Если вы отдыхаете в Нальчике, то посещение Чегемских водопадов обязательно нужно записать в план отдыха.



Это удивительное место находится всего лишь в 55 километрах от Нальчика.



Сюда приезжают как летом, так и зимой.



Красоту природы можно оценить в любое время года.



За время нашей экскурсии мы посетим самый большой водопад — 30-метровый Адай-Су и насладимся приятной прохладой среди скал.