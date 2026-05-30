Вы познакомитесь с одним из самых живописных мест Кабардино-Балкарии — Чегемским ущельем.
Мы посетим Большой и Малый Чегемские водопады, увидим начало ущелья и обсудим, как природа сформировала этот удивительный рельеф. С нами вы узнаете Чегем не только как туристическую точку, но и как живое место с характером.
Мы посетим Большой и Малый Чегемские водопады, увидим начало ущелья и обсудим, как природа сформировала этот удивительный рельеф. С нами вы узнаете Чегем не только как туристическую точку, но и как живое место с характером.
Описание экскурсии
Экскурсия начинается с поездки к Чегемскому ущелью. По дороге гид расскажет об истории этих мест, особенностях рельефа и жизни горных аулов.
Первая остановка — Малый Чегемский водопад. Здесь вы увидите, как вода выходит прямо из скал, узнаете, почему его называют «плачущим», и сможете сделать фотографии с близкого расстояния.
Далее мы посетим Большой Чегемский водопад. Поговорим о формировании каньона, сезонности водопадов и роли реки Чегем в жизни региона.
Завершающая часть маршрута — начало Чегемского ущелья: узкий каньон с отвесными скалами. Здесь вы почувствуете масштаб гор, узнаете легенды этих мест и увидите, каким был древний путь через ущелье.
По ходу маршрута предусмотрено время для прогулки, отдыха и фотографий. Вы узнаете:
- в чём роль горных рек и ущелий в жизни местных народов
- какие легенды и предания связаны с Чегемом
- как менялся Чегемский район — от древних путей и аулов до современного туристического места
- как выбрать лучшее время для посещения водопадов
Организационные детали
- Транспорт — большой экскурсионный автобус или микроавтобус. Места распределяются организатором. При раннем бронировании предоставляются места ближе к началу салона
- Во время экскурсии будет остановка у кафе. К конкретному заведению не привязываемся
- Ограничений по возрасту и уровню физической подготовки нет
- С вами будет один из гидов нашей команды
во вторник и четверг в 14:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Дети до 12 лет
|1800 ₽
|Стандартный
|1845 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле улиц Шогенцукова и Канукоева
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и четверг в 14:00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваша команда гидов в Нальчике
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 991 туриста
Мы работаем с путешественниками уже давно и за это время научились находить подход к любому гостю. Наши маршруты проверены не одну сотню раз, работа слажена и оперативна, а команду представляют лучшие профессиональные гиды и водители. На земле очень много необычных уголков и красивых мест, которые заставляют пережить потрясающие эмоции. Мы покажем, что Нальчик — одно из таких!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Живописные места!
Большие чегемские водопады красивые! Еще и можно провести время за обедом у самой реки Чегем!
Большие чегемские водопады красивые! Еще и можно провести время за обедом у самой реки Чегем!
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Экскурсовод Анзор. Всë очень понравилось. Немного помешал дождь, но мы не обращали на него внимания.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Нальчика
Похожие экскурсии на «Из Нальчика - на Чегемские водопады»
Групповая
до 20 чел.
В трендеИз Нальчика - к Чегемским водопадам и сказочному замку Шато Эркен
Исследовать два разных лика горного края за один день
Начало: В курортной зоне Нальчика
Расписание: в субботу в 11:00
13 июн в 11:00
20 июн в 11:00
2000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Чегемское ущелье, пародром и Эльтюбю - из Нальчика
Увлекательное путешествие в Чегемское ущелье и Эльтюбю. Исследуйте водопады, парадром и древние склепы, наслаждаясь красотой природы
Завтра в 09:00
11 июн в 09:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборЖемчужина Кабардино-Балкарии - Чегемские водопады
Чегемские водопады, спрятанные в горах, поражают своей мощью и красотой. Летом здесь прохладно, а зимой водопады превращаются в ледяные скульптуры
Начало: Назначает турист
Расписание: ежедневно в 10.00
Сегодня в 12:00
Завтра в 07:00
6210 ₽
6900 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 19 чел.
Чудеса чегемских водопадов
Начало: Шогенцукова/Канукоева Курортный зал «Кабардинка»
Расписание: Вторник, четверг, с 14.00 до 18.00
Завтра в 14:00
11 июн в 14:00
1600 ₽ за человека
-10%
до 1 июля
1845 ₽ за человека