Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Нальчика

Что вас ожидает

Сногсшибательный памятник природы

На встречу с Чегемскими водопадами вы отправитесь в окрестности села Хушто-Сырт. Формально их разделяют на три группы, однако на деле каждый каскад состоит из десятков разных источников. В нескольких километрах от села Нижний Чегем вы увидите самый мощный — 30-метровый Малый Чегемский водопад, или Адай-Су, что переводится с балкарского как «девичьи косы». А затем доберетесь до теснины Су-Аузу и рассмотрите величественные каскады со всех сторон.

В гостях у сказки

Не секрет, что душа народа живет в его мифах, легендах, эпосе. Кавказ особенно славится харизматичными сказаниями, которые окружают многие природные достопримечательности края. В путешествии вы услышите предание о кабардинской девушке Лашин, сказки «Намыс» и «Мудрая девушка», легенды о самих водопадах — и станете лучше понимать исконные ценности местной культуры.

Ах, эта кавказская кухня.

Куда бы вы ни отправились в нашем гостеприимном регионе — вас будут преследовать ароматы заведений, где готовят яркие и сочные блюда национальной кухни. Кроме традиционных шашлыков, вы сможете попробовать главный вид местной выпечки — хычины с разной начинкой, жареную баранью печень жул-баур и другие блюда из баранины, а также отведаете натуральный айран.

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