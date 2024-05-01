Вас ждёт сказочный мир Медовых водопадов, гора Кольцо — памятник природы необычной формы, Альпака Парк — контактное общение с животными и зиплайн, протяженностью 1050 метров.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает: Встреча с красотой природы Погрузимся в сказочный мир Медовых Водопадов, где природа раскрывает свою волшебную красоту. Здесь потоки воды сливаются с зеленью леса, создавая атмосферу настоящей сказки. Мы отправимся к Горе Кольцо, природному памятнику необычной формы. Эта гора напоминает колоссальное кольцо, созданное самой природой. Мы погрузимся в атмосферу удивительных природных чудес. Альпака Парк предоставит уникальную возможность для контактного общения с разными видами животных. Здесь вы сможете познакомиться с альпаками, узнать о них больше и подружиться с ними. Для любителей адреналина наше приключение завершится на зиплайне. Скорость, высота и красота природы — все это сделает этот опыт незабываемым. Важная информация: При себе иметь удобную обувь, куртку, головной убор.
среда 09:30
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Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Транспортные услуги
Что не входит в цену
- Вход в эко-парк Медовые водопады
- Вход на Ферму Альпак
- Катание на Зиплайне
Место начала и завершения?
Киримова 140, площадка Аэропорта Нальчик
Когда и сколько длится?
Когда: среда 09:30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- При себе иметь удобную обувь
- Куртку
- Головной убор
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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