12 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Тур в горы Северной Осетии к памятнику Сергея Бодрова
Начало: Аэропорт, ж/д, ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30
Завтра в 06:30
18 авг в 06:30
28 000₽ за всё до 6 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Чегемское ущелье: Ущелье сказок и легенд без парапланов
Начало: Ул. Киримова, 142, Нальчик, Площадка Аэропорта Нал
Расписание: вторник 10:30
20 авг в 10:30
27 авг в 10:30
8 000₽ за всё до 7 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Медовые Водопады
Начало: Киримова 140, площадка Аэропорта Нальчик
Расписание: среда 09:30
21 авг в 09:30
28 авг в 09:30
12 000₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВалерия3 июля 2024Экскурсия очень понравилась, познавательно и интересно. Отдельное спасибо гиду: обо всём рассказал, ответил на вопросы, отвез на локации, которых не было заявлено в программе.
Ответы на вопросы от путешественников по Нальчику в категории «Из аэропорта»
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Сейчас в Нальчике в категории "Из аэропорта" можно забронировать 3 экскурсии от 8 000 до 28 000. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
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