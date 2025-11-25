Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Экскурсия по Куртатинскому и Алагирскому ущельям познакомит вас с богатым культурным и историческим наследием Осетии.



Мы посетим Свято-Успенский мужской Аланский монастырь, Дзивгисскую крепость, Наскальный парк, святой источник. А еще полюбуемся статуей «Георгий Победоносец» и пройдемся по Тропе Чудес. Промокод на 10% 🔥 HOROSHOTAM Период действия: с 24 ноября по 4 декабря (включительно). Условия: скидка 10% на все однодневные экскурсии по России на сайте sputnik8

Описание экскурсии Мы отправляемся в увлекательное путешествие по Куртатинскому и Алагирскому ущельям — жемчужинам Северного Кавказа. Наше путешествие начнется в живописном селении Дзуарикау, у истоков Куртатинского ущелья, уникального творения природы, прорезанного бурной рекой Фиагдон. Первым пунктом нашего маршрута станет Свято-Успенский мужской Аланский монастырь — древняя обитель, хранящая в себе вековую историю и духовное наследие Осетии. Вы почувствуете умиротворение и благоговейный трепет перед величием этого места. Далее мы направимся к Дзивгисской крепости, хранящей тайны прошлых веков. Затем мы посетим Наскальный парк, где сохранились древние наскальные рисунки, рассказывающие историю жизни древних осетин. Попробуйте разгадать тайны, зашифрованные в этих изображениях. Недалеко от парка находится святой источник, воды которого, по преданию, обладают целебными свойствами. Мы увидим величественную статую «Георгий Победоносец» — символ мужества и веры. После чего посетим женский Аланский монастырь, пропитанный духом спокойствия и созерцания. И наконец, мы пройдёмся по загадочной Тропе Чудес, проходящей через самые красивейшие места ущелья.

