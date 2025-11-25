Экскурсия по Куртатинскому и Алагирскому ущельям познакомит вас с богатым культурным и историческим наследием Осетии.
Мы посетим Свято-Успенский мужской Аланский монастырь, Дзивгисскую крепость, Наскальный парк, святой источник. А еще полюбуемся статуей «Георгий Победоносец» и пройдемся по Тропе Чудес.
Промокод на 10% 🔥
HOROSHOTAM
Период действия: с 24 ноября по 4 декабря (включительно).
Условия:
- скидка 10% на все однодневные экскурсии по России на сайте
- не действует на трансферы и входные билеты
- работает при предоплате или полной оплате на сайте
- не суммируется с другими акциями и не применяется при оплате «на месте»
Описание экскурсииМы отправляемся в увлекательное путешествие по Куртатинскому и Алагирскому ущельям — жемчужинам Северного Кавказа. Наше путешествие начнется в живописном селении Дзуарикау, у истоков Куртатинского ущелья, уникального творения природы, прорезанного бурной рекой Фиагдон. Первым пунктом нашего маршрута станет Свято-Успенский мужской Аланский монастырь — древняя обитель, хранящая в себе вековую историю и духовное наследие Осетии. Вы почувствуете умиротворение и благоговейный трепет перед величием этого места. Далее мы направимся к Дзивгисской крепости, хранящей тайны прошлых веков. Затем мы посетим Наскальный парк, где сохранились древние наскальные рисунки, рассказывающие историю жизни древних осетин. Попробуйте разгадать тайны, зашифрованные в этих изображениях. Недалеко от парка находится святой источник, воды которого, по преданию, обладают целебными свойствами. Мы увидим величественную статую «Георгий Победоносец» — символ мужества и веры. После чего посетим женский Аланский монастырь, пропитанный духом спокойствия и созерцания. И наконец, мы пройдёмся по загадочной Тропе Чудес, проходящей через самые красивейшие места ущелья.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Свято-Успенский мужской Аланский монастырь
- Дзивгисская крепость
- Наскальный парк
- Святой источник
- Статуя «Георгий Победоносец»
- Женский Аланский монастырь
- Тропа Чудес
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Питание
Место начала и завершения?
Нальчик, проспект Ленина, 32
Когда и сколько длится?
Когда: по Субботам с 09:00 - 18:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
