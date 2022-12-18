Гора Кольцо- это уникальное природное явление, находится неподалёку от Кисловодска на высоте 870 м. над уровнем море и является мысом одного из отрогов Бургустанского хребта. На фоне этой природной достопримечательности получаются эффектные фотографии,от сюда открывается прекрасный вид на Кисловодск.

Подъем от дороги к горе ориентировочно 100 метров и займет 15-20 минут. У подножия горы находятся торговые лавки местных жителей, где можно купить различные сувениры, горные чаи, сладости и пуховые изделия карачаевских мастериц.

Медовые Водопады- достопримечательность Карачаево -Черкессии и всего Северного Кавказа.

Мы спустимся в самый низ к водопадам для минимальной пешей нагрузки. Вашему взору предстанут 4 водопада,самый большой из них -18 метровый, а так же Чертова мельница, Изумрудный и малый водопады. Здесь располагается Этнографический музей Карачаевского подворья, вы увидите предметы старины и быта карачаевского народа.

Всего за 50 рублей по вашему желанию вы сможете покормить горного козла и козочку, барашек,ослика и кроликов.

Здесь одно из самых лучших благоустройств природных памятников, хорошее сочетание природы с удобствами и сервисом.

Поднимемся к 5 -метровым качелям, где вы покачаетесь над 100- метровой пропастью, для более смелых и экстремальных можно посетить Аттракцион Зиплайн. Он самый длинный по протяженности в России и составляет 1050 метров, скорость на нем достигает до 80 км/ч Это неповторимые ощущение для любителей легкого экстрима. .

Здесь располагается небольшая смотровая площадка над пропастью, где получаются классные селфи.

Следующая остановка нашего путешествия -Чайный домик, где вы можете по желанию отведать чай с горными травами, карачаевскую кухню, знаменитые и очень вкусные Хычины.

Любители конных поездок здесь могу насладиться верховой ездой, а для самых маленький есть пони. (доп. услуга обсуждается отдельно)

Дальше мы заедем в самый солнечный курортный город Кисловодск, спустимся в ущелье реки Аликоновка, где располагается Замок Коварства и Любви. Местные жители после бракосочетания заезжают на фотосессию к этому замечательному и красивому месту.

На обратном пути вы увидите Тамбуканское озеро откуда добывается лечебная грязь.