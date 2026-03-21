Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Нальчика

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Симфония Чегемских водопадов

Откройте для себя мир каскадов Чегемского ущелья, где каждый шаг открывает новые сказочные виды
Вас ждет путешествие в Чегемское ущелье, где природа создала уникальные водопады, каждый из которых хранит свою историю и легенду.

Наш гид-водитель из команды местных знатоков проведет вас по маршруту, включающему все
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главные водопады, и познакомит с культурным наследием народов Кавказа.

Вы узнаете удивительные истории о девушке Лашин и других героях кабардинских сказок, а также сможете насладиться аутентичными блюдами местной кухни в одном из уютных кафе ущелья.

Подарите себе день, полный открытий и вкусных впечатлений, который останется в вашей памяти навсегда

4.7
42 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Незабываемые виды Чегемских водопадов
  • 📚 Интересные кабардинские легенды
  • 🍽 Ароматная и сытная кавказская кухня
  • 🚗 Удобное путешествие с гидом-водителем
  • 📸 Отличные возможности для фотографий

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения Чегемских водопадов - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а природа поражает своей красотой. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться водопадами, хотя температура может быть ниже, а дожди - частыми. Зимой, с ноября по март, водопады покрываются льдом, и, хотя это зрелище завораживает, условия могут быть менее комфортными для длительных прогулок.
Сейчас август — это идеальное время.
Симфония Чегемских водопадов
Симфония Чегемских водопадов
Симфония Чегемских водопадов

Что можно увидеть

  • Чегемские водопады
  • Малый Чегемский водопад
  • Теснина Су-Аузу

Описание экскурсии

Сногсшибательный памятник природы

На встречу с Чегемскими водопадами вы отправитесь в окрестности села Хушто-Сырт. Формально их разделяют на три группы, однако на деле каждый каскад состоит из десятков разных источников. В нескольких километрах от села Нижний Чегем вы увидите самый мощный — 30-метровый Малый Чегемский водопад, или Адай-Су, что переводится с балкарского как «девичьи косы». А затем доберетесь до теснины Су-Аузу и рассмотрите величественные каскады со всех сторон.

В гостях у сказки

Не секрет, что душа народа живет в его мифах, легендах, эпосе. Кавказ особенно славится харизматичными сказаниями, которые окружают многие природные достопримечательности края. В путешествии вы услышите предание о кабардинской девушке Лашин, сказки «Намыс» и «Мудрая девушка», легенды о самих водопадах — и станете лучше понимать исконные ценности местной культуры.

Ах, эта кавказская кухня!

Куда бы вы ни отправились в нашем гостеприимном регионе — вас будут преследовать ароматы заведений, где готовят яркие и сочные блюда национальной кухни. Кроме традиционных шашлыков, вы сможете попробовать главный вид местной выпечки — хычины с разной начинкой, жареную баранью печень жул-баур и другие блюда из баранины, а также отведаете натуральный айран.

Организационные детали

  • Желательно ехать на голодный желудок, потому что наша национальная кухня не оставит равнодушными никого:)
  • Экскурсию для вас проведет гид-водитель из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Назначает турист
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — ваша команда гидов в Нальчике
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 1078 туристов
Мы работаем с путешественниками уже давно и за это время научились находить подход к любому гостю. Наши маршруты проверены не одну сотню раз, работа слажена и оперативна, а команду представляют лучшие профессиональные гиды и водители. На земле очень много необычных уголков и красивых мест, которые заставляют пережить потрясающие эмоции. Мы покажем, что Нальчик — одно из таких!

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на последних 30 из 42 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
36
4
3
3
1
2
2
1
Карина
отличная выдалась поездка, все понравилось!
отличная выдалась поездка, все понравилось!
отличная выдалась поездка, все понравилось!
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Екатерина
Очень рекомендуем! Азамат рассказывал интересно, не затянуто👍🏽время пролетело незаметно! спасибо за организацию и вкусный ужин!
Очень рекомендуем! Азамат рассказывал интересно, не затянуто👍🏽время пролетело незаметно! спасибо за организацию и вкусный ужин!
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М
Прекрасная экскурсия
Прекрасная экскурсия
Прекрасная экскурсия
Прекрасная экскурсия
Прекрасная экскурсия
Прекрасная экскурсия
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Т
Отличная поездка к Чегемским водопадам! Отдельный респект гиду Зауру – профессионал и прекрасный человек с отличным чувством юмора. С ним экскурсия прошла на одном дыхании: интересно, весело и очень душевно. Всем советую именно его в качестве гида!
Отличная поездка к Чегемским водопадам! Отдельный респект гиду Зауру – профессионал и прекрасный человек с отличным
Отличная поездка к Чегемским водопадам! Отдельный респект гиду Зауру – профессионал и прекрасный человек с отличным
Отличная поездка к Чегемским водопадам! Отдельный респект гиду Зауру – профессионал и прекрасный человек с отличным
Отличная поездка к Чегемским водопадам! Отдельный респект гиду Зауру – профессионал и прекрасный человек с отличным
Отличная поездка к Чегемским водопадам! Отдельный респект гиду Зауру – профессионал и прекрасный человек с отличным
Отличная поездка к Чегемским водопадам! Отдельный респект гиду Зауру – профессионал и прекрасный человек с отличным
Отличная поездка к Чегемским водопадам! Отдельный респект гиду Зауру – профессионал и прекрасный человек с отличным
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Р
Вот он долгожданный отпуск и не раздумывая решили что хотим увидеть горы. Связался с Марией, определился что хочу. И вот встреча с нашим гидом-Азамат! Человек который Ас своего дела, грамотно
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в непринужденной беседе началась наша экскурсия. С первой встречи и до окончания очень внимателен,все расскажет,посоветует, сделает отличные фото. Человек душа компании,знает свое дело, проложит ваш маршрут, посоветует куда лучше в какой сезон отправиться и поверьте, вы будете впечатлены. Благодаря именно грамотному гиду Азамату первое знакомство с горами оставило неизгладимое впечатление,которое остается в сердце и зовет снова в путь! Хочу выразить свою благодарность за проведению такой необычной, интересной экскурсии. Если вы решите побывать в Нальчике, не переживайте и не думайте просто ищите Азамата и вы останетесь в полном восторге!!!

Вот он долгожданный отпуск и не раздумывая решили что хотим увидеть горы. Связался с Марией, определился
Вот он долгожданный отпуск и не раздумывая решили что хотим увидеть горы. Связался с Марией, определился
Вот он долгожданный отпуск и не раздумывая решили что хотим увидеть горы. Связался с Марией, определился
Вот он долгожданный отпуск и не раздумывая решили что хотим увидеть горы. Связался с Марией, определился
Вот он долгожданный отпуск и не раздумывая решили что хотим увидеть горы. Связался с Марией, определился
Вот он долгожданный отпуск и не раздумывая решили что хотим увидеть горы. Связался с Марией, определился
Вот он долгожданный отпуск и не раздумывая решили что хотим увидеть горы. Связался с Марией, определился
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Нина
Незабываемая поездка, море позитива, комфорта в дороге, теплоты в общении, завораживающие виды и только здесь осознаешь, что счастье не за горами, счастье в горах. Были с мужем в апреле, но до сих пор Кавказ не отпускает. И все это благодаря Альберту - профессионал, патриот гор и своего края, весёлый и душевный человек. Однозначно рекомендуем путешествие вместе с ним!!!
Незабываемая поездка, море позитива, комфорта в дороге, теплоты в общении, завораживающие виды и только здесь осознаешь,
Незабываемая поездка, море позитива, комфорта в дороге, теплоты в общении, завораживающие виды и только здесь осознаешь,
Незабываемая поездка, море позитива, комфорта в дороге, теплоты в общении, завораживающие виды и только здесь осознаешь,
Незабываемая поездка, море позитива, комфорта в дороге, теплоты в общении, завораживающие виды и только здесь осознаешь,
Незабываемая поездка, море позитива, комфорта в дороге, теплоты в общении, завораживающие виды и только здесь осознаешь,
Незабываемая поездка, море позитива, комфорта в дороге, теплоты в общении, завораживающие виды и только здесь осознаешь,
Незабываемая поездка, море позитива, комфорта в дороге, теплоты в общении, завораживающие виды и только здесь осознаешь,
Незабываемая поездка, море позитива, комфорта в дороге, теплоты в общении, завораживающие виды и только здесь осознаешь,
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