
«После, мы услышим легенды о голубом озере, а именно, как оно образовалось»
Расписание: Каждый день в любое время
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:00
9500 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Бирюзовая сказка гор: озеро Гижгит и смотровая на Тызыльское ущелье
Погрузитесь в бирюзовую сказку Кабардино-Балкарии! Легкая поездка к озеру Гижгит и Тызыльскому ущелью без сложных маршрутов и долгих подъёмов
Начало: Площадь Абхазии
«Удивительное озеро расположено среди гор — вы полюбуетесь лазурными оттенками воды и узнаете, как оно появилось»
Завтра в 09:00
3 июл в 09:00
12 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Как ощутить дыхание гор? Экскурсия к Эльбрусу и озеру Гижгит
Большой день с канатными дорогами, смотровыми площадками и рассказами о жизни Кавказа
Начало: От вашего места проживания в Нальчике
«Вы прогуляетесь вдоль скал и услышите о появлении этого озера»
Сегодня в 07:30
Завтра в 05:00
15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Кабардино-Балкария: сокровища Черекского ущелья
Посетить завораживающую теснину, Голубое озеро, поселение Верхняя Балкария и заповедник Уштулу
Начало: В любой точке Нальчика. Я встречу вас по вашему ад...
«Далее мы остановимся у Нижнего Голубого озера — самого глубокого карстового озера России»
Завтра в 08:00
3 июл в 08:00
13 500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Бездонное карстовое озеро и целебные источники Аушигер - из Нальчика
Забыть об усталости и насладиться природой Кавказа
«Вы увидите три из пяти карстовых озёр: Нижнее Голубое озеро, Верхнее Голубое озеро и Секретное озеро»
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
7500 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 4 чел.
Джип-тур: озеро Гижгит, перевал Актопрак, Эль-Тюбю и Чегемские водопады
Путешествие на джипе по живописным местам Кабардино-Балкарии: водопады, озера и древние некрополи ждут вас в этой увлекательной поездке
Начало: Курортный зал «Кабардинка», угол двух улиц Шогенцу...
«Далее вас ждем знаменитое горное озеро — Гижгит (Былымское озеро)»
Расписание: вторник/суббота в 8.00
4 июл в 10:00
6 июл в 10:00
6000 ₽ за человека
Групповая
до 19 чел.
Голубые озера - сокровища Кабардино-Балкарии
Начало: Шогенцукова/Канукоева Курортный зал «Кабардинка»
«Что вас ждет: Вы увидите нижнее и верхнее голубое озера, знаменитых своим удивительным цветом воды»
Расписание: понедельник/среда в 14.00
Сегодня в 14:00
6 июл в 14:00
1600 ₽ за человека
-
7%
Индивидуальная
до 4 чел.
Голубые озера и Черекская теснина
Начало: Назначает турист
Расписание: в любой день, в 10.00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6417 ₽
6900 ₽ за всё до 4 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 6 чел.
Экскурсия по маршруту Верхняя Балкария-Голубые озера-горячие источники
Начало: Нальчик, площадь Марии
«Вы посещаете три места: Голубые озера (3 озера), Верхняя Балкария (Черекская теснина, древний город) и купаетесь в лечебных термальных источниках в Аушигере»
8550 ₽
9500 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Жемчужина Чечни: озеро Кезеной-Ам и вечерний Грозный
Начало: Г. Нальчик площадь 400-летия
«Вы увидите не только города Чечни, но и жемчужину республики — высокогорное озеро Кезеной-Ам, раскинувшееся на высоте 1800 метров среди альпийских лугов»
Расписание: В любой день по договорённости.
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
30 000 ₽ за всё до 4 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Озеро Гижгит и смотровая на Тызыльское ущелье
Начало: Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика
«Небольшое, но яркое путешествие к лазурному озеру Гижгит и в тихое Тызыльское ущелье подарит вам настоящую перезагрузку»
Расписание: Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее.
9900 ₽
11 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Замок Шато Эркен, Голубое озеро и Черекская теснина
Начало: Нальчик
«Легенды Кавказа: замок над водой, бирюзовое озеро и сердце теснины Позвольте себе путешествие в мир, где история застыла в камне древних крепостей, а природа создаёт поразительные чудеса в глубине горных ущелий»
8100 ₽ за всё до 5 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Озеро Гийбашкель
Начало: Ваш адрес
«У озера бродят дикие яки, практически краснокнижные зубры»
Расписание: ежедневно, с середины мая до ноября, зимой маршрут непроходим
28 500 ₽
30 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Парадром+Озеро Гижгит+перевал Актопрак+Чегемские водопады
Начало: Ваш адрес
Расписание: по набору группы
21 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Перевал Актопрак, озеро Гижгит, город мертвых Эль-Тюбю и Чегем
Начало: Ул. Киримова, 142, Нальчик
«Мы посетим 2 ущелья, озеро Гижгит, перевал Актопрак, Пародром «Флай Чегем», город мертвых Эль-Тюбю, Чегемские водопады Большие и Малые»
18 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Тур в горы Приэльбрусья и к озеру Гижгит
Начало: Ваше место проживания (Нальчик)
«Вы прогуляетесь возле кристально чистого озера Гижгит, по канатной дороге сможете подняться на головокружительную высоту, а у поляны нарзанов набрать целебной минеральной воды»
Расписание: Ежедневно в 7:30,08:00
25 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Тур в горы: Чегемские водопады с полетом на парадроме и озером Гижгит
Начало: Ваше место проживания (Нальчик)
«Остановимся у изумрудного озера Гижгит, узнаем легенды перевала Актопрак и расслабимся у журчащих потоков Чегемских водопадов»
Расписание: Ежедневно 07:30,08:00
25 000 ₽ за всё до 6 чел.
-
50%
Индивидуальная
до 6 чел.
Чегемские водопады, перевал Актопрак, озеро Гижгит: индивидуально
Начало: Ваш отель
«Мы проедем по Баксанскому ущелью, вместе посетим знаменитые места Приэльбрусья, среди которых завораживающее озеро Гижгит и высокогорный город Тырныауз»
Расписание: Ежедневно в 08:30, 08:45, 09:00.
50 200 ₽
100 400 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Джип-тур на озеро Гижгит
Начало: Площадь 400-летия, Нальчик
«В рамках джип-тура вы увидите необыкновенное Чегемское ущелье и уникальное озеро Гижгит — рукотворный водоем с чистейшей водой бирюзового цвета»
Расписание: Ежедневно, точная дата и время согласуются с гидом.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
18 000 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
Верхняя Балкария и Голубое озеро
Начало: Проспект Ленина, дом 32
«Завершится наше путешествие у Нижнего Голубого озера – природного чуда Кавказа»
Расписание: По пятницам с 11:30 до 18:00
3 июл в 11:30
10 июл в 11:30
1900 ₽ за человека
Индивидуальная
Джип-тур: перевал Актопрак и озеро Гижгит
Начало: Город Нальчик, проспект Ленина, дом 32
«В ходе экскурсии вы посетите три удивительных объекта: величественные Чегемские водопады, живописный перевал Актопрак и сказочное озеро Гижгит»
4 июл в 10:00
5100 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Величественный Тихтинген и озеро Гижгит
Начало: Г. Нальчик, по договорённости
«Эльтюбю 📍древние склепы Фардык кешене 📍Заповедник Чегем 📍водопад Абай-суу 📍поляна у подножия Тихтенгена (4611) 📍Глиняные замки актопрака 📍2 смотровые на перевале Актопрак 📍озеро Гижгит 📍Смотровая над Тызыльским ущельем»
Расписание: индивидуально в любые удобные для вас даты
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
26 000 ₽ за всё до 4 чел.
-
9%
Мини-группа
до 6 чел.
Верхняя Балкария и Голубые озера из Нальчика
Начало: Нальчик
«Легенды Балкарского ущелья: путь к бирюзовому озеру и башням предков Откройте для себя Кабардино-Балкарию во всём её суровом величии»
Расписание: По средам и воскресеньям с 12.00 до 17.00, время можно немного корректировать.
2821 ₽
3100 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
С
Экскурсия прошла просто великолепно. Гид Астемир прибыл в обговоренное место и время вовремя. Виды шикарные. Рекомендуем
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Д
Душевная экскурсия, с гидом попали в самый идеальный промежуток по времени и людей не было и погода идеальная, не хотелось уходить из Верхней Балкарии
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К
Альбер — потрясающий гид и водитель! Нам всё очень понравилось: было интересно и весело слушать его рассказы. К тому же,
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Е
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З
Спасибо за экскурсию по верхней и нижней Балкарии. А Голубое озеро красота.
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Т
Прекрасно организована экскурсия. Очень профессиональный гид Ислам. Мы в КБР первый раз, получили массу интересной и полезной информации, ещё раз благодарю гида и честно рекомендую. Большое спасибо
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H
Очень понравилась экскурссия! Красивые виды. С нами был экскурссовод Азамат. Оставил только хорошее впечатление. Спасибо большое за прекрасный день!
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С
Экскурсия очень понравилась, погода и природа все супер. Спасибо большое водителю.
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В
Ислам, очень хороший гид, влюблённый в свой край, и умеющий показать его необыкновенно увлекательно! И замечательный человек, приятный в общении, с которым нам было легко и весело путешествовать! 🌺
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h
Понравилось всё. Гид лучший!!! Буду советовать всем, кто сюда поедет.
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Всего 481 отзыв в Нальчике в категории "Озера"
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Ответы на вопросы от путешественников по Нальчику в категории «Озера»
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В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 25:
- Безенгийское ущелье, Голубое озеро и горячие источники Аушигер;
- Верхняя Балкария: путешествие в места первых поселений на Северном Кавказе;
- Верхняя Балкария + Голубые озера;
- Бирюзовая сказка гор: озеро Гижгит и смотровая на Тызыльское ущелье;
- Как ощутить дыхание гор? Экскурсия к Эльбрусу и озеру Гижгит.
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