Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Нальчика

Симфония Чегемских водопадов

Посетить must-see место Кабардино-Балкарии и послушать старинные сказания края

В 55 км от Нальчика, в Чегемском ущелье находится прекрасный памятник природы, где по-особому ощущается мощная энергия водной стихии и северокавказских гор.

Я отвезу вас ко всем водопадам комплекса, проведу к зрелищным смотровым площадкам, расскажу кабардинские легенды и сказки.

А в одном из приятных кафе вы оцените ароматные и сытные блюда традиционной кухни.
Симфония Чегемских водопадов
Симфония Чегемских водопадов
Симфония Чегемских водопадов
Симфония Чегемских водопадов
Симфония Чегемских водопадов
Симфония Чегемских водопадов
Симфония Чегемских водопадов
Симфония Чегемских водопадов
Симфония Чегемских водопадов
Симфония Чегемских водопадов
Симфония Чегемских водопадов
Симфония Чегемских водопадов

Что вас ожидает

Сногсшибательный памятник природы

На встречу с Чегемскими водопадами вы отправитесь в окрестности села Хушто-Сырт. Формально их разделяют на три группы, однако на деле каждый каскад состоит из десятков разных источников. В нескольких километрах от села Нижний Чегем вы увидите самый мощный — 30-метровый Малый Чегемский водопад, или Адай-Су, что переводится с балкарского как «девичьи косы». А затем доберетесь до теснины Су-Аузу и рассмотрите величественные каскады со всех сторон.

В гостях у сказки

Не секрет, что душа народа живет в его мифах, легендах, эпосе. Кавказ особенно славится харизматичными сказаниями, которые окружают многие природные достопримечательности края. В путешествии вы услышите предание о кабардинской девушке Лашин, сказки «Намыс» и «Мудрая девушка», легенды о самих водопадах — и станете лучше понимать исконные ценности местной культуры.

Ах, эта кавказская кухня.

Куда бы вы ни отправились в нашем гостеприимном регионе — вас будут преследовать ароматы заведений, где готовят яркие и сочные блюда национальной кухни. Кроме традиционных шашлыков, вы сможете попробовать главный вид местной выпечки — хычины с разной начинкой, жареную баранью печень жул-баур и другие блюда из баранины, а также отведаете натуральный айран.

Организационные детали

  • Желательно ехать на голодный желудок, потому что наша национальная кухня не оставит равнодушными никого:)
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Мария
Мария
Мы работаем с путешественниками уже 17 лет и за это время научились находить подход к любому гостю. Наши маршруты проверены не одну сотню раз, работа слажена и оперативна, а команду представляют лучшие профессиональные экскурсоводы и водители. На земле очень много необычных уголков и красивых мест, которые заставляют пережить потрясающие эмоции. Мы покажем, что Нальчик — одно из таких!
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