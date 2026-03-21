Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Нальчика

Лучшее время для посещения Чегемских водопадов - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а природа поражает своей красотой. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться водопадами, хотя температура может быть ниже, а дожди - частыми. Зимой, с ноября по март, водопады покрываются льдом, и, хотя это зрелище завораживает, условия могут быть менее комфортными для длительных прогулок.

Вас ждет путешествие в Чегемское ущелье, где природа создала уникальные водопады, каждый из которых хранит свою историю и легенду.Наш гид-водитель из команды местных знатоков проведет вас по маршруту, включающему все

главные водопады, и познакомит с культурным наследием народов Кавказа. Вы узнаете удивительные истории о девушке Лашин и других героях кабардинских сказок, а также сможете насладиться аутентичными блюдами местной кухни в одном из уютных кафе ущелья. Подарите себе день, полный открытий и вкусных впечатлений, который останется в вашей памяти навсегда

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Сногсшибательный памятник природы

На встречу с Чегемскими водопадами вы отправитесь в окрестности села Хушто-Сырт. Формально их разделяют на три группы, однако на деле каждый каскад состоит из десятков разных источников. В нескольких километрах от села Нижний Чегем вы увидите самый мощный — 30-метровый Малый Чегемский водопад, или Адай-Су, что переводится с балкарского как «девичьи косы». А затем доберетесь до теснины Су-Аузу и рассмотрите величественные каскады со всех сторон.

В гостях у сказки

Не секрет, что душа народа живет в его мифах, легендах, эпосе. Кавказ особенно славится харизматичными сказаниями, которые окружают многие природные достопримечательности края. В путешествии вы услышите предание о кабардинской девушке Лашин, сказки «Намыс» и «Мудрая девушка», легенды о самих водопадах — и станете лучше понимать исконные ценности местной культуры.

Ах, эта кавказская кухня!

Куда бы вы ни отправились в нашем гостеприимном регионе — вас будут преследовать ароматы заведений, где готовят яркие и сочные блюда национальной кухни. Кроме традиционных шашлыков, вы сможете попробовать главный вид местной выпечки — хычины с разной начинкой, жареную баранью печень жул-баур и другие блюда из баранины, а также отведаете натуральный айран.

Организационные детали