Чудеса чегемских водопадов

Если вы отдыхаете в Нальчике, то посещение Чегемских водопадов обязательно нужно записать в план отдыха...

4.8
18 отзывов
Если вы отдыхаете в Нальчике, то посещение Чегемских водопадов обязательно нужно записать в план отдыха.

Это удивительное место находится всего лишь в 55 километрах от Нальчика.

Сюда приезжают как летом, так и зимой.

Красоту природы можно оценить в любое время года.

За время нашей экскурсии мы посетим самый большой водопад — 30-метровый Адай-Су и насладимся приятной прохладой среди скал.
Чудеса чегемских водопадов
Чудеса чегемских водопадов
Чудеса чегемских водопадов
Чудеса чегемских водопадов
Чудеса чегемских водопадов
Чудеса чегемских водопадов
Чудеса чегемских водопадов

Что вы увидите 🤩

  • Чегемские водопады
  • Чегемское ущелье

Вы увидите:

  • Самый необычный главный Чегемский водопад на реке Каяарты. Вода в ущелье не бьет одной мощной струей, а разделяется на множество мелких потоков, которые в месте падения превращаются в миллионы брызг.
  • Второй водопад находится недалеко от первого, его образует река Сакал-Туп.
  • А в нескольких километрах от села Нижний Чегем находится самый мощный из водопадов ущелья — 30-метровый Малый Чегемский водопад или Адай-Су, что переводится с балкарского как «девичьи косы».

Что вас ждет:

  • Чегемские водопады хороши в любое время года. Летом в ущелье растет множество трав и цветов. А зимой потоки воды застывают в живописные глыбы льда, создавая атмосферу волшебной сказки. На подходе к водопадам продают изделия из шерсти, сувениры, мед, варенье, чак-чак и другие кабардинские и балкарские товары. В ущелье несколько небольших кафе, где вы можете попробовать блюда национальной кухни.
🚩 Начало и место завершения: ул. Канукоева, 6. Курортный зал "Кабардинка"
 Что входит
  • Экскурсионное и транспортное обслуживание
  • Страховка пассажиров
 Что не входит
  • Питание
Время проведения: Вторник и суббота с 14.00 до 18.00
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 19 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Автоликон П.
Автоликон П.
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