Экскурсии на горячие термальные источники в Нальчике

Найдено 5 экскурсий в категории «Термальные источники» в Нальчике, цены от 8 500 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Кабардино-Балкария, которая останется в вашем сердце
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
29 отзывов
Неповторимая Кабардино-Балкария: путешествие по горам и источникам
Погрузитесь в мир горных вершин и целебных вод Кабардино-Балкарии в увлекательной экскурсии
Начало: По запросу
«В завершение мы отправимся на целебные термальные источники»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 000 за всё до 4 чел.
Джип-тур по самым живописным местам Кабардино-Балкарии
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
56 отзывов
Эксклюзивный джип-тур по живописным уголкам Кабардино-Балкарии
Познайте тайны Кабардино-Балкарии в Джип-туре: Голубые озера, Верхняя Балкария и Уштулу ждут вас
Начало: В Нальчике
«На обратном пути мы заедем в термальные источники: теплая минеральная вода снимет усталость и подарит заряд энергии гор»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
17 900 за всё до 4 чел.
Заповедная Кабардино-Балкария и её секреты
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
9 часов
2 отзыва
Заповедная Кабардино-Балкария и её секреты
Соберите коллекцию захватывающих пейзажей и зарядитесь энергией дикой природы Кавказа. Посетите карстовое озеро, Черекскую теснину и древние развалины
Начало: Нальчик
«И завершается экскурсия посещением термальных источников Аушигер, где вы расслабитесь в целебных водах Кавказа после насыщенного дня»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
1500012 000 за всё до 4 чел.
Ретрит в горах с гидом-психологом
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Ретрит в горах с гидом-психологом: медитация, нарзан, термальные источники
Проведите день в горах с гидом-психологом. Медитация, пикник с национальными сырами и горным мёдом, посещение термальных источников
Начало: В Нальчике
«Медитация, пикник и термальные источники»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
1590013 515 за всё до 4 чел.
Экскурсия по маршруту Верхняя Балкария-Голубые озера-горячие источники
Индивидуальная
7 часов
14 отзывов
Путешествие по Верхней Балкарии: Голубые озера и термальные источники
Погрузитесь в мир природных чудес и исторических сокровищ Кабардино-Балкарии во время нашей экскурсии
Начало: Нальчик, площадь Марии
«Вы посещаете три места: Голубые озера (3 озера), Верхняя Балкария (Черекская теснина, древний город) и купаетесь в лечебных термальных источниках в Аушигере»
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от 8 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    2 июня 2024
    Заповедная Кабардино-Балкария и её секреты
    Сегодня была в заповедной Кабардино -Балкарии - на поляне Уштулу. Красота неописуемая, вкуснейший нарзан и ностальгия. Я ходила через перевал
    читать дальше

    Гезевцек ровно сорок лет назад. Прекрасная организация дел: быстро, тактично оформили заказ. Экскурсовод хорошо знает местность, увлекательно рассказывает, тактичный, внимательный и уважительный. Спасибо огромное.

  • В
    Виктория
    14 мая 2024
    Кабардино-Балкария, которая останется в вашем сердце
    От всей души рекомендуем вам обратиться за индивидуальной экскурсией к Альберту ⛰️ Вам покажут самые интересные и лучшие места Нальчика
    читать дальше

    и его ущелья! Вам организуют утренний кофе у водопада, покажут и расскажут о традициях и обычаях. Вы увидите сусликов, грифов, орлов, соколов, баранов, козлов, лошадей, коров! Горы и горные реки подарят вас своей красотой! Мы обязательно вернемся для многодневной экскурсии с палатками🏕️ чтобы увидеть закат и встретить рассвет в горах

  • Д
    Дмитрий
    14 мая 2024
    Ретрит в горах с гидом-психологом
    Хочется выразить благодарность Ане за этот удивительный день, проведенный в горах КБР. Аня замечательный проводник: позитивный, коммуникабельный, а главное, любящий
    читать дальше

    то, чем занимается. Доступно и захватывающе рассказывала про историю и быт жителей КБР, а также знает секретные места, куда туристы не доезжают. Особенно запомнился пикник на Альпийской лужайке с шикарным видом. Ретрит превзошел все ожидания. Если хочется сбежать от суеты и немного заземлиться, то смело выбирайте данный тур!

  • Д
    Дарья
    12 мая 2024
    Кабардино-Балкария, которая останется в вашем сердце
    Отлично провели время в кампании опытного гида. Спасибо Альберту, он по-настоящему увлечен своим делом и рассказывает о горах и природе
    читать дальше

    Кавказа с большой любовью. Альберт максимально аккуратно вел машину, подсказывал лучшие ракурсы для красивых фотографий и поил нас вкуснейшим кофе. Мы посетили невероятные по красоте места, которые навсегда останутся в нашей памяти. Несмотря на облачность, которая скрыла часть гор, нас поразило великолепие и мощь Хуламо-Безенгийского ущелья. Пусть погода помешала увидеть ущелье во всей красе, но это только повод вернуться.

    Отлично провели время в кампании опытного гида. Спасибо Альберту, он по-настоящему увлечен своим делом и рассказываетОтлично провели время в кампании опытного гида. Спасибо Альберту, он по-настоящему увлечен своим делом и рассказываетОтлично провели время в кампании опытного гида. Спасибо Альберту, он по-настоящему увлечен своим делом и рассказываетОтлично провели время в кампании опытного гида. Спасибо Альберту, он по-настоящему увлечен своим делом и рассказываетОтлично провели время в кампании опытного гида. Спасибо Альберту, он по-настоящему увлечен своим делом и рассказывает
  • В
    Валерий
    9 мая 2024
    Заповедная Кабардино-Балкария и её секреты
    Большое спасибо гиду Азамату за прекрасно проведённую экскурсию! Узнали много нового и интересного об истории народов Кабардино-Балкарии, о местных легендах и
    читать дальше

    обычаях. Он показал нам всю красоту и величие гор и природы. Кроме прочего, Азамат очень опытный водитель (а в горах это много значит), и прекрасный фотограф. Фото у него получаются просто огонь!

  • М
    Мария
    9 мая 2024
    Экскурсия по маршруту Верхняя Балкария-Голубые озера-горячие источники
    Альберт интересно рассказал про все точки маршрута, про традиции и культуру народа. Очень красивые виды, хоть погода была и не идеальной. Все понравилось.
  • М
    Мария
    1 мая 2024
    Кабардино-Балкария, которая останется в вашем сердце
    Кабардино-Балкария - чарующе красивый край, который влюбляет в себя с первого взгдяда! Гордые заснеженные вершины, крутые склоны, покрытые пестрым ковром
    читать дальше

    из сосен, берез и буков, жемчужные водопады, горячее южное солнце и облака, бегущие через перевалы - все складывается в удивительную, живую, контрастную картину, от которой невозможно оторвать взгляд! Альберт - замечательный гид, огромное спасибо за то, что показал эту невероятную красоту! И еще за отличную организацию, комфорт, отзывчивость, внимание, помощь, интересные разговоры! И исполнение мечты! Все было потрясающе, огромное спасибо!!!

  • О
    Ольга
    30 марта 2024
    Джип-тур по самым живописным местам Кабардино-Балкарии
    Это незабываемые впечатления от этой экскурсии!!! Александр, вы профессионал своего дела!!! Спасибо за эти эмоции!!! Прочитав предыдущие отзывы, я знала что будет
    читать дальше

    потрясающие впечатления. Самое главное что мы сделали, это полностью доверились вам. Погода в Нальчике непредсказуемая, но вы смогли подстроиться под наши условия. Мы погнались за солнцем в горах и вы нам его достали. Вы столько информации до нас донести, вот что значит гид, влюблённый в собственный край. Слушать вас одно удовольствие. Музыкальное сопровождение, гастрономическое знакомство с местной кухней и красота природы. . Это просто вау!!! Спасибо всем причестным!!! Создатели данного сайта и ведение обратной связи с туристами, стоит отдельно отметить. Всегда напомнят, подстраиваться под клиентов, уточнят впечатления. Спасибо это тоже дорого стоит. Однозначно рекомендую всем пользоваться услугами. Мне посчастливилось побывать на экскурсии с двумя вашими гидами. . Они бриллианты экскурсионного дела!! Александр Педан и Азамат, спасибо за возможность влюбиться в Кабардино-Балкарию…

  • Л
    Людмила
    4 марта 2024
    Джип-тур по самым живописным местам Кабардино-Балкарии
    Александр, спасибо вам большое за прекрасную экскурсию! Это было увлекательно, интересно и душевно! Мы получили огромное удовольствие от знакомства с КБР
    читать дальше

    в вашей компании. Удивительные места, история населения, комфорт передвижения, размеренность, еда, ваши рассказы, забота о нашем здоровье, сделали наш первый визит в КБР незабываемым! Спасибо!

    Александр, спасибо вам большое за прекрасную экскурсию!Александр, спасибо вам большое за прекрасную экскурсию!Александр, спасибо вам большое за прекрасную экскурсию!Александр, спасибо вам большое за прекрасную экскурсию!
  • Э
    Этери
    6 января 2024
    Джип-тур по самым живописным местам Кабардино-Балкарии
    Тур просто замечательный! Александр профессионал своего дела Отличное знание истории местности кухни Все прошло на самом высоком уровне Ездили с внуком 6 лет Все прошло превосходно Рекомендую Самые высокие роуенки
    Тур просто замечательный! Александр профессионал своего дела Отличное знание истории местности кухни Все прошло на самомТур просто замечательный! Александр профессионал своего дела Отличное знание истории местности кухни Все прошло на самомТур просто замечательный! Александр профессионал своего дела Отличное знание истории местности кухни Все прошло на самом

Ответы на вопросы от путешественников по Нальчику в категории «Термальные источники»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нальчике
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Кабардино-Балкария, которая останется в вашем сердце
  2. Джип-тур по самым живописным местам Кабардино-Балкарии
  3. Заповедная Кабардино-Балкария и её секреты
  4. Ретрит в горах с гидом-психологом
  5. Экскурсия по маршруту Верхняя Балкария-Голубые озера-горячие источники
Какие места ещё посмотреть в Нальчике
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Голубые озёра
  2. Голубые озера
  3. Самое главное
  4. Чегемские водопады
  5. Эльбрус
  6. Чегемское ущелье
  7. Черекское ущелье
  8. Плато Бермамыт
  9. Гижгит
  10. Цейское ущелье
Сколько стоит экскурсия по Нальчику в июне 2024
Сейчас в Нальчике в категории "Термальные источники" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 8 500 до 17 900 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 102 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Нальчике на 2024 год по теме «Термальные источники», 102 ⭐ отзыва, цены от 8500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам