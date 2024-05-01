Описание

Что вас ожидает: Встреча с красотой природы Погрузимся в сказочный мир Медовых Водопадов, где природа раскрывает свою волшебную красоту. Здесь потоки воды сливаются с зеленью леса, создавая атмосферу настоящей сказки. Мы отправимся к Горе Кольцо, природному памятнику необычной формы. Эта гора напоминает колоссальное кольцо, созданное самой природой. Мы погрузимся в атмосферу удивительных природных чудес. Альпака Парк предоставит уникальную возможность для контактного общения с разными видами животных. Здесь вы сможете познакомиться с альпаками, узнать о них больше и подружиться с ними. Для любителей адреналина наше приключение завершится на зиплайне. Скорость, высота и красота природы — все это сделает этот опыт незабываемым. Важная информация: При себе иметь удобную обувь, куртку, головной убор.