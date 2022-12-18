Медовые водопады, гора Кольцо и многое другое за 8 часов

Медовые водопады, гора Кольцо и многое другое за 8 часов
Медовые водопады, гора Кольцо и многое другое за 8 часов
Медовые водопады, гора Кольцо и многое другое за 8 часов
Медовые водопады, гора Кольцо и многое другое за 8 часов
Медовые водопады, гора Кольцо и многое другое за 8 часов
Медовые водопады, гора Кольцо и многое другое за 8 часов
Медовые водопады, гора Кольцо и многое другое за 8 часов
Медовые водопады, гора Кольцо и многое другое за 8 часов

Что вас ожидает 🤩

  • Гора Кольцо
  • Медовые водопады
  • Качели над пропастью Зиплайн
  • Чайный домик
  • Замок коварства и любви(Кисловодск)
  • Озеро Тамбукан
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Гора Кольцо- это уникальное природное явление, находится неподалёку от Кисловодска на высоте 870 м. над уровнем море и является мысом одного из отрогов Бургустанского хребта. На фоне этой природной достопримечательности получаются эффектные фотографии,от сюда открывается прекрасный вид на Кисловодск.
Подъем от дороги к горе ориентировочно 100 метров и займет 15-20 минут. У подножия горы находятся торговые лавки местных жителей, где можно купить различные сувениры, горные чаи, сладости и пуховые изделия карачаевских мастериц.
Медовые Водопады- достопримечательность Карачаево -Черкессии и всего Северного Кавказа.
Мы спустимся в самый низ к водопадам для минимальной пешей нагрузки. Вашему взору предстанут 4 водопада,самый большой из них -18 метровый, а так же Чертова мельница, Изумрудный и малый водопады. Здесь располагается Этнографический музей Карачаевского подворья, вы увидите предметы старины и быта карачаевского народа.
Всего за 50 рублей по вашему желанию вы сможете покормить горного козла и козочку, барашек,ослика и кроликов.
Здесь одно из самых лучших благоустройств природных памятников, хорошее сочетание природы с удобствами и сервисом.
Поднимемся к 5 -метровым качелям, где вы покачаетесь над 100- метровой пропастью, для более смелых и экстремальных можно посетить Аттракцион Зиплайн. Он самый длинный по протяженности в России и составляет 1050 метров, скорость на нем достигает до 80 км/ч Это неповторимые ощущение для любителей легкого экстрима. .
Здесь располагается небольшая смотровая площадка над пропастью, где получаются классные селфи.
Следующая остановка нашего путешествия -Чайный домик, где вы можете по желанию отведать чай с горными травами, карачаевскую кухню, знаменитые и очень вкусные Хычины.
Любители конных поездок здесь могу насладиться верховой ездой, а для самых маленький есть пони. (доп. услуга обсуждается отдельно)
Дальше мы заедем в самый солнечный курортный город Кисловодск, спустимся в ущелье реки Аликоновка, где располагается Замок Коварства и Любви. Местные жители после бракосочетания заезжают на фотосессию к этому замечательному и красивому месту.
На обратном пути вы увидите Тамбуканское озеро откуда добывается лечебная грязь.

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Экологический сбор при въезде на Медовые водопады. 100р/ч
  • Не входит: сувениры, питание, напитки и аттракционы
Место начала и завершения?
по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • При переменчивой области погоды брать с собой необходимые принадлежности
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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