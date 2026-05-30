Вы познакомитесь с одним из самых живописных мест Кабардино-Балкарии — Чегемским ущельем. Мы посетим Большой и Малый Чегемские водопады, увидим начало ущелья и обсудим, как природа сформировала этот удивительный рельеф. С нами вы узнаете Чегем не только как туристическую точку, но и как живое место с характером.

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Описание экскурсии

Экскурсия начинается с поездки к Чегемскому ущелью. По дороге гид расскажет об истории этих мест, особенностях рельефа и жизни горных аулов.

Первая остановка — Малый Чегемский водопад. Здесь вы увидите, как вода выходит прямо из скал, узнаете, почему его называют «плачущим», и сможете сделать фотографии с близкого расстояния.

Далее мы посетим Большой Чегемский водопад. Поговорим о формировании каньона, сезонности водопадов и роли реки Чегем в жизни региона.

Завершающая часть маршрута — начало Чегемского ущелья: узкий каньон с отвесными скалами. Здесь вы почувствуете масштаб гор, узнаете легенды этих мест и увидите, каким был древний путь через ущелье.

По ходу маршрута предусмотрено время для прогулки, отдыха и фотографий. Вы узнаете:

в чём роль горных рек и ущелий в жизни местных народов

какие легенды и предания связаны с Чегемом

как менялся Чегемский район — от древних путей и аулов до современного туристического места

как выбрать лучшее время для посещения водопадов

Организационные детали